Суд в Москве оштрафовал Google на 9 млн рублей за неудаление запрещённого контента Статьи редакции
С начала 2021 года компания получила штрафов на сумму в 53 млн рублей.
- Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 5 млн рублей по ч. 4 ст. 13.41 КоАП, и ещё на 4 млн рублей по двум делам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП.
- 2 декабря Роскомнадзор передал в суд два дела против Facebook и Google — из-за повторного неудаления запрещённой информации. С компаний хотят взыскать штраф в размере от одной двадцатой до одной десятой части годового оборота в России.
- За отказ удалять запрещённый контент Google получала штрафы на 41 млн рублей, за отказ локализовать данные — ещё 3 млн рублей. Общая сумма штрафов в России — 53 млн рублей. Компания оплатила только часть из них.
Эта музыка будет вечной.
Пфф, им даже наверное 9 лярдов как слону дробина. Госдеп старается, контент готовит, а тут они из-за 9 лимонов (что им наверное минут за 5 падает) всю работу под хвост пустят? Ха!
Надеюсь ты рофлишь про госдеп
А потом сделали бота с одной функцией, которым пользуется 10 тысяч человек.
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