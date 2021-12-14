Торговые центры попросили компенсировать выпадающие доходы и ввести льготное налогообложение из-за введения QR-кодов Статьи редакции
На фоне ведения QR-кодов могут закрыться многие предприятия и торговые центры, считают компании.
- Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил внести поправки в законопроект о QR-кодах при посещении ТЦ и других общественных мест, пишет Forbes (у издания есть копия обращения).
- По данным совета, из-за введения QR-кодов посещаемость торговых центров снизилась на 50-80%, что повлечёт за собой «закрытие десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров».
- Поэтому организация считает, что нужно предоставить компенсации до состояния безубыточности. По подсчётам РСТЦ, поддержка обойдётся в среднем на 21,4 млрд рублей за месяц действия ограничений.
- Также они просят отменить пункт законопроекта о проверке при входе не только документа о вакцинации, но и паспорта посетителя. Это не входит в полномочия сотрудников охраны и может квалифицироваться как самоуправство, отмечают в РСТЦ.
- В ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе, культурных учреждениях и магазинах. 13 декабря Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Второй законопроект о введении QR-кодов для посещения кафе и магазинов рассмотрят в первом чтении 16 декабря.
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