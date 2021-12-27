Суд отказался признавать новых наследников основателя Natura Siberica Андрея Трубникова Статьи редакции
Последняя жена предпринимателя подала иск, чтобы признать наследниками своих детей.
Решение вынес Троицкий районный суд Москвы. Этот иск был главным препятствием для завершения дела о наследстве Андрея Трубникова, сообщает The Bell.
Вдова Анастасия просила суд признать двух своих детей, рожденных до брака с бизнесменом, его иждивенцами и наследниками. Тогда наследство бы делилось между шестью наследниками, а Трубникова контролировала бы большую часть, рассказал изданию адвокат сына предпринимателя от первого брака Дмитрия.
Заседание длилось три часа, суд слушал показания шести свидетелей. Со стороны Анастасии выступала её подруга и сотрудники двух компаний, в которых она покупает одежду. «Они утверждали, что Андрей и Анастасия с детьми жили семьёй, но называли разные места проживания», — говорит адвокат ответчика. Также Анастасия предоставила три чека, которые подтверждают, что Трубников платил за обучение и лечение детей.
Свидетелями с другой стороны были сотрудники службы охраны и водитель бизнесмена. Они подтвердили, что Трубников жил один в загородном доме, а Анастасия и её дети только иногда к нему приезжали.
- Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. После его смерти осталось четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия. Наследство делится через суд из-за того, что Трубников не оставил завещания.
- В сентябре 2021 года Дмитрий Трубников подал иск с требованием исключить третью жену предпринимателя Анастасию из числа наследников.
- В декабре Natura Siberica отказалась от иска на 1,67 млрд рублей к первой жене Трубникова и соосновательнице компании Ирине и возобновила работу завода в Дмитрове.
- В августе источники Forbes рассказали, что АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски начали переговоры о покупке распределении долей в Natura Siberica. В ноябре Forbes сообщил, что к переговорам присоединился глава золотодобытчика «Полюс» Павел Грачёв.
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Устроил он, конечно, гемор своим близким. Странно, что не оставил завещания.
Странно с жабой на шее ходить, а не оставить при жизни завещание это не странно, а лишь неосмотрительно
А может быть завещание в жабе? Не зря же он ее носил.
В жабе орёл, в орле яйцо, в яйце…
...завещание
Я от "Санты-Барбары" так не уставал, как от этого сериала.
Если не родные дети или не удочерённые/усывновленные то ловить ей нечего. Ибо надо было заводить детей вовремя и от того, кого надо.
кхе-кхе
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Последняя жена предпринимателя подала иск, чтобы признать наследниками своих детей.
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