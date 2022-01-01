Юристы Versus.IT — о важных нововведениях и поправках для бизнеса: приземлении иностранных ИТ-компаний, отмене НДС для ресторанов, праве на ПО в госзакупках, биометрия и не только.

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О каких изменениях пойдёт речь:

Закон о приземлении ИТ-компаний

Кому это важно: иностранным ИТ-компаниям, площадкам для интернет-торговли, сервисам, особенно из перечня Роскомнадзора, рекламным агентствам и операторам платёжных систем.

Ключевые изменения: иностранные онлайн-сервисы, которыми пользуются более 500 россиян в сутки, обязаны открыть представительство в России.

Подробности: в течение 2022 года вступят в силу «закон о приземлении». ИТ-компания будет обязана открыть представительство в России, если:

Российская аудитория сервиса составляет более 500 пользователей в сутки.

На нём публикуется информация на русском или на других языках народов России.

С помощью рекламы он привлекает россиян.

Компания обрабатывает сведения о российских пользователях.

Получает платежи от россиян.

Обеспечивает работу сайтов, которыми пользуются люди из России. Например, если компания — хостинг-провайдер.

Она — оператор рекламной системы, направленной в том числе на российских пользователей.

Компания — создатель мессенджера или других сервисов обмена сообщениями на территории России.

Роскомнадзор опубликовал список компаний, которые соответствуют критериям. Фирмы могут открыть в России представительство, филиал или дочернее общество.

Представительство и филиал должны быть аккредитованы, госпошлина за аккредитацию без учёта остальных расходов — 120 тысяч рублей.

Компаниям, которые не выполняют требования закона, грозят:

Запрет на распространение рекламы компании.

Запрет на распространение рекламы на сайте компании.

Ограничение переводов и приёма платежей в пользу компании.

Исключение из поисковой выдачи.

Запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

Частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу компании.

Те же меры могут применяться к иностранной компании, если она не выполняет требования закона о рекламе — в него уже внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2022 года.

После вступления поправок в силу рекламодатели, рекламораспространители и операторы рекламных систем будут обязаны предоставлять информацию о рекламе, которую размещают. Эти данные будут храниться у Роскомнадзора не менее пяти лет, доступ к ним будет в том числе у ФАС и ФНС.

Отмена НДС и пониженные страховые взносы для ресторанов

Кому это важно: кафе, ресторанам, столовым, кейтерингам на ОСН.

Ключевые изменения:

Заведения освободят от НДС при соблюдении определённых условий.

Рестораны, у которых 1500 сотрудников и меньше, смогут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов — 15% с выплат, превышающих МРОТ.

Подробности: чтобы освободиться от НДС в течение предшествующего года, компания должна соответствовать критериям:

Выручка не превышает 2 млрд рублей.

Выручка компании от услуг общественного питания — не менее 70%.

Среднемесячный заработок работников в предшествующий налоговый период — не ниже региональной среднемесячной зарплаты по отрасли. Условие будет действовать с 2024 года.

Льготу не смогут получить кулинарные отделы супермаркетов и компании, которые готовят и поставляют еду в кафе и рестораны.

Важный нюанс . Если организация появится в 2022 или 2023 году, она сможет воспользоваться льготой в год, в течение которого её создали, без соблюдения условий, в том числе по зарплате работникам. Но на следующий налоговый период эти ограничения будут применяться.

Организация должна восстановить налог, если она закупила товары с НДС, приняла его к вычету, но будет использовать закупленные товары при оказании услуг общественного питания, которые освобождены от НДС.

Пониженные тарифы страховых взносов. До 1 января 2022 года пользоваться пониженным тарифом страховых взносов могли только малый и средний бизнес. Если в компании было больше 250 работников, она утрачивала льготу. С 2022 года общепит сможет пользоваться льготой при найме большего числа сотрудников.

Исключительные права на разработки в сфере обороны и безопасности

Кому это важно: госорганам и разработчикам, работающим по госконтрактам.

Ключевые изменения: исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (РИД) и право на получение патента принадлежит госзаказчику по умолчанию, если:

РИД разработан на основании государственного или муниципального контракта.

РИД связан с обеспечением обороны и безопасности.

Подробности: с 1 января 2022 в силу вступают поправки в ГК РФ, в том числе в его часть 4. Они изменят правила распределения прав на РИД — программы, базы данных, изобретения, разработанные по госзаказу.

До вступления поправок не было общего правила о распределении прав на РИД — по умолчанию они принадлежали исполнителю. Если они должны принадлежать государству, это нужно было прописывать в контракте отдельно. Такое же правило действовало и при получении патента.

