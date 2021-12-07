«Эльдорадо» отказывается вернуть деньги за Apple iPhone Xr

Я посредством интернета купила в Эльдорадо Apple iPhone Xr с самовывозом из магазина г. Москва ул. Профсоюзная 56. Оплата произведена онлайн. Не знала, что этот аппарат какой то особенный в плане покупки-возврата. Да и не обязана была знать. В соответствии со ст. 25 о защите прав потребителей, особенности товара, его описание, а так же условия…