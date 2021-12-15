«Spotify: история продукта»: переход в облако, партнёрства и подкасты

В четвертом завершающем материале цикла мы расскажем, как главная фишка сервиса стала его основной преградой, каким был опыт сотрудничества с производителем аудиотехники и почему Spotify сейчас — это не только музыка. Всю серию публикаций “История продукта” можно прочитать в блоге Spotify на vc.ru