Регулятор в Италии оштрафовал Amazon на €1,12 млрд — ритейлер продвигал собственный сервис доставки в ущерб конкурентам Статьи редакции
В ноябре Amazon получил штраф на €203 млн за сговор с Apple.
- Расследование Антимонопольного управления Италии показало, что Amazon продвигала среди продавцов свой логистический сервис Fulfilment by Amazon (FBA) и нанесла ущерб конкурирующим с ней логистическим операторам, с которыми работают онлайн-ритейлеры.
- На итальянской версии своего сайта компания поднимала в поисковой выдаче предложения продавцов, которые используют сервис доставки Amazon.
- Также от действий Amazon пострадали и другие торговые площадки, так как продавцы не хотели размещать свои товары на других маркетплейсах, отмечает регулятор.
- В Италии это не первый штраф компании за последние два месяца. В ноябре регулятор обвинил Apple и Amazon в сговоре и оштрафовал на €203 млн. Также за использование пользовательских данных в коммерческих целях были оштрафованы на €10 млн Apple и Google.
Звучит как "относительно честный" способ отъёма денег правительством Италии у зарубежных компаний.
«Относительно честных» заработанных денег иностранными компаниями.
Реальные мафиози! Я б на месте Амазона ушел бы из Италии. Пусть потом люди на улицы выходят против своих политиков и регуляторов.
Мафиози против "ангела" Амазон.
От халявы никто не откажется.🤣
Ребят а можете мне объяснить как 10 летнему ребенку, почему Амазону на своем сайте-сервисе нельзя поднимать предложения продавцов, которые используют возможности этого сайта-сервиса?
Так покупатель понимает что товар уже лежит на складе Амазон а не у третьих лиц в неизвестных условиях. Или в личном кабинете нужна галочка вкл/выкл "Показывать сначала предложения с товарами на складах Амазон"? Так вопросы у антимонопольных комитетов пропадут ?
И что значит фраза "Также от действий Amazon пострадали и другие торговые площадки, так как продавцы не хотели размещать свои товары на других маркетплейсах" - там же вроде написано - не хотели размещать.
Кому не лень, поясните, пожалуйста :)
Классический антимонопольный кейс. Использование доминирующего положения на одном рынке чтобы заиметь преимущество на другом рынке. Два разных рынка в данном случае - это онлайн-маркетплэйс и доставка. Такое будет наказываться антимонопольными регуляторами в любой стране.
Если в двух словах: проблема у Амазона в Италии из-за их высокой рыночной доли в онлайн коммерции и действиях по продвижению своих логистических сервисов, нарушающих принципы свободной и честной конкуренции.
Чуть подробнее:
Для рынка и потребителей это плохо, т.к. доминирующая в одной нише компания может вытеснить с рынка или серьёзно нарушить свободу рынка в зависимых нишах, если будет конкурировать на них нерыночными методами (например, создавая уникальные препятствия сторонним поставщикам из этих ниш или предоставляя нерыночные преимущества собственным внутригрупповым компаниям). Если доминирующий на рынке поставщик, например, какого-то природного ресурса, терят берега и пытается влезть на рынок его транспортировки, для чего всем клиентам говорит, что вот его собственная транспортная компания привозит быстро, стоит дёшего (вполне себе рыночные методы), и вообще мы заказы с ней будем отгружать первой (а это уже нерыночный) [и вообще делать ниже себестоимости, пока все на неё не перейдутб или пока всех конкурентов не скупим подешёвке из-за их уботочности и уменьшившейся доли], то этим должен заниматься ФАС и им подобные органы, чтобы случайно не получить противоестесственную монополию через несколько лет.
Все теории о сверх эффективных частных макроэкосистемах будут разбивать о простой факт рыночной экономики: доминирующий на рынке продавец в отсутствии эффективного рынка (достаточной конкуренции и её защиты) не заинтересован в снижении цен. Даже снизив собсвенные внутренние издержки, не имея внешнего давления к снижению цен своих товаров и услуг, он оставит их прежними или, если будет рыночная возможность, поднимет их, что принесёт больше прибыли акционерам - это нормально, это цель коммерческой деятельности. Но сделает он это за счёт более высоких издержек общества вцелом (потребителей, других бизнесов, обзественных институтов). Общество будет это регулировать разными методами: кто-то раньше и прозрачными общими правилами, чтобы минизировать ущерб, а кто-то позже, потому что опирается на власть олигархии/мафии/кланов и т.п.
Забавно, что мало кто видит связь, где страны начали массово нагибать гигантов, штрафуя их по любому поводу. И главное, все повторяется, как перед крахом доткомов в 2000 году.
Да на самом деле много кто видит. Только все кризисы обычно были вполне контролируемые, гешефт кто-то точно поимеет с этого.
Мдаа, а потом скажут, что Россия бери от нас пример. Нет, господа - берите от нас.😎
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