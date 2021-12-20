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Право
Nazigul Jusupova

Сооснователь Group-IB Илья Сачков год назад записал видео на случай своего ареста или смерти — Forbes Статьи редакции

Предприниматель обвиняется в госизмене, он будет находиться под арестом до 28 февраля 2022 года.

  • Видео Ильи Сачкова, которое он разослал своим близким и друзьям, начинается со слов: «Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме». Об этом пишет Forbes со ссылкой на три источника, близких к предпринимателю.
  • Существование такой записи подтвердил журналист Андрей Лошак. Он снимал Сачкова для своего сериала о хакерах, который должен выйти на «Кинопоиске» в конце 2021 года.
  • По словам одного из друзей Сачкова, последний не раз замечал за собой слежку, а в видео предприниматель предполагает, что на него совершат покушение.
  • 28 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. 29 сентября Сачкова арестовали на два месяца, а в октябре ему предъявили обвинение в госизмене.
  • В ноябре суд продлил арест на три месяца — до конца февраля 2022 года. 16 декабря Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении до конца февраля содержания предпринимателя в СИЗО. Такие дела суд рассматривает в закрытом режиме, поэтому детали неизвестны.
  • Дело Сачкова может быть связано с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова.

#новости #groupib #ильясачков

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35 комментариев
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Andrei Smirnovsky

"Отличный" деловой климат, раз люди уже такие видео записывают)

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27
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Шизоидная обезьяна

Гостайна != деловой климат

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–2
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Денис Демидов

Был бы человек, а гостайну всегда подберут.

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6
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Шизоидная обезьяна

Да ради чего в его случае?

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1
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Sergei Soloviev

Ну вообще Group-IB единственные, кто активно вычисляли пиратов и всякие незаконные стриминговые сервисы, находили хакеров и т.п. Учитывая, что у нас многих хакеров крышуют ФСБ, желающих его прикрыть было предостаточно.
Нереально вести борьбу против против бандитов в стране, управляемой бандитами. А гостайна — это очень удобный инструмент, как и статус иноагента. Придумали новое название и закрыли всех под видом борьбы с иноагентами. А если ты не СМИ, то можно и гостайну прилепить.

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7
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Sergei Soloviev

Просто оставлю это здесь: https://www.group-ib.ru/resources/threat-research/black-jack.html

Отчет Group-IB: Теневые инвесторы онлайн-пиратства
В исследовании русскоязычного рынка онлайн-пиратства раскрыта его структура, спонсоры…
www.group-ib.ru
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1
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Egor Maltsev

Скачать можно только через форму обратной связи и корпоративный email. Но интересно, не могли бы написать основные выводы исследования?

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0
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Денис Демидов

Сигнал другим? Полагаю, там много кто еще может заговорить.

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0
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Ничтожный микроскоп

Жутко интересно, тока ничего не понятно.

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8
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Денис Демидов

Походу американцы правы, что русские хакеры пытались их выборами манипулировать.

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0
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Ничтожный микроскоп

Не пойман, не вор

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0
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Денис Демидов

Дело Сачкова может быть связано с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова.

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0
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Семен Переделкин

Если вы видите этот камент, значит я его написал и отправил.

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5
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Саша Антипов

Вся суть истории, как можно что-то утверждать когда это всё написано через слово!

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0
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From Siberia to London

И как, Илюша, помогло тебе то видео?

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2
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Василий Степанофф

Сериал классный будет

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From Siberia to London

Ну если как MrRobot+Homeland то ладно.

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1
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Василий Степанофф

Как Непосредственно Каха

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Ivan Miasnikov

Ничего в стране не меняется..

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Aleksei Shtein

из за госизменщиков

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–1
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Денис Демидов

на самом верху

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Сергей Исаков

Вполне годная схема для умного человека раз в пол года подобное видео снимать, а ссылку постоянную знакомым заранее разослать и доступ открывать после НЕ ввода ключа в течении некого периода.

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2
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Alex Lowen

Кто-то еще не понял, что имея дело с государством в РФ, ты будешь всегда на крючке (реальном или сфабрикованным), и если позволишь себе чуть больше, чем положено (а зачастую правила игры не очень четкие), то будешь либо в тюрьме, либо мертвым?
Наверное тут есть исключения из правил, типа ближнего круга Пу, или же просто ближний круг очень четко понимает правила, и кроме того у них прямой контакт с дедом и свои особые взаимоотношения. А когда ты взаимодействуешь с многочисленными уровнями ниже, то рано или поздно станешь целью, разменной монетой, случайной жертвой системы, рельным фигурантом криминальных схем (а как же иначе - там все повязаны и на всех есть компромат) - нужное подчеркнуть. Это закон джунглей.

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2
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Денис Демидов

Совсем не факт, что дед главный, а не простой громоотвод для плебса

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0
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evilnw

Ждем от государства новых инициатив по "поддержке" бизнеса.

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1
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Иван Петров

Статья-классический кликбейт, минусую

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1
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Бабка в засаде

Ничо не понял. Он же уже сидит в сизо, так? Что меняет это видео?

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А К

Может Илья выложил сканы кардиограммы и эхограммы, которые с вероятностью 99.9% гарантируют, то что умереть из-за проблем с сердцем он не может в ближайший год как минимум. Тогда уже сообщение о том, что "Илья Сачков скончался от внезапной остановке сердца в СИЗО" вызовет небывалый скандал и возможно новые санкции, десять раз подумают.

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2
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Шизоидная обезьяна

Возможно, Илья понял, что его планы не реализуются так, как он ожидал и знал, что день ареста настанет.

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0
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Andrew Muralov

А видео, что Лукашенко крепкий орешек будет?

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Василий Степанофф

Хакер в погонах
 Так вот ты какой, товарищ майор

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Дарья Смолякова

Из-за того что многие не бывают в кремле, СФ, Правительстве или не живут в Хамовниках, просто не понимают, что в России произошел "госпереворот" и новая власть арестовывает, покупает, "договаривается" как может. Ситуация с Сачковым как раз из этой темы, а не про деловой климат.

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Ничтожный микроскоп

А власть разве менялась?

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Денис Колокольцев

честно сказать, интереснее всего как и зачем кислицин оказался в США. мне кажется корень всей этой истории в том, что государство на аутсорс отдало часть достаточно секретной работы формально коммерческой компании. in Soviet Russia все, кто хоть отдалённо связан был с такого рода информацией был абсолютно невыездным. а тут у вас частная фирма с сотрудниками имеющими доступ к гостайне разъезжают по заграницам. и понятно, что формально государство не может такому выеду препятствовать. экстерриториальность американского правосудия и разведки можно было оценить ещё по виктору буту. и ещё что мне не понятно - с одной стороны, наше государство делает морду кирпичом что мы ни во что не вмешивается, и "нас там нет". с другой стороны, очевидно что двух клоунов, "лексуса и вована", крышует и раскручивает государство. во первых, непонятно, кто именно считает их "пранки" смешными, что сейчас, что раньше. во вторых, как можно пытаться выстраивать репутацию, и одновременно её портить.

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А К

Я помню кто-то из банды Цапков тоже записывал обращение что с сердцем все в порядке и вешаться он не собирается, а потом где-то через неделю то ли повесился то ли сердце отказало. Надеюсь из Ильи не сделают второго "Нового Илона Маска" которого изнасиловали и судя по всему могли убить в СИЗО.

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Сооснователь Group-IB Илья Сачков год назад записал видео на случай своего ареста или смерти — Forbes Статьи редакции

Предприниматель обвиняется в госизмене, он будет находиться под арестом до 28 февраля 2022 года.

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