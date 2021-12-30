Власти против контроля Полякова над компанией — они считают, что технологии могут попасть в Украину или другие страны.

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Правительство США потребовало, чтобы украинский предприниматель Максим Поляков продал свою долю в компании из-за возможной угрозы нацбезопасности, пишет Bloomberg.

Государство опасается, что технологии могут попасть в Украину или другие страны, которые занимаются разработкой ракетных программ.

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Комитет по иностранным инвестициям США впервые высказал свои опасения в ноябре 2020 года и потребовал, чтобы Поляков и его инвестгруппа Noosphere Venture Partners продали 50% акций компании.

Поляков заявил, что его действия не представляют никакой угрозы для страны, но согласился с требованием регулятора. Он ушёл из совета директоров ещё в ноябре 2020 года, а до этого в мае продал «значительную» часть своей доли, указывает издание.

Поляков передал право на принятие деловых и технологических решений исполнительному директору Тому Маркусику, который раньше работал NASA и Space Exploration Technologies. Это должно было облегчить получение технологических контрактов. Сейчас, по словам источников Bloomberg, правительство приостановило запуск ракет Firefly Aerospace из-за ситуации с Поляковым.

Noosphere Ventures заявила, что наймёт инвестиционно-банковскую фирму, которая поможет в продаже доли в Firefly Aerospace.

Максим Поляков возглавил компанию в 2017 году. Он выкупил обанкротившуюся Firefly Space Systems у её основателя Тома Маркусика, а затем перезапустил проект под названием Firefly Aerospace.

Компания разрабатывает малые и средние ракеты-носители для коммерческих запусков на орбиту. В 2018 году сообщалось, что NASA выбрали Firefly Aerospace для доставки полезных грузов на Луну. В сентябре 2021 года ракета Alpha взорвалась во время первого испытательного полёта.