От необычной турки до мужской косметики: 5 историй о том, как найти идею для бизнеса

В Новый год многие задумываются о том, чтобы что-то изменить в жизни и воплотить давнюю мечту. Для некоторых такая мечта — начать свое дело. Как найти идею и аудиторию, как организовать производство и где продавать? Делимся историями пяти предпринимателей, которые сталкивались с теми же вопросами и смогли их решить.