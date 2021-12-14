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Право
Nazigul Jusupova

Торговые центры попросили компенсировать выпадающие доходы и ввести льготное налогообложение из-за введения QR-кодов Статьи редакции

На фоне ведения QR-кодов могут закрыться многие предприятия и торговые центры, считают компании.

  • Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил внести поправки в законопроект о QR-кодах при посещении ТЦ и других общественных мест, пишет Forbes (у издания есть копия обращения).
  • По данным совета, из-за введения QR-кодов посещаемость торговых центров снизилась на 50-80%, что повлечёт за собой «закрытие десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров».
  • Поэтому организация считает, что нужно предоставить компенсации до состояния безубыточности. По подсчётам РСТЦ, поддержка обойдётся в среднем на 21,4 млрд рублей за месяц действия ограничений.
  • Также они просят отменить пункт законопроекта о проверке при входе не только документа о вакцинации, но и паспорта посетителя. Это не входит в полномочия сотрудников охраны и может квалифицироваться как самоуправство, отмечают в РСТЦ.
  • В ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе, культурных учреждениях и магазинах. 13 декабря Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Второй законопроект о введении QR-кодов для посещения кафе и магазинов рассмотрят в первом чтении 16 декабря.

#новости #qrкоды

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5 комментариев
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Кирилл Фотькин

Делаем ставки, 23 числа случится маленькое новогоднее чудо?

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Алексей Спицын

До уровня безубыточности? Ну ну ..

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Евгений Симутин

Итоги ручного управления

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user user

На малый бизнес положили и на ТЦ положат, кроме тех, к кому имеют непосредственное отношение.

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Артём Палённый

А почему мы должны оплачивать со своих налогов всё это мракобесие?

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Офис
Максим Антонов
Коты в автосалонах ТЕХИНКОМ
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Некст
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В этой статье не будет перекладывания бумажек и чая с плюшками.

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