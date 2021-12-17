Ваш звонок очень важен для нас, или зачем бизнесу речевая аналитика

Контакт-центры везде, где есть массовый покупатель – от магазинов и сервисных центров до операторов связи и банков. Разговоры записываются, а потом хранятся. Годами. Так терабайты информации часто ложатся мертвым грузом, вытягивая из компании немалое финансирование на инфраструктуру. Но если эти данные удастся использовать, то они могут приносить…