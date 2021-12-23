Они смогут регистрировать компании и платить налоги в России, но не получат вид на жительство или гражданство.

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Ведомство предлагает ввести статус «цифрового резидента», который будут выдавать специалистам из других стран, пишет РБК со ссылкой на участника рынка, знакомого с сутью предложения.

Модель «цифрового резидентства» Минцифры планируют разработать в феврале 2022 года.

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Аналогичный статус внедрили и в других странах — например, в Эстонии. Статус «цифрового резидента» позволит получить цифровое удостоверение личности для регистрации компании, работы с банками, оплаты налогов и другого взаимодействия с госорганами. Но документ не предоставляет вид на жительство, гражданство или налоговое резидентство.

По данным источника издания, иностранные ИТ-специалисты смогут рассчитывать на льготы, предусмотренные «налоговым маневром», призванным поддержать российскую ИТ-отрасль.

Кроме этого, Минцифры разрабатывает и другие меры для внедрения «цифрового резидентства»:

Расширить налоговые льготы на интеллектуальную собственность. В России такие льготы не распространяются на определенные категории продуктов — например, на доменные имена, товарные знаки, дизайн, а также способы их коммерциализации.



Внести изменения в законодательство, чтобы установить правила оформления дистанционной работы из-за границы.



Установить гибкие правила при работе ИТ-компаний с иностранными контрагентами и минимизировать риски привлечения их к уголовной ответственности.

Согласно Трудовому кодексу, в России нельзя устроить на работу сотрудника, который не находится в стране физически. Ведомство предлагает разрешить дистанционно идентифицировать работника при помощи биометрических данных в иностранном паспорте либо через платёжные системы, а также признать электронный документооборот между российскими и зарубежными компаниями.

Но Минтруд выступает против внесения изменений в Трудовой кодекс. В ведомстве поддерживают проект «цифрового резидентства», но считают, что иностранных специалистов стоит привлекать в рамках гражданско-правовых, а не трудовых отношений, например на договор подряда.