Какие слова можно «присвоить», а какие нельзя, и почему «Яндекс» должен судиться с Rambler за знак «Яндекс.Афиша», если свидетельства на обе «афиши» фирмам выдал сам Роспатент.

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В 2019 году группа компаний Rambler попросила Роспатент запретить МТС и «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «афиша», поскольку она сама владеет правом на такой же. Через сервисы «Афиша», «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша» все три фирмы продавали билеты в кино, театры и клубы.

Принимать претензии Роспатент отказался, а «Яндекс» подал на Rambler в суд по интеллектуальным правам — тоже безуспешно. В октябре 2021 года компании пытались урегулировать спор, но в ноябре Rambler отказалась от мирового соглашения. История, полагают эксперты, ещё не закончена, и её исход может повлиять на практику в сфере товарных знаков в будущем.

Какие слова можно зарегистрировать в России, почему «Яндекс» оказался в такой ситуации и о чём подумать, перед тем как подавать заявку в Роспатент — рассказывает юрист в сфере интеллектуальной собственности компании Claims и ведущий подкаста «Копикаст» Виктор Горский-Мочалов.

Какие слова в России нельзя зарегистрировать как товарные знаки

Нельзя претендовать на знаки, не имеющие различительной способности. Это описательные слова, которые прямо обозначают вид товара и характеризуют его и которые человеку трудно воспринимать как товарный знак. Например, нельзя зарегистрировать:

Бутилированную воду, выпущенную в Новой Зеландии, как «Новозеландскую воду», а яблочный сок как «Яблочный».

Продукт питания как «Свежий», поскольку другие фирмы будут использовать то же слово, чтобы описывать качество собственной продукции.

Текстильное производство хлопка как «Хлопок», а магазин как «Магазин».

Знак «Яблоко» не подойдёт для лавки с фруктами, но устроит Роспатент, если так будет называться марка пижам или канцелярский бренд. Правда, риски есть всегда, пишут юристы бюро Borovic. В российской практике пытались оспорить название «Кристалл» для воды, несмотря на то, что кристалл — это твёрдое тело, а вода — жидкость.

Есть лайфхак: доказать, что обозначение — допустим, то же «Яблоко» — потребители давно воспринимают как товарный знак. Если Роспатент убедится, что обозначение приобрело различительную способность, то сможет его зарегистрировать. Виктор Горский-Мочалов юрист

Для этого придётся подтвердить, что обозначение давно в ходу: используется в маркетинговых материалах и, например, на упаковках.

Слово можно сделать своим товарным знаком, даже если кто-то уже зарегистрировал его. Но только если компании предлагают разные услуги — например, одна выпускает пирожные, а другая заведует автомойкой. А вот одно и то же обозначение для бренда пирожных и фирмы печенья не подойдёт. Потребитель может невольно решить, что у товаров общий производитель.

Нельзя присвоить себе ещё и те знаки, которые противоречат свойствам товара — например, использовать слово «Органика» для чего-то искусственного.

Существуют в России и другие запреты: например, на знаки, начинающиеся на «Рос-». По словам Горского-Мочалова, потребитель может по ошибке решить, что услугу предлагает государственная организация, а поставщиком на деле окажется частная фирма.

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Роспатент не одобрит знаки, схожие с названиями объектов культурного наследия — «Московский Кремль» или «Зимний дворец» — и названиями известных художественных произведений. Во-первых, чтобы не путать потребителя, а во-вторых, потому что чаще всего они уже зарегистрированы: например, «Гарри Поттер», «Бэтмен» или «Властелин колец».

В 2003 году солист группы «Ласковый май» пытался судиться с одноимённой творческой студией для одаренных детей, указывая на то, что словосочетание «ласковый май» — это цитата из его песни «Лето». Однако суд иск отклонил: права на песни группы Шатунову не принадлежали, а их обладателей спор не интересовал.

Нельзя регистрировать те слова, которые противоречат общественным интересам, а также общепринятым и негласным моралям: например, товарный знак «Великий пост» для контрацептивов. Одобрять обозначение с аббревиатурой «СССР» Роспатент, скорее всего, тоже не станет, говорит Горский-Мочалов.

В 2017 году компания «Ай Би Групп» хотела зарегистрировать бренд «Сучки» для алкогольных напитков. Из-за того, что слово многозначное, а ударение не очевидно, Роспатент в регистрации отказал.

Фирма обратилась в палату по патентным спорам, чтобы доказать, что «сучки» — это форма множественного числа слова, обозначающего ветку дерева. Они показали все договоры, ТЗ на дизайн упаковок и сослались на практику уже зарегистрированных знаков, которые тоже можно счесть за бранные: «Косяк», «Откат», «Дубинушка», «Тупой жирный заяц». Роспатент в итоге одобрил заявку. Виктор Горский-Мочалов юрист

В США, для сравнения, аналогичные запреты на «аморальные и скандальные знаки» сняли ещё в 2019 году: они, по мнению Верховного суда, нарушали свободу слова и могли лоббировать интересы определённых социально-религиозных групп.

