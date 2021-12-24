Суд оштрафовал владельца Facebook на 1,9 млрд рублей — он высчитан из оборота компании Статьи редакции
С начала года компания получила штрафов на 83 млн рублей.
- Мировой судья Таганского района Москвы признал Meta виновной по ч.5 ст. 13.41 КоАП.
- Сумма штрафа составила 1 990 984 950 рублей. По данным Роскомнадзора, с начала 2021 года соцсеть оштрафовали всего на 83 млн рублей, в Facebook и Instagram остаются неудалёнными больше 2 тысяч материалов.
- В октябре Роскомнадзор составил протокол о повторном неудалении запрещённой в России информации. Размер должен был определить суд, он мог составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.
- Первый оборотный за неудаление информации получила Google. 24 декабря суд оштрафовал компанию на 7 млрд рублей. Общая сумма штрафов компании составила 51,5 млн рублей, неудалёнными остаются больше 2,6 тысяч материалов, отметили в Роскомнадзоре.
- Оборотный штраф также грозит Apple за запрет размещать альтернативные способы оплаты в приложениях и «Яндексу» — за дискриминацию сторонних сервисов в поиске.
Сезон новогодних подарков от Московского городского суда
хорошо что Московского, а не по решению суда, в усьть-з*****е, **** района))
😀👍🏻
Кстати, скорее рожденственских
В 2022 наверно уже заблокируют. Плавно к этому и подводят. Будут через СМИ подготавливать, что долг уже вот миллиарды рублей, мы вынуждены приостановить их деятельность.
Ванга?
Таксист.
Вообще-то у меня бизнес свой.
Да, а таксушь для души)
Опасный?
Вата счастлива. У соседа дом горит )))
как в США кого-то сажают или штрафуют, так это сразу защита интересов государства и демократия. Ага, не ватный мой друг?
Друг мой не ватный, штрафуют Гугл за то, что они не удаляют «запрещённую информацию» которая компрометирует чинушей. Каким боком здесь демократия и защита государства?
Инфа 100% или из Медузы? Прямо вот 2 тысячи сообщений и все чинушей компрометируют?
А ты новости не читаешь? То что часто мелькает что следственный комитет требует удалить видео Навального и т.п? Или ты решил просто так написать чтобы я тебе пруфы скинул?
Я ленивый, ищи сам если интересно
Где?
А Гугл в твоём регионе уже забанили?
где написано о следственном комитете?
А тебе нужно чтоб именно следственный комитет был?
ты это написал, алё!
Давай ещё придём к тому что не сам Пу попросил удалить видео Навального, а Роскомнадзор и др органы власти, тогда он точно не будет при делах
придумывать и врать - это твоё занятие, за это тебе платят.
зачем ты врёшь?
Как заявляли ранее представители Роскомнадзора, принадлежащий Google видеохостинг YouTube, а также Facebook и Instagram не удаляли материалы экстремистских и террористических организаций, разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства, пропагандирующие употребление наркотических средств, демонстрирующие места реализации самодельного оружия, опасное отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних (пропагандирующих «зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии) и др.
Не осуждаю если у человека не хватает интеллектуальных способностей понять что чинуши сами себя дискредитируют если потребуют удалить лишь видео связанные с разоблачением коррупции. Другое дело если накинуть сверху ещё пару сотен ссылок оскорбляющие чувства верующих и прочая хуете7нь
а, ну начинается. типичный не ватный. Как за жопу взяли, начинает крутится. начинали с того что штрафауют только из-за видео о чинушах и Навальном... Вы такие одинаковые. Даже скучно.
Это ты меня что ли за жопу взял? Аххахах пздц ебать
ответил так ответил! Чисто интеллигенция не ватная.
Как яростно отстаивает честь власти! Кремлебот что ли?
в отличии от тебя, я не продался не туда и не туда.
Аххаххахахах, да ты лолка чел
ну яж говор, интеллигенция. Нас вату будут учить вот такие и страну поднимать))
С головой беда? Какая интеллигенция? Я вроде нигде не претендовал на роль интеллигенции или на главу страны!?
