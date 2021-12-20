Топ 7 ошибок в работе с блогерами

Меня зовут Ирина Буренина, я работаю в коммуникационном агентстве 2L. Моя специализация — работа с блогерами. В прошлой своей статье на vc.ru я рассказала о том, как выбрать блогера для проекта. Сегодня продолжу тему и расскажу о типичных ошибках, которые допускают при работе с ними.