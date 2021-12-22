В четырёх регионах России запланировали провести эксперимент с введением нового налогового режима для малого бизнеса Статьи редакции
Законопроект в первом чтении уже одобрила Госдума.
- Эксперимент проведут с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Как Госдума отбирает регионы и добавит ли она новые, неизвестно.
- В сентябре 2021 года ФНС разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса. Использовать его могут компании и ИП, в которых работает менее пяти сотрудников, а выручка не превышает 60 млн рублей в год. При этом ставка налога составит 8%, не будет страховых взносов и деклараций.
- У бизнеса не должно быть ни филиалов, ни обособленных подразделений. Если не выполнить хотя бы одно условие, то ИП или организация потеряет доступ к новой системе налогообложения.
- Как и в случае с упрощённой системой налогообложения, организациям и ИП будет не обязательно платить налог на прибыль (для ИП — НДФЛ), имущество и НДС.
удобно, надеюсь эксперимент пройдет удачно и это распространят на всю страну
Ну офигеть, значит 6% можно уменьшить на сумму страховых взносов, 8% нельзя даже уменьшить 😂
Это уменьшение выгодно только тем, у кого оборот 700 000₽ в год, чтобы покрыть и выйти в ноль. Меня интересует, если на новой системе не нужно платить страховые, то они становятся добровольными или учитываются автоматически?
Выходит этот режим выгоден только тем, у кого оборот не превышает 700к?
Обязательные платежи у ип в год ~42000. Если заложить эти платежи в стандартные 6% налога, которые можно погасить страховыми, то считаем так: 42000/6*100=700000 оборот. + ещё 1% за оборот свыше 300000₽/год. Итого ип с оборотом выше 700000₽/год всегда платит 7% на усн «доходы» и вариант с 8% и дополнительными плюшками очень даже удобный.
А в чем собственно выгода? Вместо 7% заплатить 8%? Получается просто предлог для повышения налога.
Даже не 7%, а фактически 6%. Так как УСН можно уменьшить не только на сумму фиксированных платежей, но и на тот самый 1% взносов.
Тем более
Выгода для тех кто начинает, упрощает вход. Например для стартапов.
1% тоже идёт в зачёт усн
Нет
Ну как нет, если да
Ля, с патентом перепутал. Я совмещаю, поэтому там свыше 300 по патенту +1%. А на усн вы правы
И на патенте тоже - вся сумма в уменьшение стоимости патента
Стоимость патента, да, но не оборот по нему
Что?)) Вы сейчас что написали? Вы сами поняли?
То, цена патента (15-80) тысяч - эту сумму можно покрыть страховыми. Оборот по патенту до 50-60 млн. Но при обороте свыше 300000 +1% начисляется. Его погасить за счёт стразовых нельзя.
Вы сейчас про что вообще пишите? Что за бред?
В расчет страховых на патенте берется не сумма фактических поступлений а потенциальная сумма из патента.
И да она получается 42+1%(потенциал-300). И ей можно погасить весь патент. И какая ставка в итоге получится? Около 1% максимум, а в реальности 0,06% вместо 8%.
Вообще не по теме. Я отвечал на другой вопрос, не тот что у тебя в голове, иди дальше
То что ты в начале написал и потом дописал говорит лишь о том что ты не предприниматель).
А ты смешная штука
Можно.
Выгода очевидна, если ИП не работает. Других выгод для себя не нашел.
Отличный налог. У меня в год и 300 т.р. нет. Мне выгоднее 8% отдать чем взносы платить.
В чём выгода? В отсутствии декларации? Бред!
Причем до 60 млн это патент, и на нем декларации тоже не нужны.
Патент не по всем видам деятельности применим. Но да, тогда есть все равно более выгодный УСН 🤔
Фактически патент не подходит только для интернет торговли. (выручку в расчет не берём - 60 млн все равно предел).
Интернет-торговля, интернет-услуги (онлайн сервисы), розничная торговля свыше 50 квадратов, любая оптовая торговля…
Интернет услуги? 62 оквэд пропускает. А значит применимы.
До 150 тоже есть.
Оптовая с оборотом в 60 млн в год? Что то не то
Да, но не всегда. Если суть в том, что каждый раз разрабатывается некое ПО или оказывается консультация, то вопросов нет. А если разработан некий онлайн-сервис, оказывающий автоматизированные услуги (например, платная конвертация файлов), то налоговая считает данный ОКВЭД неприменимым к такому виду деятельности. И при налоговой проверке может снять с патента.
Что за налоговая такая? Давно уже отспорились в судах - что модификация и адаптация веб-страниц включает в себя все что делается на страницах - в том числе будет входить и платная пакетная конвертация файлов... Конвертация это и есть в зависимости от тупизны налоговой или
адаптация (внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя) или модификации (понимается любые изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык) программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники);
Оптовая торговля может быть разной 🤣
А так - согласен. Всегда есть УСН с его лимитом в 200 млн.
Кудаж без Татарстана 😅 QR коды в транспорте…. будет сделано, новые налоги… слушаюсь и повинуюсь))
Так а на пенсию скидываться и за медицину теперь необязательно будет? Соответственно в пенсионом и в медицине потом скажут, «так а вы ж не скидывались тогда и перешли на 8%?»
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