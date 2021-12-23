Право
Богдан Музыченко

«Ведомости»: законопроект о блокировке имущества бизнеса без налоговой проверки не коснётся крупных налогоплательщиков Статьи редакции

Налоговая сможет заблокировать только недвижимость, но если это помешает бизнесу — компания может попросить выбрать другое имущество.

  • Минфин и ФНС доработали законопроект о праве налоговой блокировать имущество без проверки, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.
  • Согласно новой версии законопроекта, блокировки без проверки не коснутся крупных компаний, которые платят от 2 млрд рублей налогов, участников налогового мониторинга, которые добровольно делятся данными с ФНС, а также производителей вакцин от Covid-19.
  • Налоговая не сможет запретить бизнесу распоряжаться деньгами на счетах, готовой продукцией, сырьём и материалами. Также нельзя блокировать единственное жильё ИП. Сначала ФНС будет «замораживать» недвижимость, а если её не хватит для покрытия долга — транспорт, мебель в помещениях и ценные бумаги.
  • При этом, если блокировка мешает деятельности компании, бизнес сможет попросить заблокировать другое имущество. Если проверка затянется, налоговая не найдёт недоимку или стоимость имущества выше неуплаченных налогов, ФНС должна отменить блокировку.
  • В отличие от прежней версии законопроекта, обеспечительные меры не затронут организации, чьи долги меньше уплаченных налогов — не больше 10% от налогов, которые внесены за проверяемый период, или 3 млн рублей.
  • В июле Минфин и ФНС начали разрабатывать инструмент для блокировки имущества бизнеса без налоговой проверки. Ведомства объясняли, что это нужно, чтобы «уклонисты» не смогли распродать всё своё имущество и объявить себя банкротами до окончания проверки.

#новость #финансы #фнс #налоговая #бизнес #ип

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Виктор Якунин

Предлагаю построить трудовые лагеря и направлять туда родственников должников пока сумма долга не будет полностью выплачена.

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Aleksei Shtein

согласен,а так же нарушителей пдд

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Maxim Petrukhin

А лучше сразу сажать родственников должника до полной выплаты. Чего мелочиться, в 12 веке живём, как-никак

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Денис Демидов

Не вижу ничего криминального в инициативе, проблема взаимоотношений бизнеса и власти как правило в моментальном переводе всего и вся в уголовную плоскость, когда предпринимателя сажают в тюрьму и там с ним уже "работают" используя подручный инвентарь.
Если бы такую инициативу увязали бы с запретом предварительного заключения по экономическим статьям, то я был бы только за.

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Кирилл Ходунов

Криминал в том, что этот инструмент будут использовать непорядочные должностные лица в личных интересах.

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Денис Демидов

Тут только валить, так как все у нас может быть использовано непорядочными людьми, коих тьма в госаппарате, как бы не большинство.
Но данная инициатива пожалуй единственная альтернатива посадки самого предпринимателя в налоговых спорах, по крайней мере чисто теоретически.

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Maxim Petrukhin

Я бы вообще исключил уголовную ответственность за неуплату налогов. В принципе. Ну или поднял бы планку до полмиллиарда. Текущий минимум для компаний в 15 миллионов за 3 года - издевательство.

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Денис Демидов

Особенно это все нелепо, когда тебе легко впаять неуплату налогов другими людьми, по тому же НДС-у тьма историй, даже я чуть не присел в свое время.

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Maxim Petrukhin

Да, цепочки - это ад. Поэтому придумали налоговую оговорку в контрактах, которая, надо сказать, не особо помогает.

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Кирилл Ходунов

Практически будут блочить имущество под размытыми предлогами с чёткой задачей получить профит. Если раньше на это нужно было инициировать и проводить проверку (пыхтеть), то теперь необходимости париться нет.
А освобождение крупных корпораций = освобождению депутатов от необходимости вакцинации.
Мы становимся свидетелями формирования каст в РФ.

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Денис Демидов

Раньше просто сажали если не можешь налоговую претензию в срок оплатить и все. Да и сейчас будут сажать, я же не одобряю инициативу в голом виде, я говорю о том, что был бы за, если бы ее увязали с запретом на предварительное заключение.

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Кирилл Ходунов

Понял твой посыл.
В целом этот законопроект - лоббизм силовых структур, который носит односторонний характер.
Проблема в том, что у компаний-мошенников нет имущества, что логично , если ты собрался кого-то кинуть. Пострадают белые компании потому что кошмарить их на много проще , чем ловить реальных аферистов.

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Денис Демидов

Директора белых компаний часто глупости в горячке делают, их начали проверять, а они давай распродаваться, а потом тюрьма.
Я хотел распродаться, когда понял, что мне сейчас чужие долги навешают, но умные люди мне посоветовали договариваться и даже не пытаться все продать.

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Дмитрий Ковач

И правильно, еще на всякие детали отвлекаться, тут важна оперативность! Погодите ка...

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Yan Varskii

Закрываю ИП 😑 горите пламенем

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IO

Хз, имхо нормальная мера против фирм которые набирают долгов и съебывают в закат

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Дмитрий Чепиков

У таких, обычно, и нет ничего, что можно арестовать

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Никитка Хархардинов

Кто то удивлен?)

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евгений аношин

Слов нет

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Ivan Kolyhalov

Текущее ощущение от ведения бизнеса в России.

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