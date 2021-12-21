Совет по правам человека предложил ввести запрет на создание «цифрового портрета» россиян — «Ъ» Статьи редакции
Пока ведомство разработало только концепцию — её ещё должны согласовать.
- Документ называется «Концепция обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ». Предполагается, что он будет защищать граждан от «цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на СПЧ.
- Документ запрещает «создание интегральных баз данных о гражданах, которые создаются объединением баз персональных данных», и присвоение граждину «единого цифрового идентификатора».
- Игорь Ашманов, один из авторов документа и основатель «Крибрум», объяснил, что концепция запрещает создание «цифрового портрета гражданина» и использование его данных в коммерческих целях или для дискриминации.
- Пока концепция находится на этапе согласования. Если её решат выпустить к марту 2022 года, министерства должны будут подготовить соответствующие нормативные акты до февраля 2024 года.
- Например, в марте АНО «Цифровая экономика» одобрила платный доступ бизнеса к данным государственных информационных систем, а в июне Минпросвещения предложило создавать цифровой профиль учащихся.
Где же вы были, когда ввели масочный режим и не пускали людей из дома?
Все права человека уже давно нарушены. А это лишь очередная попытка отстоять интересы определенных людей малой группы.
А какие права человека нарушены в масочном режиме?
Они имеют ввиду запретить частным компаниям, чтобы только у государства была на это монополия, как с насилием?)
Да, там это явно написано
Игорь Ашманов, один из авторов документа и основатель «Крибрум», объяснил, что концепция запрещает создание «цифрового портрета гражданина» и использование его данных в коммерческих целях или для дискриминации.
Например, в марте АНО «Цифровая экономика» одобрила платный доступ бизнеса к данным государственных информационных систем
Ни чего не понял, сначала всех оцифруем, теперь всех защитим.
Уверен что закон в итоге перевернут с ног на голову и он будет делать ровно обратное
запрещает создание «цифрового портрета гражданина» и использование его данных в коммерческих целях или для дискриминации.
Ну то есть государству все равно можно будет. Типа "это наша потенциальная корова, и мы ее доим".
Цифровой портрет, СПЧ, цифровая дискриминация. Что это за фигня вообще тут написана?
И каким боком тут Ашманов, который выступает против всего этого, и которого должны слушаться министерства, готовя нормативные акты?
Сервис будет интересен для малого и среднего бизнеса, считают эксперты.
Пока ведомство разработало только концепцию — её ещё должны согласовать.
Такая наценка останется выгодной для автодилеров, считают в ведомстве.
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