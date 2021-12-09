В сентябре окружной суд Калифорнии постановил, что Apple не может запрещать разработчикам оставлять в своих приложениях прямые ссылки на сторонние платёжные системы. На этом настаивала Epic Games, начавшая разбирательство с Apple.

Apple обжаловала это решение, и апелляционный суд встал на её сторону. Согласно его постановлению, вердикт, вынесенный окружным судом, вступит в силу только после нового рассмотрения дела. На это может уйти несколько месяцев.

В своей жалобе Apple указала, что решение о добавлении ссылок на альтернативные платёжные системы может нарушить баланс между разработчиками и пользователями, созданный в App Store, а также привести к непоправимому ущербу как для самой Apple, так и для её клиентов. Апелляционный суд счёл, что замечания Apple «вызывают серьёзные вопросы о решении окружного суда», и потому поддержал компанию.