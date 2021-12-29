{"id":10146,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0435\u0437\u0434\u043d\u044b\u0435 \u00ab\u0422\u0440\u043e\u0439\u043a\u0430\u00bb \u043f\u043e\u044f\u0432\u044f\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445","url":"\/redirect?component=advertising&id=10146&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/337567-proezdnye-troyka-poyavyatsya-v-regionah-chto-ob-etom-nuzhno-znat&placeBit=1&hash=e51f5f32a98f5f83fd56722de3753f859fa50b42f2600e1ec21c29f1f3556c63","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
Богдан Музыченко

Владимир Путин внёс в Госдуму проект нового закона о гражданстве Статьи редакции

Он расширяет круг тех, кто может претендовать на упрощённое получение паспорта и вводит институт прекращения гражданства.

49
2509 просмотров

Также законопроект вводит новые категории для получения упрощённого гражданства, расширяет полномочия президента и вводит новые причины для лишения гражданства.

Согласно законопроекту, требования по получению гражданства сократят более чем к 20 категориям лиц. Среди них:

  • Граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
  • Люди, у которых есть проживающие в России близкие родственники — граждане России.
  • Потомки тех, кто постоянно проживал на территории бывшего СССР или Российской империи.

Документ также расширит круг людей, которые могут претендовать на гражданство. Он включает:

  • Людей, родившихся на территории бывшего СССР до 6 февраля 1992 года.
  • Военнослужащих, которые принесли присягу СССР или России и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в российских воинских частях.
  • Людей, хотя бы один из родителей которых на их день рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (территории РСФСР).

Получить гражданство по упрощённой системе не смогут инвесторы и квалифицированные специалисты. Лишить гражданства теперь смогут за тяжкие преступления против государства и наркопреступления.

#россия #новость #гражданство

49
11
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
49 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
MONAR

А, Навального лишат гражданство, понятно к чему все идёт

Ответить
18
Развернуть ветку
DeepFakescovery channel

интересно вот лишили гражданства за репост в вк . А дальше что, как в фильме "Терминал" и в Крокожию?

Ответить
5
Развернуть ветку
Kieli.app

А дальше паспорт "негражданина" с невозможностью избираться и избирать, с невозможностью работать на определенных должностях.

Ответить
3
Развернуть ветку
Александр Сизинцев

И правильно сделают!

Ответить
–10
Развернуть ветку
kav

+15р

Ответить
8
Развернуть ветку
Alex Ulex

У вас старая информация, уже 27 руб 36 копеек

Ответить
0
Развернуть ветку
Serj Koss

давно пора, а заодно и "внука семи орденов"

Ответить
–9
Развернуть ветку
kav

+15р

Ответить
4
Развернуть ветку
Ответный чувак

Всё ради последней строчки ))
Лишить гражданства теперь смогут за тяжкие преступления против государства и наркопреступления.

Ответить
13
Развернуть ветку
Volodya Agadzhanov

Привет Азия.

Это пздц конечно….

Ответить
4
Развернуть ветку
Полина Гордиенко

Расизм вошёл в чат 🥲 а ничего что в Азии и странах снг живут дети переселенцев из России , которых отправляли осваивать и развивать эти земли. Учителя например

Ответить
4
Развернуть ветку
Тимур Петров

Зачем спорить с тупым человеком.
99% расистов в России это очень глупые люди, которые не видят дальше своего носа.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ответный чувак

Ну да, а по факту, после развала СССР, их от туда гнали палками.
Но! удивительная вещь, эти "палочники", вдруг ринулись к нам в страну.

Ответить
3
Развернуть ветку
Volodya Agadzhanov

🤝

Ответить
0
Развернуть ветку
Volodya Agadzhanov

Вы слишком наивно смотрите на ситуацию, что тут даже спорить бесполезно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Влад

Что за национализм? Пздц это такие высказывания как у вас.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Кирилл Макеев

Чел с фамилией Агаджанов жалуется на Азию.
Кек пук

Ответить
–1
Развернуть ветку
Volodya Agadzhanov

А вот это прямой национализм! Вот как раз таких банить нужно!

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Сергеевич

Тяжкие преступления против государства - ну все, теперь соратникам навального и его самого можно лишать гражданства.

Ответить
8
Развернуть ветку
Romantiq

Таджики, узбеки и киргизы аплодируют стоя.

Ответить
6
Развернуть ветку
Marat Ahiar

Которым больше не осталось выбора.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Евгений

шта? можно чуть поподробней?

Ответить
1
Развернуть ветку
Тимур Петров

Хорошая новость, частично решит проблему с демографией.

Ответить
–13
Развернуть ветку
evilnw

"отличное решение проблемы". На смену за год уехавшим 70К ученым\инженерам приедут "родственники" из ближайших стран. :)

Ответить
16
Развернуть ветку
Тимур Петров

У вас и у ваших детей есть возможность стать учёным/инженером, пока вас за копейки будут обслуживать "родственники" из ближайших стран. Вы наверно не знаете, но ваши "соотечественники" слишком ленивые и не готовы работать за эти деньги.

Это не решение проблемы, но возможность реализовать себя.

Ответить
–7
Развернуть ветку
Евгений

что ты несешь(((

Ответить
6
Развернуть ветку
Тимур Петров

Отвечаю на очередное нытье.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Маркетологов к стенке

скажу так, мы лучше как-нибудь сами справимся, без их помощи. Они выгоняли со своей земли наших граждан только по той причине, что они русские, поэтому мы обязаны проявить точно такую же политику.

