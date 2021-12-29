Владимир Путин внёс в Госдуму проект нового закона о гражданстве Статьи редакции
Он расширяет круг тех, кто может претендовать на упрощённое получение паспорта и вводит институт прекращения гражданства.
Также законопроект вводит новые категории для получения упрощённого гражданства, расширяет полномочия президента и вводит новые причины для лишения гражданства.
Согласно законопроекту, требования по получению гражданства сократят более чем к 20 категориям лиц. Среди них:
- Граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
- Люди, у которых есть проживающие в России близкие родственники — граждане России.
- Потомки тех, кто постоянно проживал на территории бывшего СССР или Российской империи.
Документ также расширит круг людей, которые могут претендовать на гражданство. Он включает:
- Людей, родившихся на территории бывшего СССР до 6 февраля 1992 года.
- Военнослужащих, которые принесли присягу СССР или России и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в российских воинских частях.
- Людей, хотя бы один из родителей которых на их день рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (территории РСФСР).
Получить гражданство по упрощённой системе не смогут инвесторы и квалифицированные специалисты. Лишить гражданства теперь смогут за тяжкие преступления против государства и наркопреступления.
А, Навального лишат гражданство, понятно к чему все идёт
интересно вот лишили гражданства за репост в вк . А дальше что, как в фильме "Терминал" и в Крокожию?
А дальше паспорт "негражданина" с невозможностью избираться и избирать, с невозможностью работать на определенных должностях.
И правильно сделают!
+15р
У вас старая информация, уже 27 руб 36 копеек
давно пора, а заодно и "внука семи орденов"
+15р
Привет Азия.
Это пздц конечно….
Расизм вошёл в чат 🥲 а ничего что в Азии и странах снг живут дети переселенцев из России , которых отправляли осваивать и развивать эти земли. Учителя например
Зачем спорить с тупым человеком.
99% расистов в России это очень глупые люди, которые не видят дальше своего носа.
🤝
Вы слишком наивно смотрите на ситуацию, что тут даже спорить бесполезно.
Что за национализм? Пздц это такие высказывания как у вас.
Чел с фамилией Агаджанов жалуется на Азию.
Кек пук
А вот это прямой национализм! Вот как раз таких банить нужно!
Тяжкие преступления против государства - ну все, теперь соратникам навального и его самого можно лишать гражданства.
Таджики, узбеки и киргизы аплодируют стоя.
Которым больше не осталось выбора.
шта? можно чуть поподробней?
Хорошая новость, частично решит проблему с демографией.
"отличное решение проблемы". На смену за год уехавшим 70К ученым\инженерам приедут "родственники" из ближайших стран. :)
У вас и у ваших детей есть возможность стать учёным/инженером, пока вас за копейки будут обслуживать "родственники" из ближайших стран. Вы наверно не знаете, но ваши "соотечественники" слишком ленивые и не готовы работать за эти деньги.
Это не решение проблемы, но возможность реализовать себя.
что ты несешь(((
Отвечаю на очередное нытье.
скажу так, мы лучше как-нибудь сами справимся, без их помощи. Они выгоняли со своей земли наших граждан только по той причине, что они русские, поэтому мы обязаны проявить точно такую же политику.
А также те иностранные граждане, которых смотрели Россияне в 90х по ТВ и которым очень нужно уйти от налогов в своих странах…
Ну и тогда вишенкой пусть издаст закон, квартиры свыше 100квм разделить на коммуналки и подселить туда новых граждан) че там)
большинство изнасилований по всей России совершается мигрантами
Люблю накидывать)))
Ну чтож, раз не получилось равняться на замерзающую с загнивающем, то просто наберём людей, которые живут ещё хуже, пока такие есть.
Вот уж откуда, а из Монголии сейчас в РФ приезжать - это как из Украины в Беларусь.
Прочитав статью не вижу чем новый закон отличается от старого (кроме того что инвесторы и квалифицированные специалисты (что очень странно) не смогут по упрощенке получить гражданство).
Прекращение гражданства разве что новелла
Дефолтный "хитрый" шаг от деда, принять закон в котором 100 новых пунктов, чтобы всех запутать и скрыть тот один пункт ради которого все это и затевалось
Это понятное дело)) Тут вопрос в другом на мой взгляд, видимо нам не нужны больше квалифицированные специалисты (помню клиент был член нац. академии наук - проектировал вертолеты, даже РВП получить не мог)) ) либо инвесторы не нужны, у нас своих «мамкиных инвесторов» хватает?)
Умных людей привезешь, а они еще требовать прав и свобод начнут, оно им надо?)
Пошла жара
Как на счет программы получения иностранного гражданства? Хочу выбирать. Свободная страна ведь
иди, получай, кто тебе не дает?
Диван.
При покупке люля, плова и айрана в чайхане Душанбе гражданство РФ бесплатно
За отказ добровольно садиться на бутылку будет лишение гражданства.
Попытка" заполнить" вымерших?
Добро пожаловать )
...сокращает полномочия президента
Нука, нука, нука? О чем речь?🤔
По версии издания Inc.
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Он расширяет круг тех, кто может претендовать на упрощённое получение паспорта и вводит институт прекращения гражданства.
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