Право
Nazigul Jusupova

Суд оштрафовал владельца Facebook на 1,9 млрд рублей — он высчитан из оборота компании Статьи редакции

С начала года компания получила штрафов на 83 млн рублей.

  • Мировой судья Таганского района Москвы признал Meta виновной по ч.5 ст. 13.41 КоАП.
  • Сумма штрафа составила 1 990 984 950 рублей. По данным Роскомнадзора, с начала 2021 года соцсеть оштрафовали всего на 83 млн рублей, в Facebook и Instagram остаются неудалёнными больше 2 тысяч материалов.
  • В октябре Роскомнадзор составил протокол о повторном неудалении запрещённой в России информации. Размер должен был определить суд, он мог составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.
  • Первый оборотный за неудаление информации получила Google. 24 декабря суд оштрафовал компанию на 7 млрд рублей. Общая сумма штрафов компании составила 51,5 млн рублей, неудалёнными остаются больше 2,6 тысяч материалов, отметили в Роскомнадзоре.
  • Оборотный штраф также грозит Apple за запрет размещать альтернативные способы оплаты в приложениях и «Яндексу» — за дискриминацию сторонних сервисов в поиске.

#новости #meta

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Фёдор Дуров

Сезон новогодних подарков от Московского городского суда

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40
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Denis Odinets

хорошо что Московского, а не по решению суда, в усьть-з*****е, **** района))

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1
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Андрей Бажин

😀👍🏻

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0
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Фёдор Дуров

Кстати, скорее рожденственских

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0
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Ware Wow

В 2022 наверно уже заблокируют. Плавно к этому и подводят. Будут через СМИ подготавливать, что долг уже вот миллиарды рублей, мы вынуждены приостановить их деятельность.

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27
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Антон Семенов

Ванга?

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1
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Тимур Петров

Таксист.

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33
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Ware Wow

Вообще-то у меня бизнес свой.

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22
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юрий с

Да, а таксушь для души)

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3
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Giant Schlong

Опасный?

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0
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Александр Яковлев

Вата счастлива. У соседа дом горит )))

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3
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Alex Ko

как в США кого-то сажают или штрафуют, так это сразу защита интересов государства и демократия. Ага, не ватный мой друг?

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–13
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Nadir Abdullaev

Друг мой не ватный, штрафуют Гугл за то, что они не удаляют «запрещённую информацию» которая компрометирует чинушей. Каким боком здесь демократия и защита государства?

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11
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kolyan

Инфа 100% или из Медузы? Прямо вот 2 тысячи сообщений и все чинушей компрометируют?

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–9
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Nadir Abdullaev

А ты новости не читаешь? То что часто мелькает что следственный комитет требует удалить видео Навального и т.п? Или ты решил просто так написать чтобы я тебе пруфы скинул?
Я ленивый, ищи сам если интересно

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2
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Alex Ko

Где?

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–9
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Nadir Abdullaev
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7
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Nadir Abdullaev

А Гугл в твоём регионе уже забанили?

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4
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Alex Ko

где написано о следственном комитете?

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–10
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Nadir Abdullaev

А тебе нужно чтоб именно следственный комитет был?

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2
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Alex Ko

ты это написал, алё!

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0
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Nadir Abdullaev

Давай ещё придём к тому что не сам Пу попросил удалить видео Навального, а Роскомнадзор и др органы власти, тогда он точно не будет при делах

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2
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Alex Ko

придумывать и врать - это твоё занятие, за это тебе платят.

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–5
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Alex Ko

зачем ты врёшь?
Как заявляли ранее представители Роскомнадзора, принадлежащий Google видеохостинг YouTube, а также Facebook и Instagram не удаляли материалы экстремистских и террористических организаций, разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства, пропагандирующие употребление наркотических средств, демонстрирующие места реализации самодельного оружия, опасное отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних (пропагандирующих «зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии) и др.

