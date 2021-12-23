Право
Богдан Музыченко

Прокуратура увеличила сумму взысканий по иску к «Рольфу» и его основателю Сергею Петрову — до 19,4 млрд рублей Статьи редакции

Следующее заседание по иску состоится 18 января.

  • Прокуратура увеличила сумму взысканий на 6,5 млрд рублей — с 12,85 млрд рублей до 19,4 млрд рублей, пишет ТАСС.
  • Появилось два новых ответчика — «Рольф моторс» и «Рольф Санкт-Петербург». Генпрокуратура просит взыскать сумму со всех ответчиков солидарно — либо со всех должников, либо с одного из них.
  • В ноябре 2021 года прокуратура подала иск о взыскании 12,85 млрд рублей с «Рольфа» и его основателя Сергея Петрова. Это связано с уголовным делом, которое СК возбудил в июне 2019 года. Следствие считает, что в 2014 году Петров вступил в сговор с топ-менеджментом автодилера и кипрской Panabel Limited и вывел 4 млрд рублей.
  • Сергей Петров выставил бизнес на продажу в ноябре 2019 года, но в январе 2021 года передумал. 13 декабря того же года Петров объявил о продаже бизнеса краснодарскому «Ключавто». Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года.
  • Кроме Петрова, по делу о незаконном выводе средств за рубеж проходят бывший член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро, бывший гендиректор «Татьяна Луховецкая» и глава Panabel Ltd Георгий Кафкалия. Большинство из них заочно арестованы и находятся за границей. Анатолию Кайро заменили домашний арест на запрет определённых действий.
  • «Рольф» стал лидером по выручке в РФ в первом полугодии 2021 года. Она выросла на 81% год к году, до 173,7 млрд рублей.

#новость #прокуратура #суд #рольф

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9 комментариев
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Иван Лихонос

Интересно! Как это все происходит, сидят такие чуваки кофе пьют и рассуждают, так вроде бы все уже отжали, попилили, что бы еще отжать?все уже отжали! Чувак такой - блин тачки же поддержанные покупают, продают, кто у нас самый крупный, Рольф, пизда Рольфу ))

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16
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Андрей Вахненко

А их нет на бирже, случайно?
Так и просятся в шорт)

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Ivan Kuznetsov

нет, это частная компания. Кто надо уже зашортил и купил.

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3
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Gleb Tyutikov

Могу поинтересоваться, почему все оперируют лексиконом "отжали"?

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–2
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NihlistNif .

Забыл, где находишься?

Запомни: "доколе", "тщ майор", "кремлебот", "плешивый фюрер", "отжали" и т.д. - разрешенная лексика.

Пользуйся смело. Не забывай вспоминать про чиновников в каждом посте.

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1
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Влюбленный шмель

Чётко базаришь йопта

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unknown

а вот и кремле-боты подъехали

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Степан Фадеев

Стоило только согласиться продать РОЛЬФ и понеслось

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евгений аношин

ах у вас есть деньги и вы уже внесли 12,85 млрд на депозит... на еще - 6,5 млрд... а ведь размер иска вычитается из цены сделки по продаже... вот и думай

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