Роскомнадзор: Google, Apple, Meta и другие компании игнорируют требование открыть офисы в РФ к 1 января Статьи редакции
В ведомстве не хотят сразу же прибегать к ограничительным мерам.
О том, что ни одна из зарубежных IT-компаний, подпадающих под закон о «приземлении», не выполнила все его требования, представители Роскомнадзора рассказали газете «Известия».
Помимо открытия в РФ собственного представительства, сервисы обязали создать личный кабинет на сайте ведомства, а также разместить на собственных ресурсах форму обратной связи с пользователями из России и счётчик посещаемости.
В Роскомнадзоре заявили, что о применении санкций против не подчиняющихся закону компаний задумаются только 1 января, когда тот вступит в силу. Однако ведомство готово дать дополнительное время владельцам сервисов, представители которых выходят на диалог и работают над тем, чтобы удовлетворить все требования. О каких компаниях идёт речь и какой конкретно срок им могут предоставить, в ведомстве не уточнили.
В список компаний, которые должны открыть в России офисы, входят в том числе Google, Apple, Meta, Twitter, Telegram, Discord и Spotify.
По закону против них могут применить такие меры, как запрет на рекламу в РФ или поисковую выдачу, а также ограничения платежей и полная или частичная блокировка сервисов на территории страны. В Роскомнадзоре подчёркивают, что к замедлению трафика или ограничению доступа будут прибегать только в крайних случаях, а начнут с экономических санкций.
Сегодня к вечеру бы ещё потребовали)
31-го в 10 вечера торжественное открытие
А представляете сами компании 31вечером прекращают все сервисы какие есть в сети , от блокировок сайтов по геолокации из России до остановки всех сервисов, какие есть в сети.
От блокировок сайтов по геолокации из России до остановки банковского ПО, всякие мессенжеры, почту, антивирусы.
Как думаете, через сколько наступит каменный век?
В список компаний, которые должны открыть в России офисы, входят в том числе Google,
И тут же
По закону против них могут применить такие меры, как запрет на рекламу в РФ или поисковую выдачу
Это блять как? Запретят упоминание гугла в поисковой выдачи яндекса?
Исходя из опыта проживания в стране, мне видится, что строгость законов, которая нивелируется необязательностью их выполнения это фича, а Роскомнадзор почему-то думает что это баг 🤷
Вот мне интересно, эта необязательность исполнения реально есть? Из того что я вижу, если есть закон и схватят за руку - обязательно исполнят. Даже самый дурацкий и противоправный закон.
Ну для сильных мира сего - конечно есть)
Если у тебя есть деньги, то может и не исполнят.
Зачем крупным компаниям делать из своих российских работников заложников? Поэтому и не открывают.
А че? Специалист по коммуникации в Рф
Зарплата пять миллионов, срок 20 лет
Интересно узнать как в развитых странах. Ну например, в Японии, Германии, Канаде, Китае — есть ли там офисы. Никто не в курсе?
Я что-то сомневаюсь. Если это так, то: "ох уж эти генералы, лишь бы в офис им придти".
Мля ))) В Китае. Вы бы хоть почитали, как там гугл и фб работают ))))
Логике, похоже, именно такая.
Google в Китае работает только через VPN.Вайберы,воцапы тоже не работают.Самое забавное,что через wi-fi в гостиничном номере не работает,а когда переключаешься на рос.симку,то все нормуль.
В Китае Кук лично ездит к вождю договариваться о присутствии эппла в стране
А при чем здесь развитые страны, когда ты в РФ?
Офис Google занимает несколько этажей в знаменитом здании KPF в Токио и, как это обычно бывает, повторяет элементы местной культуры и истории во всех помещениях.
Интересно, а если они скажут, ну вас нафиг, уходим из России. Роскампозер сразу обосрется и будет извиняться? А Вовочка будет пытаться погасить загорающиеся по всей стране пердаки, своими сладкими словами что он аз есмъ царь бункерский сейчас все порешает?… роскампозер!!! Жги, давай!!! Я хочу это увидеть!
Думаю, ему абсолютно плевать, хоть всех сразу запрещай. Это ведь не его товарищей бизнес, а сам он даже смартфоном не пользуется.
Он же не пользуется и ты не будешь 😂😂👌
А кто загорится, бабушки с пенсией 10к? или, может, учителя с такой же зп?
Быстрее бы уже чебурнет, видак и денди.
Денди не российская. Электроника, или Эльбрус сейчас. Ну или волк с яйцами
Закон о "приземлении"
😐😐😐
У Гугла вроде есть офис в Балчуге, бывали, бухали
сестра там работала до 14го. не, давно из там нет.
задумаются только 1 января
Я так понимаю, как только похмелятся с утра, так и задумаются - "что же мы сделали такое в прошлом году?".
...собака села и заплакала
Помимо этого, им нужно создать личный кабинет на сайте ведомства, разметить на своих сайтах форму обратной связи с пользователями из России и счётчик посещаемости.
А товарища майора рядом с ресепшеном посадить или отдельный кабинет предоставить?
А счетчик какой ставить надо? Liveinternet или Яндекс.Метрику? )))
Vc не будь как Роскампозер. Не удаляй посты без суда и следствия.
только бы выезд за границу не запретили
ээхх, думается мне, что всё-таки останемся мы без гугла и мордрокниги. и тогда айтишникам уж точно надо будет "валить". печаль ((
Какое время? Почему когда я не плачу налоги мне сразу блокируют все что можно из-за двух копеек.
Блокировать нахер Гугл, эпл, Фейсбук и все что там попадает. И никаких отсрочек.
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