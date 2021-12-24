Суд оштрафовал Google на 7 млрд рублей за неудаление информации — это первый штраф от оборота компании Статьи редакции
Компания получила штраф за повтроное нарушение.
- Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google по ч. 5 ст. 13.41 административного кодекса на 7,22 млрд рублей. Компания пока не комментировала решение суда.
- В октябре Роскомнадзор составил на Google протокол о повторном неудалении запрещённой в России информации. Максимальный штраф за нарушение — 10% выручки компании, это около 22 млрд рублей.
- В 2021 году за отказ удалять запрещённый контент Google получала штрафы на 41 млн рублей, за отказ локализовать данные — ещё 3 млн рублей. Общая сумма штрафов в России — 53 млн рублей. Компания оплатила только часть из них.
Пока вы майните какую-то там крипту со своих вёдер, суды и правительства майнят напрямую валюту с корпораций
Очень мало майнят. Надо бы не 7 млрд рублей, а 7 млрд евро, тогда шевелиться начнут. За один только Манифест В3, гугл надо разорвать в клочья, а то ишь что удумали, на блокировщики рекламы решили покушаться. Хорошо что, обходных путей вагон. Но за саму попытку, надо драть их, как путану в день нефтянника.
Пользователи блокировщиков рекламы это считай пираты, не хотят платить за продукт даже просмотром рекламы, гугл все правильно делает.
Мне кажется Таганский суд можно переводить на самоокупаемость
И выделить в отдельное государство, как и Басманный суд.
Наконец-то пошли более менее существенные штрафы, а не семечки. Посмотрим как отреагируют.
Как как, будешь RuTube смотреть в ЯндексБраузере. Все выпуски 60-минут и выступления Путина в HD.
ЯндексБраузере
Но Яндекс браузер целиком на Chromium от гугла :) На валенке он будет смотреть, через yandex.CDN, хотя шучу, какие у яндекса CDN, будет старая добрая локальная шара на госуслугах для DC++
DC++💔
Это по подписке, а так - в SD
согласен, хз почему зумерки ставят тебе дизлайки
В сша гугл бы за несоблюдение закона еще сильнее нагнули бы
Закона, или желаний небольшой группы лиц, которые за последние годы переломали все правовые положения себе в угоду?
да, в сша еще трава зеленее скажи)
Ответить нечего?
я и не отвечал на твой вопрос)
А в США негров линчуют
*негры
в сша белых линчуют
Вы там были? Просто так видимо миллионы людей играют в лотерею гринкард. В России есть что-то подобное? Талантливые люди стремятся в Россию жить и работать? Помимо Депардье конечно..
Менталитет. "Запад" - значит счастье. Стоять на коленях, держать в попе ...неизвестно что - но из Запада. Это престижно видимо. У народе нет чувства гордости за себя, свою страну. Какое тут будущее - детей на Запад, деньги на Запад ... а потом, почему мы так живем...
Спросите лучше у чиновников почему они своих детей отправляют на запад и откуда у них деньги на частные школы?
В чем проблема? Исключительно Ваша? США открыто, ЕС открыто. Чиновником не стали? Ищите проблему в себе, а не в соседе.
Ну да, именно пользователь с ником evilnw виноват в том, что у нас образование стало херовым. То, что из-за коррупции бюджет страны лишается денег и поэтому урезает бюджеты (в том числе на образование), тоже виноват лично evilnw. Чиновники тут ни при чем, согласен. Пользователю evilnw нужно лично взять дело в свои руки и реформировать систему образования.
Уже направил предложение в Государственную думу, чтобы дети чиновников могли за счет бюджета учиться в частных европейских школах. Негоже государственному служащему платить из своего кармана. Сергей Приходько должен поддержать мою инициативу.
А что страна делает такого, за что можно гордиться?)
Даже фильмы либо про то, как все напиваются на новый год, либо про ментов, либо про войну, а, ну про любовь на фоне Чернобыля. Никаких продвижений в методах пропаганды патриотизма, получают что хотели.
На запад детей может отправить очень ограниченный круг лиц, да и деньги туда отправить соответственно.
