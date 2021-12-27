Право
Богдан Музыченко

Сингапур введёт обязательную вакцинацию иностранцев для получения рабочей визы и проживания на территории страны Статьи редакции

Решение вступит в силу 1 февраля 2022 года.

  • Сертификат о вакцинации понадобится всем, кто хочет работать, учиться или постоянно проживать в Сингапуре, пишет The Straits Times. Новые правила не коснутся детей младше 12 лет и людей с медицинскими противопоказаниями.
  • Чтобы оформить рабочую визу, работодатель должен доказать, что сотрудники были полностью привиты до прибытия в Сингапур. Последним нужно загрузить в систему иммиграции цифровой сертификат о вакцинации, а при регистрации на самолёт или паром показать оригинал документа.
  • Власти утвердили новые меры на фоне распространения нового штамма Covid-19. Они признают, что «распространение “омикрона” неизбежно».

#новость #сингапур #covid19 #вакцинация

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3 комментария
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Konstantin_Andreevich

Как же задолбала эта тема... По факту: у всех знакомых на работах болеют сейчас вакцинированные сотрудники, не привитые не болеют. Вот почему так?

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Александр Саввин

Нацизм получается?

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Sergey Khohlachev

Нет.

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