Google подала в суд на двух россиян за создание ботнета, заразившего более 1 млн компьютеров с Windows Статьи редакции
Компания требует возместить ущерб от взломов и навсегда прекратить использование сервисов Google.
Google подала иск в Окружной суд Нью-Йорка на Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, сообщает TechCrunch.
Компания называет двух разработчиков основными операторами ботнета Glupteba, ссылаясь на данных их учётных записей Gmail и Google Workspace, которые «они создали для управления преступным предприятием».
Google следила за Glupteba с 2020 года и выяснила, что большинство компьютеров заразились через загрузку бесплатных программ на сайтах. Количество таких устройств увеличивается на тысячи ежедневно. Ботнет крадет учётные и другие данные пользователей Google, тайно добывает криптовалюту и настраивает прокси для перенаправления трафика.
Компания считает, что вымогатели могут использовать Glupteba «в любой момент для мощной атаки». Сеть невозможно полностью обезвредить из-за её «технической сложности» и работы на блокчейне для защиты от сбоев, говорится в иске Google.
«Google пиарит»
Google до этого момента:
Мы можем все!!!
Google сейчас:
Сеть невозможно полностью обезвредить из-за её «технической сложности» 😭
Проблема в том, что ботнет погасили, но зараженные ноды все еще могут найти в блокчейне команды для переконфигурации на новые мастер сервера. Их опять погасят, но это может продолжаться бесконечно.
Слово Botnet (ботнет) образовано от слов «robot» (робот) и «network» (сеть). Киберпреступники используют специальные троянские программы, чтобы обойти систему защиты компьютеров, получить контроль над ними и объединить их в единую сеть (ботнет), которой можно управлять удаленно.
Касперский Ⓒ
Касперский - гей Ⓒ
Вау
Они всё это делали из под учеток google зареганых на них лично ? RLY ?
Мне почему то кажется что тут всё на много проще, просто челикам из гугл лень работать и они решили пойти таким путём
"Ботнет крадет учётные и другие данные пользователей Google"
Конечно, Гуглу обидно, что данные пользователей теперь известны не только ему, а кому-то ещё. Охуели эти хакеры, ведь это наша корова - и мы её доим. Фемида, поможи, будь человеком (вот тебе за это плюшку, о которой мы, конечно, никому не скажем).
Вот это новость. Я знал, что clupteba можно использовать для удаления trojan.
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