Понятное дело, что пендосия не панацея, никого там не ждут и среднестатистический россиянин там в лучшем случае полы в маке будет мыть)
Но жить хочется по людски, в этом проблема.
Не нравится страна, уезжай - в чем проблема? Что за маза - не любить страну и жить в ней.
Ты путаешь понятия страны и государства. Мы живем в стране, любим страну, но не любим государство и критикуем принимаемые государством решения.
Похоже, что как раз чиновники и следуют вашему совету. Увозят своих детей на запад вместе с деньгами. Тут отработают срок и можно лететь домой в Маями(Привет мэру Нижнего) или Швейцарии(Скрынник).
Меня всегда поражали такие сообщения, я реально хотел бы с тобой встретиться пообщаться, чтобы посмотреть на тебя, как ты говоришь, выглядишь, какая у тебя ЗП, должность, друзья и т.д.
Не любить страну и жить в ней? А кто вообще сказал, что человек должен бежать от проблем? По твоей логике так оно и есть, позиция слабого человека. Дали по одной щеке, подставь вторую, правильно? Страна, государство, президент, патриотизм - это вообще все из разной оперы.
Значит, если в твоей стране будет война, а ни один мирный человек на планете этого не хочет, то ты сразу свалишь из нее? Тут вдруг нравилась, а когда за Ж прихватили - уедешь. Или пойдешь воевать в первых рядах?
Аналогично в любой сфере и для ситуации. Не нравятся пробки в Москве, так почему Собянин не говорит - валите отсюда, а предлагает пересеть на метро, велосипеды и т.д.? Не нравится медицина, так езжай в Германию, Израиль? А почему я должен это делать, если наши ученые и медики одни из лучших в мире, и на их разработках сейчас все всё делают, и Китай, и США, и Европа. Не нравится свобода слова, так вали в Европу! А почему народ должен куда-то ехать, чтобы высказать собственное мнение?
Пока ты не ответишь на эти фундаментальные и примитивные вещи, бесмысленно философствовать
Проблема в таких как ты. Которые захватили власть в стране.
в методах пропаганды патриотизма
Тут даже не проблема патриотизма. Патриотизм он на чем то должен быть основан, даже у совков была ИДЕЯ.
А какую ИДЕЮ они могут дать? Никакую :)
Да, недавно думал об этом) При советском том же несчастном союзе была идея, миссия у всего общества
А потом все, свобода, рыночная экономика, капитализм
Только вот что с этим всем делать людям не объяснили, а вектор развития общества не выбрали (
Ну в штатах вон толкают успешно идею величия нации, так, что на каждом доме по флагу, а если начнешь бухтеть, половина реднеков со среднем калибром приедут объяснять, что ты не прав.
Хорошо ли это? Фиг знает. Но идея есть, и она манипулирует массами.
А эти только из телевизора цифры могут вещать, но в реальности ничего этого нет и массы это прекрасно видят.
да, так и есть
Закон должен быть правомерным и справедливым.
Уже было расследование, что на деле из 400 с лишним ссылок, требующих удалению… только около 20 имеют отношение к «защите детей»! Остальное исключительно направлено на цензуру и удаление «не удобной» информации. И больше чем уверен, что если прошерстить все данные, которые уходили под «удаление», то статистика будет ровно такая же!
А в США (на которую все любят ссылаться), за подобное… уже бы было освещение на всю страну средствами СМИ, с последующим осуждением на правительственном уровне. Начиная запретом на уровне местных судов, заканчивая попыткой импичмента.
А Кто по Вашему платит за штрафы Корпорациям от государства? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
прибыль от продаж у российской «дочки» Google по итогам 2020 года составила 2,06 млрд рублей
Жду попытки снизить сумму штрафа, отказ, блокировки и уход гугла из РФ.
Впрочем, не жалко. Чем быстрее это случится, тем быстрее банановая республика скинет с себя маску технологической державы и таки превратится в реальную обычную банановую республику.
Ах да, не забывайте там эмигрировать из бензоколонки, лучше тут не будет уже.
Хуторянин врать не будет
Если РФ банановая республика, то ты получается папуас, как и все. :))
Раньше Гугл не платил миллионы рублей, а теперь не будет платить миллиарды.
