Госдума запланировала отнести компании, на чьи счета выводятся похищенные из банков средства, к «сомнительным клиентам» Статьи редакции
Им могут запретить удалённо пользоваться счетами и разрешить переводить средства только в отделениях банка.
- Реестр дропперов станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента», работу над поправками депутаты планируют завершить к январю 2022 года, пишет «Коммерсантъ».
- По словам главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова, замеченным в дропперстве клиентам могут запретить пользоваться удалённо счетами, они смогут переводить средства, только если придут в отделение с паспортом.
- В Центробанке отказали «Ъ» в комментариях. Опрошенные изданием специалисты по информационной безопасности в неофициально сообщили, что у них уже есть сведения о дропперах. Этот список Центробанк собирает через «ФинЦЕРТ» и создание ещё одного реестра приведёт к путанице, считает управляющий RTM Group Евгений Царев.
- Представители банков отмечают, что в законе должно быть чётко прописано — как определить дроппера, а также «проработан порядок и правовые основания реестра».
- В декабре Госдума приняла законопроект о платформе по проверке юрлиц для банков. По закону компании разделят по уровню риска: низкий, средний и высокий. Компаниям с высоким риском банки смогут отказывать в обслуживании.
Офигеть то есть до этого это было ок? Это ж типа как скупка краденного, за это статья давно в ук есть
Положительная затея. Главное, чтобы работало согласно задумке. Есть конечно и свои возможные затруднения ( это как минимум ), но до января 22 года осталось 2 недели. Посмотрим)
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