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Право
Nazigul Jusupova

Власти Китая начали проверку активов застройщика Evergrande и его основателя — Reuters Статьи редакции

В ноябре основатель компании Хуэй Ка Янь продал часть своей недвижимости и коллекции искусства на $1,1 млрд, чтобы погасить долги.

  • Власти хотят выяснить, нет ли у компании скрытых активов, и решить, нужна ли застройщику помощь от государства, пишет Reuters со ссылкой на два источника.
  • По данным одного из них, власти Китая создали комитет по управлению рисками застройщика и пришли к выводу, что «кризис Evergrande оказался более сложным, чем ожидалось». В компании отказались от комментариев. Reuters не удалось получить комментарий представителей правительства.
  • Evergrande — китайский застройщик с самым большим общим долгом в мире, более $300 млрд. В сентябре 2021 года компания обещала выплатить проценты по облигациям в $83,5 млн, но просрочила выплату. После этого власти Китая потребовали от основателя компании Хуэй Ка Янь расплатиться по долгам из собственного кармана.
  • 63-летний Хуэй Ка Янь владеет около 60% акций застройщика. В ноябре Хуэй Ка Янь из собственных средств погасил долги компании на $1,1 млрд. Reuters со ссылкой на источники писало, что гендиректор продал произведения искусства и каллиграфии из своей коллекции и заложил три объекта элитной недвижимости.
Финансы
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Здания Evergrande в китайской провинции Цзянсу NYT

#новости #evergrande

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