Как проверить, «занято» ли слово

Прежде чем обращаться в Роспатент, стоит проверить, сколько идентичных знаков уже может быть зарегистрировано в стране. Сделать это можно через бесплатные сервисы: например, Online Patent или «Линкмарк». Однако они необязательно имеют полный доступ к данным Роспатента, говорит Горский-Мочалов.

Главное, по его словам, также не забывать, что существует реестр международных знаков, которые могут охраняться в России, и потому свериться также с базой Madrid Monitor.

Заранее предположить, что помешает регистрации, можно, изучив общедоступные руководства на сайтах юридических контор — например, у «Гардиум» или Borovic.

Но обыватель вряд ли сможет оценить все риски сам: например, понять, может ли компания с похожим или таким же названием потом подать на него в суд, так что с этим лучше поможет юрист, считает Горский-Мочалов.

Как подать заявку на знак и сколько времени уйдёт на процедуру

О том, как заполнить документы на слово и подать заявку на регистрацию, объясняет сам Роспантент на сайте и там же рассказывает об обязательных пошлинах. В среднем регистрация может обойтись примерно в 33 тысячи рублей.

Наверняка предсказать, удастся ли получить свидетельство, невозможно. Но Роспатент, по словам Горского-Мочалова, перед официальным заключением присылает уведомление, в котором перечисляет причины для отказа, так что у фирмы ещё может быть шанс внести коррективы.

Если заявитель узнает, что зарегистрировать схожий знак захотела другая контора, он может попробовать договориться с ней. Или же доказать Роспатенту, что знаки будет невозможно спутать.

Если убедить службу не получится, то приоритет она отдаст тому, кто подал заявку раньше. Но даже тогда есть надежда, что заявитель решит отозвать документы или забудет оплатить вовремя пошлину.

Если никаких вопросов у Роспатента не возникнет, то на регистрацию в среднем уйдёт от десяти месяцев до года: за это время служба проведёт формальную экспертизу: выяснит, правильно ли подана заявка и проверит, можно ли зарегистрировать слово.

Ускорить процедуру можно, сократив её до пары месяцев, но обойдётся такая прихоть недешёво, говорит Горский-Мочалов: около 95 тысяч рублей за товарный знак.

Юрист замечает, что добиваться регистрации часто приходится через суд, и усилия часто окупаются. Например, «ПТО фирма АМА» зарегистрировала товарный знак «Муравейник» для кондитерских изделий, но «Хлебпром» обжаловал свидетельство. «Муравейник», по словам последнего, — это название рецепта, поэтому прямо описывает продаваемые изделия.

Роспатент отменил регистрацию, но «ПТО фирма АМА» обратилась в суд по интеллектуальным правам. Тот нарушений не обнаружил и восстановил охрану знака.

Буквальное толкование слова, по мнению суда, указывает на вид жилища муравьев и никак не может характеризовать кондитерские изделия.

Виктор Горский-Мочалов юрист

Почему Роспатент одобрил схожие знаки для двух крупных и идентичных сервисов — дело «Афиши»

Может показаться, что внимания к известным заявителям должно быть даже больше — чтобы впоследствии не пересматривать решения вместе с судом. Но в Роспатенте работают такие же люди, которые тоже ошибаются, поэтому главное, что служба готова признавать промахи, говорит Горский-Мочалов.

В 2019 году Роспатент мог решить, что в обозначении «Яндекс.Афиша» элемент «Яндекс» имеет больший вес, поэтому наличие в торговом знаке слова «Афиша» позволяет избежать путаницы. Но это не значит, что служба права, подмечает юрист.

Она, по его словам, могла предвидеть, что конфликт возникнет, поскольку регистрировала знаки не для сервиса, например, рекламы и разработчика ПО, а для двух идентичных билетных агрегаторов.

Суд по интеллектуальным правам уже на стадии обжалования согласился с Rambler, что Роспатент вообще не должен был разбираться, схожи названия или нет. Того, что один знак («Афиша») не просто похож, а именно включён в другой знак («Яндекс.Афиша»), изначально было достаточно для отказа. Виктор Горский-Мочалов юрист

«Яндекс» не должен нести ответственность за ошибку Роспатента, полагает Горский-Мочалов. В юридической практике, конечно, были случаи, когда регистрацию признавали актом недобросовестной конкуренции. В 2018 году, например, компания «Блэк Фрайдэй» зарегистрировала товарный знак Black Friday и осенью стала жаловаться на то, что другие фирмы используют его во время распродаж. В результате организацию обвинили в попытке построить монополию и привлекли к административной ответственности.