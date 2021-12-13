Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте Статьи редакции
Законопроект решили снять с учётом мнения регионов и обращения граждан.
Предложение о снятии законопроекта депутаты поддержали единогласно, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
В ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Первым российским регионом, где ввели обязательные QR-коды на транспорте, не дожидаясь принятия федерального законопроекта, стал Татарстан.
13 декабря Володин написал о решении снять законопроект с рассмотрения с учётом «мнения регионов и обращений граждан».
Сделали шаг назад, чтобы потом сделать два вперед
И какой транспорт? Городской и/или ж/д, самолеты?
Хорошая тренировка + принятие нужных законов перед настоящим вирусом, который начнется немного позже. Все логично и последовательно.
Сейчас необходимо всем показать, что это реально, что это действительно может произойти и что надо вакцинироваться и принять нужные законы, дабы потом, люди не вставали в позу.
Вот как быть с чипированием, которое тоже будет немного позже, тут прям задача?! Есть ли тут специалисты, можно ли подделать кусок человеческого тела, чтобы датчики определяли, будто это настоящий?))
Чего хорошего?
Для нас ничего хорошего, это для них.
Что именно для них, я вас не понимаю.
Регионы, про коды на транспорте, и не спрашивали...
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