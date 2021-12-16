Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Статьи редакции
Законопроект предлагает единые правила на всей территории России и не вводит новых ограничений, заявили в правительстве.
- Правительство внесло законопроект в Госдуму в ноябре 2021 года. Документ предусматривает введение QR-кодах для посещения кафе, ресторанов, магазинов, торговых центров и культурных учреждений.
- 13 декабря правительство сняло с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в транспорте из-за «мнения регионов и обращений граждан».
Если живую лягушку медленно варить, то она сварится, если быстро - убежит.
Все это понимают, но никто ничего не делает...
Кто все? Люди в массе своей — идиоты.
“Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.”
― George Carlin
Что делаете вы?
Перечисление здесь скорее всего будет уголовно наказуемо. А так обычный труженик.
Все это понимают, но никто ничего не делает...
Ну вообще-то многие делают. Каждый отдельно для себя и совей семьи. А если вы намекаете на некие совместные действия... Нет, спасибо. Товарищей "ну вы идите под дубины, а я мысленно с вами" слушать уже никто не хочет.
Волна ковида спадает, но QR коды все равно введем. Прошло 3 года... ковида уже нет, но для вашей безопасности, посещение общественных мест только по QR.
это один из смыслов запуска вируса. Там около 20-30 операций к нему привязаны
Да на это все положили и дальше положат. А ведь вот это все только начало и дальше будет еще круче, все благодаря прививочникам. Если бы их не было и никто не прививался, то не было бы и никаких вирусов и нужных законопроектов.
Интересно, есть ли еще недалекие, которые верят, что этот вирус возник от мышки и сам по себе?))
Сам законопроект - это на будущее, подготовка к чипизации, чтобы потом привязать это к единому документу - чипу, от которого не отвертеться. Ну а остальное дело техники. Гасить тех, кто выходит на пенсию, ибо это основная статья расходов и ненужных людей во всем мире. Вот и весь смысл. Вышел на пенсию, чип тебя хоп и прибил, а по итогу спишут на миллион причин с любым диагнозом и никакое вскрытие ничего не обнаружит.
Отсюда и нужно искать решение, как это обойти?! Обойти вакцинацию проблем нет, а вот отмазаться от чипа будет куда сложнее.
Я удивлён, что у главного шиза виси карма еще плюсовая
Первый есть
Интересно, есть ли ещё недалёкие, которые верят, что земля круглая?
Второй пошел
https://nplus1.ru/news/2018/03/26/so-flat
Ну вот же, инженер построил ракету, чтобы доказать, что земля плоская, но разбился столкнувшись с куполом! Какие ещё вам нужны доказательства??? Билл Гейтс и Илон Маск хотят запудрить вам голову, а потом ставить на вас опыты, а вы и рады! Вступайте в Народно Освободительное Движение, вместе мы освободим планету от шарлатанов!
про поджог рейхтага еще напомните и кого в этом обвинили)
Ну и про 9/11 тоже, хотя уверен, что если бы по телеку говорили, что в них врезались Санта-Клаусы на оленях, то вы и это поддержали бы.
Да Олегу скучно просто
Ну да ну да, чтобы остановить вирус, вот прям всей планете понадобилось бороться не с вирусом, а с людьми, которые против этого закона))). Как только примут этот закон, так и вируса не будет
Эм, открываем гугл пишем "холерные бунты" прекращаем позориться
1830 года. Охотно верим))
Да 200 лет прошло, а шизы до сих пор думают, что власть их убивает
Все бы было и без всякого вируса. В Китае все давно ввели ещё до коронавируса.
вирус - это лишь часть большой игры. Просто так чип не вошьешь в руку. нужны хорошие поводы. Они появятся чуть позже.
Сам вирус запущен, для тренировки перед действительно настоящим вирусом, который уже реально выкосит около 7 млрд не белого населения.
Заодно этот вирус помогает принять нужные законы.
Опустить экономику.
Загнать компании в долги.
И т.д.
есть остальные 1,5-2 млрд, которые выживут. Чтобы вся информация и все деньги были цифровыми, дабы никто не смог скрыть их от налогов. Чтобы люди доживали аккурат до пенсии +- несколько лет и не более.
Чтобы понимать, что это вовсе не про вирус, а про контроль, достаточно обратить внимание на маленькую деталь... Статус вакцинации доказывает не бумажный документ с подписью и печатью и даже не пометка в паспорте. Его доказывает только страничка на госуслугах, на которую ведёт этот QR-код. В отличие от бумажного документа, эта страничка абсолютно в любой момент может стать недоступной по любой из причин, и такие прецеденты уже были: в ноябре с утречка аннулировали все QR-коды старше 6 месяцев, и сослались затем на глюк. Если бы без кода не пускали в самолёт, то кто компенсировал бы невылет (конечно же никто)?
Разве не проще ли было везде предъявлять бумажку? Чтобы её проверить, не нужно ничего сканировать, не нужен интернет. Но нет, бумажка без кода недействительна. Почему?
Да потому, что ваш QR-код одной кнопкой в любую секунду может быть аннулирован, будь вы хоть четырежды ревакцинированны, и вы с этим ничего не сделаете. Особенно, если в суд, МФЦ и прочие инстанции на обжалование без кода не впустят... Это просто мегашикарный повод для дальнейшего шантажа любого человека. И никто не гарантирует, что им не будут пользоваться.
