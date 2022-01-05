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Право
Лиана Липанова

ФНС начала публиковать данные о совокупных выручке и прибыли компаний, доходах налогоплательщиков и другие индикаторы Статьи редакции

Источник данных — налоговая отчётность, которая есть только у ФНС.

16
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Обезличенные данные появились на аналитическом сайте ФНС, заметило РБК.

Среди макроэкономических индикаторов, которые теперь публикует ФНС — совокупная выручка и прибыль российских компаний, выручка, фиксируемая контрольно-кассовой техникой, доходы работающих россиян, количество работников в стране, количество ИП, самозанятых, МСП и организаций.

Аналитический сайт ФНС

«Тут сосредоточен большой массив данных, которые Служба получает в ходе администрирования 164 млн налогоплательщиков. Эта информация стала основой для большой аналитики», — говорится на сайте.

ФНС становится одним из крупнейших обладателей административных больших данных в России, пишет издание. Ведомство также будет оператором создаваемого единого регистра населения и собирает данные онлайн-касс о продажах товаров.

Теперь ФНС конкурирует по объёму данных с Росстатом, при этом некоторые данные у ведомств различаются из-за разных методик сбора информации. Например, ФНС оценила доходы работающих россиян в 2020 году в 31,2 трлн рублей, Росстат — в 36,5 трлн рублей.

#новость #фнс

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16 комментариев
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Terra Incognita

Отлично, ждём монетизацию для повышения "эффективности"!

Хотя могли бы просто публиковать архив открытых данных сразу по факту получения отчетности (в конце 1 квартала года), а не спустя годы. Из практики, данные по отчетности ЮЛ за 2017 год были выложены на сайт только в 2019 году.

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Eugene Danilov

Terra Dushnila

Эта новость о том, что появился новый аналитический портал с данными, и уже 5 января выложены данные за 2021 год. Но ты всё равно будешь ныть о том, что данные за 2017 год были выложены не вовремя, да?

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18
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m0xfff

Нужно передать эти данные в росстат и упразднить отчётность в это ведовство. Зачем собирать одно и тоже два раза?

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0
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Eugene Danilov

ты такой умный :) прям ух! и сходу такой разобрался во всем, и всё оптимизировал. (Господи, держи эти людей подальше от сложных, реальных дел и принятия решений)

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9
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Иван Александрович

даже если цифры говорят обратное, выводы те, которые должны быть :)

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2
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Ochered Syka

Ждём: более 10 тб данных утекло из фнс в интернет

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Уральский цвет

Ну утекли аггрегированные данные, выложенные открыто в Интернет, и утекли. Ой

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5
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Варвара Бикова

Ну ничего страшногоооо)

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Уральский цвет

Конечно

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Йонко Freedom

Объясните, реально не понимаю.
В 2019 году прибыль организаций была 20,1 трлн, в 2020 году 18,4 трлн (-8,41%), а в 2021 году 19,2 трлн (+50,78%). Почему в 2021 году +50%, если это +5%? Или это баг?

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1
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Gedevan

Вот и делаем выводы об уровне компетентности)

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L A

Пока это аггрегируется из форм, штраф за неподачу которых 500р а не из деклараций, в этом нет смысла.

Самые интересные ребята типа присосавшихся страховщиков по ОМС Подают там нули или не подают совсем

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Eugene Danilov

Откуда ты знаешь, как эти данные агрегируются?

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1
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Ангеліна Зайцева

Хороший автор!

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Жухарев

доходы работающего населения 29 триллионов
количество ИП 3,6М
самозанятых 3,6М
работников 67М
29 000 000 000 000/(67000000+3600000+3600000) = 390 000 доход среднего россиянина

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Херня Всё

Как посчитать средний доход выпускника физтеха?

Взять доход десяти физтехов из списка Форбс и разделить на всех физтехов.

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