Ростуризм предложил новую версию закона о туризме — нынешняя действует с 1996 года Статьи редакции
В проекте ведомство предлагает ввести невозвратные тарифы для отелей и прописать в законе понятие турагрегаторов.
- Ведомство опубликовало новую версию закона, которая должна заменить нынешнюю версию, пишет Forbes.
- В нём Ростуризм предлагает изменить некоторые понятия и добавить новые термины. Например, «туристические маршруты», «самостоятельный турист», «экскурсионная деятельность». Согласно новому проекту, туристический продукт — это проживание вместе с любой другой туристической услугой (сейчас — проживание и транспорт).
- Также ведомство хочет ввести невозвратный тариф для отелей по аналогии с авиакомпаниями — например, нельзя будет вернуть деньги за проживание.
- В список «средств размещения» Ростуризм хочет добавить гостевые дома, кемпинги, круизные суда и поезда. Также ведомство предлагает новое определение «туриста» — человек, который путешествует от 24 часов до года (сейчас — человек, который путешествует до полугода).
- Ростуризм хочет ввести в закон понятие турагрегаторов. Они должны будут указывать на своих сайтах более полные данные для клиентов, например, реальное количество звёзд у отеля.
- Ростуризм планирует, что закон примут до конца 2022 года — вступить в силу он должен 1 января 2023 года. Ведомство отметило, что сроки ориентировочные.
Эмм, сейчас же есть невозвратные тарифы в отелях, они незаконные?
Как это поможет большинству россиян, которые дальше своего города выехать не могут?
вот чиновники, опять все хуже и хуже делают! Ничего хорошего не могут сделать!!! Нищий народ грабят.
P.s. новость и даже заголовок не читал, вроде сейчас так модно писать
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