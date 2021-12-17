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Право
Маша Цепелева

Роскомнадзор снова пригрозил заблокировать YouTube за удаление нового канала RT Статьи редакции

Ведомство отправило письмо руководству Google с требованием восстановить канал.

  • 16 декабря Роскомнадзор отправил письмо руководству Google с требованием «в максимально короткие сроки снять ограничения с немецкоязычного YouTube-канала RT auf Sendung», принадлежащего телеканалу RT, и объяснить причины введения ограничений.
  • Регулятор указал, что с начала 2020 года YouTube 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам, чаще всего RT. Ведомство считает блокировку канала «актом цензуры»
  • Роскомнадзор пригрозил признать YouTube нарушителем «основополагающих прав и свобод человека», включением в специальный список и полной или частичной блокировкой в России и административным штрафом.
  • YouTube объяснил удаление канала запретом создавать новые каналы нарушителем правил платформы: «Если канал удален, его владелец не может использовать или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung был удален за обход ограничений».
  • В сентябре 2021 года сервис удалил первый канал RT DE из-за обвинений в распространении фейковой информации о Covid-19. Тогда Роскомнадзор уже отправлял предупреждение Google о возможной блокировке.

#новость #youtube

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46 комментариев
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Christy Guerra

РКН, организуйте крестный ход во славу своих начинаний.
Свечек поставьте, где надо. Может тогда что и выйдет)))

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20
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Дмитрий Акимов

Пусть казаков еще позовут. Без них не одолеть чудо заморское!)

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14
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Илья Попов

🤣мудрый совет!!!

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0
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Roman Krasovskiy

Аргументы про "цензуру" и "права человека", конечно, позабавили))

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17
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Иван Семин

пусть валян на свой рутюб

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7
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Макс Номакс

И ведь заблокируют, чего им стоит то.

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4
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Darth Revan

Слишком сложно, они с телеграммом не справились, а с Youtube и подавно

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0
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ЯжПрограммист

с ютубом проще, даже если его просто замедлить то это сильно скажется на качестве просмотра, что повлечет финансовые потери для всех участников, самой платформы и блогеров так как у них начнут падать просмотры.

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3
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Александр А.

Заблокировать Youtube в России сейчас опаснее, чем поднять одномоментно цены на бензин на 20%.

Там не дураки сидят и они знают, что можно делать безнаказанно, а от чего стоит воздержаться.

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–6
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Геннадий Ильин

Заблокировать Youtube в России сейчас опаснее
 Не опаснее поднятия пенс возраста.

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6
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Александр А.

Между прочим, поднятие пенсионного возраста вполне горячая тема до сих пор - этот вопрос властям припоминают каждый раз, и в числе многие припоминают, как все заканчивая Путиным лгали, что повышения не будет. Я говорю по наблюдениям в ВК-пабликах одного российского региона.

Не стоит думать, что у типичного российского гражданина куриная память и мозги - люди всегда утекают из-под линеек, как писал Пратчетт.

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2
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Геннадий Ильин

Не стоит думать, что у типичного российского гражданина куриная память и мозги
 Не имею никаких сомнений по этому поводу.

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1
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Inna Hoberman

Припоминают как страшно наверное.

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Михаил

Там не только память куриная)

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user_90123129312

Сколько в РФ росгвардейцев, омона, полиции и прочих яйцеголовых на душу населения? Ну заблокирует утьюб, кто-то выйдет на улицу (да даже если и относительно много), кого-то отдубасят сразу, кого-то зашвабруют в колониях — и всё успокоится, главное, чтобы нефть на хаях была в этот момент.

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Геннадий Ильин

А виноват при этом будет youtube, с его "тормознутым" сайтом и сервисом.

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Геннадий Ильин

они с телеграммом не справились
 Вот дураки то. (не ркн)

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Inna Hoberman

В смысле с телегой не справились? Дуров слил коды о чем сообщил в изменённой политике конфиденциальности Телеги

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0
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Dima Tsurkan

На ютубе лидеры для большинства в России, люди сутками залипают в ютубе с чипсами в руках. Если видео блогеров замедлят, уберут монетизацию, уйдут рекламные контракты - будет ад. Влияние у всех вместе взятых - намного сильнее, чем у Навального, наверху это понимают, поэтому не заблокируют.

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Sergey Ontime

Блокируйте, чтобы совсем не было гос каналов там)

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2
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Arseniy Kirsanov

Да там госканалов и вообще политического контента с гулькин хер по сравнению с неполитической и прочей развлекательной темой, и проехаться по яйцам людей (и по их доходам), которым вообще было на политику наплевать будет очень "умно".

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2
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Мудрый корабль

Если сервисы Google начнут блокировать в РФ, то придётся хотя бы в Украину мигрировать, тем самым сэкономив на аренде VPN в перспективе.

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2
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Юрий Карпов

Поясните пожалуйта) Не совсем понимаю. В чём проблема юзать VPN в россии, зачем для этого куда-то ехать?

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1
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Сергей Янзин

В Роисси можно -=легально=- пользоваться заблокированными сайтами через VPN?

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H Jenkins

Да, пользование впн не нарушает законы.

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Влад Борщ

Ну и по классике:

Очко себе заблокируйте, черти (с)

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2
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Sergey Ontime

Когда цензурщики жалуются, что их тоже цензурируют. Как же так))

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Lisa Hamilton

Тут не просто цензура. Тут ущемление прав... бобрих!

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Маркетологов к стенке

Рутуб принадлежит газпрому, поэтому ютуб естественно заблочат на пару лет.

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lakoros

Логично. Собственник платформы сам выбирает, какую пропаганду нужно показывать. Даже если RT переедет на другой сервис, они потеряют охват аудитории. Иностранной, для которой и создавался этот канал.

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1
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Виктор Булов

Сколько бюджетных денег идёт на этот канал? Не удивлюсь, если ему просмотры накручивают.

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1
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Эдуард Гладышев

20млд в год на медиагруппу Россия сегодня, если мне не изменяет память.

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0
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Константин Рогов

Отцензуривший весь рунет и не только Роскомпозор воет по поводу «основополагающих прав и свобод человека». Это феерично!

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1
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Василий Степанофф

Не понимаю, зачем по топорному его блокировать.. просто надо такие каналы замедлять

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1
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Никита Алфимов

Ну все, пацаны, привет чебуртюб

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0
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Благополучный теркин30см

Если все вокруг мудаки и едут не в ту сторону, то ты RT

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Gleb Tyutikov

Ставлю на полную блокировку YouTube и сервисов Google после Олимпиады в Китае.

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Sergei Timofeyev

И опять шлют претензии не туда? :)

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Vitaly

говорим об антиваксерстве
 ждём когда кинут репорт
 профит

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Olga RRR

А это когда-нибудь кончится?

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Одуванчик Полевой

Долой заморскую заразу! У нас свой, особый путь! Да здравствует наш родной, православный, скрепный Чебурнет!

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Спиридон Гаврилов

Даже Google заботится о россиянах больше, чем правительства

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Алексей Алексеев

Ххаххахахахха ржу !!

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Ако Чавчавадзе

Так не в России же заблокировали, как это касается роскомпозора и любительницы бобров?

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Inna Hoberman

Обалдеть они Вас щемят. Скоро будете ходить строем и петь радужные песни во славу американской демократии.

Из этой истории вывод только один, не хотите проигрывать информационную войну, нужно развивать свои соц сети, а не пользоваться соц сетями и мессенджерами врага.

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–5
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Murat Oshroev

Враг у нас ты. Других нет

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