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–16
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Nadir Abdullaev

Не осуждаю если у человека не хватает интеллектуальных способностей понять что чинуши сами себя дискредитируют если потребуют удалить лишь видео связанные с разоблачением коррупции. Другое дело если накинуть сверху ещё пару сотен ссылок оскорбляющие чувства верующих и прочая хуете7нь

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5
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Alex Ko

а, ну начинается. типичный не ватный. Как за жопу взяли, начинает крутится. начинали с того что штрафауют только из-за видео о чинушах и Навальном... Вы такие одинаковые. Даже скучно.

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–11
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Nadir Abdullaev

Это ты меня что ли за жопу взял? Аххахах пздц ебать

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2
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Alex Ko

ответил так ответил! Чисто интеллигенция не ватная.

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–2
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Nadir Abdullaev

Как яростно отстаивает честь власти! Кремлебот что ли?

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0
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Alex Ko

в отличии от тебя, я не продался не туда и не туда.

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–5
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Nadir Abdullaev

Аххаххахахах, да ты лолка чел

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0
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Alex Ko

ну яж говор, интеллигенция. Нас вату будут учить вот такие и страну поднимать))

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–1
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Nadir Abdullaev

С головой беда? Какая интеллигенция? Я вроде нигде не претендовал на роль интеллигенции или на главу страны!?

Лёха бля, ты опять забыл таблетки сегодня принять?

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1
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Alex Ko

Ну тыж за овального топишь. А там сплошь интеллигенты и очень умные и образованные, а мы - вата тупая, только и знает бухать и за путина голосовать.
А вы, дай только, страну сразу же в мировые лидеры выведите, только как сразу всех чиновников пересажает, вот так сразу! Только это же для поднятия уровня жизни надо, ага. Так Лёшка говорит, а верить ему только можно, знает что говорит.

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–1
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Alex Ko

вот так вся ваша политика на обмане и строится. Ничем не отличается от власти нынешней.

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–5
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Nadir Abdullaev

Ты о какой политике сейчас говоришь? О чем речь ??

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0
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Alex Ko

Политика овального и их подобных, которые врут и обманывают постоянно, вводят в заблуждение дурачков, которые дальше заголовков не читают, к сожалению, а потом на болотную выходят и сами не понимают чо хотят.

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–4
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Nadir Abdullaev

Ты в след раз сразу начинай комментарий с того что ты кремлебот или 15ти рублевый чтоб люди не тратили свое время

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0
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Alex Ko

Хорошо, все кто аргументирует фактами и ловят вас за жопу бесстыжую - автоматически кремлеботы. Ты прям один в один, повторяешь вашу армию ботофермскую. Методички сменили бы уже.

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–1
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Nadir Abdullaev

Как ты быстро ставишь себе плюсы с левого акка на свои же комменты!!!

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0
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Alex Ko

с быстротой которые ты ставишь минусы, я и минусы себе ставлю)))

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–1
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Блаженный огонь

с быстротой которые ты ставишь минусы, я и минусы себе ставлю)))
 Да он настолько обиделся что полез другие мои комменты минусить потому-что я здесь не отписался))

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–2
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Евгений

Игорек, ну камон )) Ты же старый, матерый пригожинский бот, не серьезно бегать тут минусить всех, так и забанят тебя )) зря профилек качал )

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0
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Alex Ko

паххаах, типичный алёшкинец, когда правду ему говорят, обижается, что его кумира обижают.

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–1
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Alex Ko

конечно, сам путин подарил второй монитор, сижу с двух.

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–1
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Евгений

Как заявляли ранее представители Роскомнадзора, принадлежащий Google видеохостинг YouTube, а также Facebook и Instagram не удаляли материалы экстремистских и террористических организаций

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3
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Alex Ko

да, ббс проверенный источник, ему верить можно, конечно же)

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–2
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Евгений

Источник: ГАС "Правосудие"

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0
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Alex Ko

ббс жопой вертит ка к наш вазген в коментах. Начнёшь перепроверять, будет совсем по другому.

