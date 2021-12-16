Google проиграла апелляцию о блокировке YouTube-канала «Царьграда» — суд подтвердил штраф в 100 тысяч рублей в день Статьи редакции
Google обязана будет платить штраф, если не восстановит канал.
- Девятый арбитражный апелляционный суд постановил принять по делу Google и «Царьграда» новый судебный акт. Он подтвердил решение Арбитражного суда Москвы о том, что Google незаконно заблокировал YouTube-канал «Царьграда» и штраф в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения, сообщает Forbes.
- «Суд указал, что в первые девять месяцев предельный размер неустойки не может превысить 1 млрд рублей», — уточнил изданию управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы «Царьграда». Если Google не восстановит канал до марта 2022 года, ограничения на штраф уже не будет, и он превысит 1 млрд рублей, посчитали представители телеканала.
- Если Google обжалует вердикт в кассации, это не отменит вступившегося в силу решения, заявил изданию владелец «Царьграда» Константин Малофеев.
- В ноябре 2021 года Google проиграл апелляцию и по двум искам от зрителей «Царьграда». По закону «о приземлении» Google могут запретить работу в России, если она не исполнит решение суда.
- Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США.
- 12 июля 2021 года компания предложила «Царьграду» мирно урегулировать спор. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
100к в день. А че не в минуту?🤔
Было бы офигенно иметь сеть вообще без возможности что-то удалять и блокировать. Т. е. ты можешь выложить в сеть все, что угодно и если это противозаконно, то накажут самого человека, но из сети ничего удаляться не будет. Этакий эксперимент "свободного разума общества", единственный регулятор: лайки и дизлайки.
Та да.
Ещё офигеннее было бы выложить в указанную вами сеть ваш домашний адрес, ваш рабочий адрес, ну прочие ваши личные данные.
Именно. Все, что угодно.
Торговлю наркотой тоже?
Это и так есть
Ну идея, децентрализованной сети - не нова, и попыток сделать такую сеть было масса. Но взлетает это - никому это не нужно даром.
При чем тут децентролизованная сеть?
Ну типа саморегулирующаяся, без "руководства" как такового.
Ты только что веб 1.0
bastyon вроде
Там растёт по экспоненте, так что через пару месяцев будет и в минуту
Яркий пример, что человек никогда не доволен достигнутым - сначала в день, потом в минуту а дальше может и в секунду.🤣👍
В наносекунду)
Работая в России, Google как и другие компании - все же должны ... выполнять и законодательство, и судебные постановления. Яркий тому пример - Китай. Там западные корпорации, себе такие финты позволить не могут.
P.S. Хотя, сам Малофеев ещё тот "деятель". Если вспомним историю с BTC-e, вопросом по нему масса. Но видимо, связи на высочайшем уровне, что и помогло с иском против Google.
Я правильно вас понял, из-за того, что на мой сайт можно зайти из любой другой страны, де-факто там работаю?
Правильно.
Неправильно, так как физически обязан вести коммерческую деятельность на территории той страны.
а Google разве не ведет её в России? И представительство есть. Есть даже отдельный офис ютюба
Google отказалась признать российскую компанию ООО «Гугл» своим представительством, говорится в сообщении Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) со ссылкой на письмо директора российского офиса Google Дэвида Снэддона. По данным СПАРКа, ООО «Гугл» на 100% принадлежит американской компании Google International.
«В ответе Дэвида Снэддона сообщается, что ООО "Гугл" не является представительством компании Google LLC в Российской Федерации, а сама компания не имеет филиалов и представительств на территории России», – говорится в сообщении.
С девочкой-секретаршей, факсом и бутылкой Смирновки?
Такие подробности, будто вы и сами там работаете.
Да, девочкой-секретаршей.
реклама это не коммерческая деятельность?
Окей, гугл. Вы продаёте на территории США мандарины. Я пишу вам письмо с просьбой выставить счёт и поставить мне их к НГ в РФ. Вопрос: будет ли это считаться деятельностью на территории РФ?
если вы переводите деньги на российское юрлицо, то разумеется считается
А в случае с Гугл вы куда переводите деньги?
По идее нет, но много американских сайтов из РФ не открываются, только через прокси)
Ну, если я хочу купить рекламу у вас, то я вам плачу со своего российского счета. А вы платите налоги с нашей транзакции в бюджет моей страны. Как же можно считать, что вы не работаете в моей стране?
Время налогов прошло, теперь еще заставляют информацией делиться, чтоб не сказать потом, как Андропов - "Мы не знаем страны, в которой живем"
Китай - так себе пример. Там практически ни одного западного сервиса нет. И цензура просто абсурдная.
Разве это пример для подражания?
