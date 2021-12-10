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Право
Евгения Евсеева

Минстрой предложил создать систему для аренды жилья — в ней нужно будет платить комиссию и регистрировать договоры Статьи редакции

За отказ или расчёты вне системы будут грозить штрафы.

  • Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), куда арендодатели должны вносить информацию в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений, пишет «Коммерсантъ».
  • Система будет полностью принадлежать государству, а ведомство выступит как оператор, пояснил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Платформу интегрируют с ФНС и другими регуляторами, пишет РБК. Для её создания привлекут частного инвестора, либо пул инвесторов с участием «Дом.рф».
  • При оплате аренды через систему арендатор должен будет заплатить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту. Размер комиссии в законопроекте не указан, отмечает РБК.
  • Цель создания платформы — повысить прозрачность рынка аренды и защитить права арендодателей и арендаторов. Законопроект планируют внести в Госдуму весной 2022 года. Пока он находится на этапе разработки, рассказали в Минстрое. После согласования с органами власти, его выложат в открытый доступ.
  • За проведение расчетов вне ГИС будут грозить штрафы. Для физлиц он составит от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей, для юрлиц — от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. За отказ размещать информацию или ее искажение граждан обяжут выплатить от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, компании — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

#новость #минстрой #аренда

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62 комментария
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Aleksei Shtein

В итоге штраф около 5к с физика. Ничего , как арендодатель просто впишем в сумму аренды серой и конечный потребитель заплатит

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12
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Грядущий ящик

Чему быть, того не миновать, но выявлять серую аренду по-прежнему будет крайне затруднительно.

Интересно, как система будет учитывать посуточную аренду, как в неё будет вписываться та же Airbnb и прочие компании и физлица, для кого это бизнес. И будет ли в её API вписана возможность интеграции для сервисов а ля Циан для автоматизированного упрощения «бумажной» возни арендодателей и нанимателей.

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3
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Виктор Якунин

Ты чо с первого раза не прочитал? Обязан будет платить комиссии, про удобство для пользователя никто и не говорил.

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21
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Грядущий ящик

Полагаю, что интеграцию с сервисами сделают. Как сейчас банки могут отчётность отправлять, так и сервисы аренды смогут записи о договорных отношениях вносить и платежи проводить.

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2
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igor igorevich

Столько сейчас кидают людей что проще комиссию заплатить..
За правильно оформленный рабочий договор.

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0
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Олег Калинин

Да сейчас чтобы снять квартиру за условные 30к, ты должен заплатить 90к(аренда+залог+комиссия)

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0
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Gleb Tyutikov

И государству надо процент заплатить, чтобы оно участников сделки не трогало.

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0
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Gleb Tyutikov

Приравнять серую аренду к тяжёлому правонарушению и создать спец. отделы в полиции, которые будут работать со старшими по домам, совершая постоянные рейды по подозрительным квартирам.
Потом можно и уголовку подтянуть.

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0
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Кирилл Стенцов

Что за неведому ху*ню ты спорол🤦

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Семен Переделкин

"комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту"

Ловко они это придумали. А взамен что?

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6
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Ёртёмёй

Взамен можно замутить ещё обязательное страхование, конечно же в интересах арендодателей.

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5
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Семен Переделкин

Добро пожаловать в Минстрой!

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Андрей Богданов

Следующий шаг - скидки в "черную пятницу".
Как в Wildberries.
Принудительные, за счет арендодателя.

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3
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Wonabeez Doratie

Соседи семью казаков на месяц, ага

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1
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Кирилл Фотькин

– Представляешь, я вчера девушку в парке от изнасилования спас!
– Ого! Расскажи как.
– Подумал, что всё-таки не хочу ее насиловать и прошел мимо.

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1
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Злой Полушубок

А взамен вы не будете платить штраф.

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0
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Семен Переделкин

Прекрасная альтернатива. Спасибо, Минстрой!

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1
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Anton Z.

а взамен с вас не будут брать штрафы и заставят платить больше налогов. lose-lose.

привлекут частного инвестора, либо пул инвесторов с участием «Дом.рф»
плюс очередная кормушка

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0
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Pavel Klimov

Писечку, конечно

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0
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Igor Chimbur

При оплате аренды через систему арендатор должен будет заплатить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту.
 Очередной побор в сторону государства. Совсем уже охерели — маркировка, платон, акцизы, капитальный ремонт.
Цель создания платформы — повысить прозрачность рынка аренды и защитить права арендодателей и арендаторов
 В каком месте тут защита прав? Скорее новый кошелек для заинтересованных лиц.
Прозрачность владений кремлевских олигархов повысить не хотите?
Если и буду когда-то снимать жилье, принципиально буду искать съем без всех этих регистраций в ГИС, и так это бесполезное государство доит на каждом углу.

