Компанию призвали «перестать играть» с жизнями людей.

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Tesla разрешает играть во время движения

Национальное управление дорожной безопасностью при Минтрансе США (NHTSA) проверит обновление для электромобилей Tesla, после выхода которого у водителей и пассажиров появилась возможность запускать видеоигры на экране приборной панели во время движения.

Транспортный регулятор инициировал проверку после того, как издание The New York Times обратило внимание на проблему. Сотрудники служб безопасности дорожного движения опасаются, что ничего не мешает играть на бортовом компьютере Tesla самим водителям.

После запуска игры, Tesla выдаёт предупреждение о том, что во время движения можно играть только пассажиру. Однако ничто не препятствует водителю отвлечься на происходящее на экране. В The New York Times подчеркнули, что Tesla знает об этом.

Tesla не блокирует игры во время движения

В NHTSA сообщили, что уже обратились к Tesla. Регулятор рекомендует проектировать бортовые компьютеры таким образом, чтобы водитель не мог выполнять на них задачи, отвлекающие от управления автомобилем.

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Исполнительный директор компании Center for Auto Safety Джейсон Левин заявил в разговоре с Bloomberg, что NHTSA должна перейти от рекомендаций к требованиям, а Tesla следует задуматься над безопасностью обновлений для своих электромобилей.

Tesla должна прекратить играть с жизнями владельцев своих автомобилей и остальных водителей, которые передвигаются по тем же дорогам. Джейсон Левин директор Center for Auto Safety

По данным NHTSA, в 2019 году в США погибли 3142 человека в ДТП, вызванных тем, что водитель отвлёкся от дороги.

Большинство автопроизводителей блокируют часть развлекательных функций на бортовых системах, как только автомобиль начинает движение. Прежде Tesla также запрещала играть во время езды, но с запуском обновления в августе 2021 года сняла ограничение.

В издании Gizmodo предположили, что Tesla добавила такую функцию с учётом своих планов о полностью автономных автомобилях. Однако журналисты подчеркнули, что пока её электрокары «даже не близки» к этому.

Летом 2021 года для машин Tesla вышло обновление, в котором появились три игры: пасьянс, аркадный скролл-шутер Sky Force Reloaded и стратегия The Battle of Polytopia: Moonrise.