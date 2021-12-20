Сооснователь Group-IB Илья Сачков год назад записал видео на случай своего ареста или смерти — Forbes Статьи редакции
Предприниматель обвиняется в госизмене, он будет находиться под арестом до 28 февраля 2022 года.
- Видео Ильи Сачкова, которое он разослал своим близким и друзьям, начинается со слов: «Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме». Об этом пишет Forbes со ссылкой на три источника, близких к предпринимателю.
- Существование такой записи подтвердил журналист Андрей Лошак. Он снимал Сачкова для своего сериала о хакерах, который должен выйти на «Кинопоиске» в конце 2021 года.
- По словам одного из друзей Сачкова, последний не раз замечал за собой слежку, а в видео предприниматель предполагает, что на него совершат покушение.
- 28 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. 29 сентября Сачкова арестовали на два месяца, а в октябре ему предъявили обвинение в госизмене.
- В ноябре суд продлил арест на три месяца — до конца февраля 2022 года. 16 декабря Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении до конца февраля содержания предпринимателя в СИЗО. Такие дела суд рассматривает в закрытом режиме, поэтому детали неизвестны.
- Дело Сачкова может быть связано с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова.
"Отличный" деловой климат, раз люди уже такие видео записывают)
Гостайна != деловой климат
Был бы человек, а гостайну всегда подберут.
Да ради чего в его случае?
Ну вообще Group-IB единственные, кто активно вычисляли пиратов и всякие незаконные стриминговые сервисы, находили хакеров и т.п. Учитывая, что у нас многих хакеров крышуют ФСБ, желающих его прикрыть было предостаточно.
Нереально вести борьбу против против бандитов в стране, управляемой бандитами. А гостайна — это очень удобный инструмент, как и статус иноагента. Придумали новое название и закрыли всех под видом борьбы с иноагентами. А если ты не СМИ, то можно и гостайну прилепить.
Скачать можно только через форму обратной связи и корпоративный email. Но интересно, не могли бы написать основные выводы исследования?
Сигнал другим? Полагаю, там много кто еще может заговорить.
Походу американцы правы, что русские хакеры пытались их выборами манипулировать.
Дело Сачкова может быть связано с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова.
Если вы видите этот камент, значит я его написал и отправил.
Вся суть истории, как можно что-то утверждать когда это всё написано через слово!
И как, Илюша, помогло тебе то видео?
Сериал классный будет
Ну если как MrRobot+Homeland то ладно.
Как Непосредственно Каха
Ничего в стране не меняется..
из за госизменщиков
на самом верху
Вполне годная схема для умного человека раз в пол года подобное видео снимать, а ссылку постоянную знакомым заранее разослать и доступ открывать после НЕ ввода ключа в течении некого периода.
Кто-то еще не понял, что имея дело с государством в РФ, ты будешь всегда на крючке (реальном или сфабрикованным), и если позволишь себе чуть больше, чем положено (а зачастую правила игры не очень четкие), то будешь либо в тюрьме, либо мертвым?
Наверное тут есть исключения из правил, типа ближнего круга Пу, или же просто ближний круг очень четко понимает правила, и кроме того у них прямой контакт с дедом и свои особые взаимоотношения. А когда ты взаимодействуешь с многочисленными уровнями ниже, то рано или поздно станешь целью, разменной монетой, случайной жертвой системы, рельным фигурантом криминальных схем (а как же иначе - там все повязаны и на всех есть компромат) - нужное подчеркнуть. Это закон джунглей.
Совсем не факт, что дед главный, а не простой громоотвод для плебса
Ждем от государства новых инициатив по "поддержке" бизнеса.
Статья-классический кликбейт, минусую
Ничо не понял. Он же уже сидит в сизо, так? Что меняет это видео?
Может Илья выложил сканы кардиограммы и эхограммы, которые с вероятностью 99.9% гарантируют, то что умереть из-за проблем с сердцем он не может в ближайший год как минимум. Тогда уже сообщение о том, что "Илья Сачков скончался от внезапной остановке сердца в СИЗО" вызовет небывалый скандал и возможно новые санкции, десять раз подумают.
Возможно, Илья понял, что его планы не реализуются так, как он ожидал и знал, что день ареста настанет.
А видео, что Лукашенко крепкий орешек будет?
Хакер в погонах
Так вот ты какой, товарищ майор
Из-за того что многие не бывают в кремле, СФ, Правительстве или не живут в Хамовниках, просто не понимают, что в России произошел "госпереворот" и новая власть арестовывает, покупает, "договаривается" как может. Ситуация с Сачковым как раз из этой темы, а не про деловой климат.
честно сказать, интереснее всего как и зачем кислицин оказался в США. мне кажется корень всей этой истории в том, что государство на аутсорс отдало часть достаточно секретной работы формально коммерческой компании. in Soviet Russia все, кто хоть отдалённо связан был с такого рода информацией был абсолютно невыездным. а тут у вас частная фирма с сотрудниками имеющими доступ к гостайне разъезжают по заграницам. и понятно, что формально государство не может такому выеду препятствовать. экстерриториальность американского правосудия и разведки можно было оценить ещё по виктору буту. и ещё что мне не понятно - с одной стороны, наше государство делает морду кирпичом что мы ни во что не вмешивается, и "нас там нет". с другой стороны, очевидно что двух клоунов, "лексуса и вована", крышует и раскручивает государство. во первых, непонятно, кто именно считает их "пранки" смешными, что сейчас, что раньше. во вторых, как можно пытаться выстраивать репутацию, и одновременно её портить.
Я помню кто-то из банды Цапков тоже записывал обращение что с сердцем все в порядке и вешаться он не собирается, а потом где-то через неделю то ли повесился то ли сердце отказало. Надеюсь из Ильи не сделают второго "Нового Илона Маска" которого изнасиловали и судя по всему могли убить в СИЗО.
Его уже подключил турецкий онлайн-супермаркет Istegelsin.
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