Право
Богдан Музыченко

Регулятор во Франции оштрафовал Google и Meta на €150 млн и €60 млн из-за навязывания пользователям файлов cookie Статьи редакции

И обязал компании в течение трёх месяцев дать пользователям возможность быстро от них отказываться.

  • Если компании не выполнят требования, на них будут накладывать дополнительный штраф каждый день в размере €100 тысяч, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение Французской Национальной комиссии по делам информационных технологий и правам человека.
  • Google и Meta получили штрафы после расследования, проводившегося с лета 2021 года. Тогда французские пользователи жаловались, что для отказа от всех файлов cookie нужно сделать несколько действий, а для их принятия — одно.
  • С помощью файлов cookie браузер запоминает информацию о посещениях пользователями сайтов и может использовать её, чтобы, например, настраивать рекламу.
  • В июле 2021 года Google получил штраф в €500 млн от антимонопольного регулятора во Франции за отказ платить СМИ за их заголовки в агрегаторе.
  • В декабре 2021 года российский суд оштрафовал Google на 7 млрд рублей за неудаление запрещённой в России информации.

#новость #штрафы #google #facebook

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Бабка в засаде

Просто гуглу и фб надо было во Франции выводить чето типа «do you want to accept croissants» вместо cookies, и все, проблемы не было бы

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Stas Kokin
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Бабка в засаде

Brazzers

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Petr
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Хороший паркур

французские пользователи жаловались, что для отказа от всех файлов cookie нужно сделать несколько действий, а для их принятия — одно
 Бляяяяя😂😂😂😂

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Valeryi Ozarnichuk

От кук авторизации эти дауны тоже откажутся? Потом будут штрафы за то, что авторизация не работает.

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

"С помощью файлов cookie браузер запоминает информацию о посещениях пользователями сайтов и может использовать её, чтобы, например, настраивать рекламу."
 Настраивание рекламы - это самое безобидное.
Основная цель этих cookie - отслеживание и идентификация пользователя на основе их поведения в сети

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Georgy Uvarov

Все это как обычно театр для людей. Помимо кук есть куча других способов отслеживания. Разыграли борьбу за безопасность. Либо они там действительно не понимают как это работает, тоже не исключено

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AlexanderAPS

Походу Гугл и Мета платят 99% всех штрафов в мире

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Юрий Павшуков

А они и денег зарабатывают примерно в такой же пропорции)

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Pavel Pokrovsky

Дичь какая-то. Понятно, что куки используют для рекламного таргетинга в том числе, но есть же и сессионные куки - с ними-то как быть?

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Fred Han

Копейки

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Семен Переделкин

Если в каждой стране щипнут по копеечке - уже ощутимо будет.

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badResistor

Что опаснее — попытка заблокировать гуугл или если гуугл решит заблокировать государство?

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Право
Богдан Музыченко
Регулятор во Франции оштрафовал Google и Meta на €150 млн и €60 млн из-за навязывания пользователям файлов cookie Статьи редакции

И обязал компании в течение трёх месяцев дать пользователям возможность быстро от них отказываться.

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