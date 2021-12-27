Последняя жена предпринимателя подала иск, чтобы признать наследниками своих детей.

Решение вынес Троицкий районный суд Москвы. Этот иск был главным препятствием для завершения дела о наследстве Андрея Трубникова, сообщает The Bell.

Вдова Анастасия просила суд признать двух своих детей, рожденных до брака с бизнесменом, его иждивенцами и наследниками. Тогда наследство бы делилось между шестью наследниками, а Трубникова контролировала бы большую часть, рассказал изданию адвокат сына предпринимателя от первого брака Дмитрия.

Заседание длилось три часа, суд слушал показания шести свидетелей. Со стороны Анастасии выступала её подруга и сотрудники двух компаний, в которых она покупает одежду. «Они утверждали, что Андрей и Анастасия с детьми жили семьёй, но называли разные места проживания», — говорит адвокат ответчика. Также Анастасия предоставила три чека, которые подтверждают, что Трубников платил за обучение и лечение детей.

Свидетелями с другой стороны были сотрудники службы охраны и водитель бизнесмена. Они подтвердили, что Трубников жил один в загородном доме, а Анастасия и её дети только иногда к нему приезжали.

Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. После его смерти осталось четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия. Наследство делится через суд из-за того, что Трубников не оставил завещания.

В сентябре 2021 года Дмитрий Трубников подал иск с требованием исключить третью жену предпринимателя Анастасию из числа наследников.

В декабре Natura Siberica отказалась от иска на 1,67 млрд рублей к первой жене Трубникова и соосновательнице компании Ирине и возобновила работу завода в Дмитрове.

В августе источники Forbes рассказали, что АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски начали переговоры о покупке распределении долей в Natura Siberica. В ноябре Forbes сообщил, что к переговорам присоединился глава золотодобытчика «Полюс» Павел Грачёв.

