Сам актёр обвинения отвергает и говорит, что все встречи были по обоюдному согласию.

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Американская компания, выпускающая тренажёры, удалила из YouTube и соцсетей рекламный ролик с одним из главных героев сериала «Секс в большом городе» и его продолжения «И просто так». Это случилось после того, как две женщины обвинили актёра в сексуальном насилии. Об этом пишут The Hollywood Reporter и Variety.

Текст ниже содержит спойлеры к сериалу «И просто так», в нескольких абзацах упоминается имя актёра и персонажа, которого он сыграл в проекте.

Содержание скрыто Показать Каждое обвинение в сексуальном насилии должно восприниматься всерьёз. Мы не знали об этих обвинениях, когда показали Криса Нота в нашем ответном ролике на перезагрузку сериала от HBO. Поскольку мы стремимся узнать больше [информации], мы прекратили продвигать это видео и удалили все посты с ним в социальных сетях. представитель Peloton

Райан Рейнольдс, который выступил режиссёром рекламного ролика, также удалил все посты из соцсетей. На просьбу Variety прокомментировать случившееся он сослался на заявление компании.

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Содержание скрыто Показать Как пишет The Hollywood Reporter, причина удаления роликов связана с тем, что Ноту пришло письмо от женщин. В них сказано о случаях сексуального насилия со стороны актёра в 2004 и 2015 годах. По словам одной из них, изнасилование в 2015 году произошло в квартире Нота, куда он пригласил её после ужина.

Содержание скрыто Показать Другая женщина рассказала об изнасиловании, когда ей было 22 года. Тогда она не стала заявлять в полицию, так как испугалась, что ей не поверят и уволят из компании, которая сотрудничает с актёром и другими знаменитостями.

Содержание скрыто Показать Сам актёр обвинения в свой адрес отвергает.

Содержание скрыто Показать Обвинения против меня от людей, которых я встретил годы, даже десятилетия назад ложные. Встречи были по обоюдному согласию. Сложно не задаваться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю точно, почему они всплывают сейчас, однако я точно уверен — я не насиловал этих женщин Крис Нот актёр