Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":9253,"title":"\u0427\u0442\u043e \u0434\u0430\u0440\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u043e\u043a\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=9253&url=https:\/\/vc.ru\/mos.ecology\/322605-chto-darit-klientam-sotrudnikam-i-partneram-chtoby-ne-navredit-okruzhayushchey-srede&placeBit=1&hash=f7f2e59c93d6bf99b4de7eb426299419c5e5dc01833ead4a2d9b746713d07b81","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
TJ

В Бразилии оштрафовали Meta на $1,9 млн из-за глобального сбоя в работе Facebook Статьи редакции

Сбой в работе приложений и злоупотребления компании сочли нарушением прав потребителей.

20
1107 просмотров

Управление по защите прав потребителей Сан-Паулу оштрафовало бразильское подразделение компании Meta на 11,3 млн бразильских реалов ($1,9 млн, или 147 млн рублей) из-за сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Глобальное нарушение работы посчитали «некачественным предоставлением услуг», сообщили в организации.

По данным управления, сбой 4 октября, из-за которого приложения не работали около шести часов, затронул более 91 тысячу пользователей Facebook, более 90 тысяч пользователей Instagram и свыше 156 тысяч пользователей WhatsApp в Бразилии.

Имело место очевидное некачественное предоставление услуг. Несмотря на то, что плата за услугу (пользование мессенджерами и социальными сетями) не взимается, компания зарабатывает на пользователях, а значит, имеет отношения с потребителями.

Фернанду Капес
глава Управления по защите прав потребителей Сан-Паулу

Кроме того, ведомство обнаружило злоупотребления в пользовательских соглашениях. Управление признало нарушающим закон о защите прав потребителей право Meta в одностороннем порядке менять имя пользователя, изменять функционал услуг или прекращать к ним доступ, блокировать или удалять контент. Отказ компании от ответственности за возможные проблемы в результате предоставления услуг сочли незаконным.

В Meta ответили, что не согласны с решением управления. Будет ли компания обжаловать штраф, неизвестно.

4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл глобальный сбой. Доступ к сервисам оборвался по всему миру примерно на шесть часов — это крупнейший сбой в истории компании. Официальной причиной неполадок назвали неверную конфигурацию маршрутизаторов.

#новости #meta

20
2
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Алексей

Бред, если приложения бесплатны, с чего штраф?Понимаю, если бы приложения просили плату и не работали. Многие приложения годами с перебоями работают и ничего.

Ответить
9
Roman Patsev

Вот рекламодатели и могут подать в суд за некачественно оказанные услуги, но никак не потребители контента)

Цукер в обязательном порядке никого не заставляет фейсбучек качать, это мы его сервисы используем.

Ответить
3
Семен Переделкин

Юзер ползает по ФБ, смотрит таргетированную рекламу - денежка капает Цукербергу. Так что не совсем бесплатны.

Ответить
0
Злой Полушубок

А если ФБ не работает, то и рекламу он тоже не смотрит. А в Вацапе вообще рекламы нет.

Ответить
1
Элмарз Чербижев

Нет ничего бесплатного.

Ответить
0
Александр

А чтобы не работали со сбоями, так сказать мотивация.

Ответить
0
Евгений Трифонов

Такой сбой сам автоматически штрафует компанию: непоказанная реклама + имиджевые потери, думаю, суммарно обошлись куда дороже штрафа в $2 миллионов. Зачем мотивировать того, кто сам себя уже очень отмотивировал?

Ответить
0
Nikitinz
Ответить
0
Дмитрий Филиппов

Как можно штрафовать за форс-мажор бесплатный сервис?

Ответить
7
Бабка в засаде

Бля я не фанат фб ваще, скорее наоборот, но тут бредятина)) Фб бесплатный, и даже у платных сервисов бывают периоды даунтайма которые как бы ещё надо доказать что привели к финансовым потерям у клиентов... Какой-то потребительский терроризм у бразильцев включился

Ответить
6
Дмитрий Энтелис

Предлагаю в ответ ввести в Бразилии платный доступ к FB

Ответить
3
Элмарз Чербижев

Это как отстрелить себе ногу.

