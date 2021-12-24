Право
Богдан Музыченко

Регулятор в Нидерландах обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты в App Store Статьи редакции

Apple не согласна с решением и подала аппеляцию.

  • Если компания не выполнит требования регулятора до 15 января, её ждёт штраф в размере до €50 млн ($56,6 млн), пишет Reuters.
  • В сентябре Антимонопольная служба Нидерландов первой в мире признала Apple монополистом и также потребовала внести изменения в платёжную политику, но штрафа не наложила, а окружной суд США запретил компании ограничивать разработчиков платежами через App Store.
  • 31 августа в Южной Корее приняли закон, запрещающий Apple ограничивать альтернативные платёжные системы в App Store.
  • Антимонопольный регулятор в Нидерландах ведёт расследование по злоупотреблению Apple доминирующим положением на рынке с 2019 года.

#apple #новость #appstore

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Блаженный огонь

Когда у власти ебанутые - хорошего не жди

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Волоцкой Дмитрий

Государства- монополисты более высокого порядка. Кто их ограничит?

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Giant Schlong

Раньше это делала United Fruit Company

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evilnw

Для этого есть выборы.

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madkliq

Как тебе такая экосистема, эпол?

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Ware Wow

Социалисты разрушают мир который мы знали.
И бежать некуда.

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Евгений Демюк

Да не чего не будет , на Гугл тоже писали кляузы , мол почему в телефонах на операционке нету яндекс браузера с яндекс поиском . И что в итоге ? Да ничего ! Если Бы Яндекс писал бы платформы под телефоны а не вкладывал бабки в такси с едой может с этого что то и получилось .

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Georgiy Tibua

... сейчас где-то подавился одинокий программист яндекса

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Lexx Sky

А конечному юзеру с этого что в итоге? На что заменят барский сапог в жопе?

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Dark Falcon

На что заменят барский сапог в жопе?
 На оплату через ЮMoney и Qiwi -)

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Евгений Кузнецов

Тренд какой-то на штрафы от государств…

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