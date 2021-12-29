Суд отказался приостановить начисление неустойки Google по иску «Царьграда» Статьи редакции
Компания просила не начислять штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда на время рассмотрения апелляционной жалобы.
- Решение суда по кассационной жалобе компании опубликовано 29 декабря. Детали рассмотрения заявления в карточке дела не приводятся.
- Google 27 декабря обжаловала решение суда по иску «Царьграда» и попросила приостановить начисление штрафа. Компания отметила, что судебные решения приняты в отношении российского юрлица ООО «Гугл», а решение суда исполнено американским ответчиком. Также она просила приостановить начисление неустойки на время рассмотрения жалобы.
- Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
- В октябре 2020 года двое зрителей «Царьграда» подали иски в суд против Google, потому что потеряли возможность смотреть YouTube-канал «Царьграда» и «обсуждать интересующие их темы с единомышленниками».
- 16 декабря суд подтвердил, что Google незаконно заблокировала YouTube-канал «Царьграда» и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда, причем каждую следующую неделю ежедневный размер неустойки будет увеличиваться в два раза.
- Согласно решению, Google должна полностью разблокировать YouTube-канал «Царьграда», вернуть авторам доступ и восстановить все «почтовые сообщения, документы, изображения, таблицы и чаты, список подписчиков, комментарии к видеороликам, репосты, лайки и дизлайки».
- 21 декабря в «Царьграде» заявили, что канал снова появился на видеоплатформе, но Google удалила из него часть контента, а у «Царьграда» нет к нему доступа.
Я прям хочу увидеть это, как фильм-фантастику : Google собрала яйца в кулак, попросила прощения у жителей РФ и сыбалась с нашего рынка. Что будет подгорать и как будут реагировать наши чинуши? Сколько тонн желчи будет литься по госканалам? Как скоро принесут обувь для переобувки?
только просила прощения не в инстаграме, а в ютюбе. Я бы посмотрел.
Никак. Они не смогут реагировать, у них ничего работать не будет.
Ну хоть канал rt можно будет не восстанавливать
Все-таки, как же хорошо, когда есть друзья. Или заинтересованные партнеры.
или дети и семьи в США или Швейцарии :) и деньги там же.
Я про другое.
Думаю, аргументация была такой:
- А че нет-та? Сотка - тоже деньги.
Гугль натянут на 0.3 процента годовой выручки, но что он сделает в ответ и насколько это будет больно, пока под вопросом.
Судя по методу расчета штрафа, там сумма выходит космическая)
Не будут они ничего платить, но им тут не дадут работать, начнут блочить, но может всё кончится не так как планировалось.
андроид отключит
Так этому гуглу, так его и надо. а то сильно много себе позволяют
Например?
каналы неугодные закрывают. Следуют указке сша. Против-прививочные каналы тоже закрывают
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