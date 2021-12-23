Гособвинение считает, что Петров продолжал управлять своей компанией и получать от неё доход.

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В 2010 году Петров стал поручителем по кредиту на 12,6 млрд рублей, который «Рольф» взял в «Сбербанке, то есть занимался предпринимательской деятельностью, несовместимой со статусом депутата Госдумы, пишет «Коммерсантъ».

Сергей Петров был депутатом Госдумы с 2007-го по 2016 год от партии «Справедливая Россия». Он работал в комитете по бюджету и налогам. По данным гособвинения, Петров «фиктивно передал» своему сыну Александру Петрову управление компанией «Рольф» в 2015 году, но продолжил её возглавлять и получать доходы.

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Генпрокуратура привела данные ФСБ о том, что Петров сам проводил совещания с топ-менеджерами компании, давал им указания и поручения, а также обсуждал вопросы «вывода за рубеж активов и создания новых инвестиционных проектов», отмечает «Ъ».

По данным следствия, с 2014 года по 2016 год «Рольф» перечислил под видом дивидендов 8,9 млрд рублей на счета семьи Петрова через компании Panabel, Delance и «Рольф Моторс». В 2014 году «Рольф» купил акций ЗАО «Рольф Эстейт» через кипрский офшор Panabel.

Генпрокуратура считает Петрова собственником всех трех компаний и что сделка была проведена для прикрытия вывода 3,9 млрд руб. за границу. По обвинениям о выводе средств в июне 2019 года СК возбудил уголовное дело против руководителей «Рольфа» после обысков в офисах автодилера.

Также в иске говорится, что Петров «предоставлял неполные сведения» о своём имуществе и задекларировал за 2014–2015 годы лишь 75,9 млн рублей своего дохода и 189,9 млн рублей дохода супруги.

Адвокат Алексей Куприянов отрицает нарушения. По его словам, Петров действительно поручался по кредиту «Сбера», но это не является предпринимательской деятельностью и «не принесло Петрову никакого дохода».

Также он назвал законной сделку по консолидации активов группы «Рольф» и добавил, что во время депутатства Петров не был связан с «Рольфом» и его акционерами, а также не скрывал своих доходов.