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Право
Маша Цепелева

Совладельцев «Юлмарта» и «Рив Гош» Августа и Инну Мейер задержали по подозрению в хищении 2,3 млрд рублей у «Сбера» Статьи редакции

Пока их допрашивают в качестве подозреваемых.

  • После допроса решится вопрос об избрании им меры пресечения, сообщает «Ъ». Уголовное дело связано с конфликтом совладельцев «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, Августа Мейера и Михаила Васинкевича, который начался в 2016 году.
  • Сеть «Юлмарт» получила от «Сбера» 2,3 млрд рублей в виде кредитов на развитие бизнеса. В декабре 2016 года банк потребовал от «Юлмарта» досрочно погасить кредит на сумму более 1 млрд рублей. В «Юлмарте» тогда заявили, что компания не допускала дефолта по кредиту и не нарушала сроки выплат.
  • В 2017 году Дмитрия Костыгина обвинили в особо крупном мошенничестве, но поменяли статью на менее тяжкую — причинение ущерба без признаков хищения. По данным «Ъ», прокуратура отменила это решение, и дело снова расследуется по фактам мошенничества.
  • В 2018 году ВТБ подал иск после передачи акций «Юлмарта», принадлежащих Костыгину, Инне Мейер. Банк увидел в этом мошеннические действия и попытку скрыть активы от кредиторов.
  • В 2020 году Арбитражный суд признал банкротом бывшую операционную компанию «Юлмарт».
  • Август Мейер родился в США, с 1999 года живет в Петербурге с российским гражданством. Семье Мейера принадлежит доля в 51% сети «Рив Гош», доли в сети «Улыбка Радуги» и кондитерском производстве «Любимый край».
Август Мейер и его жена Инна после задержания в здании Следственного комитета в Петербурге Оперативная съёмка СК РФ

#новость #августмейер #юлмарт #ривгош

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78 комментариев
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Arthur Niazyan

С 2017 года разобраться не могут. Украл или не украл. Дурдом какой-то.

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20
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Dennis Gooddeni

Освоил ☝️

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11
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semen matrasov

Это у чиновников

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8
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Arthur Niazyan

Осваивают у нас сами знаете кто

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1
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Ivan Off

Осваисты?

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1
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Arthur Niazyan

2,3 легкоосваяемого миллиарда

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0
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Ivan Off

диетического, легкоусваиваемого

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2
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Денис Демидов

Старый дед стал, уже не может своих псов усмирить, которые из-за копеек инвестиционный рейтинг на дно утащили.

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2
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Ivan Off

Старый - это надежда.

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0
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Arthur Niazyan

Чаяние народа

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0
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Хозяин

украл или нашел

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1
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Хозяин
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16
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Данил Волков

Как убить любой неугодный бизнес - дать в кредит 2,3 млдр на развитие бизнеса - попросить досрочно погасить 1 млрд. Либо отдадут и будут огромная дыра в бюджете и потонут сами или если не отдадут все еще проще

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10
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Nikolai O

Так по условиям, банк имеет на это право и Юлмарт это право банка не оспаривает. В чем банк неправ?

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3
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Sergey K

в том, что в Раше всем пофигу на договоры, "обидели слабого" и всё тут

в любой теме про банки - мудаки только банки
ни юристы Юлмарта, пропустившие такой договор, ни Вася Пупкин, взявший микрозайм под 3% в день с похмелуги, виноват всегда банк

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2
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Данил Волков

Я говорю, что это инструмент, который может быть использован не по назначению, а чтобы избавиться от неугодных. К сожалению, в данный момент это происходит все чаще.

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0
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Jay Green

Зачем вообще было подписывать такой договор?
Это не ситуация когда ты открываешь счет в сбере и тебе дают типовой договор который они обсуждать не будут. Тут каждый пункт обсуждается юристами с двух сторон. Т.е. либо юристы Юлмарт это профукали, либо на это и был расчет лишь бы получить бабки.

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1
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Ed M

Ну, во-первых, не насильно дали денег.
Во-вторых, если просят досрочно, всегда можно перекредитоваться у других.
Только вот простят досрочно когда уже всем ясно что дело плохо. А просят чтобы быть в виде первых в очереди получателей.

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0
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Ed M

Это ведь каким недальновидным нужно быть, чтобы, к этому моменту не сбежать туда сыро двухэтажныее автобусы ездят по встречке.

