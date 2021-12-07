В Бразилии оштрафовали Meta на $1,9 млн из-за глобального сбоя в работе Facebook Статьи редакции
Сбой в работе приложений и злоупотребления компании сочли нарушением прав потребителей.
Управление по защите прав потребителей Сан-Паулу оштрафовало бразильское подразделение компании Meta на 11,3 млн бразильских реалов ($1,9 млн, или 147 млн рублей) из-за сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Глобальное нарушение работы посчитали «некачественным предоставлением услуг», сообщили в организации.
По данным управления, сбой 4 октября, из-за которого приложения не работали около шести часов, затронул более 91 тысячу пользователей Facebook, более 90 тысяч пользователей Instagram и свыше 156 тысяч пользователей WhatsApp в Бразилии.
Кроме того, ведомство обнаружило злоупотребления в пользовательских соглашениях. Управление признало нарушающим закон о защите прав потребителей право Meta в одностороннем порядке менять имя пользователя, изменять функционал услуг или прекращать к ним доступ, блокировать или удалять контент. Отказ компании от ответственности за возможные проблемы в результате предоставления услуг сочли незаконным.
В Meta ответили, что не согласны с решением управления. Будет ли компания обжаловать штраф, неизвестно.
4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл глобальный сбой. Доступ к сервисам оборвался по всему миру примерно на шесть часов — это крупнейший сбой в истории компании. Официальной причиной неполадок назвали неверную конфигурацию маршрутизаторов.
В выпусках Асан берет интервью у топ-менеджеров крупных компаний и обсуждает вопросы саморазвития и лидерства
Я посредством интернета купила в Эльдорадо Apple iPhone Xr с самовывозом из магазина г. Москва ул. Профсоюзная 56. Оплата произведена онлайн. Не знала, что этот аппарат какой то особенный в плане покупки-возврата. Да и не обязана была знать. В соответствии со ст. 25 о защите прав потребителей, особенности товара, его описание, а так же условия…
Компания планировала выйти на зарубежные рынки ещё в 2018 году, но тогда она отставала в развитии онлайн-бизнеса, считает эксперт.
И прошла путь от мебели ручной работы к деревянным игрушкам.
В преддверии первой годовщины запуска сервиса гиперлокальной доставки Прямиком, который развивает наша компания, вспомнили с ребятами из операционного отдела, как всё начиналось. Андрей Резник, региональный менеджер Master Delivery, и Анатолий Голованец, старший менеджер по франчайзингу, собрали ТОП-5 советов для тех, кто сейчас в самом начале.
Четкий посыл и схожие с клиентом ценности. Это поможет выделиться, а значит — заинтересовать аудиторию. Разбираемся в понятии Tone of voice и в том, как его сформировать.
Студия Чижова рассказывает, как продвигать торговые центры в социальных сетях + даёт медиаплан для бизнеса, который поможет рассчитать окупаемость.
Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным: на сайте было указано, что подписка для пользователей «всегда бесплатная».
Компания планирует развивать сервис спутникового интернета.
Блогер, рэпер, продюсер, актер, сценарист, участник Высшей лиги КВН и сторителлер Артур Диланян, ставший популярным в социальных сетях под псевдонимом Yan Dilan, привлекает инвестиции на съемки видеоклипа на новую песню «Детство» с помощью инструмента краудлендинга.