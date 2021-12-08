Решение о принятии законопроектов о QR-кодах в транспорте будет зависеть от хода вакцинации — РБК Статьи редакции
Первое чтение законопроекта назначено на 16 декабря.
- У федерального центра пока нет финального решения, принимать законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте или нет, пишет РБК со ссылкой на источники.
- Законопроекты вероятнее всего пройдут первое чтение, но решение по ним будет зависеть от уровня коллективного иммунитета, темпов вакцинации и показателей смертности, говорят источники издания.
- Первое чтение законопроектов назначено на 16 декабря, а до 14 декабря свои отзывы должны представить регионы.
- По данным источников РБК, если законопроекты примут, в них могут внести поправки — выдачу QR-кодов по наличию антител, а также посещение общественных мест и передвижение на самолётах и поездах с отрицательным ПЦР-тестом.
- Согласно опросу SuperJob, 54% респондентов против введения системы QR-кодов в поездах и самолетах, 27% опрошенных считают, что QR-коды надо вводить и в поездах, и в самолётах, 2% выступили за такую меру только в самолётах, 1% — только в поездах. По данным закрытых исследований, которые цитируют источники РБК, отрицательно к QR-кодам относится две трети россиян.
- По состоянию на 3 декабря уровень коллективного иммунитета в стране составлял 53,7%. Правительство считает желательным уровнем не меньше 80%, а лучше 95%.
Пока сюда не набажали антиваксеры и другие борцы с фашизмом и цифровым концлагерем, хочу напомнить:
Вы можете быть против QR-кодов и других ограничений, но чипир... э-э... прививку всё равно сделайте. Ради своей безопасности, безопасности близких и окружающих.
Грош цена тогда этой вашей прививке, если все равно боитесь. Как язык то поворачивается после этого кого-то еще агитировать.
Новое прочтение классики: привика не защищает привившегося, а из каждого утюга уговаривает привиться окружающих.
Ну на него может и болеющий привитый так же кашлянуть. И скорее всего это будет именно привитый.
Тупые "антиваксеры " вернулись в 1989 год и сняли клип специально для продвинутых бизнесменов в 2021
https://www.youtube.com/watch?v=vDb0N1WB1S8
Ответка из 2019 (до ковида)
В смысле? прививка не работает?
Пока коллективный иммунитет недостаточный, продолжаются мутации вируса. А значит впереди буст-прививки и ревакцинации. И это будет продолжаться долго. А в Японии, где коллективный иммунитет полностью победил дельту, похоже, все заканчивается. Если омикрон к себе не впустят.
Я не указываю, а прошу.
И я не боюсь, а хочу чтобы была ниже заболеваемость, ниже смертность, скорее сняли ограничения, и в целом победил здравый смысл.
Спасибо за заботу, но можно я как-нибудь сам позабочусь о своём здоровье?)
Ради безопасности - ее как раз таки нив коем случае и нельзя делать. А всем сделавшим удачи и счастливых лет жизни.
"можно я как-нибудь сам позабочусь о своём здоровье?"
Можно. Если тяжело заболеете ковидом, не обращайтесь к докторам, не занимайте чужое место. Предвидя возражение "за что я плачу налоги и т.д. и т.п." сразу скажу, что речь только о ковиде. Вам предлагают от него защиту, вы сознательно отказываетесь. Должны отказаться и от лечения.
Ну так, чтобы уж до конца принципиальным быть. Мало-ли, чем вас там в больнице уколют.
Предлагают не защиту, а поучаствовать в эксперименте - работает вакцина или нет, и какие последствия от нее. При этом государство снимает с себя всякую ответственность за применение, т.к. вы подписываете документ, что участвуете добровольно. Что касается помощи, то всякий в нашей стране имеет право на медицинскую помощь. Только вот часто эта помощь ограничивается подорожником и витаминчиками, ну еще наблюдением - выживешь или нет.
Есть подтасовка, сокрытие и манипуляции данными, из-за которых невозможно не подтвердить не опровергнуть ваши тезисы. Так что скептицизм вполне уместен.
То есть, никаких пруфов я в очередной раз не дождусь? При этом сведения от других стран, где используют вакцины (в том числе и российскую) игнорируются.
Ничего другого я не ожидал ;) Почему антиваксеры не могут просто признать честно, что им не важны научные факты, логика и т.д, что у них все сводится к одному "не верю, не хочу, факты пофиг".
Прямо как в средние века.
Где пруфы, что прививка безопасна?
И что за нелепая манера маркировать всех не колющих себе все что попала антиваксерами? Если я не ем какой-то вид овощей, это делает меня антивеганом?
