Минстрой предложил создать систему для аренды жилья — в ней нужно будет платить комиссию и регистрировать договоры Статьи редакции
За отказ или расчёты вне системы будут грозить штрафы.
- Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), куда арендодатели должны вносить информацию в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений, пишет «Коммерсантъ».
- Система будет полностью принадлежать государству, а ведомство выступит как оператор, пояснил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Платформу интегрируют с ФНС и другими регуляторами, пишет РБК. Для её создания привлекут частного инвестора, либо пул инвесторов с участием «Дом.рф».
- При оплате аренды через систему арендатор должен будет заплатить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту. Размер комиссии в законопроекте не указан, отмечает РБК.
- Цель создания платформы — повысить прозрачность рынка аренды и защитить права арендодателей и арендаторов. Законопроект планируют внести в Госдуму весной 2022 года. Пока он находится на этапе разработки, рассказали в Минстрое. После согласования с органами власти, его выложат в открытый доступ.
- За проведение расчетов вне ГИС будут грозить штрафы. Для физлиц он составит от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей, для юрлиц — от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. За отказ размещать информацию или ее искажение граждан обяжут выплатить от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, компании — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.
В итоге штраф около 5к с физика. Ничего , как арендодатель просто впишем в сумму аренды серой и конечный потребитель заплатит
Чему быть, того не миновать, но выявлять серую аренду по-прежнему будет крайне затруднительно.
Интересно, как система будет учитывать посуточную аренду, как в неё будет вписываться та же Airbnb и прочие компании и физлица, для кого это бизнес. И будет ли в её API вписана возможность интеграции для сервисов а ля Циан для автоматизированного упрощения «бумажной» возни арендодателей и нанимателей.
Ты чо с первого раза не прочитал? Обязан будет платить комиссии, про удобство для пользователя никто и не говорил.
Столько сейчас кидают людей что проще комиссию заплатить..
За правильно оформленный рабочий договор.
Да сейчас чтобы снять квартиру за условные 30к, ты должен заплатить 90к(аренда+залог+комиссия)
И государству надо процент заплатить, чтобы оно участников сделки не трогало.
Приравнять серую аренду к тяжёлому правонарушению и создать спец. отделы в полиции, которые будут работать со старшими по домам, совершая постоянные рейды по подозрительным квартирам.
Потом можно и уголовку подтянуть.
Что за неведому ху*ню ты спорол🤦
"комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту"
Ловко они это придумали. А взамен что?
Взамен можно замутить ещё обязательное страхование, конечно же в интересах арендодателей.
Добро пожаловать в Минстрой!
Следующий шаг - скидки в "черную пятницу".
Как в Wildberries.
Принудительные, за счет арендодателя.
Соседи семью казаков на месяц, ага
– Представляешь, я вчера девушку в парке от изнасилования спас!
– Ого! Расскажи как.
– Подумал, что всё-таки не хочу ее насиловать и прошел мимо.
А взамен вы не будете платить штраф.
Прекрасная альтернатива. Спасибо, Минстрой!
а взамен с вас не будут брать штрафы и заставят платить больше налогов. lose-lose.
привлекут частного инвестора, либо пул инвесторов с участием «Дом.рф»
плюс очередная кормушка
Писечку, конечно
При оплате аренды через систему арендатор должен будет заплатить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту.
Очередной побор в сторону государства. Совсем уже охерели — маркировка, платон, акцизы, капитальный ремонт.
Цель создания платформы — повысить прозрачность рынка аренды и защитить права арендодателей и арендаторов
В каком месте тут защита прав? Скорее новый кошелек для заинтересованных лиц.
Прозрачность владений кремлевских олигархов повысить не хотите?
Если и буду когда-то снимать жилье, принципиально буду искать съем без всех этих регистраций в ГИС, и так это бесполезное государство доит на каждом углу.
И вообще с т.з. арендодателя — я купил квартиру за свои деньги, оплачиваю ЖКХ и прочие услуги. Содержание дома и т.д. И государство ебать не должно, как я своей собственностью распоряжаюсь. Попытка поиметь деньги за сдачу квартиры другому лицу — очередной налог на воздух.
