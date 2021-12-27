Сингапур введёт обязательную вакцинацию иностранцев для получения рабочей визы и проживания на территории страны Статьи редакции
Решение вступит в силу 1 февраля 2022 года.
- Сертификат о вакцинации понадобится всем, кто хочет работать, учиться или постоянно проживать в Сингапуре, пишет The Straits Times. Новые правила не коснутся детей младше 12 лет и людей с медицинскими противопоказаниями.
- Чтобы оформить рабочую визу, работодатель должен доказать, что сотрудники были полностью привиты до прибытия в Сингапур. Последним нужно загрузить в систему иммиграции цифровой сертификат о вакцинации, а при регистрации на самолёт или паром показать оригинал документа.
- Власти утвердили новые меры на фоне распространения нового штамма Covid-19. Они признают, что «распространение “омикрона” неизбежно».
Как же задолбала эта тема... По факту: у всех знакомых на работах болеют сейчас вакцинированные сотрудники, не привитые не болеют. Вот почему так?
Нацизм получается?
Нет.
О работе, отношениях с деньгами и другими людьми.
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