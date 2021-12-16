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Право
Nazigul Jusupova

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Статьи редакции

Законопроект предлагает единые правила на всей территории России и не вводит новых ограничений, заявили в правительстве.

  • За законопроект проголосовали 329 депутатов, против — 87, один воздержался, пишет РБК.
  • По словам Татьяны Голиковой, законопроект не вводит каких-либо новых ограничений, а предлагает единые правила работы на всей территории страны.

Законопроект не вводит никаких QR-кодов и тем более точно не про них. Речь идет об едином документе, электронном или бумажном сертификате. QR-код — штриховой код, в нем технологическое решение, которое подтверждает действительность сертификата.

Татьяна Голикова
вице-премьер-министр
  • Правительство внесло законопроект в Госдуму в ноябре 2021 года. Документ предусматривает введение QR-кодах для посещения кафе, ресторанов, магазинов, торговых центров и культурных учреждений.
  • 13 декабря правительство сняло с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в транспорте из-за «мнения регионов и обращений граждан».

#новости #qrкоды

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73 комментария
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Sergei Timofeyev

Если живую лягушку медленно варить, то она сварится, если быстро - убежит.

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24
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Михаэль Архангел

Все это понимают, но никто ничего не делает...

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1
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Михаил

Кто все? Люди в массе своей — идиоты.

“Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.”

― George Carlin

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2
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Артем Павлючук

Что делаете вы?

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0
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Михаэль Архангел

Перечисление здесь скорее всего будет уголовно наказуемо. А так обычный труженик.

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Ли Си Цын

Все это понимают, но никто ничего не делает...
 Ну вообще-то многие делают. Каждый отдельно для себя и совей семьи. А если вы намекаете на некие совместные действия... Нет, спасибо. Товарищей "ну вы идите под дубины, а я мысленно с вами" слушать уже никто не хочет.

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Товарищ

Волна ковида спадает, но QR коды все равно введем. Прошло 3 года... ковида уже нет, но для вашей безопасности, посещение общественных мест только по QR.

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12
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Маркетологов к стенке

это один из смыслов запуска вируса. Там около 20-30 операций к нему привязаны

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–3
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Маркетологов к стенке

Да на это все положили и дальше положат. А ведь вот это все только начало и дальше будет еще круче, все благодаря прививочникам. Если бы их не было и никто не прививался, то не было бы и никаких вирусов и нужных законопроектов.
Интересно, есть ли еще недалекие, которые верят, что этот вирус возник от мышки и сам по себе?))
Сам законопроект - это на будущее, подготовка к чипизации, чтобы потом привязать это к единому документу - чипу, от которого не отвертеться. Ну а остальное дело техники. Гасить тех, кто выходит на пенсию, ибо это основная статья расходов и ненужных людей во всем мире. Вот и весь смысл. Вышел на пенсию, чип тебя хоп и прибил, а по итогу спишут на миллион причин с любым диагнозом и никакое вскрытие ничего не обнаружит.
Отсюда и нужно искать решение, как это обойти?! Обойти вакцинацию проблем нет, а вот отмазаться от чипа будет куда сложнее.

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–4
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Иван Шеметов

Я удивлён, что у главного шиза виси карма еще плюсовая

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4
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Маркетологов к стенке

Первый есть

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–3
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Эдуард Гладышев

Интересно, есть ли ещё недалёкие, которые верят, что земля круглая?

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6
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Маркетологов к стенке

Второй пошел

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–3
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Эдуард Гладышев

https://nplus1.ru/news/2018/03/26/so-flat

Ну вот же, инженер построил ракету, чтобы доказать, что земля плоская, но разбился столкнувшись с куполом! Какие ещё вам нужны доказательства??? Билл Гейтс и Илон Маск хотят запудрить вам голову, а потом ставить на вас опыты, а вы и рады! Вступайте в Народно Освободительное Движение, вместе мы освободим планету от шарлатанов!

Сторонник плоской Земли взлетел на паровой ракете
Сторонник плоской Земли взлетел на паровой ракете
nplus1.ru
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Маркетологов к стенке

про поджог рейхтага еще напомните и кого в этом обвинили)
Ну и про 9/11 тоже, хотя уверен, что если бы по телеку говорили, что в них врезались Санта-Клаусы на оленях, то вы и это поддержали бы.

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–3
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限界 混沌
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Рыбный единорожек88

Вы правда крутой.
Как можно дожить до возраста, когда уже умеешь писать, с такой кашей в голове -)

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3
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Иван Шеметов

Да Олегу скучно просто

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Маркетологов к стенке

Ну да ну да, чтобы остановить вирус, вот прям всей планете понадобилось бороться не с вирусом, а с людьми, которые против этого закона))). Как только примут этот закон, так и вируса не будет

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–4
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Иван Шеметов

Эм, открываем гугл пишем "холерные бунты" прекращаем позориться

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Маркетологов к стенке

1830 года. Охотно верим))

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Иван Шеметов

Да 200 лет прошло, а шизы до сих пор думают, что власть их убивает

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Alex Choybson

Все бы было и без всякого вируса. В Китае все давно ввели ещё до коронавируса.