Ответить
1
Развернуть ветку
Denis S

А также те иностранные граждане, которых смотрели Россияне в 90х по ТВ и которым очень нужно уйти от налогов в своих странах…

Ответить
3
Развернуть ветку
Ответный чувак

Теперь у нас в стране станет намного больше безнациональных вешалок для бороды с гражданством - Россия.
Похлопаем, ведь у нас все местное население работает, нет безработных. Дефицит рабочей силы. Надо срочно нанимать приезжих

Ответить
3
Развернуть ветку
Денис Самойлов

Ну и тогда вишенкой пусть издаст закон, квартиры свыше 100квм разделить на коммуналки и подселить туда новых граждан) че там)

Ответить
2
Развернуть ветку
Иван Шеметов

большинство изнасилований по всей России совершается мигрантами
 Люблю накидывать)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Pink Pinkus

Ну чтож, раз не получилось равняться на замерзающую с загнивающем, то просто наберём людей, которые живут ещё хуже, пока такие есть.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ответный чувак

Потомки тех, кто постоянно проживал на территории бывшего СССР или Российской империи.
 Все население Монголии радостно собирает чемоданчики B-)

Ответить
1
Развернуть ветку
Николай

Вот уж откуда, а из Монголии сейчас в РФ приезжать - это как из Украины в Беларусь.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Олег

Прочитав статью не вижу чем новый закон отличается от старого (кроме того что инвесторы и квалифицированные специалисты (что очень странно) не смогут по упрощенке получить гражданство).
Прекращение гражданства разве что новелла

Ответить
0
Развернуть ветку
kav

Дефолтный "хитрый" шаг от деда, принять закон в котором 100 новых пунктов, чтобы всех запутать и скрыть тот один пункт ради которого все это и затевалось

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег

Это понятное дело)) Тут вопрос в другом на мой взгляд, видимо нам не нужны больше квалифицированные специалисты (помню клиент был член нац. академии наук - проектировал вертолеты, даже РВП получить не мог)) ) либо инвесторы не нужны, у нас своих «мамкиных инвесторов» хватает?)

Ответить
2
Развернуть ветку
kav

Умных людей привезешь, а они еще требовать прав и свобод начнут, оно им надо?)

Ответить
2
Развернуть ветку
Inessa Vasilyeva

Пошла жара

Ответить
0
Развернуть ветку
Волоцкой Дмитрий

Как на счет программы получения иностранного гражданства? Хочу выбирать. Свободная страна ведь

Ответить
0
Развернуть ветку
Serj Koss

иди, получай, кто тебе не дает?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Тимур Петров

Диван.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Ответный чувак

Ну хоть за особо тяжкие не могут

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Ходунов

При покупке люля, плова и айрана в чайхане Душанбе гражданство РФ бесплатно

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Klimanskiy

За отказ добровольно садиться на бутылку будет лишение гражданства.

Ответить
0
Развернуть ветку
Светлана Владимирова

Попытка" заполнить" вымерших?

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Синицын

Добро пожаловать )

Ответить
–1
Развернуть ветку
Yan Varskii

...сокращает полномочия президента

Нука, нука, нука? О чем речь?🤔

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 49 комментариев
Финансы
Татьяна Афанасьева
Rivian, Coinbase, Robinhood: 12 самых интересных IPO 2021 года Статьи редакции

По версии издания Inc.

CNBC
5
14
Группа «Самолет»
Некролог «Ипотеки 2.99». Как проходила наша самая успешная рекламная кампания

Рассказываем на примере самой успешной кампании за всю историю группы «Самолет».

8
7
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
СберЗдоровье
Как мы в 2021 построили процессы адаптации в СберЗдоровье с нуля

Привет! Меня зовут Вера Белова, старший спец по адаптации и развитию в СберЗдоровье.

2
11
Финансы
Pavel Komarovskiy
FinEx ответил на неудобные вопросы: снижение комиссий ETF, неспонсируемый листинг и фонд на Биткоин

Краткое содержание двухчасовой сессии в прямом эфире, в ходе которой Олег Янкелев и Владимир Крейндель из FinEx попытались ответить на самые острые вопросы зрителей: стоит ли ждать снижения комиссий на ETF, как фонды Финэкс будут конкурировать с приходящими на наш рынок дешевыми ETF Vanguard/iShares, и появление каких новых фондов стоит ждать.

1
8
NPLaw
Google оштрафовали на 7,2 млрд рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал Google LLC на 7,2 млрд рублей.

0
0
Приёмная
Mark Mark
Почта России не обрабатывает посылки из Германии

Приветствую читателей и тех, кто ждет свои посылки из Германии в Россию, отправленные через хаб Почты России в Берлине (отделение 500983).

4
5
Личный опыт
Coffee Bean
Скам, или как потерять 500 тысяч рублей на криптовалюте

О таком не принято говорить, да и в целом очень сложно признаться даже себе, что ты облажался. Намного чаще мы слышим истории успеха, видим идеальные аккаунты в соцсетях, но мало кто рассказывает о своих факапах.

94
57
Тинькофф
Перенести встречу с представителем, перевыпустить карту и решить другие задачи без помощи оператора

Вот какие навыки освоил голосовой помощник Олег за полгода в колл-центре

18
6
Право
Богдан Музыченко
Владимир Путин внёс в Госдуму проект нового закона о гражданстве Статьи редакции

Он расширяет круг тех, кто может претендовать на упрощённое получение паспорта и вводит институт прекращения гражданства.

49
11
Финансы
Маша Цепелева
В Госдуму внесли законопроект об ограничении срока потребительского кредита до пяти лет Статьи редакции

Закон нужен для борьбы с «чрезмерной закредитованностью населения», считают его авторы.

104
16
Приёмная
Александр Морозов
Оскорбление клиента основателем TOPGUN

Алексей Локонцев, основатель барбершопов, называет клиентов «питухами».

169
72
Больше статей
null