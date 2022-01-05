ФНС начала публиковать данные о совокупных выручке и прибыли компаний, доходах налогоплательщиков и другие индикаторы Статьи редакции
Источник данных — налоговая отчётность, которая есть только у ФНС.
Среди макроэкономических индикаторов, которые теперь публикует ФНС — совокупная выручка и прибыль российских компаний, выручка, фиксируемая контрольно-кассовой техникой, доходы работающих россиян, количество работников в стране, количество ИП, самозанятых, МСП и организаций.
«Тут сосредоточен большой массив данных, которые Служба получает в ходе администрирования 164 млн налогоплательщиков. Эта информация стала основой для большой аналитики», — говорится на сайте.
ФНС становится одним из крупнейших обладателей административных больших данных в России, пишет издание. Ведомство также будет оператором создаваемого единого регистра населения и собирает данные онлайн-касс о продажах товаров.
Теперь ФНС конкурирует по объёму данных с Росстатом, при этом некоторые данные у ведомств различаются из-за разных методик сбора информации. Например, ФНС оценила доходы работающих россиян в 2020 году в 31,2 трлн рублей, Росстат — в 36,5 трлн рублей.
Отлично, ждём монетизацию для повышения "эффективности"!
Хотя могли бы просто публиковать архив открытых данных сразу по факту получения отчетности (в конце 1 квартала года), а не спустя годы. Из практики, данные по отчетности ЮЛ за 2017 год были выложены на сайт только в 2019 году.
Terra Dushnila
Эта новость о том, что появился новый аналитический портал с данными, и уже 5 января выложены данные за 2021 год. Но ты всё равно будешь ныть о том, что данные за 2017 год были выложены не вовремя, да?
Нужно передать эти данные в росстат и упразднить отчётность в это ведовство. Зачем собирать одно и тоже два раза?
ты такой умный :) прям ух! и сходу такой разобрался во всем, и всё оптимизировал. (Господи, держи эти людей подальше от сложных, реальных дел и принятия решений)
даже если цифры говорят обратное, выводы те, которые должны быть :)
Ждём: более 10 тб данных утекло из фнс в интернет
Ну ничего страшногоооо)
Объясните, реально не понимаю.
В 2019 году прибыль организаций была 20,1 трлн, в 2020 году 18,4 трлн (-8,41%), а в 2021 году 19,2 трлн (+50,78%). Почему в 2021 году +50%, если это +5%? Или это баг?
Вот и делаем выводы об уровне компетентности)
Пока это аггрегируется из форм, штраф за неподачу которых 500р а не из деклараций, в этом нет смысла.
Самые интересные ребята типа присосавшихся страховщиков по ОМС Подают там нули или не подают совсем
Откуда ты знаешь, как эти данные агрегируются?
Хороший автор!
доходы работающего населения 29 триллионов
количество ИП 3,6М
самозанятых 3,6М
работников 67М
29 000 000 000 000/(67000000+3600000+3600000) = 390 000 доход среднего россиянина
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