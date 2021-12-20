Суд поддержал ФАС в иске сервиса заказа такси «Максим» из-за отказа регулятора возбуждать дело против Didi Статьи редакции
«Максим» обжалует решение суда.
- Суд признал, что демпинг направлен на достижение «положительных сетевых эффектов, необходимых для выхода на рынок» и не относится к недобросовестной конкуренции, пишет «Коммерсантъ».
- В Didi ответили, что не видят нарушений законодательства. В пресс-службе «Максима» объявили, что планируют обжаловать решение, так как суд «поверхностно проанализировал ее позицию».
- Опрошенные изданием эксперты считают, что демпинговые цены не противоречат закону, если компания не выполняет госзаказ или не занимает доминирующее положение. При этом активация демпинга может «выдавить многих участников», так как лишь последние месяцы и агрегаторы, и таксопарки, и водители начали получать прибыль.
- Didi заработал в России в августе 2020 года и на старте был доступен только в Казани. Сейчас он представлен в 36 российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. По данным компании, на середину марта через DiDi совершили 11 млн поездок около 2 млн россиян.
- 4 июня из-за недобросовестной конкуренции на Didi пожаловался в ФАС сервис заказа такси «Максим». По его мнению, Didi устанавливает цены ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнёрам — чтобы избавиться от конкурентов на рынке.
- ФАС отказалась возбуждать дело и сообщила, что Didi не нарушает антимонопольное законодательство. 6 сентября «Максим» подал иск к самой ФАС.
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