Это скорее обозначение группы граждан с определенным уровнем интеллекта, не более ;) Вот вы выше спрашиваете пруф на безопасность вакцин. Когда человек спрашивает ТАКИЕ пруфы, ему можно предъявить что угодно, ему будет похуй ;)
Ну а если человек сам не может нагуглить результаты исследований, ну чем тогда ему помогут десятки ссылок, которые я найду за минуту? Которые на английском языке, например. Или на испанском (данные той же Аргентины). Или на сербском (данные Сербии, где Спутник был признан самым эффективным). Вам же похуй все это, вы даже не пытались этот вопрос изучать.
Можете не отвечать, вы у меня в ЧС, я не увижу ваш коммент.
государство вернет всё уплаченное за страховую на медицину?
Хорошо) я и так живу без больниц, голова на месте, жив, здоров и счастлив)
Комментарий удален
Комментарий удален
Забавно, что слово "антиваксер" утратило своё настоящее значение с ковидоистерией и этой либеральненькой "заботой" о всеобщем благополучии.
Обычная пропаганда, ничего нового.
Эти коды были специально разработаны и внедрены десятками государств для того, чтобы эффективно и жёстко, в том числе автоматическими системами, ограничивать права конкретного гражданина и наказывать его.
Штрафовать за любые формальные нарушения правил, ограничивать его право передвижения, ограничивать даже его право свободного использования собственного имущества, не наносящего ни малейшего вреда окружающим.
Во многих случаях в них специально добавляется информация, позволяющая полиции мгновенно вычислить подозреваемого и наказать его.
Гражданин, получивший такой код, ставится под жёсткий контроль государства, обязанность неукоснительно соблюдать каждое, даже самое незначительное предписание.
Да, всё верно. Я про автомобильные номера.
(с)пер
Ещё можно напомнить про паспорта и регистрации, СНИЛС и ИНН. Поздновато против нумеров и кодов воевать начали чот.
А в чем безопасность?
Вакцинируйтесь уже все быстрее, чтобы от меня отстали.
- Скажите, а вакцинация будет добровольной или принудительной?
- Зависит от обстоятельств.
- Это от каких?
- Ну, сделаете прививку - значит добровольная. Не сделаете - значит принудительная.
Классика: заставлять народ что-то делать, ущемляя права тех, кто не повинуется. Почему нельзя вместо запугивания и создания дискомфортных условий просто сделать вакцинацию доступнее и менее сомнительной что ли? Например, для начала впустить в страну все европейские вакцины и предоставить народу выбор?
Если, конечно, истинная цель – это остановка эпидемии, а не впаривание своей вакцины под любым предлогом.
p.s. Понимаю, горько признавать, что просрали в плане агитации и выпустили ситуацию из под контроля, но, повторюсь, если мотив – это остановка болезни и спасение жизней, то хватит письками с ВОЗ мериться. Есть политика, а есть жизни людей.
Тут такой вопрос интересный образовался с Омикроном. Надо обождать маленько. ИМХО, он не SARS-CoV-2, но семейства CoV (это точно), так как он не распознаётся антителами: ни переболевших, ни вакцинированных. Бустерная прививка пока сомнительна. Через месяца полтора-два будет понятно.
на чем мнение основано?
Мнение основано на зарубежной прессе. Медсообщество, думаю, в ближайшее время разродится большой статьёй. Омикрон с нами три-четыре недели. Пока этого мало.
Видимо, на том же, на чем и акции фармы — на спекуляциях и ожиданиях :-)
он не SARS-CoV-2, но семейства CoV (это точно), так как он не распознаётся антителами: ни переболевших, ни вакцинированных. Бустерная прививка пока сомнительна
Сергей, а теперь задам такой вопрос. Откуда у вас вся эта информация? По чесноку, где взяли? 🙂
Читаю немножко. Хотя пока придерживаются мнения, что это мутация SARS-CoV-2. Сейчас за Англией следить надо. Там основная вспышка.
Ну нет, шприцеваться все равно придется, так легко вы не отделаетесь.
Я привился в августе Спутником.
Это хорошо. Значит, где-то в феврале надо бустерную колоть.
Посмотрим. Пока есть сомнения, что это будет. По причинам описанным выше. Омикрон вытеснит Дельту. Из того, что удалось по крупицам собрать - ни одна вакцина пока не показала эффективности даже с бустом.
Будет обязательно. Можно скринить.
До февраля ещё 2 месяца. Много воды утечёт за это время. Будем надеяться, что омикрон - фаза конечной мутации.
Если бы власть перестала врать по поводу статистики, заражаемости и вакцин (в т.ч. и на федеральных каналах) до всего этого могло и не дойти. Народ банально боится вакцины(
Дума у нас в стране так… технический инструмент. Указы в другом месте пишутся :)
Откуда она взяли коллективный иммунитет в процентах-то?
Как меры зависят от вакцинации?)
Сценарий экспериментов зависит от организаторов. А народ может лишь корректировать их решения.
Сразу возникает вопрос к конституции, к тому что придумывают такие инициативы не думают об последствия, вплоть до террористических, которые могут возникнут на фоне ограничений прав.
Пока их допрашивают в качестве подозреваемых.
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