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Маркетологов к стенке

вирус - это лишь часть большой игры. Просто так чип не вошьешь в руку. нужны хорошие поводы. Они появятся чуть позже.
Сам вирус запущен, для тренировки перед действительно настоящим вирусом, который уже реально выкосит около 7 млрд не белого населения.
Заодно этот вирус помогает принять нужные законы.
Опустить экономику.
Загнать компании в долги.
И т.д.

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–1
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Рыбный единорожек88

Скажите, а зачем чипировать всех, если супер вирус все равно прям на днях выкосит 7 лярдов человеков?

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0
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Маркетологов к стенке

есть остальные 1,5-2 млрд, которые выживут. Чтобы вся информация и все деньги были цифровыми, дабы никто не смог скрыть их от налогов. Чтобы люди доживали аккурат до пенсии +- несколько лет и не более.

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0
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Alex Crown

Чтобы понимать, что это вовсе не про вирус, а про контроль, достаточно обратить внимание на маленькую деталь... Статус вакцинации доказывает не бумажный документ с подписью и печатью и даже не пометка в паспорте. Его доказывает только страничка на госуслугах, на которую ведёт этот QR-код. В отличие от бумажного документа, эта страничка абсолютно в любой момент может стать недоступной по любой из причин, и такие прецеденты уже были: в ноябре с утречка аннулировали все QR-коды старше 6 месяцев, и сослались затем на глюк. Если бы без кода не пускали в самолёт, то кто компенсировал бы невылет (конечно же никто)?
Разве не проще ли было везде предъявлять бумажку? Чтобы её проверить, не нужно ничего сканировать, не нужен интернет. Но нет, бумажка без кода недействительна. Почему?
Да потому, что ваш QR-код одной кнопкой в любую секунду может быть аннулирован, будь вы хоть четырежды ревакцинированны, и вы с этим ничего не сделаете. Особенно, если в суд, МФЦ и прочие инстанции на обжалование без кода не впустят... Это просто мегашикарный повод для дальнейшего шантажа любого человека. И никто не гарантирует, что им не будут пользоваться.

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9
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Pavel Pavel

Малдер ты?

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3
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Феттучини с Креветкой

Истина где-то рядом...

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Глеб Щавлев

А скриншоты делать запретили? Или что, это первый сбой в истории цифровых продуктов?
Неужели интересно это придумывать?

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0
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Alex Crown

Да пожалуйста, можешь хоть тысячу скриншотов сделать. Только когда у тебя отсканируют код, и он покажет "недействителен", твой скриншот о том, что он был ещё вчера рабочим, ничего не докажет. И тебя никуда не пропустят, если будут строго проверять эти коды.

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6
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Маркетологов к стенке

Абсолютно верно

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–1
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Blackrock

Надеюсь тебя инфаркт ге схватит, но в РФ розовые свидетельства о праве на собственность давно отменены. Все твое право на недвижимость это просто запись в реестре.

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0
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Speed Racer

Не было обязательств с кодом и тут бац, приняли
Но никаких ограничений не вводят
Они там пьяный что-ли???

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10
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Dark Falcon

Ну наверное имеется в виду, что сейчас каждый регион принимает решения сам. Для примера Казань. Там QR ввели где только можно и даже в общественном транспорте, хотя нигде в России такого не делали. Более того, правительство сняло с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в транспорте, о чем можно узнать даже из этой статьи. И вот вам сегодняшняя новость из Казани на скриншоте. И вот чтобы не было такой хрени, что каждый может делать что угодно, хотят сделать единые правила для России.

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0
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Рыбный единорожек88

каждый регион принимает решения сам
 😂😂😂😂😂

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1
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lakoros

Вакцинация не обязательна. Царь хороший!
Код от прививки обязателен. Бояре плохие!

Этот бред уже раздражает.

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8
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Ronan Hardman

Законопроект не вводит никаких QR-кодов и тем более точно не про них.
Пока я президент, пенсионный возраст повышаться не будет

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7
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Рыбный единорожек88

не ну у нас (в 5 палате ) я тоже главный)

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0
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ЯжПрограммист

Как же бомбит от "публикаторов новостей" которые не в силах приложить ссылку на сам законопроект! Кому интересно о чём на самом деле там написано, то открываем и знакомимся с первоисточником, что вообще нужно делать примерно всегда. https://sozd.duma.gov.ru/bill/17357-8

№17357-8 Законопроект :: Система обеспечения…
Информационный ресурс Государственной Думы. Здесь собрана информация о рассмотрении законопроектов…
sozd.duma.gov.ru
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6
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Глеб Щавлев

Да кому это интересно?)) Теории заговоров куда интереснее)

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2
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ЯжПрограммист

Да понятно, многа букав, нет времени и сил!)

