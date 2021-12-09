Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
DTF

Апелляционный суд приостановил решение по делу между Apple и Epic Games о ссылках на сторонние платёжные системы Статьи редакции

Apple добилась отсрочки, о которой просила.

В сентябре окружной суд Калифорнии постановил, что Apple не может запрещать разработчикам оставлять в своих приложениях прямые ссылки на сторонние платёжные системы. На этом настаивала Epic Games, начавшая разбирательство с Apple.

Apple обжаловала это решение, и апелляционный суд встал на её сторону. Согласно его постановлению, вердикт, вынесенный окружным судом, вступит в силу только после нового рассмотрения дела. На это может уйти несколько месяцев.

В своей жалобе Apple указала, что решение о добавлении ссылок на альтернативные платёжные системы может нарушить баланс между разработчиками и пользователями, созданный в App Store, а также привести к непоправимому ущербу как для самой Apple, так и для её клиентов. Апелляционный суд счёл, что замечания Apple «вызывают серьёзные вопросы о решении окружного суда», и потому поддержал компанию.

Сервисы
DTF
Apple подала апелляцию на решение суда с Epic Games и запросила отсрочку изменений в App Store Статьи редакции

В случае одобрения процесс может затянуться на годы.

#новость #apple #epicпротивapple

473 просмотров
3
2
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
3 комментария
Популярные
По порядку
Aleksei Shtein

Судье занесли)

Ответить
2
Развернуть ветку
Дамир Губаев

Это США, там это называется пролоббировали

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexander Nikiforov

...новый айфон

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Sports.ru
Сезон подкаста как эксперимент: научили ведущих бегать и отправили на полумарафон. Кейс Sports.ru и adidas
0
15
Личный опыт
SimbirSoft
Улучшаем UX: ранжирование требований и анализ поведенческих переменных

Казалось бы, ваши копирайтеры хорошо постарались и изложили на сайте всю возможную информацию о продукте и его использовании, которая может интересовать потребителя. Но в техподдержку продолжает поступать большое количество звонков по самым рутинным вопросам, ответы на которые точно есть в разделе «Помощь». Возможно, пользователи просто…

0
5
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
hh.ru
Talantix подключил интеграцию с Telegram

Облачная CRM-система для рекрутмента Talantix расширила возможности общения HR-команд с кандидатами внутри сервиса. К уже существующим интеграциям — с Viber и WhatsApp — добавился Telegram!

0
0
Мнения
Илья Склюев
«Вам потребуется их благословение»: сооснователь iFixit — о проблемах самостоятельного ремонта от Apple Статьи редакции

Кайл Винс считает, что компания будет мешать замене деталей программно и установит высокие цены на товары для ремонта.

Twitter
7
10
Маркетинг
Таня Боброва
Baring Vostok инвестировал $13 млн в российскую платформу автоматизации маркетинга Mindbox Статьи редакции

Деньги направят на развитие продуктов, опционный пул и сделки.

15
15
Офтоп
WEEEK
Голова не варит: 10+ советов, как предотвратить умственное переутомление

Наш мозг потребляет уйму энергии, но мы почему-то часто игнорируем, продолжая нагружать его новыми задачами. Как следствие — возникает умственное переутомление, и мы печально и бессильно глядим в пустоту в конце дня. Разбираемся, почему такое состояние возникает и как с ним бороться.

4
15
Почта России
Праздник к нам приходит: когда заказывать подарки за рубежом

Ещё в ноябре для логистических компаний начинается горячий сезон, который продолжается до марта. 11 ноября — большая распродажа AliExpress, а сразу после неё — Чёрная пятница, плавно перетекающая в подготовку к Новому году, 14 и 23 февраля, и, наконец, к 8 марта. В это время Почта и другие логистические службы по всему миру доставляют особенно…

0
1
Финансы
Anna Kuzmina
Платежи в Южной Африке

Несмотря на то, что Южная Африка находится (сюрприз) в Африке, мобильные кошельки или QR-коды там совсем не используются, в отличие от большинства стран континента. И причина тому -- сильная банковская система, доставшаяся стране от Британской империи. Как следствие, в плане банковских услуг и платежей Южную Африку сложно отличить от…

5
10
Первая грузовая компания
Как автоматизация работы юристов экономит время и деньги

В работе любой компании есть важнейшая рутина, малозаметная со стороны. Например, корпоративные юристы – это почти всегда «бойцы невидимого фронта», но от качества их претензионно-судебной работы зависит благополучие всей корпорации. Особенно если у вас в работе тысячи договоров, претензий и судебных дел. Тут поможет только глубокая автоматизация…

0
0
Трибуна
Alexander Burtsev
Фоторамка 2.0 или что подарить бабушке на Новый год

Давно мечтал подарить бабушке фоторамку для просмотра фотографий детей и внуков, но нужно было как-то поддерживать актуальность фотографий, загружать их на флешку, такое себе занятие.

27
21
Больше статей
null