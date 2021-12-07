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Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве оштрафовал Google на 9 млн рублей за неудаление запрещённого контента Статьи редакции

С начала 2021 года компания получила штрафов на сумму в 53 млн рублей.

  • Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 5 млн рублей по ч. 4 ст. 13.41 КоАП, и ещё на 4 млн рублей по двум делам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП.
  • 2 декабря Роскомнадзор передал в суд два дела против Facebook и Google — из-за повторного неудаления запрещённой информации. С компаний хотят взыскать штраф в размере от одной двадцатой до одной десятой части годового оборота в России.
  • За отказ удалять запрещённый контент Google получала штрафы на 41 млн рублей, за отказ локализовать данные — ещё 3 млн рублей. Общая сумма штрафов в России — 53 млн рублей. Компания оплатила только часть из них.

#новость #google

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4 комментария
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Семен Переделкин

Эта музыка будет вечной.

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Удивленный звук

За ушком почесали

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Serj Koss

Пфф, им даже наверное 9 лярдов как слону дробина. Госдеп старается, контент готовит, а тут они из-за 9 лимонов (что им наверное минут за 5 падает) всю работу под хвост пустят? Ха!

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Lifar Sk.

Надеюсь ты рофлишь про госдеп

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