Ответить
0
Александр

Сколько бы штрафов получил наш ВК, когда народ писал: "Дуров почини ВК"

Ответить
1
Холден Колфилд

Верни стену

Ответить
1
PCT URL

Любопытный прецедент...

Ответить
1
Удивленный звук

А что так можно было...
Уже с каких сторон только не хотят пощипать корпорации...

Ответить
0
Семен Переделкин

И правильно делают.

Ответить
2
Игорь Крафт

У нас бы на 70 тыс рублей оштрафовали...и то бы Фейсбук их не выплатил 🤣🤣🤣

Ответить
0
Андрей Лядков

Интересный тренд, полезный. Фейсбук это уже не просто сервис, которым хочешь пользуешься, а хочешь - нет. Ряду бизнесов его уже нельзя игнорировать.

Ответить
–1
#essaysketch

Уже лет 10 как нельзя. Сейчас как раз уже пора о нем забыть.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
СберМаркет
Глава СберМаркета Асан Курмангужин запустил подкаст Asan Talks в YouTube

В выпусках Асан берет интервью у топ-менеджеров крупных компаний и обсуждает вопросы саморазвития и лидерства

2
6
Приёмная
Анна
«Эльдорадо» отказывается вернуть деньги за Apple iPhone Xr

Я посредством интернета купила в Эльдорадо Apple iPhone Xr с самовывозом из магазина г. Москва ул. Профсоюзная 56. Оплата произведена онлайн. Не знала, что этот аппарат какой то особенный в плане покупки-возврата. Да и не обязана была знать. В соответствии со ст. 25 о защите прав потребителей, особенности товара, его описание, а так же условия…

8
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Торговля
Nazigul Jusupova
Российская сеть магазинов одежды Gloria Jeans запланировала выйти на рынки Европы и США — «Ведомости» Статьи редакции

Компания планировала выйти на зарубежные рынки ещё в 2018 году, но тогда она отставала в развитии онлайн-бизнеса, считает эксперт.

28
5
Почта России
Как столярная мастерская из Рязани начала продавать товары по всему миру

И прошла путь от мебели ручной работы к деревянным игрушкам.

27
11
Master Delivery
OPS-инструкция для стартапа по доставке: как выжить и наладить операционку

В преддверии первой годовщины запуска сервиса гиперлокальной доставки Прямиком, который развивает наша компания, вспомнили с ребятами из операционного отдела, как всё начиналось. Андрей Резник, региональный менеджер Master Delivery, и Анатолий Голованец, старший менеджер по франчайзингу, собрали ТОП-5 советов для тех, кто сейчас в самом начале.

0
3
Точка
Точка добавила вебхуки в API

Клиенты смогут получать моментальные уведомления о своём бизнесе.

0
3
Маркетинг
Vitalya Yagodkin
А у вашего бренда есть Tone of voice?

Четкий посыл и схожие с клиентом ценности. Это поможет выделиться, а значит — заинтересовать аудиторию. Разбираемся в понятии Tone of voice и в том, как его сформировать.

1
3
Маркетинг
Alexander Chizhov
Продвижение торгового центра в социальных сетях: стратегия, примеры, медиаплан

Студия Чижова рассказывает, как продвигать торговые центры в социальных сетях + даёт медиаплан для бизнеса, который поможет рассчитать окупаемость.

Выделяем основные черты, с которыми должен ассоциироваться бренд
2
4
Сервисы
TJ
«СберПрайм» ввёл лимит на бесплатную доставку продуктов из «СберМаркета» — её называли выгодой для подписчиков Статьи редакции

Сервис сделал платным то, что обещал сохранить бесплатным: на сайте было указано, что подписка для пользователей «всегда бесплатная».

299
100
Будущее
Nazigul Jusupova
АФК «Система» запустит в космос около 100 спутников в течение двух лет Статьи редакции

Компания планирует развивать сервис спутникового интернета.

21
5
IPQuorum
TikTok-блогер Yan Dilan снимет клип на песню «Детство»

Блогер, рэпер, продюсер, актер, сценарист, участник Высшей лиги КВН и сторителлер Артур Диланян, ставший популярным в социальных сетях под псевдонимом Yan Dilan, привлекает инвестиции на съемки видеоклипа на новую песню «Детство» с помощью инструмента краудлендинга.

0
–1
Больше статей
null