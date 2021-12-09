Tesla раскритиковали за то, что она позволила играть во время движения — американский регулятор проведёт проверку Статьи редакции
Компанию призвали «перестать играть» с жизнями людей.
Национальное управление дорожной безопасностью при Минтрансе США (NHTSA) проверит обновление для электромобилей Tesla, после выхода которого у водителей и пассажиров появилась возможность запускать видеоигры на экране приборной панели во время движения.
Транспортный регулятор инициировал проверку после того, как издание The New York Times обратило внимание на проблему. Сотрудники служб безопасности дорожного движения опасаются, что ничего не мешает играть на бортовом компьютере Tesla самим водителям.
После запуска игры, Tesla выдаёт предупреждение о том, что во время движения можно играть только пассажиру. Однако ничто не препятствует водителю отвлечься на происходящее на экране. В The New York Times подчеркнули, что Tesla знает об этом.
В NHTSA сообщили, что уже обратились к Tesla. Регулятор рекомендует проектировать бортовые компьютеры таким образом, чтобы водитель не мог выполнять на них задачи, отвлекающие от управления автомобилем.
Исполнительный директор компании Center for Auto Safety Джейсон Левин заявил в разговоре с Bloomberg, что NHTSA должна перейти от рекомендаций к требованиям, а Tesla следует задуматься над безопасностью обновлений для своих электромобилей.
По данным NHTSA, в 2019 году в США погибли 3142 человека в ДТП, вызванных тем, что водитель отвлёкся от дороги.
Большинство автопроизводителей блокируют часть развлекательных функций на бортовых системах, как только автомобиль начинает движение. Прежде Tesla также запрещала играть во время езды, но с запуском обновления в августе 2021 года сняла ограничение.
В издании Gizmodo предположили, что Tesla добавила такую функцию с учётом своих планов о полностью автономных автомобилях. Однако журналисты подчеркнули, что пока её электрокары «даже не близки» к этому.
Летом 2021 года для машин Tesla вышло обновление, в котором появились три игры: пасьянс, аркадный скролл-шутер Sky Force Reloaded и стратегия The Battle of Polytopia: Moonrise.
Худшее что я видел на эту тему - фиат не даёт во время движения спарить телефон с магнитолой по блютусу. Хотя занимается этим естественно пассажир.
Киа соул тоже не даёт, надо в режим паркинг коробку переключить, только тогда даст
Наверное это круто, на автобане искать место для остановки, чтобы подключить телефон.
Илон об этом говорил у Джо ещё в начале года🤦♂️
Можно играть во время движения только пассажиру, а водителя может отвлечь от движения и рекламный билборд, я бы начал запрещать билборды вдоль дорог!
А еще телефон может отвлекать. Ведь по телефону говорить нельзя водителю во время движения и все этот закон соблюдают. Так ведь?
А еще пассажир может отвлекать, то посмеется, то в туалет захочет. Надо запрещать пассажиров.
А еще спидометр может отвлекать. Вот едет водитель, а там стрелочка или цифера постоянно дергается. Запретить.
А представьте как машины могут отвлекать в зеркалах заднего вида. То появляются, то исчезают. А кто-то еще и фарами моргает прямо в глаза. Нужно запретить автомобилям приближаться к другим автомобилям слишком близко. Начать можно с 200-300 метров.
Хочу еще уточнить по поводу радио. Можно ведь отвлечься на рекламу пельменей, развлекательное шоу или начать подпевать любимой группе и нажать не на ту педаль. Я бы запретил устанавливать радио в авто.
«Tesla должна прекратить играть с жизнями владельцев своих автомобилей и остальных водителей, которые передвигаются по тем же дорогам.»
Т. е тесла управляет людьми и заставляет играть?
Регуляторы всегда принимают взрослых за беспомощных и лишенных свободы выбора детей ?
Больше патернализма! А ещё например можно дрочить во время движения.
Я видел на порнохабе как водитель посадил девушку на коленки
Полный беспредел. Такие ситуации надо сразу детектировать и распылять бром через систему вентиляции.
О збс было бы выпустить чето типа GTA для всего мира (ну качать там карты городов на основе геоданных). И потом управлять 3D моделькой своей машины которая будет кабута ехать по этому виртуальному городу который на самом деле реальный город за окном. И управлять с джойстика. Уффф вот это я понимаю, виртуально-реальная реальность
бюрократия просто, безопасность тут ни при чем
Нововведение позволит пользователям «быстро и безопасно» получать и отправлять криптовалюту.
Нейросеть месяц училась общаться в комментариях под постами.
Торговые онлайн-площадки готовы сотрудничать с бизнесом любого размера.
Приветствую! Мой первый пост на vc, не пинайте сильно. Постараюсь кратко и по факту.
Наш мозг потребляет уйму энергии, но мы почему-то часто игнорируем, продолжая нагружать его новыми задачами. Как следствие — возникает умственное переутомление, и мы печально и бессильно глядим в пустоту в конце дня. Разбираемся, почему такое состояние возникает и как с ним бороться.
Ничего не предвещало беды. Как это обычно и бывает, я пришел в ПВЗ, чтобы забрать свой заказ, достал телефон, чтобы назвать сотруднику номер заказа, и столкнулся с проблемой: меня выкинуло из аккаунта. При попытке авторизоваться по номеру телефона или по почте я получил ошибку:
В пандемию фармотрасли тоже пришлось пойти в диджитал, но из-за ограничений ей это дается сложнее, чем остальным. Как построить стратегию продвижения фармпродукта в онлайне и поднять продажи, не нарушив закон? В 2020-м мы проверили в бою собственную стратегию продвижения фармы — а теперь рассказываем, как она работает и какие дает результаты.
Ещё в ноябре для логистических компаний начинается горячий сезон, который продолжается до марта. 11 ноября — большая распродажа AliExpress, а сразу после неё — Чёрная пятница, плавно перетекающая в подготовку к Новому году, 14 и 23 февраля, и, наконец, к 8 марта. В это время Почта и другие логистические службы по всему миру доставляют особенно…
Доля выручки от интернет-заказов в сети «Золотое яблоко» в ноябре составила 45%. Это на 15% больше относительно предыдущих месяцев года.