Лёха бля, ты опять забыл таблетки сегодня принять?
Ну тыж за овального топишь. А там сплошь интеллигенты и очень умные и образованные, а мы - вата тупая, только и знает бухать и за путина голосовать.
А вы, дай только, страну сразу же в мировые лидеры выведите, только как сразу всех чиновников пересажает, вот так сразу! Только это же для поднятия уровня жизни надо, ага. Так Лёшка говорит, а верить ему только можно, знает что говорит.
вот так вся ваша политика на обмане и строится. Ничем не отличается от власти нынешней.
Ты о какой политике сейчас говоришь? О чем речь ??
Политика овального и их подобных, которые врут и обманывают постоянно, вводят в заблуждение дурачков, которые дальше заголовков не читают, к сожалению, а потом на болотную выходят и сами не понимают чо хотят.
Ты в след раз сразу начинай комментарий с того что ты кремлебот или 15ти рублевый чтоб люди не тратили свое время
Хорошо, все кто аргументирует фактами и ловят вас за жопу бесстыжую - автоматически кремлеботы. Ты прям один в один, повторяешь вашу армию ботофермскую. Методички сменили бы уже.
Как ты быстро ставишь себе плюсы с левого акка на свои же комменты!!!
с быстротой которые ты ставишь минусы, я и минусы себе ставлю)))
Игорек, ну камон )) Ты же старый, матерый пригожинский бот, не серьезно бегать тут минусить всех, так и забанят тебя )) зря профилек качал )
паххаах, типичный алёшкинец, когда правду ему говорят, обижается, что его кумира обижают.
конечно, сам путин подарил второй монитор, сижу с двух.
Как заявляли ранее представители Роскомнадзора, принадлежащий Google видеохостинг YouTube, а также Facebook и Instagram не удаляли материалы экстремистских и террористических организаций
да, ббс проверенный источник, ему верить можно, конечно же)
Источник: ГАС "Правосудие"
ббс жопой вертит ка к наш вазген в коментах. Начнёшь перепроверять, будет совсем по другому.
Понятно, пригожинская жопа
я понятия не имею, почему все соровские и алешкинские мне предлагают всегда мужа валерии...
Там количество извилин небольшое) А потом ходят друг друга плюсовать)
Какой дом у кого горит? Ты о чем вообще?
А Meta в курсе, интересно?))
До этого была не в курсе, теперь в курсе..
Чем все закончится, и с Google тоже, вот вопрос. Власти повышают ставки. Это больше похоже на ультиматум, чем на штрафы.
Похоже вместо режима "тупоотрубатинга" включили Mode2 - "выдавливатинг через вынуждатинг". Поглядим...
Теперь это больше похоже на штрафы, а вот раньше когда по 500к рублей штрафовали — было похоже на шутку и троллинг самих себя.
Это они себе на НГ подарки собирают что ли?
Новые инициативы государства по поддержке IT сферы. :)
Всегда в пятницу кстати такие новости, спецом делают, что бы за выходные инфоповод забылся и их всю неделю говном не кормили.
Явно заказные и показательные дела, особенно на 7 и 2 миллиарда в маленьком суденышке и еще и по контенту Навального.
Реальность наносит ответный удар!)
Там Гугл тоже оштрафовали. Шутки закончились. Whatsapp, Facebook и сервисы Google скоро прекратят свою работу на территории РФ.
Ванга?
Таксист.
вот все смеются, а ведь есть таксист, который смог
Просто заблокировать нельзя. Нужна драматическая предыстория, завязка сюжета, внутренний конфликт. Конкретно здесь режиссура не плохая:
Действие 1. Главный герой Гугл источник неподконтрольных слухов.
Действие 2. РФ наносит ответный удар. Законодательные акты.
Действие 3. Гугл перед выбором: или работать по законам, или платить штрафы.
Действие 4. Гугл не делает ни того, ни другого.
Действие 5. Главного героя ловят и, не имея другого выбора, казнят. Герой с пониманием относится к своей казни, так как она во благо.