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4
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Igor Chimbur

И вообще с т.з. арендодателя — я купил квартиру за свои деньги, оплачиваю ЖКХ и прочие услуги. Содержание дома и т.д. И государство ебать не должно, как я своей собственностью распоряжаюсь. Попытка поиметь деньги за сдачу квартиры другому лицу — очередной налог на воздух.

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4
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Gleb Tyutikov

Вы ошибаетесь с самого начала. Вы не просто должны, вы обязаны своим существованием на воле и живым государству и будете ему платить ровно столько сборов и податей, сколько оно посчитает нужным. Иначе атата.

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2
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Oleksandr Letnikov

А если у вас не одна, а 10, 15 квартир - и это по сути бизнес. Налог на прибыль не нужен?

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0
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ИгорьOK

Парадокс заключается в том, что те, у кого есть 10 - 15 квартир, вообще нихера не платят)))

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0
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Dmitry Pushin

и крузеры паркуют на местах для инвалидов, это факт.

"неизвестные вынесли из квартиры безработного 37 летнего москвича 50млн. рублей и кастрюли Сваровски"

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2
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ИгорьOK

оплачиваю ЖКХ и прочие услуги
Надо ещё!

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0
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Pavel Loginov

Иш какой умный. Проследуйте годик отслужить в армии

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0
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Nikolai O

ну да-да, ведь так во всех "цивилизованных" странах- государство этого не касается... Шутка.

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–1
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Igor Chimbur

Мы в России живем это раз. Второе — у нас с цивилизованных стран только поборы могут копировать и то по своему извращая (тот же Платон). Либо придумывать какую-то дичь, ухудшая уровень жизни (та же маркировка).

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0
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Грядущий ящик

Очередной побор в сторону государства. Совсем уже охерели — маркировка, платон, акцизы, капитальный ремонт.
И ладно бы это работало, так это даже нихрена не работает, ты просто выбрасываешь деньги в пустоту. На деньги, уплаченные за кап. ремонт, можно было самому провести кап. ремонт, платишь акциз за сигареты или алкоголь, который, порой, превышает стоимость самой продукции, так государство даже не удосуживается обеспечить контроль качетсва этой продукции. Что ни алкоголь, то сивуха, что ни сигареты, то буквально горелая бумага.

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2
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The Last S

Значится так. Ввести штрафы не 5 к, а 200 к. +административку хозяину. Регистрировать по qr- коду на гос. услугах. При несвоевременной регистрации- лишать баллов социального рейтинга. Далее комиссия сначала 10%, потом 20%, потом 50, потом 90%. Только не сразу, потихонечку. В течении 50 лет примерно. Когда комиссия перевалит за 50% можно начинать разговоры о том, что иметь 2 квартиры это не экологично и вредит окружающей атмосфере, и квартиры эти нужно добровольно отдать на благотворительность в около государственный НКО в фонд жертв борьбы с домашним насилием, например. Ну или выбрать другие причины и НКО. Далее можно и на основное жильё замахнуться. Главное- не сразу, потихонечку.

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5
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Семен Переделкин

А с кошкожена что делать?

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0
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The Last S

Штраф за несвоевременную регистрацию домашнего животного на гос услугах. Всё добровольно конечно же. Несвоевременно регистрируешь- значит есть что скрывать. Минус 50 баллов социального рейтинга.

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3
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Gleb Tyutikov

Кошка жена сама уходить к соседу, когда муж ронять рейтинг доверия.

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Alex Crown

Ну, кроме шуток, не удивлюсь, если в случае успеха "обеления аренды" через этот госпортал запретят снимать квартиры без QR-кода. А то гостиницам в некоторых регионах нельзя заселять неокуаренных, и оные идут к посуточной аренде у физиков.

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1
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The Last S

А я и не шутил.

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0
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Alex Choybson

Вы с фантазиями по осторожнее, эти идиоты же возьмут и такое в закон пропишут!

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0
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Dmitry Pushin

ловите чиновника!

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0
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Radna

Наконец то хоть какая то регуляция рынка жилья, там творится просто кошмар, все друг друга пытаются обмануть.

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–10
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Дед Велосипед

Есть ли исследование зависимости величины роста/падения числа обманов от степени зарегулированности тех или иных рынков?

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3
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Андрей Богданов

Неожиданный приход государства на любой рынок напоминает наступление башмака человека на муравейник.
Сначала шок, потом ожидание "что будет дальше", часть муравьев при этом неизбежно гибнет.
... а потом муравьи, зализывая раны, ищут и находят обходные пути, и "муравейник живет".

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2
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Ivan Shchelchkov

Ну если они придерживаются принципа - люди - новая нефть, то как бы все понятно .

