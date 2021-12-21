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Право
Богдан Музыченко

Google частично разблокировала YouTube-канал «Царьграда» по решению суда Статьи редакции

Пока Google не восстановит канал полностью, она будет получать штраф по 100 тысяч рублей в день.

  • Канал снова появился на видеоплатформе, но Google удалила из него часть контента, а у «Царьграда» нет к нему доступа, — пишет Forbes.
  • По решению суда, Google должна полностью разблокировать YouTube-канал «Царьграда», вернуть авторам доступ и восстановить все «почтовые сообщения, документы, изображения, таблицы и чаты, список подписчиков, комментарии к видеороликам, репосты, лайки и дизлайки».
  • 16 декабря суд подтвердил, что Google незаконно заблокировала YouTube-канал «Царьграда» и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда.
  • Суд указал, что в первые девять месяцев предельный размер неустойки не может быть больше 1 млрд рублей. Однако если Google полностью не восстановит канал до 2022 года, ограничение на штраф пропадёт, и он составит более 1 млрд рублей.
  • В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google, потому что потеряли возможность смотреть YouTube-канал «Царьграда» и «обсуждать интересующие их темы с единомышленниками».
  • Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. 12 июля 2021 года Google предложила «Царьграду» мирно урегулировать спор. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».

#новость #google #царьград

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17 комментариев
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Иван Шеметов

Опять блин никому прогинаются под никому ненужную Россию (((

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Артём Палённый

Бедная Россия, не нужна никому.. только почему-то новые санкции и ограничения, которые тормозят развитие, чуть ли не каждый месяц вводят.

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Serj Koss

обычная либероидная шизофрения

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Сергей Милосердов

Подписи делать лень :)

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Роман Александров

Аналогично

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Gleb Tyutikov

Ютуб ещё будет его всем рекомендовать, когда пригрозят полной блокировкой. А потом будут сами контент чистить до приказов РКН. Ну и кульминацией будет введение в штат Гугла людей, определяющих политику Гугла на территории РФ.

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Пофаныч 🤔

Министерство правды?

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Gleb Tyutikov

Отдел по контролю видеосервисов в департаменте Пропаганды в министерстве Правды.

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Артём Федотов

Кто там шо говорил, про то, что Google не будет исполнять решение суда?
Запомните, нравится это ТНК или не очень - им требования России придётся выполнять, даже если они им совсем не нравятся.
И то, что Google сейчас сделала - лишний раз подтверждает: ТНК сопротивляется до последнего, но требования таки выполняют.
Ну порыпалась какое-то время, и что? В итоге всё равно прогнулась. Потому что рынок РФ ей важен.

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Syzygy

Кто там шо говорил
Никто не говорил. Все здравомыслящие люди понимали, что прогнутся.

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Артём Федотов

У нас есть ещё и не здравомыслящие в большом количестве 😉 Вот они и говорили 🤣

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Gleb Tyutikov

Когда они начнут по указке удалять контент от Навального, Яшина и прочих не надёжных источников, разносящих заведомо ложные сведения о чиновниках и членах из семей?

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Михаил Соловьев

Криворукие прогеры просто

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Kirill Kulagin

Суд подтвердил, что Гугл незаконно заблокировал))) Вот гуглу не стрёмно прогибаться ради какой то шляпы никому не нужной, забили бы уже давно на весь этот карнавал, пусть блокируют уже, чем раньше заблокируют, тем раньше сами же и поймут каково жить в чебурнете.

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Syzygy

Ой, как это так, ведь блокировали "без возможности восстановления". На очереди RT.

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Митя Мурасов

когда не смог запилить свою платформу - конкурента, и как гопота начинаешь требовать пояснить за базар в чужом дворе

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евгений аношин

Запомним) при демократах технологические компании ради выручки в 1,3 млрд в год готовы прогнуться под что угодно)

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