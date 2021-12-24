Почему я решила продать бизнес и стать соской?

Ровно год назад я рассказала, как с нуля открыла кондитерское производство, вышла на Ozon и запустила интернет-магазин. Тогда я пообещала написать продолжение и решилась сделать это только после того, как придумала лучший заголовок для публикации.