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Право
TJ

Компания Peloton удалила рекламу с погибшим героем сиквела «Секса в большом городе» — актёра обвинили в домогательствах Статьи редакции

Сам актёр обвинения отвергает и говорит, что все встречи были по обоюдному согласию.

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2573 просмотров

Американская компания, выпускающая тренажёры, удалила из YouTube и соцсетей рекламный ролик с одним из главных героев сериала «Секс в большом городе» и его продолжения «И просто так». Это случилось после того, как две женщины обвинили актёра в сексуальном насилии. Об этом пишут The Hollywood Reporter и Variety.

Текст ниже содержит спойлеры к сериалу «И просто так», в нескольких абзацах упоминается имя актёра и персонажа, которого он сыграл в проекте.

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Каждое обвинение в сексуальном насилии должно восприниматься всерьёз. Мы не знали об этих обвинениях, когда показали Криса Нота в нашем ответном ролике на перезагрузку сериала от HBO. Поскольку мы стремимся узнать больше [информации], мы прекратили продвигать это видео и удалили все посты с ним в социальных сетях.

представитель Peloton

Райан Рейнольдс, который выступил режиссёром рекламного ролика, также удалил все посты из соцсетей. На просьбу Variety прокомментировать случившееся он сослался на заявление компании.

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Как пишет The Hollywood Reporter, причина удаления роликов связана с тем, что Ноту пришло письмо от женщин. В них сказано о случаях сексуального насилия со стороны актёра в 2004 и 2015 годах. По словам одной из них, изнасилование в 2015 году произошло в квартире Нота, куда он пригласил её после ужина.

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Другая женщина рассказала об изнасиловании, когда ей было 22 года. Тогда она не стала заявлять в полицию, так как испугалась, что ей не поверят и уволят из компании, которая сотрудничает с актёром и другими знаменитостями.

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Сам актёр обвинения в свой адрес отвергает.

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Обвинения против меня от людей, которых я встретил годы, даже десятилетия назад ложные. Встречи были по обоюдному согласию. Сложно не задаваться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю точно, почему они всплывают сейчас, однако я точно уверен — я не насиловал этих женщин

Крис Нот
актёр

В середине декабря Peloton сняла рекламу с погибшим героем сиквела «Секса в большом городе» после падения акций компании из-за сюжетного поворота в первой серии, где тренажёр сыграл не последнюю роль.

#новости #peloton

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45 комментариев
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Дмитрий Милюков

Совсем сдурели, когжа уже за такие иски начнут баб штрафовать? Это любая может сказать "ой, меня 15 лет назад он изнасиловал. Я пришла к нему домой, мы целовались, я прошептала "не надо" и мы занялись сексом, теперь я поняла - он меня изнасиловал"

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29
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yamahaman

Думаю пора продавать типа "европротоколов", как при ДТП. Любая связь вне брачного контракта, автоматически народ ставит электронные подписи в электронном базовом контракте.. платит небольшую страховку, а вдруг потом будут претензии.
И дальше страховые между собой разбираются..
Странно, что эта ниша не занята.
Ну и коеффициент бонус-малус, чем ты известней, тем он выше у застрахованного ( и платит побольше), чем дольше срок страховки без исков ( возмещений) тем он понижается...

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12
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Alex Flints

Скажут, что арбузер заставил подписать

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5
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yamahaman

ну и на это пунктик внесем....( поправляя очечки)

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2
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Дмитрий Милюков

Да проще: заявить об изнасиловании в полицию надо в течении 10 дней или уважительная причина (были на яхте). Дальше: до свидания.

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2
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yamahaman

да, вот и для этих вариантов, свои дрон- такси со стремительным переносом на яхту... Наша сеть мгновенного алиби имеет польшой парк яхт в разных частях мира с постоянно идущими вечеринками и гостями, которые подтвердят ваше алиби ( странно звучит конечно, лучше флот наверное) и автоматические дроны-аэротакси, которые мгновенно перенесут вас на яхту....

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0
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Alex Shapovalov

Чувак чувак... я готов с тобой пилить этот сервис...

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0
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Dmitry Korolev

Застрахуйтесь сначала

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8
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Alex D

Бэкдор надо заложить, чтобы ставить галочки за других

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0
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Artemy

Бэкдор себе заложите! Только блокчейн и открытость.

