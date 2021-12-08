Совладельцев «Юлмарта» и «Рив Гош» Августа и Инну Мейер задержали по подозрению в хищении 2,3 млрд рублей у «Сбера» Статьи редакции
Пока их допрашивают в качестве подозреваемых.
- После допроса решится вопрос об избрании им меры пресечения, сообщает «Ъ». Уголовное дело связано с конфликтом совладельцев «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, Августа Мейера и Михаила Васинкевича, который начался в 2016 году.
- Сеть «Юлмарт» получила от «Сбера» 2,3 млрд рублей в виде кредитов на развитие бизнеса. В декабре 2016 года банк потребовал от «Юлмарта» досрочно погасить кредит на сумму более 1 млрд рублей. В «Юлмарте» тогда заявили, что компания не допускала дефолта по кредиту и не нарушала сроки выплат.
- В 2017 году Дмитрия Костыгина обвинили в особо крупном мошенничестве, но поменяли статью на менее тяжкую — причинение ущерба без признаков хищения. По данным «Ъ», прокуратура отменила это решение, и дело снова расследуется по фактам мошенничества.
- В 2018 году ВТБ подал иск после передачи акций «Юлмарта», принадлежащих Костыгину, Инне Мейер. Банк увидел в этом мошеннические действия и попытку скрыть активы от кредиторов.
- В 2020 году Арбитражный суд признал банкротом бывшую операционную компанию «Юлмарт».
- Август Мейер родился в США, с 1999 года живет в Петербурге с российским гражданством. Семье Мейера принадлежит доля в 51% сети «Рив Гош», доли в сети «Улыбка Радуги» и кондитерском производстве «Любимый край».
С 2017 года разобраться не могут. Украл или не украл. Дурдом какой-то.
Освоил ☝️
Это у чиновников
Осваивают у нас сами знаете кто
Осваисты?
2,3 легкоосваяемого миллиарда
диетического, легкоусваиваемого
Старый дед стал, уже не может своих псов усмирить, которые из-за копеек инвестиционный рейтинг на дно утащили.
Старый - это надежда.
Чаяние народа
украл или нашел
Как убить любой неугодный бизнес - дать в кредит 2,3 млдр на развитие бизнеса - попросить досрочно погасить 1 млрд. Либо отдадут и будут огромная дыра в бюджете и потонут сами или если не отдадут все еще проще
Так по условиям, банк имеет на это право и Юлмарт это право банка не оспаривает. В чем банк неправ?
в том, что в Раше всем пофигу на договоры, "обидели слабого" и всё тут
в любой теме про банки - мудаки только банки
ни юристы Юлмарта, пропустившие такой договор, ни Вася Пупкин, взявший микрозайм под 3% в день с похмелуги, виноват всегда банк
Я говорю, что это инструмент, который может быть использован не по назначению, а чтобы избавиться от неугодных. К сожалению, в данный момент это происходит все чаще.
Зачем вообще было подписывать такой договор?
Это не ситуация когда ты открываешь счет в сбере и тебе дают типовой договор который они обсуждать не будут. Тут каждый пункт обсуждается юристами с двух сторон. Т.е. либо юристы Юлмарт это профукали, либо на это и был расчет лишь бы получить бабки.
Ну, во-первых, не насильно дали денег.
Во-вторых, если просят досрочно, всегда можно перекредитоваться у других.
Только вот простят досрочно когда уже всем ясно что дело плохо. А просят чтобы быть в виде первых в очереди получателей.
Это ведь каким недальновидным нужно быть, чтобы, к этому моменту не сбежать туда сыро двухэтажныее автобусы ездят по встречке.
?
В сообщении было сбежать "куда" а не "откуда". Иначе картинка и впрямь была бы очень подходящей.
принято, сейчас переснимем
Not bad!!
тут сухо.
Ты убежал и всё, у тебя ничего нет, активы в РФ, деньги в РФ, бизнес в РФ. Их ты уже не выведешь. Будешь жить гол как сокол и до конца жизни кататься на этих двухэтажных автобусах. А здесь ты можешь судится до конца, поднять общественный резонанс, доказать что ты не украл ничего и делать бизнес дальше.
Ну несколько миллионов прожиточного минимума с собой стянуть можно. К тому же Вы же не думаете, что все эти деньги оставались в России — наверняка ушли в оффшорчики (и удивлюсь, если не была куплена недвижка за рубежом).
А судиться из особняка в Лондоне удобней, чем из российской тюрячки.
Недвижки надолго не хватит. В оффшоры выводят всё когда не собираются бизнес развивать и знают о рисках заранее. А когда тебя сегодня схватили то даже если у тебя есть дом в Испании то это сильно не спасает
В оффшоры выводят всё когда не собираются бизнес развивать и знают о рисках заранее.
Очень наивно, живя и ведя дела в РФ, не учитывать очевидное. Оффшорная схема может быть никак не связана с отсутствием намерения развивать бизнес и уклонением от налогов. Это следует рассматривать как страхование рисков (рейдерства, прежде всего, и утратв капитала)
А вот тут сюрприз. Сырые судьи уверенно отнимают эти несколько миллионов пока не докажешь законность их получения. При этом бумаги просят такие которые нельзя получить удаленно или нельзя получить вообще никак в силу того что их в природе не существует в той стране где ты заработал капитал.
