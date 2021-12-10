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Право
Nazigul Jusupova

Суд в США приговорил россиянина Олега Кошкина к четырём годам тюрьмы за киберпреступления Статьи редакции

Он работал вместе с Петром Левашовым, которого обвиняли в управлении ботнетами, рассылающими спам.

  • Кошкин управлял службой «шифрования» для сокрытия вредоносного ПО Kelihos, что позволяло хакерам систематически заражать около сотен тысяч компьютеров-жертв по всему миру, пишет Минюст США.
  • Он был арестован в Калифорнии в сентябре 2019 года и находится под стражей с момента ареста. Летом 2021 года присяжные признали его виновным в киберпреступлениях.
  • По данным Минюста, Кошкин работал вместе с Петром Левашовым. В США обвиняли последнего в том, что он в течение 20 лет управлял сетью крупных ботнетов Storm Worm, Waledac и Kelihos, рассылающих спам.
  • Левашов был задержан в Испании в 2017 году, в 2018 году его экстрадировали в США. В июле 2021 года суд приговорил россиянина к уже отбытому сроку в 2,7 лет.

#новости #киберпрестуность

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5 комментариев
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Бабка в засаде

отбытому сроку в 2,7 лет
 Чо правда всего лишь 2.7 лет? Это ж фигня. Легко отделался

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Arthur Niazyan

Видимо спам совсем упал в цене. Вот если бы деньги с карт воровали, так легко бы не отделались.

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Бабка в засаде

Ок пойду искать курсы начинающих спамеров ))

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Arthur Niazyan

Смысла мало, мне кажется, почтовики хорошо справляются с фильтрацией ;)

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Бабка в засаде

А я буду на мэйлру рассылать, там антиспам тупо отсутствует судя по количеству спама

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