Китай у себя в доме хозяин. Россия - таким хозяином у себя дома не является. Это печально, и да - Китай в этом ключе, пример для подражания. Информационная безопасность - в текущих реалиях, простите, базис. А не когда, корпорация с Запада - может и позволяет себе все что захочет.
Хозяин у себя дома там только ком партия. Всех остальных они на болту вертят. Не надо информационную безопасность с цензурой путать. В чем например угроза информации о коррупционных скандалов высоких чиновников, если только не для коррумпированных чиновников?
В китайском интернете кроме HTTP (без S) ничего нормально не работает. Вы восхищаетесь домом, в котором хозяин запрещает жильцам закрывать двери, а освещать комнаты дозволяется только лампочками Ильича. Понятное дело, это никого не устраивает (прежде всего, китайские же компании, от которых партия требует защиты данных пользователей), поэтому нормальный интернет в Китае есть, но он целиком проксируется внутри HTTP, а в корпорациях работает фактически параллельный корпоративный интернет. Хорошо это или плохо загонять миллиард человек в серую зону? Рад, что для Вас - хорошо. В принципе, это - будущее не только России, а и всего мира, поскольку интернет некому защищать. Но чтобы заблокировать проксирование, придётся сломать сам дизайн интернета полностью. Так что задача, которую Вы перед собой ставите технически не решаема, но зато позволяет много болтать языками про вставание с колен и сувернитет над своими коленями.
В Китае Гугл и не работает.
Приземление корпораций прямо зависит от наличия политической воли. Китай, Турция, Австралия - там она есть. Когда были конфликты с FAANG у них, просто сказали - или соблюдаете наши законы и открываете здесь представительство со всеми делами, либо блок. И все.
В России же....ну сами все видите какой у нас РКН "мощный". Максимум что могут предложить это смехотворное "замедление". Отношение FAANG поэтому соотвествующие к России - зачем выполнять требования регулятора, который тебя все равно не заблокирует при любом раскладе?
Работая в России, Google как и другие компании - все же должны ... выполнять и законодательство, и судебные постановления.
Ну да, Россия же выполняет решения ЕСПЧ
Яркий тому пример - Китай. Там западные корпорации, себе такие финты позволить не могут.
Google себе позволили и послали Kитай нахер
А Google хоть один штраф вобще выплатила? Ну я серьезно спрашиваю. Просто новости о том, что Google назначили очередной штраф появляются постоянно. И думаю все помнят новость, когда в офис Google пришли приставы взыскать штрафы, но в офисе никого кроме секретарши на ресепшене не оказалось. Она по громкой связи связалась с юристом компании. Он рассказал, что тут нет никакого представительства Google и эта компания не ассоциирована с ООО «Гугл». Юрист посоветовал специалистам ФССП обращаться напрямую в США в главный офис Google LLC, так как все претензии по исполнительному производству обращены именно к этому юрлицу. Так вот продолжая эту мысль, Google вобще хоть один штраф оплатила? Назначать можно сколько угодно, но их вобще кто-то выплачивает? -)
А Google хоть один штраф вобще выплатила? Ну я серьезно спрашиваю. Просто новости о том, что Google назначили очередной штраф появляются постоянно. И думаю все помнят новость, когда в офис Google пришли приставы взыскать штрафы, но в офисе никого кроме секретарши на ресепшене не оказалось. Она по громкой связи связалась с юристом компании. Он рассказал, что тут нет никакого представительства Google и эта компания не ассоциирована с ООО «Гугл». Юрист посоветовал специалистам ФССП обращаться напрямую в США в главный офис Google LLC, так как все претензии по исполнительному производству обращены именно к этому юрлицу. Так вот продолжая эту мысль, Google вобще хоть один штраф оплатила? Назначать можно сколько угодно, но их вобще кто-то выплачивает? -)
Платят) https://www.interfax.ru/russia/799413
А вообще решения иностранных судов в США также исполняют (не все, но в целом), есть специальная процедура для этого, поэтому если надо будет взыщут через процедуру признания судебных актов иностранного государства.
Почему бы Гуглу не компенсировать штрафы с тех приложений, которые продают разработчики из этих стран на гугловской платформе?
Будьте уверены, что не заплатят.
Уверуйте! (иначе штраф)
Как я понимаю по мимо YouTube, все телефоны на Android загрустят, если Google забанить, то есть у большинства населения. Без Google play жить можно, но это вызовет большое негодование
Существует куча альтернативных источников, откуда можно ставить приложения. Google Play не панацея.
Для айтишника да, а для домохозяйки? Вспомним начало двухтысячных, кода предлагали услуги по установке ICQ в телефон.
Скачать apk-файл, разрешить его установку в настройках телефона и установить, разве много мозгов нужно?
