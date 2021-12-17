Роскомнадзор снова пригрозил заблокировать YouTube за удаление нового канала RT Статьи редакции
Ведомство отправило письмо руководству Google с требованием восстановить канал.
- 16 декабря Роскомнадзор отправил письмо руководству Google с требованием «в максимально короткие сроки снять ограничения с немецкоязычного YouTube-канала RT auf Sendung», принадлежащего телеканалу RT, и объяснить причины введения ограничений.
- Регулятор указал, что с начала 2020 года YouTube 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам, чаще всего RT. Ведомство считает блокировку канала «актом цензуры»
- Роскомнадзор пригрозил признать YouTube нарушителем «основополагающих прав и свобод человека», включением в специальный список и полной или частичной блокировкой в России и административным штрафом.
- YouTube объяснил удаление канала запретом создавать новые каналы нарушителем правил платформы: «Если канал удален, его владелец не может использовать или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung был удален за обход ограничений».
- В сентябре 2021 года сервис удалил первый канал RT DE из-за обвинений в распространении фейковой информации о Covid-19. Тогда Роскомнадзор уже отправлял предупреждение Google о возможной блокировке.
РКН, организуйте крестный ход во славу своих начинаний.
Свечек поставьте, где надо. Может тогда что и выйдет)))
Пусть казаков еще позовут. Без них не одолеть чудо заморское!)
🤣мудрый совет!!!
Аргументы про "цензуру" и "права человека", конечно, позабавили))
пусть валян на свой рутюб
И ведь заблокируют, чего им стоит то.
Слишком сложно, они с телеграммом не справились, а с Youtube и подавно
с ютубом проще, даже если его просто замедлить то это сильно скажется на качестве просмотра, что повлечет финансовые потери для всех участников, самой платформы и блогеров так как у них начнут падать просмотры.
Заблокировать Youtube в России сейчас опаснее, чем поднять одномоментно цены на бензин на 20%.
Там не дураки сидят и они знают, что можно делать безнаказанно, а от чего стоит воздержаться.
Заблокировать Youtube в России сейчас опаснее
Не опаснее поднятия пенс возраста.
Между прочим, поднятие пенсионного возраста вполне горячая тема до сих пор - этот вопрос властям припоминают каждый раз, и в числе многие припоминают, как все заканчивая Путиным лгали, что повышения не будет. Я говорю по наблюдениям в ВК-пабликах одного российского региона.
Не стоит думать, что у типичного российского гражданина куриная память и мозги - люди всегда утекают из-под линеек, как писал Пратчетт.
Не стоит думать, что у типичного российского гражданина куриная память и мозги
Не имею никаких сомнений по этому поводу.
Припоминают как страшно наверное.
Там не только память куриная)
Сколько в РФ росгвардейцев, омона, полиции и прочих яйцеголовых на душу населения? Ну заблокирует утьюб, кто-то выйдет на улицу (да даже если и относительно много), кого-то отдубасят сразу, кого-то зашвабруют в колониях — и всё успокоится, главное, чтобы нефть на хаях была в этот момент.
А виноват при этом будет youtube, с его "тормознутым" сайтом и сервисом.
они с телеграммом не справились
Вот дураки то. (не ркн)
В смысле с телегой не справились? Дуров слил коды о чем сообщил в изменённой политике конфиденциальности Телеги
На ютубе лидеры для большинства в России, люди сутками залипают в ютубе с чипсами в руках. Если видео блогеров замедлят, уберут монетизацию, уйдут рекламные контракты - будет ад. Влияние у всех вместе взятых - намного сильнее, чем у Навального, наверху это понимают, поэтому не заблокируют.
Блокируйте, чтобы совсем не было гос каналов там)
Да там госканалов и вообще политического контента с гулькин хер по сравнению с неполитической и прочей развлекательной темой, и проехаться по яйцам людей (и по их доходам), которым вообще было на политику наплевать будет очень "умно".
Если сервисы Google начнут блокировать в РФ, то придётся хотя бы в Украину мигрировать, тем самым сэкономив на аренде VPN в перспективе.
Поясните пожалуйта) Не совсем понимаю. В чём проблема юзать VPN в россии, зачем для этого куда-то ехать?
