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Право
Nazigul Jusupova

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте Статьи редакции

Законопроект решили снять с учётом мнения регионов и обращения граждан.

Предложение о снятии законопроекта депутаты поддержали единогласно, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении вопроса.

Вячеслав Володин
председатель Госдумы

В ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Первым российским регионом, где ввели обязательные QR-коды на транспорте, не дожидаясь принятия федерального законопроекта, стал Татарстан.

13 декабря Володин написал о решении снять законопроект с рассмотрения с учётом «мнения регионов и обращений граждан».

#новости #qrкоды

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7 комментариев
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Сладкий Бубалех

Сделали шаг назад, чтобы потом сделать два вперед

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4
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Сладкий Бубалех

И какой транспорт? Городской и/или ж/д, самолеты?

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1
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Маркетологов к стенке

Хорошая тренировка + принятие нужных законов перед настоящим вирусом, который начнется немного позже. Все логично и последовательно.
Сейчас необходимо всем показать, что это реально, что это действительно может произойти и что надо вакцинироваться и принять нужные законы, дабы потом, люди не вставали в позу.
Вот как быть с чипированием, которое тоже будет немного позже, тут прям задача?! Есть ли тут специалисты, можно ли подделать кусок человеческого тела, чтобы датчики определяли, будто это настоящий?))

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–2
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Ivan Kulmyaev

Чего хорошего?

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Маркетологов к стенке

Для нас ничего хорошего, это для них.

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Ivan Kulmyaev

Что именно для них, я вас не понимаю.

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Алексей Спицын

Регионы, про коды на транспорте, и не спрашивали...

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