Вестник апокалипсиса
Также как телеграм и линкедин
ЛинкедИн это не про Россию, они это прекрасно понимали, потому спокойно к этому отнеслись. Может, в США или где-то еще Линкедин эффективен, но это не про Россию, на мой скромный маргинальный взгляд. Не исключаю, что для звездных IT-ков он и полезен, но не для широких масс.
Телеграмм не пользовался ни разу, так что не могу судить.
линкедин заблочен до сих пор, телегу разблочили после наезда сша
LinkedIn с конца ноября вроде спокойно у всех открывается без vpn. Сама удивилась, когда проверила.
Не удается получить доступ к сайту
7.2 млрд гугл, 1.9 млрд мета. И всё впервые. Богатая у нас выдалась пятница, товарищи!
Не у нас.
У чиновников
Дальше выбор: или будут убирать ролики или нахер с пляжа (как в Китае)
Все комментарии не читал, но полагаю те, кто говорил, что до этого были маленькие штрафы, теперь другой аргумент выкатили и всё равно чем-то не довольны?
Мосгорсуд перед НГ решил намайнить бабок?))
Самое парадоксальное, что жизнь без сервисов Google и Facebook возможна. Просто дело привычки и альтернативы. Возможно, пример Китая вдохновит власти РФ быть более решительными в вопросе борьбы с корпорациями и подстегнет локальный рынок выдать свою альтернативу всему, к чему россияне так привыкли. Думаю, в течение 10 лет все забудут, что такое Гугл. Китай же адаптировался. Много локальных приложений. Живут люди самодостаточно, не роняя собственное достоинство и не втаптывая его перед лавиной домыслов и слухов в жидкую холодную жижу наглой лжи.
да откуда ж вы такие лезете. можно и кору жрать, и в пакеты полиэтиленовые одеваться
Лучше уж выбрать жизнь без Кремля и Путина. Какой толк от него последние 10 лет? Вижу только одни проблемы. Да и никто столько не врет как фейкомёты с ВГТРК и РТ.
Ну надо готовиться, а что выгодней, свой vpn поднять или платить по тарифу кому нибудь типа nord
Свой, тем более есть free варианты
Скинь в ЛС free ссылку если не сложно
Ахахаха) Порваха прям эталонная)))
Что пригожинская жопа, пригорает ? )))
@Инспектор @Патруль успокойте уже пациента, он страдает.
@Инспектор @Патруль еще один из этой же палаты: https://vc.ru/u/77915-old-car-raffle
Хамам тут не рады
Ковровым минусаторам - тоже :)
Здесь вопрос не выгоды, а – безопасности. Коммерческие vpn – это всегда «чёрный ящик».
Дак блокнут если проигнорит
Интернет, прощай!
Всего 25 млн долларов. Тут в сентября Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро. В октябре уже сам Facebook попал на 70 млн долларов в Великобритании. В ноябре ЕС натянуло Google на 2,4 млрд евро. Так что еще есть куда расти.
Тем временем постановка на счётчик продолжалась ударными темпами ) ждём продолжение «кино»: Apple, Amazon, Tweeter, Microsoft…
план по дебиторке этого года и многих последующих у ФСИН теперь безнадежно завален.
))) смешно очень
Ну и заплатят.. и беднее не станут, а эти штрафы - своеобразная реклама))
так писали что Гугл оштрафовали, выходит и Фейсбук тоже?
Интересно, а они заплатят или нет.
Значит и выручку попутно пересчитали. До сегодняшнего дня российская выручка Facebook была в пределах 12 млрд руб. Следующий - Twitter.
А потом окажется, что оштрафовали «Facebook», а это уже “Meta”
А потом окажется, что гугол и мета России нужнее, чем наоборот.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) предложило ввести статус «цифровой резидент» для иностранных IT-специалистов, которые планируют создать в России компанию или устроиться на работу.
Ровно год назад я рассказала, как с нуля открыла кондитерское производство, вышла на Ozon и запустила интернет-магазин. Тогда я пообещала написать продолжение и решилась сделать это только после того, как придумала лучший заголовок для публикации.
Компания получила штраф за повторное нарушение.
С начала года компания получила штрафов на 83 млн рублей.
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