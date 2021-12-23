«Коммерсантъ» узнал детали иска против основателя «Рольф» Сергея Петрова — он управлял бизнесом будучи депутатом Статьи редакции
Гособвинение считает, что Петров продолжал управлять своей компанией и получать от неё доход.
В 2010 году Петров стал поручителем по кредиту на 12,6 млрд рублей, который «Рольф» взял в «Сбербанке, то есть занимался предпринимательской деятельностью, несовместимой со статусом депутата Госдумы, пишет «Коммерсантъ».
Сергей Петров был депутатом Госдумы с 2007-го по 2016 год от партии «Справедливая Россия». Он работал в комитете по бюджету и налогам. По данным гособвинения, Петров «фиктивно передал» своему сыну Александру Петрову управление компанией «Рольф» в 2015 году, но продолжил её возглавлять и получать доходы.
Генпрокуратура привела данные ФСБ о том, что Петров сам проводил совещания с топ-менеджерами компании, давал им указания и поручения, а также обсуждал вопросы «вывода за рубеж активов и создания новых инвестиционных проектов», отмечает «Ъ».
По данным следствия, с 2014 года по 2016 год «Рольф» перечислил под видом дивидендов 8,9 млрд рублей на счета семьи Петрова через компании Panabel, Delance и «Рольф Моторс». В 2014 году «Рольф» купил акций ЗАО «Рольф Эстейт» через кипрский офшор Panabel.
Генпрокуратура считает Петрова собственником всех трех компаний и что сделка была проведена для прикрытия вывода 3,9 млрд руб. за границу. По обвинениям о выводе средств в июне 2019 года СК возбудил уголовное дело против руководителей «Рольфа» после обысков в офисах автодилера.
Также в иске говорится, что Петров «предоставлял неполные сведения» о своём имуществе и задекларировал за 2014–2015 годы лишь 75,9 млн рублей своего дохода и 189,9 млн рублей дохода супруги.
Адвокат Алексей Куприянов отрицает нарушения. По его словам, Петров действительно поручался по кредиту «Сбера», но это не является предпринимательской деятельностью и «не принесло Петрову никакого дохода».
Также он назвал законной сделку по консолидации активов группы «Рольф» и добавил, что во время депутатства Петров не был связан с «Рольфом» и его акционерами, а также не скрывал своих доходов.
- В ноябре прокуратура подала иск о взыскании 12,85 млрд рублей с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова. Химкинский городской суд наложил арест на имущество компании в качестве обеспечительных мер. Один из счетов заблокировали.
- В декабре компания объявила о продаже бизнеса краснодарскому «Ключавто». В первом полугодии 2021 года «Рольф» стал лидером по выручке среди автодилеров в России. Она выросла на 81% год к году, до 173,7 млрд рублей. Дилерская сеть «Рольф» включает 59 салонов в Москве и Петербурге.
Просто не в той партии состоял.
Правильный заголовок, многое объясняющий: «...он управлял бизнесом будучи депутатом партии "Справедливая Россия"»
На Петрова пофиг. Но это Кейс о правах предпринимателей в России.
Законодательством запрещено участие в управление коммерческими организациями, если ты чиновник или депутат. Для этого на срок полномочий, ты отдаешь акции в доверительное управление. Но собственником ты остаешься, просто на срок полномочий не принимаешь участие в управлении, и получаешь пассивный доход, аналогично процентам от средств на депозите в банке. При оформлении кредита бизнесом, ты, как собственник, обязан стать солидарным поручителем по обязательствам. Это требуют все банки.
По мнению генпрокуратуры подписание договора поручительства со Сбербанком с принятием на себя обязательств без платы - участие в бизнесе ...
Интересно - теперь например перезаключение договора счета с банком, где у тебя есть акции, например того же Сбера (номинально ты совладелец) тоже будут расцениваться как осуществление запрещённой деятельности?)
