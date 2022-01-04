Присяжные признали основательницу Theranos Элизабет Холмс виновной по четырём из 11 пунктов обвинения Статьи редакции
Ещё по четырём пунктам её оправдали, по трём — не смогли принять решение.
- Присяжные сочли, что виновность Холмс доказана в сговоре с целью обмана инвесторов и мошенничестве, пишет Bloomberg.
- Ещё по четырём пунктам, связанным с обманом пациентов, основательницу оправдали. По трём пунктам обвинения присяжные не смогли прийти к единогласному решению. Их могут рассмотреть в новом судебном разбирательстве.
- 37-летней Холмс грозит наказание в виде штрафа и до 20 лет тюрьмы, но она, вероятно, получит меньший срок, отмечает агентство. Когда суд назначит наказание, пока неизвестно. Предпринимательница, скорее всего, будет его обжаловать.
- Холмс основала Theranos в 2003 году, компания обещала выпускать устройства для мгновенного анализа крови. К моменту выхода первых разоблачающих материалов о технологиях и финансах стартапа в 2015 году он оценивался почти в $9 млрд. Первое заседание против Холмс прошло в сентябре 2021-го.
Винить "инвесторы" могут только себя - 9 млрд вложить в заведомое фуфло. Или пока эта шляпа росла — всех всё устраивало, а потом внезапно обнаружилось, что всё закончилось и с криками "ничесна" гномики побежали в суд.
Да там даже не было нормальных инвесторов. В совете директоров одни политики, отставные генералы и актёры кино. Жалкое было зрелище. Менее 20% из проверенных инвест. фондов учавствовали в этом фроде. Т.к. их работников с подробными расспросами быстро отсеивали в начале.
Инвесторам уже давно насрать на реальную ценность продуктов/компаний и т.д. Все эти «наша миссия» - полная хуйня! Главное чтоб был хайп и акция росла, тогда есть на чем спекулировать.
Ну а я о чём. Там формальные претензии могут быть только к заведомо ложной отчётности. И то, она напротив, позволяла разгонять капитализацию, радовались бы.
Надеюсь, что экранизация будет хорошая.
Похоже, дадут общественные работы.
Условно.
В вебкам)
В дизайн
Хм, хорошие адвокаты творят чудеса)
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