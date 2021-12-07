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Право
Маша Цепелева

Google подала в суд на двух россиян за создание ботнета, заразившего более 1 млн компьютеров с Windows Статьи редакции

Компания требует возместить ущерб от взломов и навсегда прекратить использование сервисов Google.

Google подала иск в Окружной суд Нью-Йорка на Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, сообщает TechCrunch.

Компания называет двух разработчиков основными операторами ботнета Glupteba, ссылаясь на данных их учётных записей Gmail и Google Workspace, которые «они создали для управления преступным предприятием».

Google следила за Glupteba с 2020 года и выяснила, что большинство компьютеров заразились через загрузку бесплатных программ на сайтах. Количество таких устройств увеличивается на тысячи ежедневно. Ботнет крадет учётные и другие данные пользователей Google, тайно добывает криптовалюту и настраивает прокси для перенаправления трафика.

Компания считает, что вымогатели могут использовать Glupteba «в любой момент для мощной атаки». Сеть невозможно полностью обезвредить из-за её «технической сложности» и работы на блокчейне для защиты от сбоев, говорится в иске Google.

#новость #google #хакеры #ботнет

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Irbayhan Goytemirov

«Google пиарит»

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2
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Zypar Akhmat

Google до этого момента:
Мы можем все!!!

Google сейчас:

Сеть невозможно полностью обезвредить из-за её «технической сложности» 😭

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1
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Гала Перидоловна

Проблема в том, что ботнет погасили, но зараженные ноды все еще могут найти в блокчейне команды для переконфигурации на новые мастер сервера. Их опять погасят, но это может продолжаться бесконечно.

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0
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Артур Шнайдер

Слово Botnet (ботнет) образовано от слов «robot» (робот) и «network» (сеть). Киберпреступники используют специальные троянские программы, чтобы обойти систему защиты компьютеров, получить контроль над ними и объединить их в единую сеть (ботнет), которой можно управлять удаленно.
Касперский Ⓒ

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1
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Семен Переделкин

Касперский - гей Ⓒ

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0
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Алексей Супрунов

Вау

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3216q114

Они всё это делали из под учеток google зареганых на них лично ? RLY ?

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Александр Калабин

Мне почему то кажется что тут всё на много проще, просто челикам из гугл лень работать и они решили пойти таким путём

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Семен Переделкин

"Ботнет крадет учётные и другие данные пользователей Google"

Конечно, Гуглу обидно, что данные пользователей теперь известны не только ему, а кому-то ещё. Охуели эти хакеры, ведь это наша корова - и мы её доим. Фемида, поможи, будь человеком (вот тебе за это плюшку, о которой мы, конечно, никому не скажем).

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Илья Попов

Вот это новость. Я знал, что clupteba можно использовать для удаления trojan.

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wika83erhoei

http://ayudaparadejardefumar.esy.es/grupos/repelis-ver-spider-man-no-way-home-2021-hd-online-pelicula-completa-en-espanol/
http://ayudaparadejardefumar.esy.es/grupos/vostfr-spider-man-no-way-home-complet-2021-film-streaming-vf-francais/

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