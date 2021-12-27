Право
Маша Цепелева

Суд отказался признавать новых наследников основателя Natura Siberica Андрея Трубникова Статьи редакции

Последняя жена предпринимателя подала иск, чтобы признать наследниками своих детей.

Решение вынес Троицкий районный суд Москвы. Этот иск был главным препятствием для завершения дела о наследстве Андрея Трубникова, сообщает The Bell.

Вдова Анастасия просила суд признать двух своих детей, рожденных до брака с бизнесменом, его иждивенцами и наследниками. Тогда наследство бы делилось между шестью наследниками, а Трубникова контролировала бы большую часть, рассказал изданию адвокат сына предпринимателя от первого брака Дмитрия.

Заседание длилось три часа, суд слушал показания шести свидетелей. Со стороны Анастасии выступала её подруга и сотрудники двух компаний, в которых она покупает одежду. «Они утверждали, что Андрей и Анастасия с детьми жили семьёй, но называли разные места проживания», — говорит адвокат ответчика. Также Анастасия предоставила три чека, которые подтверждают, что Трубников платил за обучение и лечение детей.

Свидетелями с другой стороны были сотрудники службы охраны и водитель бизнесмена. Они подтвердили, что Трубников жил один в загородном доме, а Анастасия и её дети только иногда к нему приезжали.

  • Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. После его смерти осталось четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия. Наследство делится через суд из-за того, что Трубников не оставил завещания.
  • В сентябре 2021 года Дмитрий Трубников подал иск с требованием исключить третью жену предпринимателя Анастасию из числа наследников.
  • В декабре Natura Siberica отказалась от иска на 1,67 млрд рублей к первой жене Трубникова и соосновательнице компании Ирине и возобновила работу завода в Дмитрове.
  • В августе источники Forbes рассказали, что АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски начали переговоры о покупке распределении долей в Natura Siberica. В ноябре Forbes сообщил, что к переговорам присоединился глава золотодобытчика «Полюс» Павел Грачёв.

#новость #naturasiberica

2186 просмотров
11
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
ivan krapivin

Когда оставил миллиардную империю, судьбу которой определяют водитель, охранник, подруга жены и продавцы из магазина одежды.

Ответить
21
Развернуть ветку
Eduard Luckyman

Устроил он, конечно, гемор своим близким. Странно, что не оставил завещания.

Ответить
9
Развернуть ветку
Смертельный динозавр

Не его проблемы, так скзать))

Ответить
8
Развернуть ветку
Дед Велосипед

Странно с жабой на шее ходить, а не оставить при жизни завещание это не странно, а лишь неосмотрительно

Ответить
1
Развернуть ветку
Товарищ

А может быть завещание в жабе? Не зря же он ее носил.

Ответить
4
Развернуть ветку
Дед Велосипед

В жабе орёл, в орле яйцо, в яйце…

Ответить
4
Развернуть ветку
Denis Bystruev

...завещание

Ответить
2
Развернуть ветку
Смертельный динозавр
Ответить
2
Развернуть ветку
Семен Переделкин

Я от "Санты-Барбары" так не уставал, как от этого сериала.

Ответить
1
Развернуть ветку
Радмир Айташев

Если не родные дети или не удочерённые/усывновленные то ловить ей нечего. Ибо надо было заводить детей вовремя и от того, кого надо.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александра Гладышева

кхе-кхе

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Маркетинг
Магвай
Новогодний спецпроект для WWF России. Адвент-календарь от белого медведя

Промосайт в поддержку акции "Арктика: Безопасный дом для каждого". История о том, как творить волшебство — от первых концептов дизайна до тонкостей реализации.

0
13
Право
Маша Цепелева
Суд отказался признавать новых наследников основателя Natura Siberica Андрея Трубникова Статьи редакции

Последняя жена предпринимателя подала иск, чтобы признать наследниками своих детей.

11
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Офлайн
Бизнес, роботы, мечты
Зачем строить бизнес на севере страны? Обсуждаем с Марселем Зиганшиным (СЕО Бизон Пицца и ex-топ-менеджер «Додо Пицца»)

Привет. Это третий сезон подкаста «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну, или хотя бы что-то одно.

Бизнес, роботы, мечты
Подкаст «Бизнес, роботы мечты» — это клуб предпринимателей, где помогут, если что-то идёт не так…
podcast.ru
4
10
Yota
Yota сближает: оператор обнуляет трафик на мессенджеры в Новый год

31 декабря и 1 января Yota не будет считать трафик на популярные мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber и Skype, чтобы каждый мог поздравить близких с праздником.

0
2
Tele2
Скидки на ски-пасс, 2022 гигабайт и другие новогодние подарки от Tele2

В зимний сезон наши клиенты могут поздравить друзей бонусами от Tele2 и партнеров, устроить марафон новогодних комедий в счет минут, узнать полезные лайфхаки по встрече и празднованию Нового года и получить подарки на катке ВДНХ. Расскажем о лучших праздничных предложениях.

0
3
Финансы
Таня Боброва
Власти Китая весь год давят на онлайн-бизнес: что происходит в стране и чего ждать инвестору в 2022 Статьи редакции

Проверки ИТ-сектора, вероятно, продолжатся, но инвесторы получат больше ясности о регулировании, а крупные игроки адаптируются.

Курьер Meituan businesstoday.com
89
34
СберМаркет
«Если человек не боится ошибок — это наш человек»: как устроена работа в «Сбермаркете»

Рассказываем, как компания стала лидером рынка доставки продуктов и кто отвечает за счастье сотрудников.

5
0
Торговля
Влад Ионов
Как мы начали продавать и организовали своё производство. История Utro: часть 2

Привет, это бренд постельного белья и текстиля для дома UTRO. В первой части я рассказал об идее создания интернет-магазина и как мы, спустя полгода, так и не смогли выйти на продажи. Несмотря на это, мы не теряли веры в то, что делаем полезный и качественный продукт. Это подкреплялось и положительными отзывами от покупателей.

Работа всё ещё продолжалась в условиях короновируса и ограничений
31
39
ЦФТ
Корпоративный кибертурнир – тимбилдинг «для своих»
0
4
Транспорт
Маша Цепелева
Владелец Tesla Model S в Финляндии взорвал машину, потому что не хотел платить €20 тысяч за её ремонт Статьи редакции

Он сказал, что никогда не получал такого удовольствия от Tesla, как при виде её взрыва.

Машину взорвали на пустыре
75
41
Больше статей
null