Вы ошибаетесь с самого начала. Вы не просто должны, вы обязаны своим существованием на воле и живым государству и будете ему платить ровно столько сборов и податей, сколько оно посчитает нужным. Иначе атата.
А если у вас не одна, а 10, 15 квартир - и это по сути бизнес. Налог на прибыль не нужен?
Парадокс заключается в том, что те, у кого есть 10 - 15 квартир, вообще нихера не платят)))
и крузеры паркуют на местах для инвалидов, это факт.
"неизвестные вынесли из квартиры безработного 37 летнего москвича 50млн. рублей и кастрюли Сваровски"
оплачиваю ЖКХ и прочие услуги
Надо ещё!
Иш какой умный. Проследуйте годик отслужить в армии
ну да-да, ведь так во всех "цивилизованных" странах- государство этого не касается... Шутка.
Мы в России живем это раз. Второе — у нас с цивилизованных стран только поборы могут копировать и то по своему извращая (тот же Платон). Либо придумывать какую-то дичь, ухудшая уровень жизни (та же маркировка).
Очередной побор в сторону государства. Совсем уже охерели — маркировка, платон, акцизы, капитальный ремонт.
И ладно бы это работало, так это даже нихрена не работает, ты просто выбрасываешь деньги в пустоту. На деньги, уплаченные за кап. ремонт, можно было самому провести кап. ремонт, платишь акциз за сигареты или алкоголь, который, порой, превышает стоимость самой продукции, так государство даже не удосуживается обеспечить контроль качетсва этой продукции. Что ни алкоголь, то сивуха, что ни сигареты, то буквально горелая бумага.
Значится так. Ввести штрафы не 5 к, а 200 к. +административку хозяину. Регистрировать по qr- коду на гос. услугах. При несвоевременной регистрации- лишать баллов социального рейтинга. Далее комиссия сначала 10%, потом 20%, потом 50, потом 90%. Только не сразу, потихонечку. В течении 50 лет примерно. Когда комиссия перевалит за 50% можно начинать разговоры о том, что иметь 2 квартиры это не экологично и вредит окружающей атмосфере, и квартиры эти нужно добровольно отдать на благотворительность в около государственный НКО в фонд жертв борьбы с домашним насилием, например. Ну или выбрать другие причины и НКО. Далее можно и на основное жильё замахнуться. Главное- не сразу, потихонечку.
А с кошкожена что делать?
Штраф за несвоевременную регистрацию домашнего животного на гос услугах. Всё добровольно конечно же. Несвоевременно регистрируешь- значит есть что скрывать. Минус 50 баллов социального рейтинга.
Кошка жена сама уходить к соседу, когда муж ронять рейтинг доверия.
Ну, кроме шуток, не удивлюсь, если в случае успеха "обеления аренды" через этот госпортал запретят снимать квартиры без QR-кода. А то гостиницам в некоторых регионах нельзя заселять неокуаренных, и оные идут к посуточной аренде у физиков.
А я и не шутил.
Вы с фантазиями по осторожнее, эти идиоты же возьмут и такое в закон пропишут!
ловите чиновника!
Наконец то хоть какая то регуляция рынка жилья, там творится просто кошмар, все друг друга пытаются обмануть.
Есть ли исследование зависимости величины роста/падения числа обманов от степени зарегулированности тех или иных рынков?
Неожиданный приход государства на любой рынок напоминает наступление башмака человека на муравейник.
Сначала шок, потом ожидание "что будет дальше", часть муравьев при этом неизбежно гибнет.
... а потом муравьи, зализывая раны, ищут и находят обходные пути, и "муравейник живет".
Ну если они придерживаются принципа - люди - новая нефть, то как бы все понятно .
Лишь бы придумать новую платформу по сбору средств.