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4
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Dmitry Pushin

?

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9
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Andrew Simon

В сообщении было сбежать "куда" а не "откуда". Иначе картинка и впрямь была бы очень подходящей.

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3
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Dmitry Pushin

принято, сейчас переснимем

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2
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Дмитрий Румянцев

Not bad!!

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0
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Jay Green

тут сухо.

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0
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Василий Буров

Ты убежал и всё, у тебя ничего нет, активы в РФ, деньги в РФ, бизнес в РФ. Их ты уже не выведешь. Будешь жить гол как сокол и до конца жизни кататься на этих двухэтажных автобусах. А здесь ты можешь судится до конца, поднять общественный резонанс, доказать что ты не украл ничего и делать бизнес дальше.

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4
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Valentin Dombrovsky

Ну несколько миллионов прожиточного минимума с собой стянуть можно. К тому же Вы же не думаете, что все эти деньги оставались в России — наверняка ушли в оффшорчики (и удивлюсь, если не была куплена недвижка за рубежом).
А судиться из особняка в Лондоне удобней, чем из российской тюрячки.

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2
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Василий Буров

Недвижки надолго не хватит. В оффшоры выводят всё когда не собираются бизнес развивать и знают о рисках заранее. А когда тебя сегодня схватили то даже если у тебя есть дом в Испании то это сильно не спасает

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0
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Maxim Sergeevich

В оффшоры выводят всё когда не собираются бизнес развивать и знают о рисках заранее.
Очень наивно, живя и ведя дела в РФ, не учитывать очевидное. Оффшорная схема может быть никак не связана с отсутствием намерения развивать бизнес и уклонением от налогов. Это следует рассматривать как страхование рисков (рейдерства, прежде всего, и утратв капитала)

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0
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Jay Green

А вот тут сюрприз. Сырые судьи уверенно отнимают эти несколько миллионов пока не докажешь законность их получения. При этом бумаги просят такие которые нельзя получить удаленно или нельзя получить вообще никак в силу того что их в природе не существует в той стране где ты заработал капитал.
Таких кейсов не мало, тех кто понадеялся на туманную фемиду, и вывел бабки напрямую на счета Британии.

Да и пара лямов для таких людей это как тебе начать жить на МРОТ, всей семьей. Такой же уровень падения. Снять двушку в спальнике Лондона им все равно что застрелиться...

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0
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Dmitry Pushin

или как пани Васильева

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0
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Василий Буров

Да или как она...

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Maxim Sergeevich

Вы страну перепутали, видимо. Здесь, если ты не входишь в окружение сами знаете кого или не приближен к тем, кто вхож, то ты можешь или сесть и бизнес отожмут "хорошие люди", или же сразу отдать за сколько дадут и идти с миром, лучше в другую страну

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0
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Василий Буров

Я не перепутал. Могут попробовать а вот складывать лапки или нет уже ваш выбор

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Maxim Sergeevich

Много успешных примеров подобного знаете (кроме тех, кого я упомянул выше)?

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Денис Игоревич

Мутная история, да. Мне почему-то опять кажется, что здесь скрывается рейдерский захват биза, под соусами невыплаты и прочего.

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7
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Sergey K

Юлмарт как бизнес уже давно всё, в труху.
Ну недвига какая-то осталась, не факт, что обеспечит требования банков.

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0
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Sergei Timofeyev

Там вообще спор хозяйствующих субъектов был.

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0
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Sergey K

ага, между собой пересрались
кстати, одна из обоснованных причин потребовать досрочный возврат

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0
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Sergei Timofeyev

Да, так как возрастает риск неуплаты.

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0
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Sergey K

бинго!

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0
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Sergei Timofeyev

Видимо, на VC надо банкам писать разъяснительные посты про то, как устроена работа банков и зачем им нужна финразведка.

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0
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Sergey K

бесполезно
банк = мудаки
потому что!

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Sergei Timofeyev

Ага... смотрю на падение Сбера... И шортить нельзя.

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0
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Денис Колокольцев

ой, там помимо гипотетического рейдерства, люди очень СЛОЖНЫЕ. они и до истории с юлмартом спокойно жить не могли, прошлый конфликт был за продуктовую сеть "лента", и по той же схеме - сначала между собой акционеры, потом банки подключались, и т.д

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0
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Семен Переделкин

То есть они даже за границу не свалили? Сказочные дол... совладельцы.

