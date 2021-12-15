Минцифры обяжет операторов делиться с Роскомнадзором данными об услугах абонентам Статьи редакции
По предыдущей версии закона, ведомство могло получить данные об SMS, звонках и выходе в интернет, но только по решению суда.
- Минцифры изменит правила для операторов о предоставлении информации об абонентах Роскомнадзору для борьбы с «серыми» SIM-картами, сообщает «Ъ» со ссылкой на новую версию проекта постановления правительства.
- По закону, все корпоративные клиенты операторов должны зарегистрировать данные о SIM-картах в единой системе идентификации и аутентификации «Госуслуг» до 1 декабря. В конце ноября Минцифры продлило переходный период.
- Роскомнадзор может запрашивать данные об абонентах для проверки. По новой версии проекта, регулятор может по запросу без решения суда получать данные об объёме услуг и времени их оказания. Например, сколько трафика потратил абонент за месяц. В предыдущей версии Роскомнадзор мог раз в полгода запрашивать по каждому абоненту сведения о звонках, SMS и выходе в интернет.
- В Минцифры пояснили изданию, что продолжают работу над проектом, в Роскомнадзоре не ответили на запрос.
- В проекте нет расчёта возможной нагрузки на операторов, поэтому нельзя оценить затраты, а информация об абонентах не решит задачи закона, считают опрошенные изданием эксперты.
- Для борьбы с «серыми» SIM-картами с 1 июня в России действует запрет на их продажу вне салонов связи.
Раньше слушали без разрешения и бумажной волокиты, а сейчас об этом узнали мы и придется писать бумаги и тд. Легализация рабочего места .
А зачем вообще суды нужны. Всякие надзоры не могут ошибаться. Отменить суды срочно.
Решили легализовать и так существующую схему
В дела государственной важности нужно вообще запретить вмешиваться судам. Так победимъ!
А это что значит — "служба поддержки сбербанка" теперь наконец-то понесёт наказание?
Нет, это значит большие дяди в кабинетах будут знать какую категорию порно вы предпочитаете.
О, у меня рекурсия
вот где оформляли туда и идите 😂
Получится как у классика.
«Йоу, мы прокачали твой срок! Теперь ты будешь нести наказание, пока несёшь наказание!» (Иксзибит)
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