Регулятор в Нидерландах обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты в App Store Статьи редакции
Apple не согласна с решением и подала аппеляцию.
- Если компания не выполнит требования регулятора до 15 января, её ждёт штраф в размере до €50 млн ($56,6 млн), пишет Reuters.
- В сентябре Антимонопольная служба Нидерландов первой в мире признала Apple монополистом и также потребовала внести изменения в платёжную политику, но штрафа не наложила, а окружной суд США запретил компании ограничивать разработчиков платежами через App Store.
- 31 августа в Южной Корее приняли закон, запрещающий Apple ограничивать альтернативные платёжные системы в App Store.
- Антимонопольный регулятор в Нидерландах ведёт расследование по злоупотреблению Apple доминирующим положением на рынке с 2019 года.
Государства- монополисты более высокого порядка. Кто их ограничит?
Раньше это делала United Fruit Company
Для этого есть выборы.
Как тебе такая экосистема, эпол?
Социалисты разрушают мир который мы знали.
И бежать некуда.
Да не чего не будет , на Гугл тоже писали кляузы , мол почему в телефонах на операционке нету яндекс браузера с яндекс поиском . И что в итоге ? Да ничего ! Если Бы Яндекс писал бы платформы под телефоны а не вкладывал бабки в такси с едой может с этого что то и получилось .
... сейчас где-то подавился одинокий программист яндекса
А конечному юзеру с этого что в итоге? На что заменят барский сапог в жопе?
На что заменят барский сапог в жопе?
На оплату через ЮMoney и Qiwi -)
Тренд какой-то на штрафы от государств…
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С начала года компания получила штрафов на 83 млн рублей.
Компания получила штраф за повторное нарушение.
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