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Право
Маша Цепелева

Минцифры обяжет операторов делиться с Роскомнадзором данными об услугах абонентам Статьи редакции

По предыдущей версии закона, ведомство могло получить данные об SMS, звонках и выходе в интернет, но только по решению суда.

  • Минцифры изменит правила для операторов о предоставлении информации об абонентах Роскомнадзору для борьбы с «серыми» SIM-картами, сообщает «Ъ» со ссылкой на новую версию проекта постановления правительства.
  • По закону, все корпоративные клиенты операторов должны зарегистрировать данные о SIM-картах в единой системе идентификации и аутентификации «Госуслуг» до 1 декабря. В конце ноября Минцифры продлило переходный период.
  • Роскомнадзор может запрашивать данные об абонентах для проверки. По новой версии проекта, регулятор может по запросу без решения суда получать данные об объёме услуг и времени их оказания. Например, сколько трафика потратил абонент за месяц. В предыдущей версии Роскомнадзор мог раз в полгода запрашивать по каждому абоненту сведения о звонках, SMS и выходе в интернет.
  • В Минцифры пояснили изданию, что продолжают работу над проектом, в Роскомнадзоре не ответили на запрос.
  • В проекте нет расчёта возможной нагрузки на операторов, поэтому нельзя оценить затраты, а информация об абонентах не решит задачи закона, считают опрошенные изданием эксперты.
  • Для борьбы с «серыми» SIM-картами с 1 июня в России действует запрет на их продажу вне салонов связи.

#новость #роскомнадзор

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12 комментариев
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Целесообразный фонарь

Там это, ну, как бы, персональные данные наши.
Что значит - ваши?

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11
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Игорь Крафт

Раньше слушали без разрешения и бумажной волокиты, а сейчас об этом узнали мы и придется писать бумаги и тд. Легализация рабочего места .

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0
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Степан Фадеев

А зачем вообще суды нужны. Всякие надзоры не могут ошибаться. Отменить суды срочно.

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3
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Andrei Smirnovsky

Решили легализовать и так существующую схему

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1
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Семен Переделкин

В дела государственной важности нужно вообще запретить вмешиваться судам. Так победимъ!

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1
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Алексей Винокуров

А это что значит — "служба поддержки сбербанка" теперь наконец-то понесёт наказание?

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0
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Александр Озерцов

Нет, это значит большие дяди в кабинетах будут знать какую категорию порно вы предпочитаете.

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2
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jianku13

О, у меня рекурсия

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Алекс И

вот где оформляли туда и идите 😂

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jianku13

Получится как у классика.

«Йоу, мы прокачали твой срок! Теперь ты будешь нести наказание, пока несёшь наказание!» (Иксзибит)

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Целесообразный фонарь

без решения суда получать данные об объёме услуг и времени их оказания. сведения о звонках, SMS и выходе в интернет.
 для борьбы с «серыми» SIM-картами
 Л – Логика.

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Сергей Тимофеев

Блин, да как же уже не доели.

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