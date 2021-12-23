9 трендов маркетинга мобильных приложений 2022 года

Мы поговорили со специалистами по маркетингу мобильных приложений из Phiture, App Growth Summit, Belka Games, Appbooster, Ada Health и сообщества «ASO приветы» о том, что сейчас происходит на рынке мобайла и чего ждать в 2022 году. Как повлияют на продвижение приложений изменения в App Store и Google Play — в подборке трендов от Asodesk.