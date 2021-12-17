Meta удалила около 1,5 тысяч поддельных аккаунтов, которые распространяли вредоносные шпионские ПО Статьи редакции
Жертвами шпионских компаний могли стать почти 50 тысяч журналистов, правозащитников, политиков и других деятелей.
Meta назвала семь компаний, которые использовали Facebook и Instagram для слежки за пользователями по заказу государств или частных лиц, — это Cytrox из Северной Македонии, BellTrox из Индии, Cognyte, Cobwebs Technologies, Bluehawk CI и Black Cube из Израиля и одна компания из Китая, название которой не удалось установить, пишет The Washington Post со ссылкой на расследование компании.
Расследование показало, что шпионские компании «регулярно» следили за политиками, правозащитниками, журналистами, диссидентами и членами семей оппозиционеров.
С 16 декабря компания начала предупреждать 50 тысяч человек из более чем 100 стран мира о возможных попытках взлома аккаунта и призвала их «быть осторожнее, принимая запросы в дружбу от незнакомых пользователей».
В отчёте Meta перечислила более 10 стран, которые использовали шпионские услуги компаний: Египет, Армения, Греция, Саудовская Аравия, Оман, Колумбия, Германия, ОАЭ, Новая Зеландия, Мексика, Польша и другие.
«Кибернаёмники» постепенно «завоёвывали доверие» своих жертв через фейковые аккаунты в Facebook и Instagram, а затем без ведома владельца устройства устанавливали на нём шпионское ПО. Программа позволяла следить за человеком через смартфоны и другие гаджеты — прослушивать звонки, отслеживать местоположение и получать фотографии, видеозаписи, списки контактов и другие файлы.
По данным издания, Meta подтвердила итоги расследования Pegasus о деятельности израильской компании по слежке NSO Group. Компания заявила, что подала в суд против NSO в 2019 году за то, что она поставляла шпионские программы пользователям через WhatsApp.
- 19 июля 17 иностранных СМИ в рамках совместного расследования Pegasus Project при технической поддержке Amnesty International заявили, что власти 10 стран использовали программное обеспечение NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов.
- Компания создала программу Pegasus — она позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов. В список попали более 180 журналистов со всего мира. Среди тех, кто использовали программу, журналисты отмечают власти Венгрии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Казахстана, Индии, Израиля, Мексики, ОАЭ и других стран.
Ну вообще фб всяких спамеров хорошо косит. Думаю тут проблема не площадки. Тупо социальная инженерия - втереться в доверие и потом протроянить. Это хоть в инстаче хоть в телеге сделать можно
Я удивлен
Мало что то удалило мета там миллионами надо выкашивать
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