С 1 января 2022 года вводится правило, согласно которому права все РИД, связанные с обороной и безопасностью и созданные по госконтракту, принадлежат государству.

Связанными с безопасностью считаются разработки, созданные по госпрограмме или гособоронзаказу федеральных органов исполнительной власти в области:

Обороны.

Обеспечения безопасности,

Внешней разведки.

Государственной охраны.

Внутренних дел.

Деятельности войск национальной гвардии.

Оборота оружия,

Частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

Из этого правила могут быть исключения, установленные указом президента.

Если же РИД не связан с обороной, исключительное право и право на получение патента принадлежит исполнителю. Если права на такой РИД должны достаться государству или муниципальному образованию, это должно быть описано в договоре.

В 2021 году также вступают в силу подзаконные акты, связанные с этими изменениями. В частности, утверждены:

Типовые лицензионные договоры об использовании разработок для государственных и муниципальных нужд и правила их заключения.

Правила ведения реестра разработок военного, специального или двойного назначения.

Правила использования разработок, созданных по госзаказу.

Усложняются правила оформления и работы с электронной подписью

Кому это важно: руководителям компаний, ИП, сотрудникам компаний, использующих электронную подпись (ЭЦП), например, бухгалтерам, руководителям отделов, которые подписывают договоры от компании по доверенности.

Ключевые изменения:

Гендиректор, ИП смогут оформлять усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) только в ФНС либо у доверенных лиц ФНС.

Сотрудники будут оформлять УКЭП нового типа — только на имя физлица. Чтобы подписать документы от имени компании, потребуется электронная доверенность руководителя организации или ИП. Она должна соответствовать определенным требованиям.

Подробности: ранее выданные ЭЦП не перестанут действовать с 2022 года. Исключение — если удостоверяющий центр не прошёл переаккредитацию. Новые правила будут работать при переоформлении ЭЦП.

Доверенные лица ФНС — это удостоверяющие центры, которые регулятор выберет из тех, кто уже прошёл переаккредитацию. Поэтому будет альтернативный путь получения УКЭП, чтобы руководителю не стоять в очередях ФНС. Если гендиректор решит оформить подпись в налоговой, потребуется его личное присутствие, по доверенности получить не получится. Налоговая должна проверить личность директора, понадобится токен.

Для сотрудников процедура легче. Они смогут оформлять подпись в удостоверяющих центрах, как и раньше. Но УКЭП будет выдана на физическое лицо. Для подписания документов от компании потребуется электронная доверенность. Её должен подписать гендиректор с помощью своей ЭЦП.

При этом доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Минцифры, а полномочия — прописаны в соответствии с классификатором полномочий, который будет формироваться и вестись головным удостоверяющим центром.

Новые требования для организаций, обрабатывающих биометрические персональные данные

Кому это важно: организациям, собирающим и использующим биометрические данные, разработчикам устройств и ПО для обработки биометрических данных, финтех-компаниям.

Ключевые изменения:

Компании не смогут собирать и обрабатывать биометрические персональные данные, если у них нет аккредитации Минцифры.

Единая биометрическая система будет только государственной.

Подробности: с 2022 года единая биометрическая система персональных данных (ЕБС) может быть только государственной. Компании смогут собирать биометрические данные и использовать собственную систему, только если пройдут аккредитацию в Минцифре. Для аккредитации нужно:

Доля участия иностранных юрлиц — 49% или меньше.

Минимальный размер собственных средств — 50 млн рублей.

Финансовое обеспечение ответственности за убытки (например, банковская гарантия) — не менее 50 млн рублей.

Лицензия «на криптографию».

Право собственности на криптографические средства шифрования.

Соответствие деловой репутации гендиректора требованиям Минцифры.

Другие.

В октябре 2021 года Правительство выпустило постановление, в котором описано, как проходить аккредитацию тем, кто планирует создавать частные системы биометрических персональных данных.

Госорганы, органы местного самоуправления обязаны пользоваться ЕБС при обработке биометрических персональных данных для идентификации и аутентификации. Если человек отказывается от аутентификации или идентификации с помощью этой системы, это не может быть причиной отказа в оказании государственных и муниципальных услуг.

Подробно о единой биометрической системе можно узнать на её сайте.

Ограничения на выдачу необеспеченных кредитов физлицам

Кому это важно: банкам, МФО, b2c-компаниям.

Ключевые изменения:

ЦБ сможет вводить лимиты на кредиты (займы) для физлиц, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Подробности: с 1 января 2022 года вступают в силу свежие поправки в Федеральный закон «О Центральном банке РФ» — ЦБ сможет устанавливать лимиты по кредитам для физлиц.

