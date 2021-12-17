Компания Peloton удалила рекламу с погибшим героем сиквела «Секса в большом городе» — актёра обвинили в домогательствах Статьи редакции
Сам актёр обвинения отвергает и говорит, что все встречи были по обоюдному согласию.
Американская компания, выпускающая тренажёры, удалила из YouTube и соцсетей рекламный ролик с одним из главных героев сериала «Секс в большом городе» и его продолжения «И просто так». Это случилось после того, как две женщины обвинили актёра в сексуальном насилии. Об этом пишут The Hollywood Reporter и Variety.
Текст ниже содержит спойлеры к сериалу «И просто так», в нескольких абзацах упоминается имя актёра и персонажа, которого он сыграл в проекте.
Райан Рейнольдс, который выступил режиссёром рекламного ролика, также удалил все посты из соцсетей. На просьбу Variety прокомментировать случившееся он сослался на заявление компании.
Как пишет The Hollywood Reporter, причина удаления роликов связана с тем, что Ноту пришло письмо от женщин. В них сказано о случаях сексуального насилия со стороны актёра в 2004 и 2015 годах. По словам одной из них, изнасилование в 2015 году произошло в квартире Нота, куда он пригласил её после ужина.
Другая женщина рассказала об изнасиловании, когда ей было 22 года. Тогда она не стала заявлять в полицию, так как испугалась, что ей не поверят и уволят из компании, которая сотрудничает с актёром и другими знаменитостями.
Сам актёр обвинения в свой адрес отвергает.
В середине декабря Peloton сняла рекламу с погибшим героем сиквела «Секса в большом городе» после падения акций компании из-за сюжетного поворота в первой серии, где тренажёр сыграл не последнюю роль.
Совсем сдурели, когжа уже за такие иски начнут баб штрафовать? Это любая может сказать "ой, меня 15 лет назад он изнасиловал. Я пришла к нему домой, мы целовались, я прошептала "не надо" и мы занялись сексом, теперь я поняла - он меня изнасиловал"
Думаю пора продавать типа "европротоколов", как при ДТП. Любая связь вне брачного контракта, автоматически народ ставит электронные подписи в электронном базовом контракте.. платит небольшую страховку, а вдруг потом будут претензии.
И дальше страховые между собой разбираются..
Странно, что эта ниша не занята.
Ну и коеффициент бонус-малус, чем ты известней, тем он выше у застрахованного ( и платит побольше), чем дольше срок страховки без исков ( возмещений) тем он понижается...
Скажут, что арбузер заставил подписать
ну и на это пунктик внесем....( поправляя очечки)
Да проще: заявить об изнасиловании в полицию надо в течении 10 дней или уважительная причина (были на яхте). Дальше: до свидания.
да, вот и для этих вариантов, свои дрон- такси со стремительным переносом на яхту... Наша сеть мгновенного алиби имеет польшой парк яхт в разных частях мира с постоянно идущими вечеринками и гостями, которые подтвердят ваше алиби ( странно звучит конечно, лучше флот наверное) и автоматические дроны-аэротакси, которые мгновенно перенесут вас на яхту....
Чувак чувак... я готов с тобой пилить этот сервис...
Застрахуйтесь сначала
Бэкдор надо заложить, чтобы ставить галочки за других
Бэкдор себе заложите! Только блокчейн и открытость.
Секс-каско
ну реально, и хайпануть можно на теме, и случаев уже вагон....
Можно и от ретроспективных исков страховать, ну да, поболе будет стоить.
Когда это станет привычной и стандартной процедурой ( как оспаривание штрафов с камер за превышение), все к этому потеряют живой интерес...
Нихера ты умный
и еб..ть какой высокий )))
Было в чёрном зеркале уже, или чем то подобном.
не сомневаюсь, но уж просится такой вариант , как наш ответ Чемберлену (с)
Это из Черного зеркала
Было в Южном парке)
https://64.media.tumblr.com/2332c877a99b8aeaa23845b33da5e080/tumblr_ny50w48gYG1rlo1q2o1_1280.jpg
Тогда всё это только зарождалось, а теперь уже сами создатели Южного парка и слова сказать не могут мимо повестки
Идея железобетонная. Только ее не постить надо было, а срочно искать покупателя.
Не поленился найти фотку актёра, чтобы хотя бы понять про кого речь
Чёт ничего не понятно, он их домогался после того как погиб на Peloton-е?
Сначала убил себя, а потом всех других © Рыцарь дня
Как тут не вспомнить анекдот "Убили меня внучек, убили".
Когда встречные иски пойдут за клевету и моральный ущерб публичному лицу, тогда и перестанут лжеизнасилованные бездоказательно писать.
До этого ещё далеко, пока даже за доведение до самоубийства через клевету, угрозы и шантаж не сажают.
Долго помнить буду Алека Холовку
Так она еще и хайпанула на нем
Но она, её Твиттер собаки с письмами об убийстве и призывами к РКН, компания друзей, которая кансельнула разраба и вырезала его из создателей всех игр, все абсолютно спокойно и без последствий пережили ту травлю, которую организовали в сторону Алека
Когда эти иски будут исполнены. А то как дамочка всех надувает так сьемки нетфликс восторженная толпа, и никакой калчер палчер
Кстати анекдот в тему
Агентство надо было GAPE назвать...
RAPE
Это какой-то сюр)) сначала акции падают, потом рекламу удаляют из-за домогательств… беру 🍿
Лол, это не актёр этих женщин изнасиловал, а создатели продолжения сериала. Причём не только этих и не только женщин…
Зачем закрывать спойлерами часть новости из реальной жизни, спойлером не являющейся?
При этом в заголовке спойлер есть
Не знаю, какие-то шизы с ТЖ, которые в нормальную.редактуру новостей не умеют
Почему ни разу не написано имя актера?)
Написано же Крис Нот
От одного падения к другому...
Какая много ходов очка Пелотона.
изнасилование в 2015 году произошло в квартире Нота, куда он пригласил её после ужина.
Вот суки.
И после того как она в квартире у него раздалась и села ему на колени:)))
опять пиар этого чудесного сериала
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Сам актёр обвинения отвергает и говорит, что все встречи были по обоюдному согласию.