В вацапах и вайберах разобрались, значит и в установку приложений из альтернативных источников смогут :)
Скачать apk-файл, разрешить его установку в настройках телефона и установить, разве много мозгов нужно?
Давайте разъясню проще...
1.)Скачать?! Что,где,когда, я не умею.
2) apk-файл? что это такое? Непонятно.
3) Разрешить установку.. а я не хочу разрешать,вдруг он мою пенсию украдет!
4) в настройках телефона. В каких настройках? где? что это такое?
5) Установить....
Такому гипотетическому человеку точно нужен смартфон? Кажется это не его. Зачем пользоваться тем, в чем не разбираешься или не стремишься разобраться.
Это инструмент - зачем стремиться в нем разбираться?
Он для удобства а не для мозготраханья
Конечно, нужен! Он же не лох какой-нибудь пользоваться до сих пор кнопочным телефоном
хакеры играют мускулами мозговых извилин ))
То-то яндекс стор обпнкротился, так как гаппсы нужны в половине приложений.
Продажи Huawei с вами совсем не согласятся после санкций
Что-то узко мыслите совсем.
Да могут начать не прям все жестко банить, а например только коммерческую составляющую.
Русские, вперед!
Догоним и обгоним США !
Скрепы
Не понимаю я этот гугл. Ну в чем проблема-то? Восстановите их канал, но снесите все видео что были и не давайте публиковать новые. Вот и выполненное решение суда
Их прессуют из Госдепа, санкции и прочее. Самим-то им это Царьград пофик.
да я понимаю - просто можно же исполнить решение суда. ровно до той степени что просят. пусть даже канал будет доступен только для российский IP и без возможности публиковать контент. а если не нравится такое решение царьграду - добро пожаловать на рутуб - "первый скрепный"
Вопрос не в этом, есть же какие-то внутренние правила сервиса, в соответствии с которыми заблочили. Но "самый гуманный суд в мире" на эти правила положил с прибором.
Закрывайте Гугл в РФ, думаю, что это вызовет волну положительных изменений
Ребята, закрываем, Шишкунов И. одобрил.
Да уже пашет этот царьград, запарили его в подборки пихать
https://www.youtube.com/channel/UCoXqmHLTVFUy2rlMeL-1h2g/videos - канал от 21 ноября 2021 года (видимо, свежесозданный) - да. А старый (ссылка видимо другая была) - я не нашел. Может о нем и речь?
Возможно, но мне в подборку начал недавно прилетать. Уже пару раз ставил "не показывать видео с этого канала"
царьград, царьпушка, царьколокол, царь, царь, царь…
А царь то! НенастояШЫй!
Разумеется, не настоящий. И поэтому Россия всегда находится в роли бедного родственника.
Сделали свою копию Ютуба, можно оригинальный прогнать. Теперь на родном Ютубе будут только, правильные, патриотически настроенные, духовные и скрепные промыватели мозга.
Поздравляю гугл с банкротством
Прилетело, откуда не ждали...
Нужно отвечать ассиметрично. Удалять и другие каналы.
Или восстановить без видео и подписчиков
Или восстановить, а потом удалить.
Или забанить какие-то русские приложения в Гугл Маркете
Лол, в противостоянии с Россией сила на стороне компании из Пало Альто.
Гугл это навека, а Москва- всего лишь историческое недоразумение.
«Вступившегося»
штраф в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения
это в чью пользу штраф будет? Это арбитраж.
Левый коммент не в ту ветку приаттачился.
Интересно, подчинится ли гугл, или все таки нет. Один раз уже ярко подчинился.
Закроют ютюб? Ржомба конечно, силенок не хватит чтобы такие решения принимать.
Лягушку нужно варить медленно. Сначала замедлят, работать будет, но будете смотреть в 360 качестве.
Гугл заблокировала канал, чтобы не нарушать законы США. Нарушать законы США Гугл ни при каких обстоятельствах не будет, соответственно и выполнить он решение российского суда не сможет, даже если очень захочет. Так что единственно возможным логическим завершением является уход гугла с рынка РФ. К счастью, возможно нелогическое завершение, например штраф все-таки ограничат 1 млрд в год и Гугл будет его покаянно платить.
Не можешь победить Гугл, разори его
Подать по-царски. 100 000 р. в день. А там еще десятина не за горами. И оброк.
Rutube - показываю что хочу, блокирую кого хочу.
Youtube - вы обязаны подчиниться и показывать, что мы сочтёт нужным.
Нажористая нямка пошла. Обязательно держите в курсе!
Если запретить Ютуб, то тогда ни один суд ничего не прикажет гуглу, так?
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Google обязана будет платить штраф, если не восстановит канал.