Ты нормальный предприниматель и знаешь все о рисках страны. Ты создал компанию на Кипре, которая владеет одной компанией в России, на которую оформлена вся недвижимость и основные средства, и другой компанией в России, которая осуществляет операционную деятельность: торгует машинами, обслуживает и тд. Первая компания сдает второй компании имущество по рыночным ставкам, платит все налоги, и не имеет проблем с налоговой. Для чего такая схема? Чтобы при наезде на вторую компанию (поводов в операционном бизнесе тьма: от налогов до отмывания) не отобрали имущество, зарегистрированное на 1 компанию, которая бизнес с посторонними не ведёт и зацепить ее сверхсложно.
Предприниматель стареет и хочет выйти из бизнеса через IPO. Для этого разумеется надо объединить компании - тяжело продавать бизнес такими частями. И вот компания, ведущая операционный бизнес покупает компанию, хранящую недвижку. Почему не наоборот? На 1 компании оборот, который и будет показан инвесторам, вторая - хранилище. Дочка покупает у матери акции второй ее дочки. Таких сделок: сплошь и рядом - особенно их любит Ростех, Роснефть.
Разумеется сделана оценка. В нее положена кадастровая стоимость недвижимости, так как продажа ниже кадастра - это большие проблемы. Стоимость менее 4 млрд. Внезапно это вывод средств заграницу по фиктивным документам - так как согласно экспертизы Финансового университета при правительстве РФ, стоимость 1797 акций «Рольф Эстейт» (98,95% уставного капитала компании), владельца недвижимости в Москве, Питере и других городах на несколько миллиардов рублей, проданных почти за 4 млрд руб., составляла всего 1 руб.!!! Как вам такое?)))
В 2014-2016 год «Рольф» перечислил дивидендов 8,9 млрд руб. своим участникам Panabel Ltd, Delance Ltd.
А раз те контролировались Петровы и членами его семьи то значит это были платежи в их адрес. И значит это не дивиденды, а вывод средств на их счёта под видом дивидендов. Пусть те фактически и юридически эти средства на личные счета не получили.
Ну и как Вишенка в доказательствах - справка из ОРМ ФСБ, что Петров-старший проводил совещания с топ-менеджерами компании, давая им указания и поручения, а также обсуждал вопросы «вывода за рубеж активов и создания новых инвестиционных проектов». В рамках чего эти ОРМ производились? Какого то уголовного дела. Признаны ли они доказательством в судебных решениях, кто вообще проводил оценку достоверности того, что написали оперативники в рапортах? Не важно. Это же справка из ОРМ ФСБ...
ФСБ за ним "наблюдали" В 2015м, но обвинить решили в 2021м, когда мужик смог вывести свой бизнес в лидиры без дотаций от государства(к примеру Миратогр)
Да и то, скорее предложили "поделиться" бизнесом, а он отказался.
Шутка была ещё такая, что если бы Илон Маск жил в России, то он бы ещё отбывал свой первый срок за Pay Pal.
Абсолютно популярные действия делал, ничего особенного не вижу тут, докопались, видимо, по линии политики или внутренней возни
Чудеса чудесные, совпало :)
А что плохого в выводе средств зарубеж? Вон Соду почти полностью выводят
Эта нога кого надо нога ©
Как оценить эффективность продвижения по ключевым запросам? Для этого у нас появился новый индекс, отражающий динамику ранжирования вашего приложения. Мы расширили возможности анализа по позициям в разделе Ranking. Добавили новую метрику Installs, обновили Text Editor и переработали меню.
Зачем бизнесу соревнования для разработчиков и как получить от них максимум пользы для всех.
Сооснователь магазина по продаже велосипедов CityCycle Владимир Лосинский рассказывает о том, какие ошибки они допустили почти за 9 лет ведения бизнеса и как их можно было избежать.
Ночью 23 декабря в новосибирский аэропорт Толмачево прилетел специальный транспортный самолет Airbus A300–600ST Beluga. До этого садился в Новосибирске только в 1998 году.
Владельцы около 100 тысяч счетов принимают решения о сделках с ценными бумагами на основе постов в анонимных каналах, посчитали в ЦБ.
Гособвинение считает, что Петров продолжал управлять своей компанией и получать от неё доход.
Компания будет развивать foodtech-направлении расширит производство.