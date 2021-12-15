Власти Китая начали проверку активов застройщика Evergrande и его основателя — Reuters Статьи редакции
В ноябре основатель компании Хуэй Ка Янь продал часть своей недвижимости и коллекции искусства на $1,1 млрд, чтобы погасить долги.
- Власти хотят выяснить, нет ли у компании скрытых активов, и решить, нужна ли застройщику помощь от государства, пишет Reuters со ссылкой на два источника.
- По данным одного из них, власти Китая создали комитет по управлению рисками застройщика и пришли к выводу, что «кризис Evergrande оказался более сложным, чем ожидалось». В компании отказались от комментариев. Reuters не удалось получить комментарий представителей правительства.
- Evergrande — китайский застройщик с самым большим общим долгом в мире, более $300 млрд. В сентябре 2021 года компания обещала выплатить проценты по облигациям в $83,5 млн, но просрочила выплату. После этого власти Китая потребовали от основателя компании Хуэй Ка Янь расплатиться по долгам из собственного кармана.
- 63-летний Хуэй Ка Янь владеет около 60% акций застройщика. В ноябре Хуэй Ка Янь из собственных средств погасил долги компании на $1,1 млрд. Reuters со ссылкой на источники писало, что гендиректор продал произведения искусства и каллиграфии из своей коллекции и заложил три объекта элитной недвижимости.
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