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0
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Евгений

Понятно, пригожинская жопа

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0
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Alex Ko

я понятия не имею, почему все соровские и алешкинские мне предлагают всегда мужа валерии...

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0
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unknown

Там количество извилин небольшое) А потом ходят друг друга плюсовать)

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1
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Блаженный огонь

Ну здесь Евгений прав, я лично вполне верю статистике. Но другой вопрос, что ФБК и Штаб Навального внесены в список экстремистов поэтому всё это и блокируется.

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0
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3216q114

Какой дом у кого горит? Ты о чем вообще?

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5
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Александр Соколов

А Meta в курсе, интересно?))

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6
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StepanCapusta

До этого была не в курсе, теперь в курсе..
Чем все закончится, и с Google тоже, вот вопрос. Власти повышают ставки. Это больше похоже на ультиматум, чем на штрафы.

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10
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Andy Ch

Похоже вместо режима "тупоотрубатинга" включили Mode2 - "выдавливатинг через вынуждатинг". Поглядим...

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3
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Сергей Исаков

Теперь это больше похоже на штрафы, а вот раньше когда по 500к рублей штрафовали — было похоже на шутку и троллинг самих себя.

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2
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Андрей Трунов

Это они себе на НГ подарки собирают что ли?

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8
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evilnw

Новые инициативы государства по поддержке IT сферы. :)

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7
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colorless

Всегда в пятницу кстати такие новости, спецом делают, что бы за выходные инфоповод забылся и их всю неделю говном не кормили.

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5
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Дарья Смолякова

Явно заказные и показательные дела, особенно на 7 и 2 миллиарда в маленьком суденышке и еще и по контенту Навального.

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1
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Маркетологов к стенке

Реальность наносит ответный удар!)

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6
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Gleb Tyutikov

Там Гугл тоже оштрафовали. Шутки закончились. Whatsapp, Facebook и сервисы Google скоро прекратят свою работу на территории РФ.

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2
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Антон Семенов

Ванга?

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0
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Tim Antoshin

Таксист.

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9
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Андрей Геращенко

вот все смеются, а ведь есть таксист, который смог

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1
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Gleb Tyutikov

Просто заблокировать нельзя. Нужна драматическая предыстория, завязка сюжета, внутренний конфликт. Конкретно здесь режиссура не плохая:
Действие 1. Главный герой Гугл источник неподконтрольных слухов.
Действие 2. РФ наносит ответный удар. Законодательные акты.
Действие 3. Гугл перед выбором: или работать по законам, или платить штрафы.
Действие 4. Гугл не делает ни того, ни другого.
Действие 5. Главного героя ловят и, не имея другого выбора, казнят. Герой с пониманием относится к своей казни, так как она во благо.

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–1
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Юрий Другач

Вестник апокалипсиса

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0
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Дарья Смолякова

Также как телеграм и линкедин

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0
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Gleb Tyutikov

ЛинкедИн это не про Россию, они это прекрасно понимали, потому спокойно к этому отнеслись. Может, в США или где-то еще Линкедин эффективен, но это не про Россию, на мой скромный маргинальный взгляд. Не исключаю, что для звездных IT-ков он и полезен, но не для широких масс.
Телеграмм не пользовался ни разу, так что не могу судить.

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–4
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madkliq

линкедин заблочен до сих пор, телегу разблочили после наезда сша

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0
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Zohra Serhenova

LinkedIn с конца ноября вроде спокойно у всех открывается без vpn. Сама удивилась, когда проверила.

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–1
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madkliq

Не удается получить доступ к сайту

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1
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Андрей Смехов

7.2 млрд гугл, 1.9 млрд мета. И всё впервые. Богатая у нас выдалась пятница, товарищи!

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0
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Make Luv

Не у нас.

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13
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Павел Морозов

У чиновников

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0
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Дмитрий Милюков

Дальше выбор: или будут убирать ролики или нахер с пляжа (как в Китае)

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2
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Юрий Другач

Все комментарии не читал, но полагаю те, кто говорил, что до этого были маленькие штрафы, теперь другой аргумент выкатили и всё равно чем-то не довольны?