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Isaac Asimov

Секс-каско

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2
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yamahaman

ну реально, и хайпануть можно на теме, и случаев уже вагон....
Можно и от ретроспективных исков страховать, ну да, поболе будет стоить.
Когда это станет привычной и стандартной процедурой ( как оспаривание штрафов с камер за превышение), все к этому потеряют живой интерес...

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1
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Дмитрий Кондратьев

Нихера ты умный

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yamahaman

и еб..ть какой высокий )))

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0
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Igor Kachura

Было в чёрном зеркале уже, или чем то подобном.

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yamahaman

не сомневаюсь, но уж просится такой вариант , как наш ответ Чемберлену (с)

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Дмитрий Филиппов

Это из Черного зеркала

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Dima Kurilov

Было в Южном парке)
https://64.media.tumblr.com/2332c877a99b8aeaa23845b33da5e080/tumblr_ny50w48gYG1rlo1q2o1_1280.jpg

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0
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Илья Шишкунов

Тогда всё это только зарождалось, а теперь уже сами создатели Южного парка и слова сказать не могут мимо повестки

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0
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Old Nick

Идея железобетонная. Только ее не постить надо было, а срочно искать покупателя.

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0
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Nikitinz

Не поленился найти фотку актёра, чтобы хотя бы понять про кого речь

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2
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Arthur Niazyan

Чёт ничего не понятно, он их домогался после того как погиб на Peloton-е?

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14
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Руководитель отдела выдр

Сначала убил себя, а потом всех других © Рыцарь дня

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3
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Семен Переделкин

Как тут не вспомнить анекдот "Убили меня внучек, убили".

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3
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Благополучный теркин30см

Погиб персонаж, не актер

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0
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Игорь Потапенко

Когда встречные иски пойдут за клевету и моральный ущерб публичному лицу, тогда и перестанут лжеизнасилованные бездоказательно писать.

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5
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Илья Шишкунов

До этого ещё далеко, пока даже за доведение до самоубийства через клевету, угрозы и шантаж не сажают.
Долго помнить буду Алека Холовку

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3
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Isaac Asimov

Так она еще и хайпанула на нем

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0
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Илья Шишкунов

Но она, её Твиттер собаки с письмами об убийстве и призывами к РКН, компания друзей, которая кансельнула разраба и вырезала его из создателей всех игр, все абсолютно спокойно и без последствий пережили ту травлю, которую организовали в сторону Алека

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1
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Isaac Asimov

Когда эти иски будут исполнены. А то как дамочка всех надувает так сьемки нетфликс восторженная толпа, и никакой калчер палчер

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0
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Isaac Asimov

Кстати анекдот в тему

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3
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Василий Буров

Агентство надо было GAPE назвать...

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4
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Lexx Sky

RAPE

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1
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Evgeniya Velikhova

Это какой-то сюр)) сначала акции падают, потом рекламу удаляют из-за домогательств… беру 🍿

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5
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Игнат Смирнов

Лол, это не актёр этих женщин изнасиловал, а создатели продолжения сериала. Причём не только этих и не только женщин…

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4
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Семен Смирнов

Зачем закрывать спойлерами часть новости из реальной жизни, спойлером не являющейся?

При этом в заголовке спойлер есть

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2
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Илья Шишкунов

Не знаю, какие-то шизы с ТЖ, которые в нормальную.редактуру новостей не умеют

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1
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Anton Prikhodko

Почему ни разу не написано имя актера?)

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0
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Клемент Бурдин

Написано же Крис Нот

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2
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Михаил

От одного падения к другому...

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0
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Семен Переделкин

Какая много ходов очка Пелотона.

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Make Luv

изнасилование в 2015 году произошло в квартире Нота, куда он пригласил её после ужина.
 Вот суки.

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Alex D

И после того как она в квартире у него раздалась и села ему на колени:)))

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0
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Благополучный теркин30см

Что-то совсем им не везет

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Ratstarius

опять пиар этого чудесного сериала

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Право
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Компания Peloton удалила рекламу с погибшим героем сиквела «Секса в большом городе» — актёра обвинили в домогательствах Статьи редакции

Сам актёр обвинения отвергает и говорит, что все встречи были по обоюдному согласию.

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