Малдер ты?
Истина где-то рядом...
А скриншоты делать запретили? Или что, это первый сбой в истории цифровых продуктов?
Неужели интересно это придумывать?
Да пожалуйста, можешь хоть тысячу скриншотов сделать. Только когда у тебя отсканируют код, и он покажет "недействителен", твой скриншот о том, что он был ещё вчера рабочим, ничего не докажет. И тебя никуда не пропустят, если будут строго проверять эти коды.
Абсолютно верно
Надеюсь тебя инфаркт ге схватит, но в РФ розовые свидетельства о праве на собственность давно отменены. Все твое право на недвижимость это просто запись в реестре.
Не было обязательств с кодом и тут бац, приняли
Но никаких ограничений не вводят
Они там пьяный что-ли???
Ну наверное имеется в виду, что сейчас каждый регион принимает решения сам. Для примера Казань. Там QR ввели где только можно и даже в общественном транспорте, хотя нигде в России такого не делали. Более того, правительство сняло с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в транспорте, о чем можно узнать даже из этой статьи. И вот вам сегодняшняя новость из Казани на скриншоте. И вот чтобы не было такой хрени, что каждый может делать что угодно, хотят сделать единые правила для России.
Вакцинация не обязательна. Царь хороший!
Код от прививки обязателен. Бояре плохие!
Этот бред уже раздражает.
Законопроект не вводит никаких QR-кодов и тем более точно не про них.
Пока я президент, пенсионный возраст повышаться не будет
Как же бомбит от "публикаторов новостей" которые не в силах приложить ссылку на сам законопроект! Кому интересно о чём на самом деле там написано, то открываем и знакомимся с первоисточником, что вообще нужно делать примерно всегда. https://sozd.duma.gov.ru/bill/17357-8
Да кому это интересно?)) Теории заговоров куда интереснее)
Да понятно, многа букав, нет времени и сил!)
Точнее наверное будет сказать не Госдума, а Единая Россия одобрила, особо не интересуясь ни чьим мнением. Интересно, что для Госдумы отменили проход по QR кодам при этом, если такие любители кодов, с себя бы и начинали, а желательно и заканчивали собой же😅
так они и за парковку возле думы не платят...а там ценник 400 р в час
А чё так можно было?!
"Конституция РФ Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства"
Уже мешает... В некоторые магазины, например, не пускают без QR-кода
В тюрьмах ограничение свободы
Это вопрос к тому, кто писал законы.
У всего есть исключения. Попробуйте в любой закрытый город пробраться. Или просто так зайти в кабинет мэра вашего города. Ограничения?
Это уже на совести того, кто задерживает. Не я же законы пишу) Кстати, а какое исключение в данном случае? В стране нет режима ЧС, есть, какая-то "Самоизоляция" и "Масочный режим" - это, что такое с юридической стороны?
Это нормальный кью Эр кейс , а в меня тут пару недель назад яйцами кидались когда я сказал какие последствия будут от этой движухи , ну и что в итоге ?мужик застрелил двоих из за маски и двоих ранил
Да, он с пистолетом пришёл туда случайно, а вот стрелять начал из-за вопроса о маске. угу.
Скорее бы уже.. Так хочется цифровой гулаг.
А что на практике это меняет и почему важно?
Прощайте ребята. С вами было весело но я пас.
А кто там воздержался? :)
Вообще не представляю как этот закон будет выполняться на практике, например в торговых центрах или строительных рынках 🤔
Он уже работает в ТЦ Казани. На входе стоит очередь человек 20-50 и все дела
Что они будут делать с падением прибыли ТЦ и ростом общественного недовольства?
И……. Ждём что-то новое?
А зачем QR код, когда есть face recognition?
Откуда столько паники? Инструмент слежки и контроля это паспорт и все что с ним связано (а также некоторые другие документы). А QR код делается легко. Думаете в кафе будут детально выверять на кого он выдан или вообще что это за код? Это имитация бурной деятельности от госдуры.
Главное чтобы билеты без него можно было купить.
В Екатеринбурге в кафе сканируют код и сверяют с паспортом. Сам удивился.
Паспорт теперь с собой носить 24 на 7?
А как насчёт того, чтобы привлечь к выдаче QR-кодов структуры и ограничить присутствие в общественных местах лиц, замеченных в нелояльности? Как вам такое? Ни в театр, ни в магазин, ни в общественную баню.
А магазины все или в продовольственные без кода можно?
Добровольная🤦♀️
Уже и не знают как пропихнуть свои изделия обществу, позорище какое-то на мировом уровне.
Есть версия что людям НЕ нужна такая забота прям вот ВООБЩЕ!
Коронавируса боятся только зазомбированные массмедиа впечатлительные люди.
По Татьяны Голиковой, законопроект не вводит каких-либо новых ограничений, а предлагает единые правила работы на всей территории страны. Законопроект не вводит никаких QR-кодов и тем более точно не про них. Речь идет об едином документе, электронном или бумажном сертификате. QR-код — штриховой код, в нем технологическое решение, которое подтверждает действительность сертификата.
Я одна вижу, что она сама себе противоречит?
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