Жертвами шпионских компаний могли стать почти 50 тысяч журналистов, правозащитников, политиков и других деятелей.

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Meta назвала семь компаний, которые использовали Facebook и Instagram для слежки за пользователями по заказу государств или частных лиц, — это Cytrox из Северной Македонии, BellTrox из Индии, Cognyte, Cobwebs Technologies, Bluehawk CI и Black Cube из Израиля и одна компания из Китая, название которой не удалось установить, пишет The Washington Post со ссылкой на расследование компании.

Расследование показало, что шпионские компании «регулярно» следили за политиками, правозащитниками, журналистами, диссидентами и членами семей оппозиционеров.

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С 16 декабря компания начала предупреждать 50 тысяч человек из более чем 100 стран мира о возможных попытках взлома аккаунта и призвала их «быть осторожнее, принимая запросы в дружбу от незнакомых пользователей».

В отчёте Meta перечислила более 10 стран, которые использовали шпионские услуги компаний: Египет, Армения, Греция, Саудовская Аравия, Оман, Колумбия, Германия, ОАЭ, Новая Зеландия, Мексика, Польша и другие.

«Кибернаёмники» постепенно «завоёвывали доверие» своих жертв через фейковые аккаунты в Facebook и Instagram, а затем без ведома владельца устройства устанавливали на нём шпионское ПО. Программа позволяла следить за человеком через смартфоны и другие гаджеты — прослушивать звонки, отслеживать местоположение и получать фотографии, видеозаписи, списки контактов и другие файлы.

По данным издания, Meta подтвердила итоги расследования Pegasus о деятельности израильской компании по слежке NSO Group. Компания заявила, что подала в суд против NSO в 2019 году за то, что она поставляла шпионские программы пользователям через WhatsApp.