Прокуратура увеличила сумму взысканий по иску к «Рольфу» и его основателю Сергею Петрову — до 19,4 млрд рублей Статьи редакции
Следующее заседание по иску состоится 18 января.
- Прокуратура увеличила сумму взысканий на 6,5 млрд рублей — с 12,85 млрд рублей до 19,4 млрд рублей, пишет ТАСС.
- Появилось два новых ответчика — «Рольф моторс» и «Рольф Санкт-Петербург». Генпрокуратура просит взыскать сумму со всех ответчиков солидарно — либо со всех должников, либо с одного из них.
- В ноябре 2021 года прокуратура подала иск о взыскании 12,85 млрд рублей с «Рольфа» и его основателя Сергея Петрова. Это связано с уголовным делом, которое СК возбудил в июне 2019 года. Следствие считает, что в 2014 году Петров вступил в сговор с топ-менеджментом автодилера и кипрской Panabel Limited и вывел 4 млрд рублей.
- Сергей Петров выставил бизнес на продажу в ноябре 2019 года, но в январе 2021 года передумал. 13 декабря того же года Петров объявил о продаже бизнеса краснодарскому «Ключавто». Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года.
- Кроме Петрова, по делу о незаконном выводе средств за рубеж проходят бывший член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро, бывший гендиректор «Татьяна Луховецкая» и глава Panabel Ltd Георгий Кафкалия. Большинство из них заочно арестованы и находятся за границей. Анатолию Кайро заменили домашний арест на запрет определённых действий.
- «Рольф» стал лидером по выручке в РФ в первом полугодии 2021 года. Она выросла на 81% год к году, до 173,7 млрд рублей.
Интересно! Как это все происходит, сидят такие чуваки кофе пьют и рассуждают, так вроде бы все уже отжали, попилили, что бы еще отжать?все уже отжали! Чувак такой - блин тачки же поддержанные покупают, продают, кто у нас самый крупный, Рольф, пизда Рольфу ))
А их нет на бирже, случайно?
Так и просятся в шорт)
нет, это частная компания. Кто надо уже зашортил и купил.
Могу поинтересоваться, почему все оперируют лексиконом "отжали"?
Забыл, где находишься?
Запомни: "доколе", "тщ майор", "кремлебот", "плешивый фюрер", "отжали" и т.д. - разрешенная лексика.
Пользуйся смело. Не забывай вспоминать про чиновников в каждом посте.
а вот и кремле-боты подъехали
Стоило только согласиться продать РОЛЬФ и понеслось
ах у вас есть деньги и вы уже внесли 12,85 млрд на депозит... на еще - 6,5 млрд... а ведь размер иска вычитается из цены сделки по продаже... вот и думай
Привет, на связи команда Логомашины. До Нового года осталось меньше 10 дней: наверняка у вас уже появился соблазн «надеть» на логотип своей компании новогодний колпак или украсить сайт снежинками. Показываем, как можно изменить айдентику компании к празднику нестандартно.
22 декабря умер Дмитрий Зимин, основатель «Вымпелкома», филантроп и учёный. Что он думал о создании компании, просветительстве и молодых предпринимателях — в его цитатах.
Евгений Мацюк, Google Developer Expert (GDE) по направлению Android, по просьбе «Лаборатории Касперского» поделился своим опытом и рассказал, как стать GDE, что это дает разработчику и при чем тут статьи и выступления.
Yota проанализировала мобильный трафик пользователей в 2021 году. Суммарно с января по ноябрь клиенты проговорили на 8% больше минут, чем в 2019 году. Если же сравнивать с результатами 2020 года, тренд будет отрицательным: потребление голосового трафика снизилось на 5%. Падает как входящий, так и исходящий голосовой трафик. Однако исходящих…
7‒8 февраля 2022 года в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится международная образовательная конференция Distant & Digital для экспертов в сфере трансформации права, интеллектуальной собственности, креативных индустрий и цифровой экономики. Программа мероприятия поделена на тематические направления «Создавай», «Управляй», «Защищай» и…
Мы поговорили со специалистами по маркетингу мобильных приложений из Phiture, App Growth Summit, Belka Games, Appbooster, Ada Health и сообщества «ASO приветы» о том, что сейчас происходит на рынке мобайла и чего ждать в 2022 году. Как повлияют на продвижение приложений изменения в App Store и Google Play — в подборке трендов от Asodesk.
В серии постов мы расскажем, как «цифра» неизбежно внедряется во все направления работы компании, как мы реализуем самые прорывные идеи. Вы узнаете, какие именно решения разрабатываются, как сервисы тестируются и внедряются на практике, почему наши инновации важны для каждого из нас.
«Построить бизнес, увы, у меня не получилось», — сказал Максим Кашулинский.
Он пожелал им успехов и заявил, что гордится тем, что технология жива.
Владельцы около 100 тысяч счетов принимают решения о сделках с ценными бумагами на основе постов в Telegram, посчитали в ЦБ.
В 5, 50 и 500 словах о том, как голосовой помощник Алиса оставила роль ассистента и впервые стала автором художественной выставки в рамках проекта SOLARIS в Музее Москвы.