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3
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Ольга Черватюк

Рив Гош? Ашан штоле? 51%???
Вообще парочка не выглядит. Ни на совладельцев Ашана, ни на владельцев 30 млн долларов..

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–8
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Хозяин

А эти на кого выглядят?

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10
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Артем Голендберг

При чем тут Ашан?

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3
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Ольга Черватюк

Хз. Вот и спрашиваю, да или нет. В Украине Рив Гош - это сеть Ашан. А у вас?

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–7
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Артем Голендберг

Ашан, это французская Auchan Group которая так же владеет Леруа Мерлен, Декатлон и много чем еще. Рив Гош это российская компания, дистрибьютор парфюмерии и косметики.

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9
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Ольга Черватюк

Сенкс, разобралась. Ну да, не Ашан однако 😁

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–1
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Комментарий удален

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Valentin Dombrovsky

Пуховичок и курточка точно довольно дорогие.
А как они должны были бы выглядеть по-вашему?

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1
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Sergey K

шубы нет и зубов золотых

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1
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Ольга Черватюк

Ну такое на пальцах не объяснишь. Если коротко - не так убого. И дело не/не только в одежде.
Я не говорю что зависимость всегда прямая, но в данном случае парочка не тянет на ворощающих миллионами.
А вы считаете что тянет?

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0
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Arthur Niazyan

Илон Маск тоже весь в шильдиках от брендов?))

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0
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Ольга Черватюк

При чем тут шильдики от брендов? Примитив какой

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0
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Arthur Niazyan

Согласен, примитивно мыслите

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0
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Алексей

Взял кредит, а банк досрочно захотел возврата? Удивительная Россия. Что-то часто эти банки так делать стали с бизнесом, прибрать к рукам хотят. Скоро будет СберРивГош...

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3
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Андрей Кустов

что позволено юпитеру не позволено быку (с)

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2
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Speed Racer

Видимо не поделились или не продали кому-то со связями. Теперь доказывать будут, что они не слон.

Вот и делать бизнес в России блять

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2
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Игорь Протасов

Очередное подтверждение, что кредиты на развитие бизнеса лучше не брать.

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2
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Денис Викторович

Мутнейшая история про большие деньги

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1
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Ekaterina Ekaterin

Корпоративное право такая муть.
Акции, дивиденды, доли компаний, оценщики
Вот где деньга

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0
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Dennis Gooddeni

Муть – потребовал досрочно погасить кредит на 1млрд 🤷‍♂️

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4
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Винниамин Пяточков

Это как раз самое интересное и необъяснимое.

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3
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Ekaterina Ekaterin

Может об этом где то мелкими буквами было написано в договоре кредитования
Я не в защиту банка.
Просто предположение

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0
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Sergei Timofeyev

Обычными буквами пишут. Финразведка отработала, почуяв жаренное, поэтому затребовали деньги взад.

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1
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Ольга Черватюк

Такое всегда есть в договоре и крупными буквами. Но на такой отзыв обычно не рассчитываешь, когда берешь.
Подсечка еще та.

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0
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Sergey K

если провалиться по ссылке - именно так и написано

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Sergei Timofeyev

А в чём муть?
Финразведка банка работает. Это в их власти анализ заёмщика в ходе выплат кредита. И если видят риски, то банк требует часть денег обратно.

У меня договор кредита до сих пор лежит, несмотря на то, что его погасил давно, и там есть пункт о досрочном погашении по требованию банка в одностороннем порядке.

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1
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Pipez 999

СберКосметик тогда значит ждем в скором времени.

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1
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Sergey K

давно в Юлмарте что-то покупали?

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0
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Pipez 999

Косметика это РивГош, они вполне себе живые еще.

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1
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Sergey K

ну да, не въехал сразу

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1
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Pipez 999

Улыбка радуги это тоже как МагнитКосметик и вполне живая сеть.

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0
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Madina Djalilova

Планы не только у предпринимателей горят, но и у их визави

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0
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Aleksandr P

А я только вчера ходил на собеседование в рив гош( интересно возьмут или нет после такого

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Вещий Олег

Дла всех крупно-средних предпринимателей - бегите, глупцы! НЭП 2.0 заканчивается.

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