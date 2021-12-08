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Nazigul Jusupova

Китай подготовит «чёрный список» ИТ-стартапов, которым ограничат привлечение иностранных инвестиций — Financial Times Статьи редакции

Ограничения не затронут уже существующие компании.

  • Власти страны хотят ужесточить правила для местных стартапов, ищущих иностранные инвестиции, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
  • «Чёрный список» может быть опубликован в декабре. Он затронет новые стартапы, которые работают с данными граждан Китая и могут «навредить национальным интересам страны». Также в список войдут компании, которые используют юридическую структуру с переменным долевым участием (VIE) для привлечения иностранных инвестиций.
  • Структура VIE позволяет компании покупать акции холдингов, созданных в другой стране, например, на Каймановых островах. Затем офшорная компания заключает контракты с китайской структурой таким образом, что оставляет за собой право контролировать компанию и имеет необходимые лицензии на работу в Китае.
  • Все иностранные инвестиции поступают в офшорную компанию. В случае успеха она также может провести IPO в Нью-Йорке или Гонконге. Среди известных компаний, использующих VIE, — Alibaba и Tencent.
  • По данным Financial Times, из 241 китайской компании, зарегистрированной в Нью-Йорке, 79% используют VIE-структуру для ведения бизнеса в Китае. «Чёрный список» не коснётся уже действующих стартапов, отметили источники издания.

#новости #китай

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5 комментариев
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Syzygy

Жесть, конечно. Великий Си наложил санкции на Китай больше, чем могли бы США.

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Денис Демидов

Китай до боли напоминает сталинский СССР.
Китайский НЭП как экономический «костыль» (ни капитализм, ни социализм) подошел к логической развилке, где третьего уже не дано, либо двигаться дальше в развитой капитализм и демократию, со всеми вытекающими рисками потери власти текущим правящим классом, либо сворачивать все и откатываться назад с гарантированным настоящим, но очень туманным будущим, так как чем дальше, тем цензуру будет сложнее держать, а без нее Китай распадется.

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3
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Paul Patlakh

Что-то товарищ Си, совсем уже упоролся.

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1
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Илья Рогаткин

Не коснется, пока...

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Кирилл Фотькин

Как я рад, что полностью вышел из акций Китая пару месяцев назад :)
Страсть Партии не пускать никого к баблу и ограничивать все контакты к добру не приведет.

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