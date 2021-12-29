Право
Nazigul Jusupova

Суд отказался приостановить начисление неустойки Google по иску «Царьграда» Статьи редакции

Компания просила не начислять штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда на время рассмотрения апелляционной жалобы.

  • Решение суда по кассационной жалобе компании опубликовано 29 декабря. Детали рассмотрения заявления в карточке дела не приводятся.
  • Google 27 декабря обжаловала решение суда по иску «Царьграда» и попросила приостановить начисление штрафа. Компания отметила, что судебные решения приняты в отношении российского юрлица ООО «Гугл», а решение суда исполнено американским ответчиком. Также она просила приостановить начисление неустойки на время рассмотрения жалобы.
  • Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
  • В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google, потому что потеряли возможность смотреть YouTube-канал «Царьграда» и «обсуждать интересующие их темы с единомышленниками».
  • 16 декабря суд подтвердил, что Google незаконно заблокировала YouTube-канал «Царьграда» и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда, причем каждую следующую неделю ежедневный размер неустойки будет увеличиваться в два раза.
  • Согласно решению, Google должна полностью разблокировать YouTube-канал «Царьграда», вернуть авторам доступ и восстановить все «почтовые сообщения, документы, изображения, таблицы и чаты, список подписчиков, комментарии к видеороликам, репосты, лайки и дизлайки».
  • 21 декабря в «Царьграде» заявили, что канал снова появился на видеоплатформе, но Google удалила из него часть контента, а у «Царьграда» нет к нему доступа.

#новости #google

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16 комментариев
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Akalaka Rus

Я прям хочу увидеть это, как фильм-фантастику : Google собрала яйца в кулак, попросила прощения у жителей РФ и сыбалась с нашего рынка. Что будет подгорать и как будут реагировать наши чинуши? Сколько тонн желчи будет литься по госканалам? Как скоро принесут обувь для переобувки?

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Максим Горький

только просила прощения не в инстаграме, а в ютюбе. Я бы посмотрел.

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Valeryi Ozarnichuk

Никак. Они не смогут реагировать, у них ничего работать не будет.

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pancakeForev

Ну хоть канал rt можно будет не восстанавливать

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Артем Павлючук

Все-таки, как же хорошо, когда есть друзья. Или заинтересованные партнеры.

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Максим Горький

или дети и семьи в США или Швейцарии :) и деньги там же.

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Артем Павлючук

Я про другое.

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Вася Пражкин

Думаю, аргументация была такой:
- А че нет-та? Сотка - тоже деньги.

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Alexey Shabolkin
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xxx xxx

Гугль натянут на 0.3 процента годовой выручки, но что он сделает в ответ и насколько это будет больно, пока под вопросом.

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Руслан Ніколаєнко

Судя по методу расчета штрафа, там сумма выходит космическая)

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xxx xxx

Не будут они ничего платить, но им тут не дадут работать, начнут блочить, но может всё кончится не так как планировалось.

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Денис Файзулин

андроид отключит

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rambo

Так этому гуглу, так его и надо. а то сильно много себе позволяют

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Гордон Фримэн

Например?

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rambo

каналы неугодные закрывают. Следуют указке сша. Против-прививочные каналы тоже закрывают

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