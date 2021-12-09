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Право
Nazigul Jusupova

Госдума приняла законопроект о платформе по проверке юрлиц для банков — компании разделят по уровню риска Статьи редакции

Если закон примут, банки смогут отказывать в обслуживании компаниям с высоким риском.

Согласно документу, в России появится платформа «Знай своего клиента», где Центробанк будет присваивать клиентам банков определённый уровень риска: низкий, средний и высокий.

  • Низкий уровень будут присваивать компаниям, которые ведут деятельность без «сомнительных» операций. Клиенты из этой группы могут открывать счёт и проводить операции.
  • Средний уровень — компаниям, которые параллельно с реальной ведут «теневую» деятельность и выводят средства крупных клиентов в «теневой» сектор. Таким клиентам банк может запретить открывать счета и проводить другие операции, если заподозрит их в отмывании денег.
  • В группу высокого риска войдут компании, которые не ведут реальную деятельность, зарегистрированы на подставное физлицо, а контролируют их третьи лица. Банки могут запретить им проводить некоторые операции — например, переводить или списывать деньги, или совсем отказать в обслуживании.

Также закон разрешит юрлицам из группы низкого риска обновлять информацию о своих владельцах раз в три года. Сейчас все компании должны это делать не реже одного раза в год.

Центробанк может указывать на своём сайте, к каким группа риска относятся банковские клиенты. Регулятор разработает нормативный акт, который определит, кто и как может получить доступ к справочной информации.

О планах запустить платформу «Знай своего клиента» Центробанк объявил в 2019 году. В 2020-м он подготовил поправки к антиотмывочному законодательству.

#новости #центробанк

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12 комментариев
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Василий Степанофф

Когда же появится платформа "Знай своего чиновника и депутата?", где электорат сможет устанавливать этим товарищам статусы казнокрадов, лицемеров, политических импотентов и просто говорливых вафель.

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Михаил Похеров

Ты не понимаешь, во всем виноват малый и средний бизнес, они выводят деньги. А крупный бизнес днём и ночью вкладывает в страну и не выводит деньги в офшоры

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2
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Илья Попов

Сами играют, сами танцуют, а народ смотрит и смеётся.

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0
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Интимный франт

@Росгвардия Республики-Адыгея
Гражданин, остановитесь.

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0
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From Siberia to London

Так компаний из «группы высокого риска» в реальной экономике 🇷🇺 86% если не больше.

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3
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Михаил Похеров

Сомнительные предприятия у Кущмичей в гаражах. А какой нибудь православный Перекресток Х5 настоящий кипрский патриот

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2
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wiqbiw

Те чиновники которые принимали этот законопроект, на новом уровне обнала.

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2
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Vladimir S.

Интересно какие рейтинги будут у компаний для осваивания госбюджета? Одобрять займ без согласования? )🏴‍☠️

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1
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Александр У

Зачем так в лоб? Теперь внесут законопроект, запрещающий присваивать низкий рейтинг компаниям, которые осваивают Госбюджет и выводят его восвояси)))

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1
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Илья Попов

Отличный закон, если для всех будет законом.

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0
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Сергей Тайгин

У банков бывает разделение по этим трём уровням. Т.е. в этом случае это будет централизованно? Для больше прозрачности для ЦБ?

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Комментарий удален

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Инновационные строительные материалы

А что раньше этого не было, типа что-ли. Всё всегда знали и будут знать.

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