В Роисси можно -=легально=- пользоваться заблокированными сайтами через VPN?
Да, пользование впн не нарушает законы.
Ну и по классике:
Очко себе заблокируйте, черти (с)
Когда цензурщики жалуются, что их тоже цензурируют. Как же так))
Тут не просто цензура. Тут ущемление прав... бобрих!
Рутуб принадлежит газпрому, поэтому ютуб естественно заблочат на пару лет.
Логично. Собственник платформы сам выбирает, какую пропаганду нужно показывать. Даже если RT переедет на другой сервис, они потеряют охват аудитории. Иностранной, для которой и создавался этот канал.
Сколько бюджетных денег идёт на этот канал? Не удивлюсь, если ему просмотры накручивают.
20млд в год на медиагруппу Россия сегодня, если мне не изменяет память.
Отцензуривший весь рунет и не только Роскомпозор воет по поводу «основополагающих прав и свобод человека». Это феерично!
Не понимаю, зачем по топорному его блокировать.. просто надо такие каналы замедлять
Ну все, пацаны, привет чебуртюб
Ставлю на полную блокировку YouTube и сервисов Google после Олимпиады в Китае.
И опять шлют претензии не туда? :)
говорим об антиваксерстве
ждём когда кинут репорт
профит
А это когда-нибудь кончится?
Долой заморскую заразу! У нас свой, особый путь! Да здравствует наш родной, православный, скрепный Чебурнет!
Даже Google заботится о россиянах больше, чем правительства
Ххаххахахахха ржу !!
Так не в России же заблокировали, как это касается роскомпозора и любительницы бобров?
Обалдеть они Вас щемят. Скоро будете ходить строем и петь радужные песни во славу американской демократии.
Из этой истории вывод только один, не хотите проигрывать информационную войну, нужно развивать свои соц сети, а не пользоваться соц сетями и мессенджерами врага.
Враг у нас ты. Других нет
Заказчиков не устроила низкая производительность, высокое энергопотребление и высокая цена оборудования.
Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал, что закупают российские компании для празднования Нового года. Аналитики сравнили B2B-продажи праздничных товаров: искусственных елей, календарей, новогодних колпаков и продуктов: красной икры, мандаринов, конфет, шампанского и других. Период сравнения: 20-30 ноября и 1-10…
«Полезный и человечный сервис для повседневных финансов» планируют запустить в середине 2022 года.
Декабрь всегда подкрадывается незаметно, и в какой-то момент понимаешь, что время пришло: приближается Новый год — пора закупаться продуктами для праздничного стола. Для многих это головная боль пострашнее списка подарков. Придумать меню, побегать по магазинам, в которых творится предпраздничный хаос, с полок смели половину ассортимента, и снова…
Быстро и без вреда пользовательскому опыту проверяем предпочтения и ожидания аудитории.
Был у нас заказчик из русской сотни Форбс, из первой ее половины. Назовем его Господин А. Жил он на широкую ногу - то въезжал в тихий московский дворик нашего завода на новеньком Бентли, богатой горчично-коричневой расцветки, и доставая из багажника свежую картину Никаса Сафронова просил за час-другой смастерить к ней золотую подарочную табличку,…
Blinkist заметил, что 33% его клиентов отменяли платную подписку в первый день бесплатного пробного периода, и придумал новый интерфейс. Благодаря ему нарастил число предварительных покупок и на 1200% увеличил объём подписок на push-уведомления.
Вслед за ней могут вырасти ставки по ипотеке в среднем до 9,5–11%, по потребкредитам — до 16–24%, говорят аналитики.
Мудбордом пользуется всё большее количество дизайнеров, а большинство студий и подавно используют его на обязательной основе как этап разработки. Его польза очевидна — дизайнеру понятнее ТЗ, он может попасть в цель с первого раза, сэкономив время на ненужных правках и себе, и клиенту.
В тридевятом царстве жил был Иван-дурак. Лежал он на печи 33 года, а потом встал и решил счастье свое в заморских странах попытать и открыть для своего стартапа компанию заморскую. Хотел он в Эстонию пойти, да растолковали ему братья удалые, что в далекой Америке даже уксус сладкий, как мед.