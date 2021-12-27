Google обжаловала решение суда по иску «Царьграда» и попросила приостановить начисление штрафа Статьи редакции
Компания должна выплачивать «Царьграду» 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда.
Компания отметила, что судебные решения приняты в отношении российского юрлица ООО «Гугл», которое «в принципе не занимается администрированием сервисов Google», а решение суда исполнено американским ответчиком, пишет Forbes (заявление есть в распоряжении издания).
По данным Google, «Царьград» «неверно толкует решение», заявляя, что оно не исполнено.
Также компания попросила приостановить начисление неустойки на время рассмотрения жалобы. Она назвала сумму штрафа «беспрецедентной» для российской судебной практики. По подсчётам Google, за год и два месяца неустойка превысит совокупный объём российской денежной массы, а за 1,5 года — объём всего мирового богатства.
- Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
- В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google, потому что потеряли возможность смотреть YouTube-канал «Царьграда» и «обсуждать интересующие их темы с единомышленниками».
- 16 декабря суд подтвердил, что Google незаконно заблокировала YouTube-канал «Царьграда» и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда, причем каждую следующую неделю ежедневный размер неустойки будет увеличиваться в два раза.
- Согласно решению, Google должна полностью разблокировать YouTube-канал «Царьграда», вернуть авторам доступ и восстановить все «почтовые сообщения, документы, изображения, таблицы и чаты, список подписчиков, комментарии к видеороликам, репосты, лайки и дизлайки».
- 21 декабря в «Царьграде» заявили, что канал снова появился на видеоплатформе, но Google удалила из него часть контента, а у «Царьграда» нет к нему доступа.
Да нет никакого поворота, очевидно же, что это не представительство, ООО ГУГЛ реально формального никакого отношения не имеет к сервисам гугла, а судье Чадову было глубоко на эти нюансы.
Вот ведь, гуголь сдался, а телеграм нет :)) Для тех, кто не понял, это ирония.
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