Если закон примут, банки смогут отказывать в обслуживании компаниям с высоким риском.

Согласно документу, в России появится платформа «Знай своего клиента», где Центробанк будет присваивать клиентам банков определённый уровень риска: низкий, средний и высокий.

Низкий уровень будут присваивать компаниям, которые ведут деятельность без «сомнительных» операций. Клиенты из этой группы могут открывать счёт и проводить операции.



Средний уровень — компаниям, которые параллельно с реальной ведут «теневую» деятельность и выводят средства крупных клиентов в «теневой» сектор. Таким клиентам банк может запретить открывать счета и проводить другие операции, если заподозрит их в отмывании денег.



В группу высокого риска войдут компании, которые не ведут реальную деятельность, зарегистрированы на подставное физлицо, а контролируют их третьи лица. Банки могут запретить им проводить некоторые операции — например, переводить или списывать деньги, или совсем отказать в обслуживании.

Также закон разрешит юрлицам из группы низкого риска обновлять информацию о своих владельцах раз в три года. Сейчас все компании должны это делать не реже одного раза в год.

Центробанк может указывать на своём сайте, к каким группа риска относятся банковские клиенты. Регулятор разработает нормативный акт, который определит, кто и как может получить доступ к справочной информации.

О планах запустить платформу «Знай своего клиента» Центробанк объявил в 2019 году. В 2020-м он подготовил поправки к антиотмывочному законодательству.