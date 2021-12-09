Госдума приняла законопроект о платформе по проверке юрлиц для банков — компании разделят по уровню риска Статьи редакции
Если закон примут, банки смогут отказывать в обслуживании компаниям с высоким риском.
Согласно документу, в России появится платформа «Знай своего клиента», где Центробанк будет присваивать клиентам банков определённый уровень риска: низкий, средний и высокий.
- Низкий уровень будут присваивать компаниям, которые ведут деятельность без «сомнительных» операций. Клиенты из этой группы могут открывать счёт и проводить операции.
- Средний уровень — компаниям, которые параллельно с реальной ведут «теневую» деятельность и выводят средства крупных клиентов в «теневой» сектор. Таким клиентам банк может запретить открывать счета и проводить другие операции, если заподозрит их в отмывании денег.
- В группу высокого риска войдут компании, которые не ведут реальную деятельность, зарегистрированы на подставное физлицо, а контролируют их третьи лица. Банки могут запретить им проводить некоторые операции — например, переводить или списывать деньги, или совсем отказать в обслуживании.
Также закон разрешит юрлицам из группы низкого риска обновлять информацию о своих владельцах раз в три года. Сейчас все компании должны это делать не реже одного раза в год.
Центробанк может указывать на своём сайте, к каким группа риска относятся банковские клиенты. Регулятор разработает нормативный акт, который определит, кто и как может получить доступ к справочной информации.
О планах запустить платформу «Знай своего клиента» Центробанк объявил в 2019 году. В 2020-м он подготовил поправки к антиотмывочному законодательству.
Когда же появится платформа "Знай своего чиновника и депутата?", где электорат сможет устанавливать этим товарищам статусы казнокрадов, лицемеров, политических импотентов и просто говорливых вафель.
Ты не понимаешь, во всем виноват малый и средний бизнес, они выводят деньги. А крупный бизнес днём и ночью вкладывает в страну и не выводит деньги в офшоры
Сами играют, сами танцуют, а народ смотрит и смеётся.
@Росгвардия Республики-Адыгея
Гражданин, остановитесь.
Так компаний из «группы высокого риска» в реальной экономике 🇷🇺 86% если не больше.
Сомнительные предприятия у Кущмичей в гаражах. А какой нибудь православный Перекресток Х5 настоящий кипрский патриот
Те чиновники которые принимали этот законопроект, на новом уровне обнала.
Интересно какие рейтинги будут у компаний для осваивания госбюджета? Одобрять займ без согласования? )🏴☠️
Зачем так в лоб? Теперь внесут законопроект, запрещающий присваивать низкий рейтинг компаниям, которые осваивают Госбюджет и выводят его восвояси)))
Отличный закон, если для всех будет законом.
У банков бывает разделение по этим трём уровням. Т.е. в этом случае это будет централизованно? Для больше прозрачности для ЦБ?
Комментарий удален
А что раньше этого не было, типа что-ли. Всё всегда знали и будут знать.
Он сам переоборудовал грузовик Toyota Dyna и принимает заказы от владельцев автосервисов и знакомых автомобилистов.
Нейросеть месяц училась общаться в комментариях под постами.
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