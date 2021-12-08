Нужны ли подписчики в соцсетях, чтобы получать результаты в рекламе: как эффективно распределить бюджеты на продвижение

Формирование лояльного комьюнити — это отличный инструмент для узнаваемости бренда и коммуникации с потребителем. До тех пор, пока он не превращается в ритуал без цели и понимания стратегии.