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2
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Влад Борщ

Мосгорсуд перед НГ решил намайнить бабок?))

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1
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Gleb Tyutikov

Самое парадоксальное, что жизнь без сервисов Google и Facebook возможна. Просто дело привычки и альтернативы. Возможно, пример Китая вдохновит власти РФ быть более решительными в вопросе борьбы с корпорациями и подстегнет локальный рынок выдать свою альтернативу всему, к чему россияне так привыкли. Думаю, в течение 10 лет все забудут, что такое Гугл. Китай же адаптировался. Много локальных приложений. Живут люди самодостаточно, не роняя собственное достоинство и не втаптывая его перед лавиной домыслов и слухов в жидкую холодную жижу наглой лжи.

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–14
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Aleksei Novikov

да откуда ж вы такие лезете. можно и кору жрать, и в пакеты полиэтиленовые одеваться

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2
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Dimitri

Лучше уж выбрать жизнь без Кремля и Путина. Какой толк от него последние 10 лет? Вижу только одни проблемы. Да и никто столько не врет как фейкомёты с ВГТРК и РТ.

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1
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Mik Petrov

Ну надо готовиться, а что выгодней, свой vpn поднять или платить по тарифу кому нибудь типа nord

Ответить
1
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Евгений

Свой, тем более есть free варианты

Ответить
0
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Mik Petrov

Скинь в ЛС free ссылку если не сложно

Ответить
0
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Евгений

https://habr.com/ru/post/541466/

Получаем бесплатные сервера в Oracle Cloud Free…
Сразу предупреждаю, что бесплатно выдаются машинки достаточно слабенькие (одноядерные, на каждой…
habr.com
Ответить
1
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unknown

Ахахаха) Порваха прям эталонная)))

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–5
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Евгений

Что пригожинская жопа, пригорает ? )))

Ответить
0
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unknown

@Инспектор @Патруль успокойте уже пациента, он страдает.

Ответить
–2
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unknown

@Инспектор @Патруль еще один из этой же палаты: https://vc.ru/u/77915-old-car-raffle

Old Car Raffle — Блог на vc.ru
Old Car Raffle — Блог на vc.ru
vc.ru
Ответить
0
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Old Car Raffle

Хамам тут не рады

Ответить
0
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unknown

Ковровым минусаторам - тоже :)

Ответить
0
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Roman Romaniyk

Здесь вопрос не выгоды, а – безопасности. Коммерческие vpn – это всегда «чёрный ящик».

Ответить
0
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Anton Kuznetsov

Дак блокнут если проигнорит

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1
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Nikita Sidorenko

Интернет, прощай!

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1
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Дмитрий Кузнецов

Всего 25 млн долларов. Тут в сентября Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро. В октябре уже сам Facebook попал на 70 млн долларов в Великобритании. В ноябре ЕС натянуло Google на 2,4 млрд евро. Так что еще есть куда расти.

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1
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Павел Родюков

Тем временем постановка на счётчик продолжалась ударными темпами ) ждём продолжение «кино»: Apple, Amazon, Tweeter, Microsoft…

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0
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Aleksandr Starikov-Razborov

план по дебиторке этого года и многих последующих у ФСИН теперь безнадежно завален.

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0
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Марат Язмыш

))) смешно очень

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0
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Артур Жарик

Ну и заплатят.. и беднее не станут, а эти штрафы - своеобразная реклама))

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–2
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Denis Odinets

так писали что Гугл оштрафовали, выходит и Фейсбук тоже?

Интересно, а они заплатят или нет.

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0
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Evgeniy Zorin

Значит и выручку попутно пересчитали. До сегодняшнего дня российская выручка Facebook была в пределах 12 млрд руб. Следующий - Twitter.

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0
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Андрей Бажин

А потом окажется, что оштрафовали «Facebook», а это уже “Meta”

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–1
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Shoo

А потом окажется, что гугол и мета России нужнее, чем наоборот.

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