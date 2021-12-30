Максим Поляков продаст свою долю в космической компании Firefly Aerospace из-за требования властей США Статьи редакции
Власти против контроля Полякова над компанией — они считают, что технологии могут попасть в Украину или другие страны.
Правительство США потребовало, чтобы украинский предприниматель Максим Поляков продал свою долю в компании из-за возможной угрозы нацбезопасности, пишет Bloomberg.
Государство опасается, что технологии могут попасть в Украину или другие страны, которые занимаются разработкой ракетных программ.
Комитет по иностранным инвестициям США впервые высказал свои опасения в ноябре 2020 года и потребовал, чтобы Поляков и его инвестгруппа Noosphere Venture Partners продали 50% акций компании.
Поляков заявил, что его действия не представляют никакой угрозы для страны, но согласился с требованием регулятора. Он ушёл из совета директоров ещё в ноябре 2020 года, а до этого в мае продал «значительную» часть своей доли, указывает издание.
Поляков передал право на принятие деловых и технологических решений исполнительному директору Тому Маркусику, который раньше работал NASA и Space Exploration Technologies. Это должно было облегчить получение технологических контрактов. Сейчас, по словам источников Bloomberg, правительство приостановило запуск ракет Firefly Aerospace из-за ситуации с Поляковым.
Noosphere Ventures заявила, что наймёт инвестиционно-банковскую фирму, которая поможет в продаже доли в Firefly Aerospace.
Максим Поляков возглавил компанию в 2017 году. Он выкупил обанкротившуюся Firefly Space Systems у её основателя Тома Маркусика, а затем перезапустил проект под названием Firefly Aerospace.
Компания разрабатывает малые и средние ракеты-носители для коммерческих запусков на орбиту. В 2018 году сообщалось, что NASA выбрали Firefly Aerospace для доставки полезных грузов на Луну. В сентябре 2021 года ракета Alpha взорвалась во время первого испытательного полёта.
ЭТО ДРУГОЕ, ТАМ ДЕМОКРАТИЧНО
Конкретно в ракетостроения никакой демократии нет. США очень жестко контролирует эту отрасль, по этой же причине даже в частных компаниях (например Spacex) не могут работать НЕ-граждане США
Просто способ заставить владельцев бизнесов получать американское гражданство и платить налоги со всех доходов, даже если жить и вести бизнес ты будешь в другом конце света.
Нормально так. Купил банкрот, поднял ее, а теперь самая демократичная страна мира требует продать бизнес, потому что ты не американец.
Может Максиму сделать операцию по смене кожи, как Джексон, только наоборот? Тогда все просящие продать бизнес, будут автоматически расистами.
Шел конец 2021 года, люди до сих пор верят что Джексон делал операцию по смену цвета кожи...
"Может Максиму сделать операцию по смене кожи"... и одновременно по смене пола.
отмели,в рашке всегда так
... ой, это в с соединительный штатах... неудобно вышло.
" Власти против контроля Полякова над компанией — они считают, что технологии могут попасть в Украину или другие страны."
в оригинале написано:
"Представители правительства и авиакосмической отрасли выразили возражения против контроля Полякова над компанией на фоне опасений, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны"
Одно слово убрано, но как все меняет..
Ничего не меняет 😂
Так же в оригинале:
Поляков согласился уйти из правления компании и уйти из повседневной деятельности Firefly в конце 2020 года, чтобы помочь компании получить правительственные и военные контракты США..
За последние пару лет Firefly добилась устойчивого прогресса. Компания выиграла контракты с НАСА, Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов и ВВС США
Так я же не против)
Я тоже не против )
Просто как цитируешь статью, надо все таки писать как есть.
А то выглядит манипуляцией
Ну уточнение про правительственные и военные контракты всё же имеет значение, в отличие от упоминания России. Вот если бы там была указана только Украина, тогда да)
Пилотный проект запустят во второй половине 2022 года.
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