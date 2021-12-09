Суд на два месяца арестовал обвиняемого в мошенничестве на 2,4 млрд рублей совладельца «Рив Гош» Августа Мейера Статьи редакции
Следствие требует оставить его жену под домашним арестом.
Август Мейер будет находиться под стражей до 7 февраля 2022 года, после срок могут продлить.
Следователь потребовал ареста Мейера из-за «активных мер по отчуждению имущества». Предприниматель отрицал обвинения, сказал, что собранные материалы ничего не доказывают.
Мейер попросил оставить его на свободе, потому что за «несколько лет расследования он ни разу не предпринимал попыток скрыться от следствия». Защита предлагала избрать мерой пресечения запрет определённых действий и залог до 5 млн рублей или домашний арест.
Бизнесмену предъявлено обвинение в мошенничестве по статье ст.159 УК РФ по двум делам на 1,4 млрд рублей и 1 млрд рублей. Во время задержания речь шла о мошенничестве на 2,3 млрд рублей.
Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы. Бизнес-партнёру Мейера, его жене Инне, тоже предъявлено обвинение, следствие просит отправить её под домашний арест.
- Совладельцев «Юлмарта» и «Рив Гош» Августа и Инну Мейер арестовали 8 декабря в Петербурге.
- Сеть «Юлмарт» получила от «Сбера» 2,3 млрд рублей в виде кредитов на развитие бизнеса. В декабре 2016 года банк потребовал от «Юлмарта» досрочно погасить кредит на сумму более 1 млрд рублей из-за конфликта владельцев.
- В 2018 году ВТБ подал иск после передачи акций «Юлмарта», принадлежащих совладельцу компании Дмитрию Костыгину, Инне Мейер. Банк увидел в этом мошеннические действия и попытку скрыть активы от кредиторов.
- Дело на Костыгина завели ещё в 2017 году, Август и Инна Мейер проходили по нему как свидетели.
- В 2020 году Арбитражный суд признал банкротом бывшую операционную компанию «Юлмарт».
- Август Мейер родился в США, с 1999 года живет в Петербурге с российским гражданством. Семье Мейера принадлежит 51% в сети «Рив Гош», доли в сети «Улыбка Радуги» и кондитерском производстве «Любимый край». Бизнесмен входит в список Forbes, его состояние в 2021 году оценивается в $650 млн.
Если б я был журналистом, я бы написал так:
"Август арестован до февраля"
Лучше б я к Эду Гину попался под нож,
Чем идти под суд за этот самый проклятый Рив Гош! © Август Мейер
Хорошо!
За экономические преступления (которые ещё надо доказать) не должны сажать в СИЗО.
Это не экономическое преступление, а злоупотребление доверием.
Нужно было искать частные деньги, вроде не такая большая сумма для ритейла...а сейчас сколько мучать будут пока суд разберется
Хм... проводя параллели с делом Калви, хочу заметить, что ситуация похожа, но любопытная деталь в обоих делах присутствует: в обоих случаях участвовали не деньги, а компании, акции...
ЗЫ: это так много предпринимталей-стартаперов можно после ещё и посадить. )
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