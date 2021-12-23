{"id":9764,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0437\u0438\u043c\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0443\u0431\u0435\u0440\u0435\u0447\u044c \u0441\u0435\u0431\u044f \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=9764&url=https:\/\/vc.ru\/renins\/322880-vzryvayushchiysya-videoregistrator-i-letayushchie-elki-redkie-no-nepriyatnye-strahovye-sluchai&placeBit=1&hash=8bd09823c8cb6664a1e0833151b00bc9932ef1a50511d96e6bf774678eaf2490","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
Nazigul Jusupova

Natura Siberica отказалась от иска на 1,67 млрд рублей к Ирине Трубниковой и возобновила работу завода в Дмитрове Статьи редакции

После смерти основателя Андрея Трубникова в компании начался корпоративный конфликт, который привёл к приостановке производства.

0
322 просмотров

Об отзыве заявления против Ирины Трубниковой написал Forbes. В распоряжении издания есть документ об отказе от иска.

Также компания объявила, что договорилась с ДОЗАКЛ и возобновит работу на заводе в Дмитрове. Стороны подпишут новый договор аренды.

В мае 2020 года ООО «Эн+ Рециклинг» подало иск к «Первому решению» (бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие) на 4,5 млрд рублей после пожара на заводе в подмосковном Дмитрове, помещения которого арендовала компания. В июле 2021 года суд арестовал 65 брендов компании, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop. В сентябре суд взыскал с Natura Siberica почти 3 млрд рублей из-за пожара на заводе.

На фоне судебных разбирательств из-за пожара, в компании разгорелся наследственный спор. Основатель компании Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. Осталось четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия.

Родственники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего. Суд не завершён до сих пор.

За это время в компании назначили нового президента Сергея Буйлова, у которого был конфликт с бывшей супругой Трубникова Ириной. Конфликт привёл к закрытию 80 магазинов и приостановке производства, поскольку Трубникова запретила использовать товарные знаки бренда.

В сентябре компания подала иск против Ирины Трубниковой, заявив, что она в 2020-2021 годах «совершила незаконные и недобросовестные сделки и другие действия, которые причинили компании значительный ущерб и лишили его основных активов». В октябре компания вернула контроль над собственными товарными знаками.

В ноябре президентом Natura Siberica вместо Сергея Буйлова стал Михаил Сергеев.

#новости #naturasiberica

0
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
IPQuorum
«Дорогой умною, да трассой дальнею»: решит ли «цифра» одну из вечных проблем России?

Уровень урбанизации в мире постоянно растет, в России, например, приближаясь к 75%. Но без прорывных технологий наша страна не сможет полноценно развивать транспортную отрасль. Именно поэтому эксперты все чаще и чаще обращаются к теме разработки и внедрения Интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

0
0
Торговля
Виктория Степанова
Зрелище за 3 млн рублей: как устроен сезонный бизнес организаторов фейерверков Статьи редакции

Компания «Королевский фейерверк» получает в среднем 200 тысяч рублей прибыли в месяц. Основной заработок ей приносят летние свадьбы и новогодние корпоративы, которые помогают перенести мёртвый сезон.

Фейерверк в Москве
2
13
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Яндекс
Как подтолкнуть искусственный интеллект к рефлексии

В 5, 50 и 500 словах о том, как голосовой помощник Алиса оставила роль ассистента и впервые стала автором художественной выставки в рамках проекта SOLARIS в Музее Москвы.

0
3
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Яндекс» добавил семейный аккаунт для оплаты своих сервисов Статьи редакции

Им может пользоваться одновременно четыре человека.

13
11
Торговля
Nazigul Jusupova
«Азбука вкуса» запланировала провести IPO на Московской бирже Статьи редакции

Компания будет развивать foodtech-направлении расширит производство.

37
22
Yota
Итоги Yota 2021: звонки и SMS сдают позиции, трафик бьет рекорды

Yota проанализировала мобильный трафик пользователей в 2021 году. Суммарно с января по ноябрь клиенты проговорили на 8% больше минут, чем в 2019 году. Если же сравнивать с результатами 2020 года, тренд будет отрицательным: потребление голосового трафика снизилось на 5%. Падает как входящий, так и исходящий голосовой трафик. Однако исходящих…

2
0
Дизайн
Логомашина
Рррррр: новогодний концепт Логомашины

Привет, на связи команда Логомашины. До Нового года осталось меньше 10 дней: наверняка у вас уже появился соблазн «надеть» на логотип своей компании новогодний колпак или украсить сайт снежинками. Показываем, как можно изменить айдентику компании к празднику нестандартно.

17
22
Рокет Хьюманс
Что делать, если вам не заплатили за фриланс

Юрист рассказывает: когда можно забрать заработанное, а когда ничего уже не сделать.

0
1
Финансы
Маша Цепелева
«Посты стоят до 150 тысяч рублей»: The Bell рассказал, как реклама в анонимных Telegram-каналах влияет на акции компаний Статьи редакции

Владельцы около 100 тысяч счетов принимают решения о сделках с ценными бумагами на основе постов в Telegram, посчитали в ЦБ.

56
69
Право
TJ
Суд в Москве оштрафовал GitHub на 1 млн рублей — за публикацию списков кандидатов «Умного голосования» Статьи редакции

Согласно решению суда, сервис отказался удалять запрещённую в России информацию.

31
10
Медиа
Богдан Музыченко
«Яндекс.Недвижимость» запустила журнал «Я так живу» с историями про сдачу жилья в аренду или продажу Статьи редакции

Кроме историй, в издании будут полезные советы как сдать, снять или продать жильё.

12
6
Больше статей
null