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3
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Pavel Ereshko

Лишь бы придумать новую платформу по сбору средств.
Доделайте госуслуги для начала хотя бы, чтобы все там работало адекватно, а потом за новое беритесь)

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3
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Pavel Loginov

Государство нищает, всё больше налогов, комиссий, штрафов

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3
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Dmitry Pushin

Казна пуста милорд, нужно больше золота

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Даниил Борзенко

Честно говоря запомнилось, только: «комиссия…комиссия…и ещё какие-то комиссии.

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1
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Владимир Толстиков

а как же "штрафы"?

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Maxim Sergeevich

Учитывая ответственность (только штрафы и их размеры), до момента, пока налоговая не начнет в прямом режиме мониторить все безналичные операции физлиц, большая часть просто забьют и продолжат вести дела, как обычно, оплачивая штраф, если вдруг выявят. В случае с наличкой, все ещё более сомнительно. Сама инициатива навести порядок в целом актуальна. Но по данному законопроекту понятно лишь то, что государство хочет получать свою долю, а вот как это поможет арендатору или арендодателю вообще неочевидно. Притом, что "ларчик просто открывался". Сделайте регистрацию действительно уведомительной, чтобы арендатор на основании договора мог встать на учёт, без всяких разрешений арендодателей. Увеличьте штрафы и ответственность для арендодателей (для арендатора она и сейчас уже большая, так как есть статья за фиктивную регистрацию) за нарушение закона о регистрации (которая сейчас выражается лишь в уплате штрафа в 5 тр, если вообще выявляется). И рынок сам все исправит. К тому же "побочным эффектом" станет уничтожение рынка фиктивных регистраций. Но, судя по всему, как и обычно, это делается не для пользы общества

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Gleb Kudryavtcev

пока налоговая не начнет в прямом режиме мониторить все безналичные операции физлиц
У меня для вас плохие новости...

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Maxim Sergeevich

Я в курсе, что получить доступ они могут и сейчас, но пока все же это больше точечно работает. Но я без иллюзий, тенденции последних лет - ужесточение и тотальное расширение контроля. А значит ждать осталось недолго

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Грядущий ящик

Введите уже сразу, законодательно, прямой налог на налог, который нужно оплачивать частному оператору, смысл тянуть с этим.

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1
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Сергей Д.

А что с висишкой? Где уведомления об ответах?

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Maxim Sergeevich

Я тоже сначала не понял, а потом стало ясно, что пользоваться сайтом в браузере теперь неудобно - https://vc.ru/bugs/332244-novyy-dizayn-visi-ru

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Slava Reznor

Ух, представляю как бесперебойно и точно будет происходить зачисление арендодателю через оператора, как легко будет урегулировать если ты что-то недополучил, просто записаться на госуслуги с очередью 3 месяца, представить заверенные нотариусом копии свидетельств собственности, копии договоров аренды, распечатки всех полученных зачислений, распечатки всех чеков арендатора об оплате, договор страхования недвижимости (думаю нельзя будет незастрахованные объекты сдавать рано или поздно), заявление о проверке взаиморасчетов по форме РР-2ЫУФ.
Срок рассмотрения - не более 30 рабочих дней.

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lakoros

И комиссии и налоги? или что-то одно?

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Шизоидная обезьяна

Интересно, как это будет влиять на стоимость квадратного метра?

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Wonabeez Doratie

Если сделают штрафы 500к, то люди туда пойдут, а ещё может придут к тем кто это придумал. По сути те забавные ипы, которые зачем-то платят 6% будут ещё и комиссию платить. Как филиал макдака, о вере, стабильные 4% идиотов

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Василий Степанофф

5 тыс? А могли бы и двушечку впаять.

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Dmitry Pushin

а если я не только славянам сдаю, будут мне преференции какие-то?

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Tonycatmeow

Ля просто проорал с этой новости - там реально оторванные от реальности перчики сидят))

1. Арендодатели должны вносить информацию в течение 30 дней с момента заключения договоров

2. При оплате аренды через систему арендатор должен будет заплатить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту

3. За проведение расчетов вне ГИС будут грозить штрафы

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Anton Shashkin

Может мне тоже кто-нибудь налог заплатит!? Обещаю, никого трогать не буду)

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Gleb Tyutikov

Не хватает:
1. Оператора платежей;
2. Отдельной структуры по валидации договоров.
3. Мед. справки от арендатора.
4. "Арендатор ID" (по аналогии с Fan ID), чтобы лишить потенциально опасных элементов аозможности не только ипотеки, но и съема жилья.
5. Налога на съемное жилье отдельного.
6. Обязательной страховки имущества для арендодателя (типа КАСКО).
7. Обязательных страховок для арендаторов (жизни и ответственности - типа ОСАГО)
8. Кредитные продукты "На аренду жилья".
9. Жилья по подписке от девелоперов совместно со Сбербанком.
И так далее.

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