Например, ЦБ может указать, что такие кредиты должны составить не более 50% от всех финансовых продуктов банка. Лимит будет зависеть от вида лицензии: для банка с универсальной лицензией могут установить лимит, который будет отличаться от лимита для банков с базовой лицензией. Новые правила не касаются кредитов, обеспеченных ипотекой или залогом транспортных средств.

За нарушения ЦБ может:

Урезать лимит для нарушителя.

Установить повышенные значения надбавок к коэффициентам риска.

Наложить штраф.

Ограничить проведение банком определенных операций.

Применять иные меры принуждения, предусмотренные ст. 74 и 76.5. Федерального закона «О Центральном банке РФ (Банке России)».

Для b2c-компаний это означает возможное снижение спроса, если введённые ЦБ лимиты окажут существенное влияние на рынок финансовых продуктов.

Изменения по налогу на имущество организаций

Кому это важно: лизинговым компаниям, арендодателям, владельцам недвижимости.

Ключевые изменения:

Налог на имущество должен быть уплачен не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Переданные в аренду, в том числе по договору лизинга, объекты будут подлежать налогообложению у арендодателя или лизингодателя.

В случае гибели или уничтожения объекта исчисление налога прекращается с первого числа месяца, в котором объект прекратил свое существование (при подаче заявления о гибели или уничтожении в налоговую).

Подробности: С 2022 года вступают в силу поправки в налоговый кодекс, касающиеся налога на имущество организаций:

Порядок и сроки уплаты. С 2022 года налог на имущество организаций уплачивается не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Арендованное имущество. Имущество, переданное в аренду (в том числе по договору лизинга), будет налогооблагаться у арендодателя или лизингодателя (п. 3 ст. 378 НК РФ). Правило не распространяется на договоры лизинга, заключенные до 1 января 2022 года — по таким договорам обе стороны учитывают предмет лизинга по старым правилам налогового учета из главы 25 НК РФ, а также по старым правилам бухучета.

Погибшее или уничтоженное имущество. В новом году вступает в силу п. 4.1 ст. 382 НК, где прописаны правила налогообложения уничтоженного имущества в течение налогового периода. Исчисление налога прекращается с 1 числа месяца уничтожения объекта. Чтобы прекратить исчисление налога, нужно подать в налоговую заявление с приложением документов, подтверждающих, что объекта больше не существует. Форма заявления, порядок его заполнения и ряд другим форм и правил, связанных с прекращением объекта, утверждены приказом ФНС.

Продлён мораторий на плановые проверки для малого бизнеса

Для кого это важно: организациям и ИП.

Ключевые изменения:

Правительство продлило запрет на плановые проверки до конца 2022 года.

Подробности: мораторий не распространяется, если:

Компания занимается потенциально опасным видом деятельности. Категорию риска устанавливают проверяющие ведомства.

В течение предыдущих трёх лет компания грубо нарушала КоАП РФ или её деятельность приостанавливали.

Проверяется соблюдение условий лицензии, на основании которой компания или ИП ведет какую-то деятельность.

Изменения для тех, кто на УСН

Кому это важно: налогоплательщикам на УСН, стартапам, которые собираются инкорпорироваться в 2022 году в России

Ключевые изменения:

Новая форма декларации по УСН.

Изменился коэффициент-дефлятор, а с ним и предельная величина доходов для работы на УСН — 164,4 млн рублей для обычной ставки, и 219,2 млн — для повышенной.

Подробности: ФНС утвердил новую форму и правила заполнения декларации по УСН. Декларацию по новой форме необходимо подавать уже за 2021 год (до марта 2022-го).

Кроме того, с 2022 года действуют новые коэффициенты-дефляторы. Если ранее коэффициент-дефлятор на УСН был 1,032, теперь он составляет 1,096.

Что это значит на практике. Чтобы перейти или остаться на УСН, нужно соответствовать некоторым критериям, один из которых — предельная величина доходов. Каждый год эта сумма меняется и рассчитывается по формуле:

указанная в НК сумма * коэффициент-дефлятор

Чтобы перейти на УСН, выручка не должна превысить 123,3 млн рублей (112,5 млн рублей * 1,096).

Чтобы остаться на УСН и платить по ставке 6% от выручки (15% от прибыли), сумма выручки не должна превысить 164,4 млн рублей (150 млн рублей * 1,096).

Чтобы оставаться на УСН и платить по ставке 8% от выручки (20% от прибыли), сумма выручки не должна превысить 219,2 млн рублей (200 млн рублей * 1,096).