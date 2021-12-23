Суд в Москве оштрафовал GitHub на 1 млн рублей — за публикацию списков кандидатов «Умного голосования» Статьи редакции
Согласно решению суда, сервис отказался удалять запрещённую в России информацию.
О штрафе сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Таганского райсуда. Издание пишет, что административное наказание назначили за отказ GitHub удалить с сайта запрещённую в РФ информацию. ТАСС уточняет, что штраф назначили из-за списков «Умного голосования». Видео с оглашением приговора также выложили в телеграм-канале пресс-службы судов Москвы.
Это первый штраф в РФ для веб-сервиса GitHub. Протокол на него составил Роскомнадзор в начале декабря, карточка дела опубликована на сайте суда.
Как отмечает «Радио Свобода», сами списки кандидатов не считаются запрещёнными в России, но регулятор требовал их удаления, поскольку они используются для продолжения деятельности признанного экстремистским ФБК*. Сайт «Умного голосования» начали блокировать в начале сентября перед выборами в Госдуму.
5 сентября суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование» из-за требования компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак, повторяющий название проекта команды Алексея Навального.
После этого списки кандидатов опубликовали в гугл-документах, но компания заблокировал их на территории России, указав, что файлы нарушают «условия пользования». После этого команда Навального выложила имена кандидатов на GitHub, а пользователи соцсетей подхватили идею и стали делиться ими повсюду.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.
Предлагаю в следующий раз Навальному назвать "Свободное голосование", которое конечно же тоже заблокируют, но заголовки газет будут очень клевые. В России заблокировали "Свободное голосование". :D
Слово честное было бы более "громким" :D
чтобы заработать, не обязательно придумывать гитхаб, youtube или facebook. достаточно их штрафовать
Не легче запретить слово "свобода"? Кукуха что-ли поехала? 🤦
Сам запостил. Сам выписал штраф. Получил повышение.
Повторять с любой компанией из-за рубежа.
Дичь, теперь гитхаб будут юзать для подобных политических историй и блокировать постоянно. Свобода? Не, не слышали
Может просто не нужно политикой заниматься на сервисах для этого не предназначенных?
А может вообще заблокировать интернет чтобы ничего там не публиковали
Опубликовать можно где угодно
У всего должно быть свое место. Просто странно смотрится политота по соседству с кодами на Питоне и С++
Проснись Нео, на github давно уже и повесточка и политота, и разные движения
Минус за то, что ничего из Frontend не упомянул!
По Вашей логике, давайте размещать материалы с детской порнографией на сайтах христианской молодёжи, так что ли?
Как мне нравится, когда аргументы уходят в сторону защиты детей. Ведь список официально допущенных кандидатов это тоже самое, что и детская порнография. ))
это экстремист,а не кандидат. иди умойся
Там вообще-то речь шла о списке официально допущенных кандидатов, за которых, по мнению команды умного голосования, надо было проголосовать. А что в этом экстремистского-то? Как вообще в принципе список кандидатов "может использоваться для продолжения деятельности признанного экстремистским ФБК"? Что, если этих кандидатов выберут, кругом будет экстремизм? Ну ок, я тогда по той же логике предлагаю признать экстремистским ЦИК РФ, который этих кандидатов допустил до выборов. А кто у нас в ЦИК РФ назначает членов? Президент, Совет Федерации, и ГосДума. Ой, это получается они все тоже экстремисты, раз все это допустили?
Нет, ну это точно другое😂
По Вашей логике материалы с христианской молодежью это детская порнография?
ФБК постоянно в поисках тихой гавани, это я про свободу слова.
Втягивать github в эту историю было не очень умно.
То, что теперь РКН отрабатывает свою часть истории - это неизбежное следствие существования бюрократической машины.
Помнится, dreamwidth.org блокировали в РФ за, кажется, пропаганду суицида. Это частный проект одного человека, и владельцу ресурса было наплевать на существование РФ.
Через пару лет ситуация тихо рассосалась (хотел бы я знать, как именно).
Вопрос: насколько гитхабу нужна РФ?
Вопрос: насколько гитхабу нужна РФ?
лол
нахуй мы им не нужны, но вот он нам очень сильно нужен, поэтому никаких блокировок не будет
Гитхаб то вообще в курcе этих списков?
@Инспектор кстати тоже не трет комменты от экстремистах на VC, сколько не жалуйся и не пиши
А у вас работа такая - жаловаться?
ну кнопку то эту зачем то сделали админы, ты же не считаешь что админы на vc глупые?
Покажите тут экстремистов. Только с приложением решения суда, а не то что Вам показалось
Нужно внедрять блокчейн
Куда и зачем?
Везде, чтоб было😂
А нельзя публиковать списки кандидатов?
В статье ответ есть на этот вопрос.
Ммммм. А это не считается вмешательством в выборы? Или это другое?
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