Доделайте госуслуги для начала хотя бы, чтобы все там работало адекватно, а потом за новое беритесь)
Государство нищает, всё больше налогов, комиссий, штрафов
Казна пуста милорд, нужно больше золота
Честно говоря запомнилось, только: «комиссия…комиссия…и ещё какие-то комиссии.
а как же "штрафы"?
Учитывая ответственность (только штрафы и их размеры), до момента, пока налоговая не начнет в прямом режиме мониторить все безналичные операции физлиц, большая часть просто забьют и продолжат вести дела, как обычно, оплачивая штраф, если вдруг выявят. В случае с наличкой, все ещё более сомнительно. Сама инициатива навести порядок в целом актуальна. Но по данному законопроекту понятно лишь то, что государство хочет получать свою долю, а вот как это поможет арендатору или арендодателю вообще неочевидно. Притом, что "ларчик просто открывался". Сделайте регистрацию действительно уведомительной, чтобы арендатор на основании договора мог встать на учёт, без всяких разрешений арендодателей. Увеличьте штрафы и ответственность для арендодателей (для арендатора она и сейчас уже большая, так как есть статья за фиктивную регистрацию) за нарушение закона о регистрации (которая сейчас выражается лишь в уплате штрафа в 5 тр, если вообще выявляется). И рынок сам все исправит. К тому же "побочным эффектом" станет уничтожение рынка фиктивных регистраций. Но, судя по всему, как и обычно, это делается не для пользы общества
пока налоговая не начнет в прямом режиме мониторить все безналичные операции физлиц
У меня для вас плохие новости...
Я в курсе, что получить доступ они могут и сейчас, но пока все же это больше точечно работает. Но я без иллюзий, тенденции последних лет - ужесточение и тотальное расширение контроля. А значит ждать осталось недолго
А что с висишкой? Где уведомления об ответах?
Я тоже сначала не понял, а потом стало ясно, что пользоваться сайтом в браузере теперь неудобно - https://vc.ru/bugs/332244-novyy-dizayn-visi-ru
Ух, представляю как бесперебойно и точно будет происходить зачисление арендодателю через оператора, как легко будет урегулировать если ты что-то недополучил, просто записаться на госуслуги с очередью 3 месяца, представить заверенные нотариусом копии свидетельств собственности, копии договоров аренды, распечатки всех полученных зачислений, распечатки всех чеков арендатора об оплате, договор страхования недвижимости (думаю нельзя будет незастрахованные объекты сдавать рано или поздно), заявление о проверке взаиморасчетов по форме РР-2ЫУФ.
Срок рассмотрения - не более 30 рабочих дней.
И комиссии и налоги? или что-то одно?
Интересно, как это будет влиять на стоимость квадратного метра?
Если сделают штрафы 500к, то люди туда пойдут, а ещё может придут к тем кто это придумал. По сути те забавные ипы, которые зачем-то платят 6% будут ещё и комиссию платить. Как филиал макдака, о вере, стабильные 4% идиотов
5 тыс? А могли бы и двушечку впаять.
а если я не только славянам сдаю, будут мне преференции какие-то?
Ля просто проорал с этой новости - там реально оторванные от реальности перчики сидят))
1. Арендодатели должны вносить информацию в течение 30 дней с момента заключения договоров
2. При оплате аренды через систему арендатор должен будет заплатить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту
3. За проведение расчетов вне ГИС будут грозить штрафы
Может мне тоже кто-нибудь налог заплатит!? Обещаю, никого трогать не буду)
Не хватает:
1. Оператора платежей;
2. Отдельной структуры по валидации договоров.
3. Мед. справки от арендатора.
4. "Арендатор ID" (по аналогии с Fan ID), чтобы лишить потенциально опасных элементов аозможности не только ипотеки, но и съема жилья.
5. Налога на съемное жилье отдельного.
6. Обязательной страховки имущества для арендодателя (типа КАСКО).
7. Обязательных страховок для арендаторов (жизни и ответственности - типа ОСАГО)
8. Кредитные продукты "На аренду жилья".
9. Жилья по подписке от девелоперов совместно со Сбербанком.
И так далее.
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