Право
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Присяжные признали основательницу Theranos Элизабет Холмс виновной по четырём из 11 пунктов обвинения Статьи редакции

Ещё по четырём пунктам её оправдали, по трём — не смогли принять решение.

  • Присяжные сочли, что виновность Холмс доказана в сговоре с целью обмана инвесторов и мошенничестве, пишет Bloomberg.
  • Ещё по четырём пунктам, связанным с обманом пациентов, основательницу оправдали. По трём пунктам обвинения присяжные не смогли прийти к единогласному решению. Их могут рассмотреть в новом судебном разбирательстве.
  • 37-летней Холмс грозит наказание в виде штрафа и до 20 лет тюрьмы, но она, вероятно, получит меньший срок, отмечает агентство. Когда суд назначит наказание, пока неизвестно. Предпринимательница, скорее всего, будет его обжаловать.
  • Холмс основала Theranos в 2003 году, компания обещала выпускать устройства для мгновенного анализа крови. К моменту выхода первых разоблачающих материалов о технологиях и финансах стартапа в 2015 году он оценивался почти в $9 млрд. Первое заседание против Холмс прошло в сентябре 2021-го.
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В лаборатории действительно были проблемы, но Холмс о них не знала — она по ошибке доверилась президенту Theranos и своему бывшему гражданскому мужу Рамешу Балвани, утверждает защита.

#новость #theranos

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9 комментариев
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Алексей Винокуров

Винить "инвесторы" могут только себя - 9 млрд вложить в заведомое фуфло. Или пока эта шляпа росла — всех всё устраивало, а потом внезапно обнаружилось, что всё закончилось и с криками "ничесна" гномики побежали в суд.

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8
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Артём К

Да там даже не было нормальных инвесторов. В совете директоров одни политики, отставные генералы и актёры кино. Жалкое было зрелище. Менее 20% из проверенных инвест. фондов учавствовали в этом фроде. Т.к. их работников с подробными расспросами быстро отсеивали в начале.

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3
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Georgi Lis

Инвесторам уже давно насрать на реальную ценность продуктов/компаний и т.д. Все эти «наша миссия» - полная хуйня! Главное чтоб был хайп и акция росла, тогда есть на чем спекулировать.

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2
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Алексей Винокуров

Ну а я о чём. Там формальные претензии могут быть только к заведомо ложной отчётности. И то, она напротив, позволяла разгонять капитализацию, радовались бы.

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0
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evilnw

Надеюсь, что экранизация будет хорошая.

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6
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Борис Васильев

Похоже, дадут общественные работы.
Условно.

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2
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Максим Ростокин

В вебкам)

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7
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Виталий Яковлев

В дизайн

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0
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Руслан Ніколаєнко

Хм, хорошие адвокаты творят чудеса)

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1
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Присяжные признали основательницу Theranos Элизабет Холмс виновной по четырём из 11 пунктов обвинения Статьи редакции

Ещё по четырём пунктам её оправдали, по трём — не смогли принять решение.

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