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Юлия Семенова

Точнее наверное будет сказать не Госдума, а Единая Россия одобрила, особо не интересуясь ни чьим мнением. Интересно, что для Госдумы отменили проход по QR кодам при этом, если такие любители кодов, с себя бы и начинали, а желательно и заканчивали собой же😅

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Денис Вячеславович

так они и за парковку возле думы не платят...а там ценник 400 р в час

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Alex Cook

А чё так можно было?!

"Конституция РФ Статья 27

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства"

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2
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Рыбный единорожек88

Так данный законопроект не мешает вам находиться, передвигаться и выбирать место жительства на территории РФ, вроде

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4
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Alex Cook

Уже мешает... В некоторые магазины, например, не пускают без QR-кода

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2
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Рыбный единорожек88

А как там с тюрьмами, например?

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1
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Alex Cook

В тюрьмах ограничение свободы

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Рыбный единорожек88

А как же тогда "право свободно передвигаться"?

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1
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Alex Cook

Это вопрос к тому, кто писал законы.

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Evgeniy Shalagin

У всего есть исключения. Попробуйте в любой закрытый город пробраться. Или просто так зайти в кабинет мэра вашего города. Ограничения?

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1
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Alex Cook

Это уже на совести того, кто задерживает. Не я же законы пишу) Кстати, а какое исключение в данном случае? В стране нет режима ЧС, есть, какая-то "Самоизоляция" и "Масочный режим" - это, что такое с юридической стороны?

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Евгений Демюк

Это нормальный кью Эр кейс , а в меня тут пару недель назад яйцами кидались когда я сказал какие последствия будут от этой движухи , ну и что в итоге ?мужик застрелил двоих из за маски и двоих ранил

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2
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Рыбный единорожек88

это был "ненормальный".
нормальные на кухне поворчат
и будут дальше терпеть(

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1
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lakoros

Да, он с пистолетом пришёл туда случайно, а вот стрелять начал из-за вопроса о маске. угу.

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1
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rambo

Скорее бы уже.. Так хочется цифровой гулаг.

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2
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Veleren Murzin

А что на практике это меняет и почему важно?

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1
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David Miro

Прощайте ребята. С вами было весело но я пас.

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Damir Shakirov

А кто там воздержался? :)

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●Deep●

Вообще не представляю как этот закон будет выполняться на практике, например в торговых центрах или строительных рынках 🤔

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1
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Damir Shakirov

Он уже работает в ТЦ Казани. На входе стоит очередь человек 20-50 и все дела

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0
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Эмилия Теплова

Что они будут делать с падением прибыли ТЦ и ростом общественного недовольства?

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Дмитрий Банников

И……. Ждём что-то новое?

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Рыбный единорожек88

ну то есть осталось потом поправку к закону принять и все.
верно понимаю

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0
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Чит Чат

А зачем QR код, когда есть face recognition?

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Pavel Pavel

Откуда столько паники? Инструмент слежки и контроля это паспорт и все что с ним связано (а также некоторые другие документы). А QR код делается легко. Думаете в кафе будут детально выверять на кого он выдан или вообще что это за код? Это имитация бурной деятельности от госдуры.
Главное чтобы билеты без него можно было купить.

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Alexey Lyalyushko

В Екатеринбурге в кафе сканируют код и сверяют с паспортом. Сам удивился.

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Эмилия Теплова

Паспорт теперь с собой носить 24 на 7?

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Gleb Tyutikov

А как насчёт того, чтобы привлечь к выдаче QR-кодов структуры и ограничить присутствие в общественных местах лиц, замеченных в нелояльности? Как вам такое? Ни в театр, ни в магазин, ни в общественную баню.

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Эдуард Лиринг

А магазины все или в продовольственные без кода можно?

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Эмилия Теплова

Добровольная🤦‍♀️

Уже и не знают как пропихнуть свои изделия обществу, позорище какое-то на мировом уровне.

Есть версия что людям НЕ нужна такая забота прям вот ВООБЩЕ!

Коронавируса боятся только зазомбированные массмедиа впечатлительные люди.

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common sense preacher

По Татьяны Голиковой, законопроект не вводит каких-либо новых ограничений, а предлагает единые правила работы на всей территории страны. Законопроект не вводит никаких QR-кодов и тем более точно не про них. Речь идет об едином документе, электронном или бумажном сертификате. QR-код — штриховой код, в нем технологическое решение, которое подтверждает действительность сертификата.
 Я одна вижу, что она сама себе противоречит?

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