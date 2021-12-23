После смерти основателя Андрея Трубникова в компании начался корпоративный конфликт, который привёл к приостановке производства.

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Об отзыве заявления против Ирины Трубниковой написал Forbes. В распоряжении издания есть документ об отказе от иска.

Также компания объявила, что договорилась с ДОЗАКЛ и возобновит работу на заводе в Дмитрове. Стороны подпишут новый договор аренды.

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В мае 2020 года ООО «Эн+ Рециклинг» подало иск к «Первому решению» (бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие) на 4,5 млрд рублей после пожара на заводе в подмосковном Дмитрове, помещения которого арендовала компания. В июле 2021 года суд арестовал 65 брендов компании, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop. В сентябре суд взыскал с Natura Siberica почти 3 млрд рублей из-за пожара на заводе.

На фоне судебных разбирательств из-за пожара, в компании разгорелся наследственный спор. Основатель компании Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. Осталось четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия.

Родственники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего. Суд не завершён до сих пор.

За это время в компании назначили нового президента Сергея Буйлова, у которого был конфликт с бывшей супругой Трубникова Ириной. Конфликт привёл к закрытию 80 магазинов и приостановке производства, поскольку Трубникова запретила использовать товарные знаки бренда.

В сентябре компания подала иск против Ирины Трубниковой, заявив, что она в 2020-2021 годах «совершила незаконные и недобросовестные сделки и другие действия, которые причинили компании значительный ущерб и лишили его основных активов». В октябре компания вернула контроль над собственными товарными знаками.