В ведомстве не хотят сразу же прибегать к ограничительным мерам.

О том, что ни одна из зарубежных IT-компаний, подпадающих под закон о «приземлении», не выполнила все его требования, представители Роскомнадзора рассказали газете «Известия».

Помимо открытия в РФ собственного представительства, сервисы обязали создать личный кабинет на сайте ведомства, а также разместить на собственных ресурсах форму обратной связи с пользователями из России и счётчик посещаемости.

В Роскомнадзоре заявили, что о применении санкций против не подчиняющихся закону компаний задумаются только 1 января, когда тот вступит в силу. Однако ведомство готово дать дополнительное время владельцам сервисов, представители которых выходят на диалог и работают над тем, чтобы удовлетворить все требования. О каких компаниях идёт речь и какой конкретно срок им могут предоставить, в ведомстве не уточнили.

В список компаний, которые должны открыть в России офисы, входят в том числе Google, Apple, Meta, Twitter, Telegram, Discord и Spotify.

По закону против них могут применить такие меры, как запрет на рекламу в РФ или поисковую выдачу, а также ограничения платежей и полная или частичная блокировка сервисов на территории страны. В Роскомнадзоре подчёркивают, что к замедлению трафика или ограничению доступа будут прибегать только в крайних случаях, а начнут с экономических санкций.