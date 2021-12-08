Китай подготовит «чёрный список» ИТ-стартапов, которым ограничат привлечение иностранных инвестиций — Financial Times Статьи редакции
Ограничения не затронут уже существующие компании.
- Власти страны хотят ужесточить правила для местных стартапов, ищущих иностранные инвестиции, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
- «Чёрный список» может быть опубликован в декабре. Он затронет новые стартапы, которые работают с данными граждан Китая и могут «навредить национальным интересам страны». Также в список войдут компании, которые используют юридическую структуру с переменным долевым участием (VIE) для привлечения иностранных инвестиций.
- Структура VIE позволяет компании покупать акции холдингов, созданных в другой стране, например, на Каймановых островах. Затем офшорная компания заключает контракты с китайской структурой таким образом, что оставляет за собой право контролировать компанию и имеет необходимые лицензии на работу в Китае.
- Все иностранные инвестиции поступают в офшорную компанию. В случае успеха она также может провести IPO в Нью-Йорке или Гонконге. Среди известных компаний, использующих VIE, — Alibaba и Tencent.
- По данным Financial Times, из 241 китайской компании, зарегистрированной в Нью-Йорке, 79% используют VIE-структуру для ведения бизнеса в Китае. «Чёрный список» не коснётся уже действующих стартапов, отметили источники издания.
Жесть, конечно. Великий Си наложил санкции на Китай больше, чем могли бы США.
Китай до боли напоминает сталинский СССР.
Китайский НЭП как экономический «костыль» (ни капитализм, ни социализм) подошел к логической развилке, где третьего уже не дано, либо двигаться дальше в развитой капитализм и демократию, со всеми вытекающими рисками потери власти текущим правящим классом, либо сворачивать все и откатываться назад с гарантированным настоящим, но очень туманным будущим, так как чем дальше, тем цензуру будет сложнее держать, а без нее Китай распадется.
Что-то товарищ Си, совсем уже упоролся.
Не коснется, пока...
Как я рад, что полностью вышел из акций Китая пару месяцев назад :)
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