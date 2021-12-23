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Право
Nazigul Jusupova

Минцифры предложило ввести «цифровое резидентство» для иностранных ИТ-специалистов — они смогут получать льготы в России Статьи редакции

Они смогут регистрировать компании и платить налоги в России, но не получат вид на жительство или гражданство.

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Ведомство предлагает ввести статус «цифрового резидента», который будут выдавать специалистам из других стран, пишет РБК со ссылкой на участника рынка, знакомого с сутью предложения.

Модель «цифрового резидентства» Минцифры планируют разработать в феврале 2022 года.

Аналогичный статус внедрили и в других странах — например, в Эстонии. Статус «цифрового резидента» позволит получить цифровое удостоверение личности для регистрации компании, работы с банками, оплаты налогов и другого взаимодействия с госорганами. Но документ не предоставляет вид на жительство, гражданство или налоговое резидентство.

По данным источника издания, иностранные ИТ-специалисты смогут рассчитывать на льготы, предусмотренные «налоговым маневром», призванным поддержать российскую ИТ-отрасль.

Кроме этого, Минцифры разрабатывает и другие меры для внедрения «цифрового резидентства»:

  • Расширить налоговые льготы на интеллектуальную собственность. В России такие льготы не распространяются на определенные категории продуктов — например, на доменные имена, товарные знаки, дизайн, а также способы их коммерциализации.
  • Внести изменения в законодательство, чтобы установить правила оформления дистанционной работы из-за границы.
  • Установить гибкие правила при работе ИТ-компаний с иностранными контрагентами и минимизировать риски привлечения их к уголовной ответственности.

Согласно Трудовому кодексу, в России нельзя устроить на работу сотрудника, который не находится в стране физически. Ведомство предлагает разрешить дистанционно идентифицировать работника при помощи биометрических данных в иностранном паспорте либо через платёжные системы, а также признать электронный документооборот между российскими и зарубежными компаниями.

Но Минтруд выступает против внесения изменений в Трудовой кодекс. В ведомстве поддерживают проект «цифрового резидентства», но считают, что иностранных специалистов стоит привлекать в рамках гражданско-правовых, а не трудовых отношений, например на договор подряда.

  • С 1 января 2021 году вступил в силу налоговый манёвр для ИТ-компаний. Он позволил снизить ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам — с 14% до 7,6%.
  • В рамках второго пакета мер поддержки ИТ-компаний правительство планирует сократить базу налога на прибыль за внедрение российских ИИ-решений и ускорить списывание программных средств.

#новости #налоги #ит

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Mike Espoo

Не понимаю для кого это.
Наоборот все IT-ники пытаются уехать.

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JayK

ммм, ну... таджики, азербайджанцы, казахстанцы, пакистанцы, возможно бенгальцы и тутси

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Иван Шеметов

Типичные программисты

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JayK

пакистанцы вполне, ну цель же найти того кто сделает дешевле русских, тут варианты только из списка выше, индусы вот уже не вариант

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Сергей Никитин

Куда уж дешевле? Дворникам и то больше платят)

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Дмитрий Тенетович

Так это не джун, а интерн. С такими требованиями и "стеком" странно что вообще платят. Тем более что это Саратов. Не уверен что дворникам платят сильно больше в Саратове.

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Old Nick

И что со стеком? Если человек это может, это фронтенд разработчик (может и слабый), но способный в одно лицо сделать страничку и наладить работу кнопочек и форм.
Это вполне неплохой специалист.

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Сергей Никитин

Должны не платить, а предлагать стажировку "для портфолио"?

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Станислав Назаров

Ну кстати, на фрилансе стало очень много таджиков. Они быстро прогрессируют.

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Denis G

И это еще Африка не ворвалась в чат!

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evilnw

Такое впечатление, что правительство всё пытается примазаться к денежным потокам, которые идут через IT. Только с текущей внешней и внутренней политикой из страны каждый год уезжает всё больше ученых\инженеров\программистов.

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Дед Велосипед

«Цифровое резидентство», в РФ, звучит как то пугающе

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Ренат Лотфуллин

"Они смогут регистрировать компании и платить налоги в России, но не получат вид на жительство или гражданство." - а на х** оно нужно тогда?

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Дед Велосипед

А нужно ли оно вообще? Вопрос риторический, можно не отвечать))

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Ренат Лотфуллин

))) раскусил

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Maxim Sergeevich

Для ведения бизнеса на российском рынке. В принципе, идея вполне норм для малого бизнеса иностранцев, которым потенциально интересна аудитория россиян. Можно даже сравнить с эстонским e-residency (на нее и ориентировались, скорее всего), с той лишь разницей, что то открывает гораздо больше возможностей

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Вася Пражкин

Ждем новость:
ФНС предложило ввести «цифровое отсиденство» для иностранных ИТ-специалистов — они смогут удаленно отсидеть за полученные льготы в России.

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Ivan Off

чзх

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JayK

они хотят импортозаместить нас пакистанцами!

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JayK

Правительство предложило для российских ИТ производителей продавать самоклеющиеся наклейки со скидкой и возместить НДС!

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Влад Борщ

Аналогичный статус внедрили и в других странах — например, в Эстонии.
 Аналогичная возможность есть только в Эстонии нужно говорить)

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Андрей Породзинский

Совсем нет. Черногория, Италия и ещё кто-то уже сделали. И там ВНЖ впридачу дают

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Влад Борщ

Вероятно вы путаете визу, которая выдается удалённым работникам и позволяет жить на территории той или иной страны и платить налоги там и цифровое резидентство, которое позволяет вести бизнес в стране (В Европе в случае с Эстонией) находясь в своей. Визу для удалённых работников много кто сделал, в том числе и Германия и Бали и даже ОАЭ, но там условием является подтверждённых доход и доказательство бизнеса в своей стране.

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Mik Petrov

Добро пожаловать Безос

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Трейдер мамкин

Одни идиоты махают ракетами около границ, другие сажают кого не лень за мнение, третьи в то же время наивно полагают что итшники будут регаться в рф... Wtf

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Василий Степанофф

Илон Маск, после вчерашнего заявления, о том, что в Калифорнии грабительские налоги уже переводит все свои компании на цифровое резиденство в города Звездный городок

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evilnw

По приезду его ждет бутылка шампанского.

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