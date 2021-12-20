Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
Nazigul Jusupova

Суд поддержал ФАС в иске сервиса заказа такси «Максим» из-за отказа регулятора возбуждать дело против Didi Статьи редакции

«Максим» обжалует решение суда.

  • Суд признал, что демпинг направлен на достижение «положительных сетевых эффектов, необходимых для выхода на рынок» и не относится к недобросовестной конкуренции, пишет «Коммерсантъ».
  • В Didi ответили, что не видят нарушений законодательства. В пресс-службе «Максима» объявили, что планируют обжаловать решение, так как суд «поверхностно проанализировал ее позицию».
  • Опрошенные изданием эксперты считают, что демпинговые цены не противоречат закону, если компания не выполняет госзаказ или не занимает доминирующее положение. При этом активация демпинга может «выдавить многих участников», так как лишь последние месяцы и агрегаторы, и таксопарки, и водители начали получать прибыль.
  • Didi заработал в России в августе 2020 года и на старте был доступен только в Казани. Сейчас он представлен в 36 российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. По данным компании, на середину марта через DiDi совершили 11 млн поездок около 2 млн россиян.
  • 4 июня из-за недобросовестной конкуренции на Didi пожаловался в ФАС сервис заказа такси «Максим». По его мнению, Didi устанавливает цены ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнёрам — чтобы избавиться от конкурентов на рынке.
  • ФАС отказалась возбуждать дело и сообщила, что Didi не нарушает антимонопольное законодательство. 6 сентября «Максим» подал иск к самой ФАС.

#новости #didi #фас #максим

282 просмотров
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
3 комментария
Популярные
По порядку
Дмитрий Филиппов

Максим занимался бы сервисом, а не плакался бы по судам.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ничтожный микроскоп

А то что Яндекс доплачивает?
Или это другое?

Ответить
0
Развернуть ветку
Radna

Яндекс давно не демпенгует, последний раз он этим занимался когда «воевал» с Uber Russia, в отдельных случаях может демпигновать если выходит на новый для себя город.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Открытие Инвестиции
Торговля валютой от 1 цента, открытие ИИС в мобильном приложении и новогодняя атмосфера

Вы спросите, что всё это значит? И как вообще понимать? Неужели «Открытие Инвестиции» выкатили новую версию мобильного приложения? Так точно, выкатили. Заглянем внутрь? Мы добавили в дизайн щепотку новогоднего настроения (для веселья) и ряд топовых функций:

2
0
Сломалось
Aleksey
Удалите Аккаунт

Доступ к почте на которую был регнут аккаунт потерян. Можно ли как то удалить аккаунт? Саппорт не отвечает. Там на аватарке моя фотография, могу подтвердить. Помогите.

0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Nikita Meleshkin
«М.Видео» отказало в возврате поврежденного телевизора

Как я покупал телевизор у крупнейшего ретейлера электроники.

42
29
СберМаркет
СберМаркет – новый член в IAB Russia

Cервис доставки продуктов и товаров СберМаркет вступил в Ассоциацию развития интерактивной рекламы.

0
8
Talkbank
Как использовать интеллектуальные чат-боты для сферы страхования

Чат-бот ответит на вопросы, расскажет о продукте, проведет по всему процессу регистрации и создаст атмосферу прозрачности. Он мгновенно проконсультирует клиента о том, какие полисы предоставляет компания, расскажет о преимуществах, ценах и многом другом. Чат-бот может не только предоставлять информацию о страховке, но и быть своего рода…

0
0
Утконос Онлайн
10 необычных продуктов для новогоднего стола

Декабрь всегда подкрадывается незаметно, и в какой-то момент понимаешь, что время пришло: приближается Новый год — пора закупаться продуктами для праздничного стола. Для многих это головная боль пострашнее списка подарков. Придумать меню, побегать по магазинам, в которых творится предпраздничный хаос, с полок смели половину ассортимента, и снова…

1
3
CloudMTS
Как воспользоваться преимуществами Big Data: облачные вычисления как основа бизнес-аналитики

Big Data — это огромные массивы разнородных данных, их нельзя обработать вручную или средствами стандартных офисных приложений. О том, как компании из разных отраслей используют большие данные и как облачные инструменты помогают к ним присоединиться, — поговорим в этой статье.

0
1
Приёмная
Тимур
Яндекс читает ваши пуш сообщения на Android. Поймал с поличным
305
386
Право
Nazigul Jusupova
Суд поддержал ФАС в иске сервиса заказа такси «Максим» из-за отказа регулятора возбуждать дело против Didi Статьи редакции

«Максим» обжалует решение суда.

3
Приёмная
Alexander
Росбанк удерживает комиссию на выдачу денег при закрытии счёта
14
20
Приёмная
Николай Олексюк
Как заказать товар на соленые-грибы.рф и остаться без денег и заказа

Всем привет! Очень долгое время читаю VC, но зарегистрироваться чтобы написать самому отзыв в Приёмную довелось только сейчас. К сожалению, стал "жертвой" мошенников, ведущих бизнес в инстаграме, имеющих сайт, кучу отзывов, но по факту кидающих клиентов на деньги.

13
2
Больше статей
null