Скорее всего его отключат если не будут платить, как минимум ютуб, а те разговоры что после закрытия ютуба народ начнёт возмущаться, это ни о чём, побухтят да забудется. До ютуба читали текстовый интернет, будем снова читать, может и к лучшему. Но я противник блокировки, не подумайте.
в любой непонятной ситуации бомбим Воронеж
Кроме ютуба есть еще:
- тикток
- инстаграм
- фейсбук
- вк
- кинопоиски/иви/etc
Лягуху можно медленно варить, отключая поэтапно. Лягуха успешно сварится.
Правда вы забыли, что весь наш тырнет в принципе сидит на технологиях и серверах того самого Google. Так что итог может стать куда прозаичнее… в случае ухода google, Россия просто останется без интернета.
Проще послать мне кажется.
Гуглу достаточно нажатием кнопки отключить ведроид в роиси и все развалится за 24 часа
Отличный повод для правительства РФ объявить об "отключениях из границы" и включить анальное огораживание всего рунета.
Готовимся к отключению Google в РФ. Потом Twitter, Facebook и прочее. К 2024 году все будет замазано как надо
Что за информация то такая, которую не удалили? Где можно ознакомиться.
Судя по статистике, там война только с Навальным идет
https://www.bbc.com/russian/features-59733146
Боже мой, одно дело отключение... другое дело стоимость рекламы и все остальное. Им ничего не мешает оплатить штраф а потом все с людей взыскать в виде повышений цен на подписки, цену рекламы и все остальное. Кто будет отключать сервис, который неплохо приносит деньги? Только не дизлайкайте хаха
Теперь Гугл нам что-нибудь отключит.
доколе?
Как сделать жизнь людей хуже, в думках об этом 24/7
Мне вот интересно, а если Гугл в ответ аккаунты юзеров из России заблокирует? Или все чиновники на Айфонах и поэтому позволяют так с Гуглом обращаться?
Ну как бы а за что? В чем виноваты аккаунты юзеров в РФ, они правил не нарушали.
Будет дефолт как с Китаем, закрывается представительство, далее просто на всех телефонах и тп пишется мелким шрифтом - "полное отсутствие официальной гарантии и поддержки сервисов Google на территории РФ".
В итоге это затронет конечно очень большой сектор бизнеса, но он переориентируется на тот же яндекс (хе хе) в итоге, россияне останутся с монополистом без качественного сервиса, ну а дальше все в таком же духе.
Если подумать, то 7млрд рублей - это всего лишь 100 млн $. Эта сумма не кажется такой уж огромной по меркам всего гугла.
так это первый штраф только. Удалять то гугл не планирует.
И выручка в год в России чуть больше миллиарда. Какая прибыль не раскрывается(может там и убыток).
Неужели вы думаете что Гугл из мировой прибыли будет спонсировать госбюджет? нет конечно
Понятно, что не будет. Я просто постоянно забываю, насколько зачастую малы прибыли представительств международных компаний в РФ. В сравнении с мировой прибылью этих компаний. И каждый раз поражаюсь этому.
так страна 1.5% от мирового ВВП занимает. Плюс высокий уровень неравенства.
Большую долю РФ занимает только у продавцов лакшери.
по меркам рынка России нужно считать.
У "гугл россия" прибыль в 2020 году была 1.7млрд рублей :)
Крепко шандарахнули:-)
Думаю если гугл обходится без Китая, то и без нас подавно обойдется. Всем бы из FAAMG уйти из России, отозвать лицензии, закрыть доступ к продуктам.
Ну что, готовы пользоваться Яндексом, VK и RuTube, вместо Google, Instagram и YouTube?
OK
гуглу в ответочку бы отключить работу Android устройств на территории РФии, хотя бы на денек, чтобы деятели из потребпозора пришли в сознание
Интересно, что будет если гугл уйдет из РФ и заберет с собой все патенты? Как быстро мы перебреемся к глиняным табличкам? Ведь он может одним движением руки устроить по всей РФ такой же файрволл как в Крыму.
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