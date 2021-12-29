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Роскомнадзор: Google, Apple, Meta и другие компании игнорируют требование открыть офисы в РФ к 1 января Статьи редакции

В ведомстве не хотят сразу же прибегать к ограничительным мерам.

О том, что ни одна из зарубежных IT-компаний, подпадающих под закон о «приземлении», не выполнила все его требования, представители Роскомнадзора рассказали газете «Известия».

Помимо открытия в РФ собственного представительства, сервисы обязали создать личный кабинет на сайте ведомства, а также разместить на собственных ресурсах форму обратной связи с пользователями из России и счётчик посещаемости.

В Роскомнадзоре заявили, что о применении санкций против не подчиняющихся закону компаний задумаются только 1 января, когда тот вступит в силу. Однако ведомство готово дать дополнительное время владельцам сервисов, представители которых выходят на диалог и работают над тем, чтобы удовлетворить все требования. О каких компаниях идёт речь и какой конкретно срок им могут предоставить, в ведомстве не уточнили.

В список компаний, которые должны открыть в России офисы, входят в том числе Google, Apple, Meta, Twitter, Telegram, Discord и Spotify.

По закону против них могут применить такие меры, как запрет на рекламу в РФ или поисковую выдачу, а также ограничения платежей и полная или частичная блокировка сервисов на территории страны. В Роскомнадзоре подчёркивают, что к замедлению трафика или ограничению доступа будут прибегать только в крайних случаях, а начнут с экономических санкций.

#новость #meta #google #apple

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Sergey Ontime

Сегодня к вечеру бы ещё потребовали)

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13
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Шизоидная обезьяна

31-го в 10 вечера торжественное открытие

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11
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StepanCapusta

А представляете сами компании 31вечером прекращают все сервисы какие есть в сети , от блокировок сайтов по геолокации из России до остановки всех сервисов, какие есть в сети.
От блокировок сайтов по геолокации из России до остановки банковского ПО, всякие мессенжеры, почту, антивирусы.
Как думаете, через сколько наступит каменный век?

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0
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Влад Борщ

В список компаний, которые должны открыть в России офисы, входят в том числе Google,
И тут же

По закону против них могут применить такие меры, как запрет на рекламу в РФ или поисковую выдачу
Это блять как? Запретят упоминание гугла в поисковой выдачи яндекса?

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9
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Эдуард Гладышев

Исходя из опыта проживания в стране, мне видится, что строгость законов, которая нивелируется необязательностью их выполнения это фича, а Роскомнадзор почему-то думает что это баг 🤷

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5
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Мария Богоделова

Вот мне интересно, эта необязательность исполнения реально есть? Из того что я вижу, если есть закон и схватят за руку - обязательно исполнят. Даже самый дурацкий и противоправный закон.

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1
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Павел Ильин

Ну для сильных мира сего - конечно есть)

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0
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Дмитрий Румянцев

Если у тебя есть деньги, то может и не исполнят.

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0
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Стартапер-пессимист

Зачем крупным компаниям делать из своих российских работников заложников? Поэтому и не открывают.

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5
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Владислав Недзвецкий

А че? Специалист по коммуникации в Рф

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1
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Павел Морозов

Зарплата пять миллионов, срок 20 лет

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0
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Igor Shkarin

Интересно узнать как в развитых странах. Ну например, в Японии, Германии, Канаде, Китае — есть ли там офисы. Никто не в курсе?

Я что-то сомневаюсь. Если это так, то: "ох уж эти генералы, лишь бы в офис им придти".

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2
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Дмитрий Милюков

Мля ))) В Китае. Вы бы хоть почитали, как там гугл и фб работают ))))

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3
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Артур Тирринн

Логике, похоже, именно такая.

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0
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Валерий Голованов

Google в Китае работает только через VPN.Вайберы,воцапы тоже не работают.Самое забавное,что через wi-fi в гостиничном номере не работает,а когда переключаешься на рос.симку,то все нормуль.

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0
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Mark Borisov

В Китае Кук лично ездит к вождю договариваться о присутствии эппла в стране

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0
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Дмитрий Кузнецов

А при чем здесь развитые страны, когда ты в РФ?

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0
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StepanCapusta

Офис Google занимает несколько этажей в знаменитом здании KPF в Токио и, как это обычно бывает, повторяет элементы местной культуры и истории во всех помещениях.

http://puregoogle.ru/2013/06/ofis-google-v-yaponii/

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0
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Dmitriy Raven

Интересно, а если они скажут, ну вас нафиг, уходим из России. Роскампозер сразу обосрется и будет извиняться? А Вовочка будет пытаться погасить загорающиеся по всей стране пердаки, своими сладкими словами что он аз есмъ царь бункерский сейчас все порешает?… роскампозер!!! Жги, давай!!! Я хочу это увидеть!

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3
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Peter Dmitrienko

Думаю, ему абсолютно плевать, хоть всех сразу запрещай. Это ведь не его товарищей бизнес, а сам он даже смартфоном не пользуется.

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1
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Дмитрий Кузнецов

Он же не пользуется и ты не будешь 😂😂👌

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1
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Andre Macareno

А кто загорится, бабушки с пенсией 10к? или, может, учителя с такой же зп?

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Константин Давыдов

Быстрее бы уже чебурнет, видак и денди.

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2
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Игорь Протасов

Денди не российская. Электроника, или Эльбрус сейчас. Ну или волк с яйцами

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0
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Волоцкой Дмитрий

Закон о "приземлении"
😐😐😐

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2
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Чит Чат

У Гугла вроде есть офис в Балчуге, бывали, бухали

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Nikolay Pomeschenko

сестра там работала до 14го. не, давно из там нет.

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2
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Ответный чувак

Вот и приехали...
Раньше по-одному за гаражами выцепляли, видимо заибались, и заказали авианосец :-\

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Вася Пражкин

задумаются только 1 января
 Я так понимаю, как только похмелятся с утра, так и задумаются - "что же мы сделали такое в прошлом году?".

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Nikolay Pomeschenko

...собака села и заплакала

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Товарищ

Помимо этого, им нужно создать личный кабинет на сайте ведомства, разметить на своих сайтах форму обратной связи с пользователями из России и счётчик посещаемости.

А товарища майора рядом с ресепшеном посадить или отдельный кабинет предоставить?

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Александр Ш

А счетчик какой ставить надо? Liveinternet или Яндекс.Метрику? )))

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Dmitriy Raven

Vc не будь как Роскампозер. Не удаляй посты без суда и следствия.

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Хороший

только бы выезд за границу не запретили

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Хороший

ээхх, думается мне, что всё-таки останемся мы без гугла и мордрокниги. и тогда айтишникам уж точно надо будет "валить". печаль ((

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Valeryi Ozarnichuk

Какое время? Почему когда я не плачу налоги мне сразу блокируют все что можно из-за двух копеек.

Блокировать нахер Гугл, эпл, Фейсбук и все что там попадает. И никаких отсрочек.

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–6
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Роскомнадзор: Google, Apple, Meta и другие компании игнорируют требование открыть офисы в РФ к 1 января Статьи редакции

В ведомстве не хотят сразу же прибегать к ограничительным мерам.

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