Таких кейсов не мало, тех кто понадеялся на туманную фемиду, и вывел бабки напрямую на счета Британии.
Да и пара лямов для таких людей это как тебе начать жить на МРОТ, всей семьей. Такой же уровень падения. Снять двушку в спальнике Лондона им все равно что застрелиться...
или как пани Васильева
Да или как она...
Вы страну перепутали, видимо. Здесь, если ты не входишь в окружение сами знаете кого или не приближен к тем, кто вхож, то ты можешь или сесть и бизнес отожмут "хорошие люди", или же сразу отдать за сколько дадут и идти с миром, лучше в другую страну
Я не перепутал. Могут попробовать а вот складывать лапки или нет уже ваш выбор
Много успешных примеров подобного знаете (кроме тех, кого я упомянул выше)?
Мутная история, да. Мне почему-то опять кажется, что здесь скрывается рейдерский захват биза, под соусами невыплаты и прочего.
Юлмарт как бизнес уже давно всё, в труху.
Ну недвига какая-то осталась, не факт, что обеспечит требования банков.
Там вообще спор хозяйствующих субъектов был.
ага, между собой пересрались
кстати, одна из обоснованных причин потребовать досрочный возврат
Да, так как возрастает риск неуплаты.
бинго!
Видимо, на VC надо банкам писать разъяснительные посты про то, как устроена работа банков и зачем им нужна финразведка.
бесполезно
банк = мудаки
потому что!
Ага... смотрю на падение Сбера... И шортить нельзя.
ой, там помимо гипотетического рейдерства, люди очень СЛОЖНЫЕ. они и до истории с юлмартом спокойно жить не могли, прошлый конфликт был за продуктовую сеть "лента", и по той же схеме - сначала между собой акционеры, потом банки подключались, и т.д
То есть они даже за границу не свалили? Сказочные дол... совладельцы.
Рив Гош? Ашан штоле? 51%???
Вообще парочка не выглядит. Ни на совладельцев Ашана, ни на владельцев 30 млн долларов..
А эти на кого выглядят?
При чем тут Ашан?
Хз. Вот и спрашиваю, да или нет. В Украине Рив Гош - это сеть Ашан. А у вас?
Ашан, это французская Auchan Group которая так же владеет Леруа Мерлен, Декатлон и много чем еще. Рив Гош это российская компания, дистрибьютор парфюмерии и косметики.
Сенкс, разобралась. Ну да, не Ашан однако 😁
Комментарий удален
Пуховичок и курточка точно довольно дорогие.
А как они должны были бы выглядеть по-вашему?
шубы нет и зубов золотых
Ну такое на пальцах не объяснишь. Если коротко - не так убого. И дело не/не только в одежде.
Я не говорю что зависимость всегда прямая, но в данном случае парочка не тянет на ворощающих миллионами.
А вы считаете что тянет?
Илон Маск тоже весь в шильдиках от брендов?))
При чем тут шильдики от брендов? Примитив какой
Согласен, примитивно мыслите
Взял кредит, а банк досрочно захотел возврата? Удивительная Россия. Что-то часто эти банки так делать стали с бизнесом, прибрать к рукам хотят. Скоро будет СберРивГош...
что позволено юпитеру не позволено быку (с)
Видимо не поделились или не продали кому-то со связями. Теперь доказывать будут, что они не слон.
Вот и делать бизнес в России блять
Очередное подтверждение, что кредиты на развитие бизнеса лучше не брать.
Мутнейшая история про большие деньги
Корпоративное право такая муть.
Акции, дивиденды, доли компаний, оценщики
Вот где деньга
Муть – потребовал досрочно погасить кредит на 1млрд 🤷♂️
Это как раз самое интересное и необъяснимое.
Может об этом где то мелкими буквами было написано в договоре кредитования
Я не в защиту банка.
Просто предположение
Обычными буквами пишут. Финразведка отработала, почуяв жаренное, поэтому затребовали деньги взад.
Такое всегда есть в договоре и крупными буквами. Но на такой отзыв обычно не рассчитываешь, когда берешь.
Подсечка еще та.
если провалиться по ссылке - именно так и написано
А в чём муть?
Финразведка банка работает. Это в их власти анализ заёмщика в ходе выплат кредита. И если видят риски, то банк требует часть денег обратно.
У меня договор кредита до сих пор лежит, несмотря на то, что его погасил давно, и там есть пункт о досрочном погашении по требованию банка в одностороннем порядке.
СберКосметик тогда значит ждем в скором времени.
давно в Юлмарте что-то покупали?
Косметика это РивГош, они вполне себе живые еще.
ну да, не въехал сразу
Улыбка радуги это тоже как МагнитКосметик и вполне живая сеть.
Планы не только у предпринимателей горят, но и у их визави
А я только вчера ходил на собеседование в рив гош( интересно возьмут или нет после такого
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