Виталий ставицкий: «Наша главная цель – увеличить национальный рынок дизайна в 10 раз»

В декабре Союзу дизайнеров России (СДР) исполнилось 30 лет. В честь юбилея творческого объединения его президент Виталий Ставицкий в эксклюзивном интервью интернет-изданию «1474» рассказал о малоизвестных фактах из истории отечественного дизайна, нынешнем дне СДР, а также о ключевых проблемах развития дизайн-отрасли в стране и путях их решения.